「疫」起網購 「黑色星期五」恐已名存實亡

疫情下，往年都要排長隊、恨不得擠破門的「黑色星期五」盛況不再。（美聯社）

新冠肺炎疫情 極大地改變了民眾的消費習慣和購物方式，因為擔心感染病毒，越來越多的人不再前往實體店面購物，而是轉往網路，網購的範圍也從過去的以電子產品和服飾為主，變成現在的生鮮、衛生紙等更日常和必須的家居用品，任何能想到的細小或瑣碎的生活所需，能在網上買、就不再去店裡買。

疫情讓越來越的人接受和習慣網購生鮮。（記者劉大琪／攝影）

網購星期一 今年最旺

購物作為假日季的重頭戲之一，也無疑受到這種改變的影響，疫情下，往年都要排長隊、恨不得擠破門的「黑色星期五 」（Black Friday）盛況不再，已經變得和「網購星期一」（Cyber Monday）沒有明顯差別，前者甚至不敵後者的銷售和人氣。也正因如此，2020年的「網購星期一」，變成有史以來規模最大、商情最旺的一個。

根據調研公司「Adobe Analytics」的統計，今年的假日季，民眾在「網購星期一」的支出達到108億元，創下網購史上單日最高紀錄，這一金額相較去年同期的94億元增加15.1%，但低於「Adobe Analytics」最初預測的127億元。其中有37%都是通過手機下單，且很多人都想在當天拿到自己網購的商品，街邊取貨（curbside pickup）的數量比去年增加30%。

因有疫情，各大零售店面為了避免擁擠，改在假日季期間分時段放送不同的折扣，也就吸引民眾更早開始消費。像是沃爾瑪、目標百貨（Target）、好市多（Costco）這類大型企業，早在10月底、11月初就已開始為「黑色星期五」造勢。但折扣釋出後，大多數消費者還是選擇網購，而非前往實體店面。省錢網站BlackFriday.com的編輯Kristen McGrath說，今年黑五不見店內搶購熱潮，商家和民眾都明白，無論店內購物、還是網購，都能享受優惠價格。

統計顯示，今年人氣最高的商品莫過於能供居家避疫 、休閒娛樂的一類，尤其是電子遊戲，可謂迎來銷售業績最好的一年，像是任天堂（Nintendo Switch）遊戲機早在疫情一開始就賣脫銷，超級瑪利3D收藏輯（The Super Mario 3D All-Stars）、動物森友會（Animal Crossing）等遊戲在過去幾個月讓多少人為它們瘋狂。可供在家自娛自樂的樂高積木、懸浮板（hoverboard）、風火輪車，也都是被民眾瘋搶的玩具。

疫情下，往年都要排長隊、恨不得擠破門的「黑色星期五」盛況不再。（美聯社）

上網買生鮮 頻率更高

在購物達人嚴濤看來，由於近一年都在密集網購，加上商家為了吸引消費者，提前開始、並且延後結束年底的折扣期，『這基本上已經讓今年的「黑色星期五」名存實亡，甚至更像是「網購星期一」的預熱』。他表示，經歷了那麼久的居家避疫，民眾對網購越來越熟悉和接受，未來相當一段時間內也會繼續選擇此種消費方式，所以「黑色星期五」和「網購星期一」已無明顯差別，「我趁有折扣買了一台Instant Pot高壓鍋、一台烤麵包機，全部都是上網搞定，除了價格優惠，實際我對這兩個日子已經沒什麼特別的感受」。

根據市場研究公司「Inmar Intelligence」的最新調查，疫情爆發之後，越來越多的美國人開始網購生鮮，這一比率已經從疫情前的39.7%增加到78.7%。56.7%的人表示，網購生鮮的頻率比以往更多。有51.4%在疫情後從亞馬遜（Amazon）購買生鮮，比疫情前增加32%。疫情爆發僅三個月，線上營業的商家數量就增加了48%之多。

