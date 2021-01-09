零售改批發、攻線上配送 麵包店生意反更好

施曉瑋在疫情期間將零售調整為批發。（記者劉大琪／攝影）

「新冠肺炎疫情 在中國爆發時，雖然很關注國內的情況，但從來沒想到有一天能影響到自己、自己也會面臨同樣的問題。」經營麵包店的施曉瑋回憶，直到美國 出現疫情，店裡的師傅陸續因為家人擔心而不做了，員工也不敢再出門，原有的工作無法正常展開，她才開始憂慮，是不是得關店了？

施曉瑋出生在上海，成長在河南鄭州，因為曾在地方醫院院長辦公室做秘書，有機會接觸到學術交流等領域的工作，漸漸有了「世界那麼大、我想去看看」的想法。之後來到紐約，先從中式快餐店打工做起，但與一些僅知道埋頭做工的人不同，她非常積極地學習和吸收各種自己之前沒了解和接觸過的信息，一方面親身感受中餐飲食在美國的發展過程，另一方面積累在餐飲界的工作經驗，也建立從業的相關知識體系。

施曉瑋表示，眼看紐約以及美國的華人越來越多，對中式餐點的需求也越來越高，她留意到當時甜品店還未普及，「我經常想著怎麼能有一個地方，讓朋友們可以來喝奶茶、吃點心、聊天放鬆」，於是勇敢嘗試、開起了麵包店，取名「凱詩琳」。

「凱詩琳」在疫情期間改變了過去的零售方式，轉做批發。（記者劉大琪／攝影）

獨特配方 靠酸奶暴紅

但有意思的是，「凱詩琳」一炮而紅，最初的推手還並非糕餅，而是店裡獨特配方─中國味道的酸奶。施曉瑋說，因為她和孩子從小都喝酸奶，來美國後卻難以再喝到國內同樣的味道，於是便根據「記憶中的味道」嘗試調配酸奶，並在自己的店中供應，「沒想到深受客人喜愛」。

施曉瑋在疫情期間調整經營方向，順利擺脫困境。（記者劉大琪／攝影）

「凱詩琳」因中國味道的酸奶一炮而紅。（記者劉大琪／攝影）

製作酸奶的原料雖然簡單，僅使用新鮮全脂鮮奶、糖和乳酸菌發酵，但必須掌握好時間和溫度，才能做成正宗的「家鄉味」。除了保證味道，她還看到民眾、尤其是年輕人對美食外觀的重視，相繼推出「燈泡」酸奶、「奶瓶」酸奶等新奇造型，不但吸引到各個年齡層的客人，還被客人發到社交媒體分享、賺足人氣。

與鮮奶相比，酸奶更易被人體消化和吸收，是功能獨特的營養品。除了專門製作酸奶，施曉瑋還將酸奶作為原料，融入店裡其他的麵包和蛋糕中，實現口味和營養的雙重提升。經過日復一日、年復一年的積累，酸奶飲品和酸奶點心逐漸發展成「凱詩琳」與眾不同的特色。

觀察到時代在變化、民眾轉向網路購物後，施曉瑋又決定藉助網路送貨平台FreshGoGo配送店裡的產品，不僅能確保新鮮的產品更快地送到顧客手中，也能按需求量生產、降低製作成本。「之前店內當日滯銷的東西通常直接丟掉了，但通過配送，我們能更準確地掌握產品的新鮮度和生產的數量，加強對顧客健康的把關，這實際上對商家和客人雙方都有益。」

堅持營業 特殊口味誕生

儘管日常的運作和管理都很成熟，但突如其來的疫情還是給施曉瑋帶來巨大的壓力和挑戰。「我們有自己的團隊和品牌，如何頂住租金、工資等方方面面的壓力堅持下去，給員工提供一份穩定的工作，需要好好想辦法。」她表示，最艱難的時候，她帶著一名新加入的師傅硬扛了十天，在做好防護的同時堅持營業，保障配送平台的供貨，沒想到這種精神打動了同業和朋友，大家又重新出來支持、共同做事。

因為要最大化避免人員聚集和接觸，她決定將疫情前網路和零售相結合的經營方式，根據防疫政策調整成網路和批發，店裡的堂食區域全部封閉、轉為生產和儲存空間，專做批量生產，從而能為更多商家和顧客供貨。與此同時，她也積極開發新的產品，比如維他命C可以增強免疫力，那就研製富含維他命C的香橙果仁蛋糕，「疫情中大家沒有過多的慾望，只求食物的安全健康，我們作為業者，就必須要照顧到客人的這種基本需求」。

為了給疫情中的居家避疫生活增加亮色，她每逢節日就推出應景的主題產品，比如中秋節專門從台灣空運餡料，提供傳統的五仁和堅果月餅，以及新式的抹茶西梅和金絲肉鬆月餅，萬聖節則新增精靈紙杯蛋糕和女巫手指餅乾，充實節日氣氛。她還緊抓年輕人求新、嘗鮮的心理，推出肉鬆小貝等網紅產品。

施曉瑋在疫情期間調整經營方向，順利擺脫困境。（記者劉大琪／攝影）

創新創業 跨過疫情的坎

「這幾個月我們一門心思堅持生產和創新、服務社區，在疫情期間為大家提供生活所需是我們唯一的信念。通過與時俱進調整發展方向和辛勤工作，我們的生意反而變得比以前更好，還在法拉盛新增了店面，員工也收穫穩定的工作和收入。」施曉瑋坦言轉變不是易事，尤其是在充滿各種不確定性的大環境下，說起來容易做起來難，需要團隊上下的共同付出和努力，

