封面故事／新冠疫苗接種 專家：愈早打愈好

2020年12月14日，新冠疫苗在全美開打。（美聯社）

從2020年12月14日星期一開始，美國 一線的醫務人員開始率先注射輝瑞製藥（Pfizer）生產的新冠疫苗。同時，聯邦疾病防治中心（CDC）主任雷飛德（Robert R. Redfield）在CDC網站發出聲明呼籲「16歲以上美國人注射新冠疫苗」。聲明稱，隨著美國新冠病人數持續增加，CDC建議人們在此關鍵時刻接種新冠疫苗。「這是保護美國人、減少新冠病毒大流行並恢復我們的生活和我們國家正常狀態的關鍵一步。」

紐約王嘉廉社區醫療中心的醫療事務主任奧斯特（Ady S. Oster）博士說，在新冠疫苗推出前，一些人擔心它的安全性。他認為，美國疫苗要經過國家疫苗諮詢委員會（National Vaccine Advisory Committee）審查。該委員會由疫苗和傳染病方面的資深科學家組成，他們既不隸屬於政府，也與製藥公司無關。「我相信該委員會有關疫苗安全性和有效性的建議。」紐約一些醫師也建議，「若是輪到，盡量早打」。

●專家把關 未見嚴重影響

奧斯特表示，總的來說，美國、歐洲、南韓和日本的監管機構對允許使用的疫苗的安全性非常慎重。「此前，人們擔心非醫療問題會影響美國監管機構的安全性決定。」但是，食品與藥物管理局（FDA）局長韓恩（Stephen Hahn）博士以及國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）博士的「言論和行動令人非常放心」。美國批准兩種新冠病毒的疫苗，「似乎都是安全的和有效的」。

2020年12月，輝瑞製藥和莫德納（Moderna）公司疫苗首先獲得批准。他說，兩者生產的疫苗都是新型疫苗，尚未在大規模疫苗接種中使用過。但是，在過去十年中，針對其他病毒和癌症的類似疫苗已經在較小人群中測試過。「結果顯示，它們沒有造成任何不良影響。」

截至目前，7萬多名志願者接種了這兩家公司的疫苗，而有些人早在去年6月就已接種。結果顯示，疫苗接種後的頭一兩天內引起反應，如注射部位疼痛、短暫發燒、全身疼痛等。但是，這些僅發生在大約5%的人群中。過去，如果疫苗有不良影響，則在注射後的最初幾周內出現這些不良反應。「截至目前，尚未發現嚴重的不良影響。」

兩種疫苗所描述的常見副作用包括疲勞、肌肉痛、關節痛、頭痛以及注射部位腫脹和發紅。 還有一些人發燒持續了幾個小時。由於接下來會有數以百萬計的人接種疫苗，因此有人會有其中的某些症狀。他說，一般來說，服用對乙酰氨基酚（acetaminophen，也譯成泰諾或撲熱息痛）和休息，可改善大多數症狀。「但是，如果持續時間超過12小時，則應聯繫醫生。」

他說，目前，輝瑞和莫德納兩家公司都表示，他們每個月將能夠生產1000萬至2000萬劑疫苗，而兩種疫苗需要在一個月內注射兩次。因此，如果等到平均風險的人能夠接種疫苗，需要六至八個月的時間。在注射結束前，可能會有更多的疫苗獲得批准。「我對此保持樂觀態度。」

●實驗結果 顯示效果明顯

奧斯特說，目前，上市的新冠疫苗共有輝瑞和莫德納兩種疫苗。有人想知道這兩種疫苗中哪一個更好，希望「注射那個更好的」。他表示，現在不知道哪種疫苗更好。辨認的唯一方法是對兩種疫苗進行比較研究，但目前尚未進行。

他說，接種疫苗的人，若是感染了新冠病毒，有人也會出現症狀，不過其嚴重程度要低於未接種疫苗的人。儘管人們已經開始注射疫苗，但人們仍然需要預防，如保持社交距離、戴上口罩、洗手和其他必要的保護措施，直到聯邦疾防治中心及當地衛生部門更改建議時為止。

3萬名志願者參加了莫德納的臨床實驗，其中一半注射了真疫苗，另一半人注射了安慰劑。在這3萬人當中，196例診斷為新冠病例。其中，注射疫苗組中有11例，安慰劑組中有185例，而且「所有嚴重病例和1例死亡均發生在安慰劑組」。這就意味著，該疫苗可以保護人們免受嚴重感染。同時，輝瑞疫苗有相似的數據。

他指出，新冠疫苗看起來「更具保護性」。但是，也有可能是參加這項研究的志願者的免疫系統比普通人的免疫系統更強一些。因此，如果數億人接種疫苗時，疫苗的保護率可能沒有實驗時的數據那麼高。

