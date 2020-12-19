新冠肺炎社區傳染 不戴口罩恐是源頭

川普總統舉行記者招待會，幾乎不戴口罩。（美聯社）

新澤西州華裔商人虞中仁說，2020年3月初新冠疫情 在紐約市爆發後，他一直住在賓州山區的一個度假屋裡，那裡一直很安全。但是，最近小區管理公司通知他，小區裡發現有一例新冠病毒病人。「我從患者的太太那裡了解到，原來他們夫妻去華盛頓參加挺川遊行，都不戴口罩，被傳染了。」

川普支持者不戴口罩集會，可能是美國中西部疫情爆發的原因。（美聯社）

民主黨總統候選人拜登出現在公共場合時總是戴著口罩。（美聯社）

拒戴口罩 成川粉標誌

患者太太說，去華盛頓參加支持總統的人都不戴口罩，因為「不戴口罩是川普 支持者的標誌」。回來後不久，她的丈夫突然發熱。這位太太是護士，知道情況不好，趕緊送丈夫去做新冠核酸檢測，結果顯示呈陽性。虞中仁準備搬家，因為擔心小區裡會繼續出現新病例。

川普總統的支持者以不戴口罩為標誌。（美聯社）

他說，度假屋附近是一個森林公園，有瀑布和北美最大的滑雪場。許多住戶平時住在紐約市，「他們在曼哈頓有公寓，在這裡有度假屋，一到假日就全家一起來度假。」從疫情爆發後，許多住戶就一直住在度假屋裡，沒有回城裡。

他的小區門口有警衛，對訪客嚴格查驗。「小區裡人非常少，各家各戶距離非常遠，大家一般也不戴口罩。」而感染者就住在他的隔壁。這對夫婦都是白人，丈夫留著大鬍子，平時喜歡騎哈雷機車兜風，「哈雷機車很漂亮，每次出門都轟隆作響。」

他說，川普在與民主黨總統候選人拜登(Joseph Biden，前譯白登)進行大選辯論時，也不戴口罩。而拜登則戴上一個大口罩，被川普嘲笑。不久前，川普總統患上新冠病毒，許多人很擔心。但是，他病好出院，到家後的第一件事就是「把口罩拿掉」。他說，川普總統把口罩摘下，就向美國 民眾釋放一個信號，「戴口罩不重要」。

虞中仁的幾名華人朋友也去華盛頓參加挺川遊行。他說，這些人平時去他家串門時，都是戴著口罩，但是，他們發給他的照片中，都不戴口罩。當問他們為什麼不戴口罩，他們回答是：「支持川普者都不戴口罩。」

他說，在11月3日投票前夕，川普總統去中西部競選。當地舉行競選集會，動輒都是幾萬人聚會，大家都不戴口罩。那麼多的支持者去集會，感染的機會應該很大，但是川普沒有制止。「現在，美國中西部成為疫情重災區，與參加集會者不戴口罩有關。」他對不戴口罩不以為然，認為不戴口罩就是反科學及反智的行為。

整個疫情期間，小區所在郡縣的死亡人數為23人，而且都是老人，死亡人數「是比較少的」。疫情剛開始時，美國華人千辛萬苦地買口罩、捐口罩，就是認為口罩有防護功能。他說，疫情初期不戴口罩有點道理，因為那個時候美國買不到口罩，應該把口罩留給醫生用。

他說，他認識一些養老院的老人。他們看電視節目時，看到總統不戴口罩出席各種場合，都在問「總統為什麼不戴口罩」，這些老人也不理解總統為何不戴口罩，現在美國又不是沒有口罩，而且口罩很便宜。

主流社會 很多人不戴

紐約內科醫生梁衛寧說，他遇到許多其他族裔人士不戴口罩。例如，有的律師助理講話時會摘下口罩。「他們摘掉口罩講話，一是為了講清楚，二是表示尊重。」但是他說，這些人沒有受過醫生的訓練，不知道戴口罩的用途。在這個特殊時期，戴著口罩講話也沒有什麼。

他說，南美移民喜歡大家庭聚會。「他們家族的人很多，一到周末，各個小家庭聚在一起燒烤。」他們要吃東西，不可能戴著口罩。「如果有一個家庭成員帶有病毒，就會出現群體感染，醫生在臨床上常常看到。」

