「疫」起改變 生活習慣短短幾個月被全面顛覆

收銀台之間的亞克力板可以阻隔飛沫。（記者劉大琪／攝影）

不知不覺，2020年已進入最後一個月的最後幾天，因為新冠肺炎疫情 的爆發，漫長、煎熬、艱難、痛苦成了所有人對這一年共同的記憶。延續至今的疫情改變了世界，讓原本非常態的生活逐漸成為了常態，辭舊迎新之際，一起來看看人們的生活習慣，在過去短短幾個月發生了哪些前所未有的變化？

衛生間的洗手台甚至都裝上了亞克力板。（記者劉大琪／攝影） 隨處都可取用乾洗手液，保持手部清潔。（美聯社）

【工作】

•居家辦公

疫情以及所引發的居家避疫令，讓大大小小的企業和員工一夜之間開始了長達數月的家中辦公，未來相當長的時間內恐怕還要繼續，對所有工作崗位來說都是從未有過的嘗試。人們越來越重視在家中工作的環境和質量，購買電腦、視訊會議 所需的攝像頭和麥克風、甚至增設居家辦公室（home office）的花銷不斷加大。

有的人如魚得水，覺得節省了上下班通勤的時間，可以用於做飯、健身 、陪伴其他家庭成員，靈活性增加；但也有的人認為，工作時間因此變得更長，查不停的郵件和開不完的會議似乎徹底將自己綁架，無法區分工作和生活，甚至因此增加了身心的壓力和倦怠的心理。

提醒民眾保持至少6呎社交距離的標識隨處可見。（記者劉大琪／攝影） 提醒民眾保持至少6呎社交距離的標識隨處可見。（美聯社）

【公共空間】

•社交距離隨時提醒

在應對疫情的過程中，社交安全距離深植每個人的腦海，保持至少6呎社交距離的標識，遍布所有公共場所，銀行、超市、醫院、車站、餐廳、電梯、景區隨處可見。這些赫然醒目的標識時刻提醒人們避免近距離接觸、減少聚集，可為防止疫情傳播起到積極作用。

•隔離板、乾洗手液隨處可見

不管是辦公場所、還是休閒場所、抑或商場超市，在所有開放的、共享的空間，亞克力板都架設在桌椅、櫃檯、餐區、甚至衛生間洗手台之間，希望以此阻隔因為咳嗽、噴嚏、以及大聲講話所產生的飛沫，減少感染病毒的可能。以上場所的門前、電梯口、餐桌、收銀台、還有任何想像得到的需要用手接觸物品的地方，也都準備了大量的乾洗手液，供人們高頻率清潔手部、確保手部衛生。

手肘互相碰撞示好取代了握手和擁抱。（Pexels）

【社交】

•握手改碰手肘或鞋底

由於肢體接觸容易傳播病毒，以握手、擁抱、親吻等肢體接觸來打招呼和問候的方式被徹底放在了一邊，人們開始思索新的替代方式，改用手肘互相碰撞示好，還有的改用腳碰腳、或者拳頭碰拳頭。雖然一開始大家都不習慣，但幾個月過去，為了防止疫情不斷擴散，人們也開始自覺地使用並且互相提醒見面不握手，而是手肘碰手肘，隔著衣服盡量減少肢體接觸。

口罩除了功能性外，逐漸更具美感。（Pexels） 口罩逐漸更具美感。（記者劉大琪／攝影）

【穿衣打扮】

•時刻戴口罩

科學戴口罩對於新冠肺炎、流感等呼吸道傳染疾病有極大的預防作用，既是保護自己，也是保護他人。眼看戴口罩已經成為日常生活必不可少的部分，人們除了重視它基本的防護功能之外，也逐漸將舒適、美觀、便利、智能、個性化越來越多地納入考量的範圍。

從最初戴一次性的醫用口罩，到後來能重複使用的布口罩，再到可持續的環保面料的口罩，還有結合了動態貼合技術和透氣晾乾面料的、特別適合運動人士使用的口罩……從純色款、到卡通款、到情侶款、到親子款，口罩已不再是僅為防護所用的單品，而是更加追求美感的配件，在給大家提供健康安全保護的同時，還能展現個性和時尚。

•化妝減少

因為疫情期間減少了外出，不會出現在人前，就算外出也需戴上口罩，女性的化妝頻率大幅降低，除非有開視訊會議的需求，彩妝產品的銷量也大不如前。

相較之下，在家美容、皮膚保養的女性、甚至男性人數顯著增加，不管是基礎性的潔面、還是護膚產品，或者舒緩情緒、有助放鬆的香薰品牌，都更加受青睞。在家裡做自助式身體保養、頭髮保養、指甲保養的人也越來越多，染髮劑、美甲油等銷量上升。