此前，臨床上已經發現，人群中會出現無症狀感染者，並將病毒傳播給其他人。「我們尚不知道這兩種疫苗是否能夠預防這種情況。」而且，研究者也不知道這個保護將持續多長時間。

他表示，全球現有200多種不同的新冠疫苗正在開發和測試中。每一種疫苗都不一樣，因此每個疫苗的安全性必須分別確定。由於它們使用相似的方法產生作用，因此它們可能具有相似的效果，但目前仍然無法確定。

●出現不適 表示產生作用

紐約內科醫生馬艷青說，莫德納公司在11月中旬表示，以下副作用是該試驗中最常見的，包括疲勞（9.7%）、肌肉酸痛（8.9%）、關節痛（5.2%）、頭痛（4.5%）、疼痛（4.1%）、注射部位疼痛（2.7%）、注射部位發紅（2%）。輝瑞公司某些志願者發生以下副作用：疲勞（3.8%）、頭痛（2%）。

她說，新冠疫苗從上臂肌肉注射。一旦mRNA進入肌肉細胞內部，細胞就會利用它們來製造蛋白質片段。蛋白質片段形成後，細胞會分解指令並為其自身。接下來，細胞將蛋白質片段顯示在其表面。「我們的免疫系統認識到蛋白質不屬於那裡，並開始建立免疫反應和製造抗體，就像自然感染新冠病毒時發生的情況一樣。」這些副作用「基本上表明免疫系統正在被激發」。

例如，身體正在學習對疫苗作出反應，可能導致發燒等症狀。疫苗是一種新型預防疾病的信使核糖核酸（mRNA）。為了觸發免疫反應，許多疫苗替代一種「減弱或滅活的病毒」注入人們體內。「這就是一種蛋白質，甚至一個蛋白質片段，觸發我們體內的免疫反應。」她說，產生抗體的免疫反應可以保護人們不被感染。

她說，新冠疫苗的好處是，接種疫苗者獲得這種保護，而不會有因感染新冠病毒而生病，導致嚴重後果。總之，新冠疫苗可以保護疫苗接種者免於新冠病毒感染。「疫苗接種還能防止將病毒傳染給他人。」

雖然被病毒感染後可以產生自然免疫，但還不確定這種免疫力可以持續多久。因此，人們還要遵循CDC預防新冠病毒傳播的指導原則：戴口罩，保持6呎社交距離，減少聚會，勤洗手，保護自己和家人。

●保證公平 弱勢群體優先

馬艷青估計，大規模疫苗接種要從2021年初開始。她說，專家們從2020年夏季開始製定「公平、道德和透明」的有限疫苗分配策略。美國國家科學院（NAM）、工程院和醫學院為CDC免疫接種諮詢委員會（ACIP）提供建議，ACIP然後製定目標和倫理原則指導其決策。

2020年10月2日，美國國家醫學科學院發布了一份237頁的「新冠疫苗公平分配框架」報告。美國衛生總署（NIH）和CDC將以它為基礎，制訂人們注射疫苗的先後順序。「這是美國歷史上第一次採取這樣的舉措。」

她說，CDC在12月1日宣布醫療行業、弱勢群體和老人護理中心的人群將會是首批優先接種疫苗的人群。他們包括高風險的醫護工作者和急救人員、患有並發性和基礎病的高風險人群，以及居住條件擁擠的老年人。她的診所已經收到紐約州衛生廳的通知，開始疫苗的註冊和準備工作。「診所員工都準備接種新冠疫苗。」

第二優先則涵蓋了更廣泛的風險人群，包括從幼兒園到高中的教職工和托兒所員工、社會必要行業且工作場所易於傳播病毒的從業人員、患有並發性和基礎病的中等風險人群及居住在收容所、殘障人士群居場所以及嚴重精神疾患、智力障礙以及肢體殘障的患者或康復中心的人士，以及這類機構的工作人員、收押在監獄、拘留和管教所以及類似機構的人及這些機構的工作人員、其他第一優先沒有涵蓋的老人。

第三類有資格接種疫苗的是青年人、少年兒童、第一和第二大類沒有涵蓋、且與社會運行關係重要的各行各業員工。最後一類是上述三類沒有涵蓋的、其他居住在美國的人群。

她說，國家醫學科學院指出，無論屬於哪一類人群，還應該考慮該類人員所處的地域，即依據疾控中心的社會脆弱性高低的地理排序，將疫苗優先分配給CDC認定的處於弱勢地區的居民。