華人社區也有不戴口罩的群體。他說，這些人主要集中在卡拉OK歌廳和地下賭場。他們在卡拉OK房間裡吃喝玩樂，不戴口罩。「因為賭場限制人流，賭客也是不戴口罩。」他說，這些地方很危險，容易造成流行。「我們很擔心，曾經向市議員反映過。」

全美徽商聯合會會長沈毅說，他開有兩家GNC商店，顧客既有華人，也有外族裔。他說，華人顧客一般都戴口罩，而外族裔的顧客有時不戴口罩。因此，他都在商店裡準備一些口罩，遇到有人不戴口罩，就送口罩給他們戴上。

疫情期間，還是有美國人不戴口罩。（美聯社）

文化不同 不易戴口罩

紐約華人藝術家房飛說，疫情期間，他們搬離曼哈頓，住在布魯克林的另外一處房子裡。與曼哈頓相比，布魯克林的人要少一些。「我在街上可以看到，約有80%的行人都戴口罩，不戴口罩的占有20%。」

他說，美國大眾從不戴口罩到大部分戴口罩有一個過程。3月初，紐約市爆發新冠疫情後，大多數美國人一開始不戴口罩，有的人甚至還歧視戴口罩的華人。但現在戴口罩已經成為普遍現象。「坐公車或者走路，不戴口罩的人會有壓力。」現在，不戴口罩的人已經不多了。

美國人沒有戴口罩的習慣。他們認為，只有病人才戴口罩，健康的人不要戴口罩。「如果生病了，就不要去上班和上學，以免影響他人。」這與華人的觀念是相反的。「疫情之初，許多華人戴口罩，被美國人辱罵，就是這個原因。」

媒體報導，今年10月布魯克林一猶太拉比的兒子結婚，約有7000人參加婚禮，且大多不戴口罩。他分析，這些猶太人可能是傳統猶太人，比較遵守教規。而他的一名朋友也是猶太人，但不是傳統的猶太人。「朋友最近剛結婚，只請了20人參加婚禮，都是親戚。」朋友們都在Zoom上觀禮。

他說，傳統猶太人嚴格遵守教規，如周五晚上太陽落山後，他們不用電器，直至周日。因此，傳統猶太人不開車，都在走路。他說，有時看到猶太人在馬路上送葬，人們還是戴口罩。但是，如果在自己的會所裡舉辦婚禮，都是自己人，就沒有約束，可能不戴。「在猶太教徒眼裡，教規比世俗的法律還要高。」但是，他們沒有對付疫情的戒律。

猶太人不戴口罩，可能與其文化傳統有關。他們的生死觀與華人不同，「他們對生死比較淡定一些」。而對華人來說，疫情來了，儘管專家建議不要戴口罩，但是華人還是要戴。他說，這與文化傳統有關。

中國海關嚴格檢查與美國放鬆檢測形成對比。（美聯社）

抗疫差別 中國緊美國鬆

美東溫州同鄉會前會長黃根弟說，他2020年初從紐約飛去溫州，計畫在家鄉過春節，誰知到家第三天就聽到武漢封城。而且，溫州也是重災區，因為許多在武漢市做生意的溫州人返回溫州。他在家鄉待到10月才返回紐約。他說，他從上海浦東機場經過香港中轉返回紐約，上海和香港機場都是防護嚴密，每個人都有戴口罩，並保持社交距離。但是，他到了紐約機場，情況完全兩回事。「我出了海關，沒有人給我測量體溫，也沒有人理我」。他說：「這才是最可怕的。」

他說，溫州市是浙江省防疫的重點。疫情爆發之初，整個溫州封城，街上沒有一個人，也沒有一輛車，店鋪全部關門，只有「紅綠燈在閃耀」。他說，各個小區都關閉，持有通行證的才能進出。食物由專人送到小區裡。

按照規定，如果現在從美國前往中國，乘客一定要在機場附近的賓館進行隔離14天。出了隔離區，人們可以自由活動，但是也要戴口罩。「中國人的防護意識很強，和美國人不一樣。」他說，封鎖兩、三個月後，中國把疫情控制住了。美國控制不住，是美國人的防疫意識薄弱，導致疫情至今不能控制。

他說，美國華人的自我保護意識比較強。實際上，新冠病毒並不可怕，只要防護好就沒有問題。但是，如果不防護，問題就很大，死亡人數就會增加。他說，有專家預計新冠疫情要到2022年才能完全控制，而且新冠病毒就像流感病毒一樣常見，「這就很麻煩」。

