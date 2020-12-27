封面故事／新冠疫苗注射 少年兒童孕婦再等一等

新冠病毒陽性的母親引起所生的新生兒感染很少見。（美聯社）

聯邦疾病防治中心（CDC ）網站發文指出，美國新冠疫苗 已經於2020年12月14日開始全國注射。目前尚不能注射新冠疫苗的人群包括16歲以下的少年兒童、孕婦、哺乳的婦女、某些過敏 人群、HIV患者、剛剛接種或將要接種另一種疫苗的人群等。CDC建議，如果上述人群要接種，醫務人員要「告知實情」，即這種疫苗尚未在類似人群中做過實驗。

●16歲以下 實驗才剛開始

紐約兒科醫生李燕說，新冠疫苗注射已經開始，但只能用於16歲以上的人群。她說，疫苗才開始在12歲至15歲之間的青少年中實驗。由於疫苗還沒有在孕婦、哺乳婦女和11歲以下兒童中測試，因此這幾類人群什麼時候才能注射疫苗「還是未知數」。

●有副作用 多是輕微短暫

李燕說，疫苗注射兩次後，保護率達到94-95%。這就是說，在實驗的幾萬人群中，如果有100個人感染新冠病毒並出現臨床症狀甚至重症死亡，其中94至95人是沒有接種過疫苗，剩餘的5人是疫苗接種者。而且，即使發病，接種者也只有輕微症狀。

她說，截至目前，副作用多發生在第二次接種後，絕大多數症狀是輕微短暫的，持續數小時至及一天。歐洲上周已開始大範圍注射接種，在幾十萬人注射者中，有6人出現面癱。據分析，即使普通人群也有這種發病機率，所以沒有統計學上的意義。另外這些面癱一般是短暫的，以後會恢復正常。也有人出現淋巴結腫大，這個發生率並不高。在臨床上，淋巴結腫大也很常見。如果感冒發熱，也會出現淋巴結腫大，但是會在一兩周內消失。

新冠病毒是老人的killer，特別是68歲以上的人，要優先注射。「這與一般文章的標準不同，其他的標準都是指65歲以上。」她說，在紐約州，第一批疫苗接種者將是醫療一線工作者和養老院的老人。

她說，患有基礎病的人更危險，也要優先注射。基礎病包括糖尿病、高血壓、肺心病和哮喘等重要疾病。她指出，人們要注射兩次疫苗，但兩次疫苗一定要是同一家製藥公司出品的疫苗，不可兩次注射不同公司的疫苗。

根據目前的研究觀察，新冠疫苗只可以預防發病和死亡，但不能預防感染，也就是說，「即使你接受了疫苗接種，你還可以感染上新冠病毒而成為攜帶者，將病毒傳染給其他人」。所以疫苗專家建議，「大家疫苗接種後，仍然推薦帶口罩，保持社交距離，勤洗手」。

CDC文章說，根據目前的了解，與未懷孕的人相比，懷孕的人患新冠病毒重症的風險更高。此外，患有新冠病毒的孕婦可能面臨其他不良後果（如早產）的風險增加。由於孕婦不能注射疫苗，故孕婦採取措施保護自己以免感染新冠病毒。「家中其他人應該接種疫苗，以保護孕婦和自己。」

孕婦要知道，「與你互動的人越多，互動越密切，互動時間越長，你獲得和傳播新冠病毒的風險就越高」。因此，孕婦盡可能限制與可能接觸過新冠病毒的人（包括家人）互動。孕婦如果外出或與直系親屬以外的人互動時，應該戴上口罩。「請注意，戴口罩不能替代其他日常預防措施，如經常洗手和避免與他人緊密接觸。」

與家庭以外的其他人保持至少6呎的距離。用肥皂和水洗手至少20秒鐘。如果沒有肥皂和水，要用至少含60%酒精的洗手液。在可能難以採取保護措施並且無法保持社交距離的地方，應避免前往。「但在懷孕期間和之後，不要錯過與醫生的預約。」