●專家背書 有效率達95%

紐約西奈山（Mount Sinai）醫學院兒科副教授林錦說，新冠病毒不像流感病毒，更像麻疹病毒，傳染性強，因此注射疫苗更有效。人們應該相信聯邦食品與藥物管理局、聯邦疾病防治中心以及許多醫學專業協會。他說：「這些組織內的專業人士還是靠譜的。」他建議：「如果輪到你注射疫苗，應該去打。」

他說，美國的新冠疫苗的研發採用了新的技術，實驗證明「安全可靠」，有效率達到95%。他說，人們應該感到lucky：美國能在這麼短的時間裡開發出新冠疫苗。他估計，新冠疫苗的技術將來可以獲得諾貝爾獎。

由於新冠病毒對兒童的傷害較輕，因此孩子要不要打疫苗以及何時打疫苗引起許多爭論。「學生要不要打，目前政府沒有建議。」他說，經過實驗，政府最後會拿出一個兒童注射新冠疫苗的指南。

近十年來，反對疫苗的言論也甚囂塵上。很多人拒絕打疫苗。「我在臨床上也碰到過，家長不讓孩子打疫苗。」關於新冠疫苗的流言包括「新冠疫苗能夠改變注射者的基因」。他指出，這些都是陰謀論的套路。

他說，現在社交媒體很多，發表各種有關疫苗的評論。但他認為，人們應該相信美國的專業機構和專業人士。「雖然政治侵入了這個領域，但是專業人員的精神沒有改變。」大眾媒體應該支持主流醫學界的看法，而不是人云亦云。

●mRNA疫苗 不會重組基因

紐約兒科醫生李燕畢業於紐約大學 醫學院。她說，紐約大學醫學院和很多醫院已經得到通知，醫護人員首先注射。不過，有人感到高興，覺得總算可以打新冠疫苗，希望從此過上正常的生活。但是，也有人有點擔心，覺得這個新冠疫苗出來太快，擔心有問題，甚至有的醫師也不太放心。

她說，她曾經認真聆聽了輝瑞公司技術總管在Youtube上的講座，得到新的啟發和認識。這次批准的兩種疫苗都是信使核糖核酸類疫苗。這種疫苗不進入人的細胞核，因此沒有「基因被疫苗重組」的危險。兩個公司開發的疫苗區別在於mRNA分子修飾和外面脂質外衣存在不同，但效果相差不大：都有94-95%預防發病保護力，而且還有預防重症及死亡的效果。疫苗在16歲以上任何年齡組人群，任何身體健康狀況，不同人種中的保護力「都很接近」。

新冠病毒是冠狀病毒的一種。人們對mRNA的研究已有50年的歷史，而對冠狀病毒包括薩斯病毒（SARS）和莫斯病毒（MERS）及其疫苗研究也有十幾年的歷史。這次新冠疫苗不到一年時間就面世，是得益於以前的研究成果，加上全世界各藥廠大力開發及社會各屆的投入。而且，政府投入大量資金，解決了大批量生產和全方位運送問題。

她說，從兩家公司披露的資料看，兩家公司在第三期臨床實驗中，參加的志願者都是幾萬人。例如，輝瑞公司的志願者是4萬多人，而莫德納是3萬人。因此，志願者的數量也足夠。

●美國優勢 科技對抗病毒

林錦說，美國對抗新冠病毒有自己的優勢，就是充分利用高科技。他說，如果僅是防守，病毒還在，無法根絕病毒。而美國的方法是用武器對抗病毒。「美國的武器就是新冠疫苗。」他指出，如果大部分美國人都注射了新冠疫苗，就能達到美國社會的群體免疫。

他說，新冠疫情今年1月在中國武漢爆發至今將近一年時間。現在已經很清楚，走出困難的唯一辦法是「接種疫苗」，沒有其他辦法可行。證據已經表明，新冠病毒可以在空氣中傳播，是「很難預防的」。

中國制止新冠疫情的方法是「嚴防死守」，將整個城市封閉起來，禁止人員和貨物流動。但是，這個方法在美國等西方國家行不通。「美國城市的lockdown與中國的封城也不一樣。」他說，除了中國以外，世界上沒有任何其他國家能做到像中國那樣。

他說，現在最大的困難不是疫苗生產，而是如何讓美國人都接種疫苗。美國的醫療體系是「各自為政」，沒有全國統一的醫療系統。因此，各州政府都在設法勸說民眾。與美國不同，英國實行全民醫療，每個人都要打，打過以後還有記錄。但是，美國做不了，因為美國人比較自由散漫。

如何安排全民注射，各州政府都在計畫。他說，像他在醫學院工作，由醫院安排打疫苗。「我在紐約時報網，把個人情況輸入進去，顯示我是第一批打疫苗的人群。」但是，他的太太在法拉盛一家醫生診所工作，平時都是去藥房打流感疫苗 。「她這次去哪裡打，等候通知。」