互聯網數據研究中心Bazaarvoice的研究顯示，網購生鮮時，60%以上的民眾優先看的還是價格和口味，37%會考慮商家的供貨是否充足，如果很難買，則會多買一些。因為疫情期間有些商品時常缺貨，逾30%的民眾會嘗試同個類別的其他品牌、或者從沒聽說過的全新品牌，且大多數人在試過之後表示會回購。

街邊取貨的民眾增加。（美聯社）

留言評論多 更可參考

另外值得注意的是，由於網購的人越來越多，願意在購買和使用後留言評論的人也越來越多，這為其他民眾在決定是否嘗試時提供了相當的參考意見。61%的人表示，經常會在擬定購物清單、開發新品、或者下訂單前閱讀評論和用戶體驗。

疫情下，往年都要排長隊、恨不得擠破門的「黑色星期五」盛況不再。（美聯社）

居住在皇后區秋園（Kew Gardens）的劉曼蒂，自疫情後就無需再去位於曼哈頓中城的公司上班，而是改為居家辦公，且至少要持續到明年3月。對於她來說，既沒有家庭需要照料，也沒有私家車代步出行，每周的買菜和伙食就全倚賴網購，盡量減少和外界的不必要接觸。

「我起先是用Amazon Fresh，後來換成Instacart，所有生活用品全部都能送貨上門，為我打開了網購的新世界。」劉曼蒂說，Instacart的優勢之一在於合作的商家特別多、而且種類豐富，疫情發生之初先上線的多是提供日常必須品的超市，之後慢慢新增了酒莊、家居用品店，再後來像百思買（Best Buy）、史泰博（Staples）也上線，「現在則發展到連最大型的幾家華人超市也有了，完全不用再搭地鐵、坐公車、大包小包去買菜」。

劉曼蒂介紹，Instacart雇人到店裡按自己的購物清單去採購，並在採購之後馬上送貨上門，App會顯示、且不斷更新整個購物過程，如果有任何商品沒貨了，還可隨時和負責採購的人溝通、換貨。「我最喜歡的部分是，細到哪些東西買好了、哪些東西正在買、哪些東西還沒買，App都能全程顯示，沒貨的話可以靈活更換，不同意更換也可在App上直接拒絕。」但她也發現，採購的人是男性還是女性，購物體驗會大不同，「就拿缺貨的商品來說，男性在溝通要不要換貨時比較沒耐心；但女性就不一樣，多會很仔細地尋找、甚至主動推薦更好的替代品」。

送貨上門為不想出門、不想搬運、或者腿腳不便的老弱病殘提供了巨大的便利。（美聯社）

為老弱病殘 送貨上門

因為Instacart是不管採購了多少商品，都會送貨上門，也沒有額外的費用，劉曼蒂說，這其實為不想出門、不想搬運、或者腿腳不便的老弱病殘提供了巨大的便利。「我經常會買一大捆瓶裝水、或者夏天買一大堆西瓜等水果，所有的東西加起來已經很重了，別說我沒車，就是有車，像我住五樓，樓上樓下搬來搬去的也不方便，有時候負責採購的人要上下兩、三次才能運完。」但也正是因為享用了這種便利，她通常會慷慨支付小費、感謝對方付出。

眼看疫情重新抬頭，多地已經開始重新居家避疫、或者頒布這樣那樣的防疫禁令，劉曼蒂表示，應該還會繼續通過Instacart購買生活所需，甚至考慮加入會員。「疫情迫使每一個人改變生活方式，越早面對、越早調整、也就越早適應。倒推十個月前，又有誰能想到就連下班路上買菜這種日常瑣事，也會在一夜間全部轉至網路進行了呢？」

世界貿易組織（World Trade Organization，簡稱WTO）表示，疫情期間數字經濟發揮出了巨大作用，雖然現在還很難準確預測後疫情時代的網購行為會有什麼長期的變化，且網購還能盛行多久也需要視居家避疫、保持社交距離等政策存在到何時，但能確定的是，網購還會繼續流行、並且比過去更受歡迎。民眾在疫情中已充分體會到網購省時省力的優勢，也意識到不願為了購物而將個人的健康安全置於風險之中。