川普總統把希望押在疫苗上，但疫苗未能助其連任。（美聯社）

抗疫失敗 川普未連任

虞中仁說，川普總統在賓州鄉間很受歡迎。「如果開車穿過賓州，鄉間路邊的牌子都是支持川普的，可見川普在農村廣受歡迎。」到了10月中旬，路邊才開始出現支持拜登的牌子。他認為，「川普輸在不戴口罩上」。

過去四年，川普總統在經濟上做得非常好，如果沒有爆發疫情，他連任成功應該沒有問題。但是，疫情出現後，他不作為，認為這是一個大流感。「直到現在，我都不知道總統是怎麼想的。」如果美國人民都戴口罩，也許現在已經結束疫情了。

他說，川普做總統前，曾經是一位地產商，經營過賭場。他分析，川普這樣做，可能受到賭徒心理的影響。他把這一賭注押在新冠疫苗上。「一旦疫苗研發出來，就能根本解決問題。」媒體已經報導，美國新冠疫苗將於12月出來。但是，疫苗出來還是晚了，沒有救到川普。

房飛說，隨著疫情的逐漸擴大，川普總統把戴不戴口罩政治化了，其實戴口罩並不難。但是，總統就是硬拗著，「你戴口罩，我就是不戴」。戴口罩就是一個態度。如果美國人民早點戴口罩，就是表明一個態度，現在疫情很嚴重，大家都不要聚集，以免感染。但是，總統沒有重視。「美國的情況和中國武漢一樣，最初沒有認識到疫情的嚴重性。」

他認為，即使川普總統重視疫情，由於體制的不同，美國不可能像中國那樣全國一盤棋。「在美國，總統管不了州長，州長管不了市長。」因此，美國抗疫就存在許多困難。同時，美國也不可能像中國那樣封城。

全美徽商聯合會會長沈毅說，戴口罩預防新冠病毒流行本來是一件很正常的事情。但總統川普就是不提倡戴口罩，且自己不戴口罩。他說，到了8、9月，總統才發布命令，建議大家戴口罩，但總統自己不戴。他說，美國的醫療機構也比較教條。許多美國人相信專家，但是家庭醫生不說讓他們戴，也不說讓他們不戴，戴不戴都是個人的選擇。結果，很多美國人不戴。

而紐約州長和紐約市長則公開要求戴口罩，這實際上與聯邦政府唱反調。結果，紐約州的感染率不斷下降。從檢測感染率的一半，下降到低於2%。他說，所有的專家疫情中都謹言慎行，但是沒有專家講「不戴口罩更好」。他說，川普這次輸了總統大選，實際上是輸在新冠疫情上，也就是鼓勵大家不戴口罩。

最後關頭 更小心防範

虞中仁說，他曾經向某診所捐獻過1000個口罩。「我的口罩一送去，他們馬上就發給醫護人員，因為已經沒有口罩了。」最近，診所通知他，如果他要在12月下旬注射新冠疫苗，他們就會把他的姓名放在優先注射的名單上。「我回答，不要緊，我可以晚些打。」

目前離疫苗出來還有一個月。他表示，現在正是「黎明前的黑暗」。因此，大家都要小心，出門戴口罩，避開最後這一關。「病毒在空氣裡傳播，戴著口罩和手套不一定能夠避免感染，但是不戴口罩和手套肯定不能避免感染。」

房飛說，華人戴口罩這麼容易與華人的文化有關。他說，在中國時，口罩的最多功能是禦寒，超過了預防感冒和病毒。那時候，上海冬天很冷，人們的禦寒工具包括帽子、口罩、圍巾、手套，有的人還有一個耳套。

沈毅表示，這次預防新冠病毒流行中，華人做得最好。疫情尚未在紐約出現時，中國政府和專家要求民眾戴口罩，於是紐約華人也開始戴口罩。「當時，美國政府還未提倡戴口罩。」他在2月底開始戴口罩，也就是紐約州頒布居家令的前兩周。紐約州頒布居家令，華人全部接受，結果華人被感染的比率較低。

他說，統計顯示，白人的感染率與人口比率相當，亞裔的感染率低於人口比率，只有非裔和西語裔高於人口比例。「在亞裔中，華裔的比例最高，可以看作華裔的感染率低於人口比率。」華人這一次又起到「模範作用」。