•睡衣、拖鞋、可拆卸衣領熱賣

因為在家的時間猛增，之前外出時講究的穿搭，也就變得沒有那麼重要。不追求外觀，轉而講究實用和舒適，成了人們穿衣時的首要考量。柔軟的睡衣和適合一切家居生活的拖鞋，成了最熱銷的商品之一。

除此之外，為了應對居家辦公、視訊會議，買衣服買上不買下、甚至只買可拆卸衣領，成了一種奇妙的現象。很多人都覺得，因為不用走出家門，坐在電腦前只需上半身看起來得體就好，所以購買衣服時，多傾向於選擇襯衫、T恤、而非褲子、裙裝。甚至只需可拆卸衣領，即可在同樣的領釦上安裝不同的領子，除非有意外發生，否則永遠露出上半身、甚至胸口以上，下半身穿打底褲、睡褲、甚至短褲就好。

在家宅了好幾個月後頭髮瘋長，很多人開始剪髮DIY。（Pexels）

•自己剪頭髮

在家宅了好幾個月後頭髮瘋長，很多人都等不到理髮店重開，紛紛購買理髮設備自學剪髮，就算剪壞也沒關係，反正頭髮沒了也會再長、而且鮮有機會出門，成了DIY時最大的心理安慰。

疫情下，人們開始了長達數月的居家辦公。（Pexels）

【學習】

•遠程上課

在疫情發生前，上網課這種方式，更多的是出現在技術培訓、半工半讀、職業進修領域，為分身乏術的大人所用。然而突如其來的疫情，讓大、中、小學生一夜間全部開啟遠程教育模式，不再每天到校上課，而是將課程搬到網上、師生遠程互動，給老師、學生和家長三方帶來前所未有的挑戰，每個人都不得不去學習和適應這種新的學習模式。

網課最大的意義在於方便地保持了學習的持續性，也就是所謂的「停課不停學」，有著良好學習習慣和態度的孩子，更能適應和受益於這種變化。學生不僅減少了通勤時間和家長接送，也可更靈活地平衡學業和興趣愛好。但也有一部分自覺性欠佳、年齡小、基礎差的孩子，在上網課時無法精力集中、跟上進度。由於隔著電腦屏幕，老師也難像在教室那樣，同時監督和照顧每一個人，網課效果也就變得參差不齊。

【運動】

•居家健身

雖然避疫期間不能外出，但是運動不能停，疫情帶旺居家健身潮，不僅啞鈴、跑步機、健身環等室內外健身用品和器材熱銷，而且線上健身課程層出不窮。除了運動需求之外，具備良好的身體素質也能更好地抵禦病毒。

恐懼心理下，民眾瘋搶衛生紙。（美聯社）

【健康】

•瘋搶衛生紙

疫情籠罩下，民眾恐慌中，一種罕見的現象出現在各大賣場——衛生紙被搶購一空，就算臨時補貨，也可以在幾分鐘之內售罄。雖然跟日常生活必須的水和食物相比，衛生紙其實無足輕重，但最先緊缺的反倒不是糧食等物資、而是衛生紙，讓人始料未及。

除此之外，Lysol酒精噴霧、Clorox酒精濕巾也幾乎買不到，這類產品的短缺，主要還是因為消費者的恐慌性搶購引起，而非生產製造不足。

•疫情15磅

不管是因為心寬體胖，還是因為伙食太好，大一新生多會經歷群體長胖，這一現象被稱作是「新生15磅」（Freshman 15）。疫情期間，人們大把時間待在家裡，一方面囤積的食物多、攝取的也多，另一方面久坐不動、熱量消耗不夠，導致體重不斷攀升，「疫情15磅」（Quarantine 15）也就成為居家避疫之後民眾普遍長胖的特殊現象。

醫學人士稱，疫情造成的失業、在家工作、照顧孩子等壓力，以及新冠病毒本身製造的焦慮和恐慌，都容易讓人暴飲暴食，通過進食尋找心理安慰，殊不知這可能會進一步引發嚴重的健康問題。除了長胖，或許還有併發症，一旦染疫比普通人更容易有惡劣後果、甚至導致死亡。

疫情期間不少人開始在陽台或窗台種菜。（記者劉大琪／攝影） 疫情期間不少人開始在陽台或窗台種菜。（記者劉大琪／攝影）

【飲食】

•自己種菜

疫情期間能不出門就不出門，蔬菜瓜果要麼短缺、要麼價格驚人，不少人開始在陽台或窗台種菜，番茄、土豆（馬鈴薯）、辣椒、應有盡有，「菜園」風光一片大好。除了可以果腹，更重要的是感受到植物旺盛的生命力，在照顧植物的過程中也可擁有內心的寧靜。