孕婦可以接種預防流感的疫苗。流感和新冠病毒都可以造成呼吸道疾病。它們可以影響呼吸並具有相似的症狀，但是由不同的病毒引起的。「你應該通過接種疫苗來預防流感。」

●新冠產婦 感染嬰兒不多

CDC說，對於感染新冠病毒的母親所生的嬰兒，目前結果如何所知甚少。不過，人們發現，在患有新冠病毒的母親所生的新生兒中，引起新冠病毒的感染「很少見」。目前，輝瑞製藥開發的新冠疫苗尚未在孕婦中進行過實驗。CDC認為，應該為孕婦提供接種疫苗的機會，但應告知她們，該疫苗「尚未在孕婦中測試過」。

一些新生兒在出生後不久，就檢測出新冠病毒陽性。目前，尚不清楚這些新生兒是出生之前、期間或之後如何感染病毒的。不過，大多數病毒測試呈陽性的新生兒均出現輕度或無症狀，並已康復。但是，也有一些報導稱新生兒患有嚴重的新冠病毒疾病。

有的報導稱，在妊娠期間新冠病毒檢測呈陽性的婦女中，會出現早產以及其他妊娠和分娩問題。CDC認為，對健康、足月新生兒進行護理的理想環境是「在母親房間內」。當前證據表明，新生兒從母親那裡獲得新冠病毒的「風險很低」，尤其是當產婦採取適當的預防措施，如戴口罩和注意手部衛生。

產婦被診斷出新冠病毒陽性後，如果要將新生兒留在母親的房間內，好處是有利於母乳餵養，但潛在風險將病毒傳播給新生兒。因此，如果要哺乳嬰兒，母親要採取以下預防措施：照看新生兒前，用肥皂和水洗手至少20秒鐘。如果沒有肥皂和水，要用至少含60%酒精的洗手液。

產婦距新生兒6呎內要戴口罩。使用物理屏障，如將新生兒放置在保育箱中。如果母親的隔離期已經結束，在照看新生兒之前仍然洗手，但是無需採取其他預防措施。「隔離期結束後，母親不會將病毒傳播給新生兒了。」

●接種疫苗 告知真實情況

CDC指出，輝瑞疫苗只獲准在16歲以上的人群中使用。目前，該公司正在研究其在12至15歲青少年中的使用情況，但這個人群並不屬於FDA授權緊急使用的一部分。11歲及以下兒童也不要注射，因為實驗工作尚未開始。「實驗就是要找出適合兒童能耐受的疫苗劑量。」

CDC臨床指南將過敏的情況分為接種、謹慎接種和不接種等三種。一、接種。指導方針指出，對食物、動物、昆蟲、乳膠過敏和有其他常見過敏症的人都可以接種疫苗。同樣，對口服藥物過敏的人也可以接種疫苗。該類人群包括對注射液有非嚴重性過敏反應的人和具有過敏反應家族史但本身沒有經歷過敏反應的人。二、謹慎接種。對疫苗或針劑有嚴重過敏反應的人可以接種疫苗，但要小心。他們的專職醫護人員進行風險評估。三、不接種。CDC指南說，對輝瑞疫苗的任何成分有嚴重過敏反應史的人都不應接種這種疫苗。

愛滋病毒感染者可以接種疫苗，但應告知該疫苗對免疫受損者的安全性和有效性尚不清楚。患者應採取其他措施來保護自己免受感染。輝瑞公司在其第二、第三期臨床實驗中招募了一些感染HIV的志願者，但尚無足夠的數據對該人群進行分析。

剛剛接種或將要接種另一種疫苗的人群也要小心。一般來說，同時接種幾種疫苗很常見。要確保共同接種的疫苗不會相互影響的研究還沒有實驗。因此，CDC建議人們在接種新冠疫苗之前或之後的兩周內不要接種任何其他疫苗。「如果有人在兩周內接種了輝瑞疫苗和另一種疫苗，那麼兩種疫苗都不要再打第二針。」