施曉瑋專攻網路配送和批發，生意反而比疫情前還好。（記者劉大琪／攝影）

她也承認來美創業這麼久，疫情確實是她遇到的最大的坎兒，幸好保持了穩定的心態，積極面對、不停思考，怎樣能根據市場需求和民眾消費方式的變化去解決問題、擺脫困境。她建議其他業者也能找準自身優勢、積極尋求突破，「越是逆境，也就越是磨練和考驗，小商業只有不斷改變和創新，才能走得更久、更長遠」。

突破疫情 地產轉行烘焙

趁疫情期在突破和改變的，李曉昀（Kokoshen Li）絕對算一個。原本是活躍在藝術和高端地產領域，但因疫情，這兩個行業都不如往年景氣，從小就獨立、敢想敢做的她，毅然決然在疫情期間跨界、轉行烘焙，「是疫情給憋出來的契機」。與傳統餅屋不同，她結合自己的藝術眼光和東西方口味，打造基於傳統、又有藝術氣質和創新的甜品。

李曉昀是武漢人，因為父母的工作變動從小頻繁搬家，後來又上寄宿學校，性格獨立、勇於嘗試。她學過繪畫，大學念的服裝設計，來美國後在紐約大學 （NYU）學習藝術管理，還在外州讀了工商管理，任職紐約多個中國當代藝術畫廊，也為英國人和美國人投資的畫廊做藝術總監。

李曉昀在疫情期間勇於跨界，開起了甜品店。（記者劉大琪／攝影）

金融次貸危機的時候她失了業，但沒阻擋她成立自己的藝術經紀公司，經常需要滿世界飛，後因媽媽出了車禍，她才決定放棄飛來飛去的事業軌道，找一份穩定的、方便照顧家人的工作。經藝術圈的朋友介紹，她進入曼哈頓一家高端地產公司做市場營銷和地產經紀。

雖然從沒有任何高端地產經驗、到成為團隊的頂尖銷售，她只花了一年時間，但「別人以為展示千萬豪宅光鮮亮麗，背後的壓力和辛苦卻看不到」，最重要的是，她內心始終渴望一份自己真正喜歡的工作，比如開一家能帶給人幸福感的甜品店，「我其實已經看中了曼哈頓的一家店面，正要簽約，就發生了疫情，打亂所有的計畫」。

疫情期間，地產和藝術領域工作暫停、持續低迷，越來越多的人不敢再在人多車多的城市居住，開始了「去中心化」的搬家，之前提供曼哈頓店面的房東，向李曉昀提起在長島的華盛頓港（Washington Port）還有一處店面，要不要考慮到長島開店。「以前覺得遠，但看到大家都紛紛離開城市，我也和家人在曼哈頓的房子裡憋了四個月，都蔫兒了不說，也看不到方向，我就想著，為什麼不去試試呢？」

客製派對 瞄準高端族群

誰料看到長島的店面後，李曉昀一下愛上：位於多元化社區，居民收入普遍較高；樓下正正方方、面積和設計都合適零售，樓上還有個令人無比驚喜的陽光房，天花板全玻璃製作，360度吸收自然光，適合做私人訂製的下午茶或派對包場；店面還正對港灣，毗鄰遊艇俱樂部，四周既安靜、又不缺人氣，於是和搭檔、房東一拍即合。

因為自己是學藝術出身，李曉昀迅速將甜品店的產品定位：結合東西方口味，以蛋糕、甜點、下午茶主打，進行具有藝術氣質的創新，但也會保有傳統的糕餅。「所有產品都要藝術氣息和現代感兼具，分蛋糕和麵包兩大類，顏值、味道、健康三個元素缺一不可，還要根據不同的時間推出季節性的主題。」

陽光房360度吸收自然光。（記者劉大琪／攝影）

李曉昀計畫將陽光房打造成烘焙藝術生活館。（記者劉大琪／攝影）

考慮到疫情期間大家不便出門，李曉昀專門準備了適合外帶的下午茶系列，花茶、果茶、英式都有，東西方種類繁多，也提供聖誕和新年主題的甜品，並開放個性化訂製和設計。由於居家避疫，很多人都開始在家中製作甜品，她計畫將藝術感十足的陽光房，逐步打造成一個烘焙藝術生活館，為有烘焙愛好的顧客提供製作體驗和教學。「待疫情過去，我還準備與藝術家合作，推出獨一無二的限量伴手禮系列」，也會製作適合出海觀景的甜品和套餐，提供給遊艇俱樂部的人。

李曉昀的甜品店產品東西方口味都有。（記者劉大琪／攝影）

考慮到疫情期大家不便出門，李曉昀專門準備了適合外帶的下午茶系列。（李曉昀提供）

李曉昀說，身為一名「北美漂」，她從來不畏懼改變，過去的經歷也不乏一次又一次的大跳躍。「每一次的危，其實都是一個機」，這次疫情也同樣如此。雖然大環境充滿了未知和不確定，但她認為，敢於嘗試和突破、時刻做好改變的準備，反而能夠以不變應萬變。