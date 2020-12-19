這4個場所 最易傳播新冠病毒

疫情爆發後，各個衛生單位都出現防疫物質短缺的狀況。（Getty Images）

哈佛大學醫學院網站（hms.harvard.edu）2020年10月21日發表文章指出，「戴上口罩」（mask up）可以減慢新冠病毒傳播的速度。文章說，除洗手和保持間隔外，戴上口罩保護口鼻，已成為預防新冠病毒感染的重要措施之一。過去，嚴格證據證明口罩在阻止新冠病毒傳播方面的有效性比較有限。但新近的研究提供了額外的證據，證明普遍戴口罩（universal masking）在醫療保健方面的好處。

在疫情爆發之初，聯邦衛生官員不建議民眾戴口罩。（美聯社）

耶魯大學全球健康政策與經濟學副教授陳希說，口罩的確是病人戴更有用，因為病人會散播病毒，但病人必須知道自己患了病，也願意出於社會責任而有效佩戴口罩。不過，美國 人具有「病人才戴口罩」觀念，不太容易打破。自新冠病毒爆發以來，美國人也購買了口罩，但不是每人都能在公共場合戴上口罩。他說，這有多種原因，經濟原因是一個方面。「如果每人每天都用一個口罩，美國每天至少需要3億個，但美國市場沒有這樣的供應量。」但是，他認為最重要的是「文化原因」。

陳希認為，美國人有「病人才戴口罩」觀念，不易被打破。（陳希提供）

傳統觀念 被感染者才戴

陳希說，傳統西方社會認為，只有那些被感染者才應戴口罩，因為它們可以傳播病毒，但健康人不需要這樣做。醫用口罩在減少感染他人的可能性以及降低自身感染機會方面「絕對有效」，但口罩在疫情 最關鍵的初期大量短缺，也是不提倡人人戴口罩的原因。

他說，由於美國疫情發生較晚，其他各國已紛紛囤積搶購口罩，加大了美國市場的短缺。同時，美國口罩等防護物資的生產線大多分布在海外，且疫情來臨之前聯邦庫存嚴重短缺，導致危機時刻無法有效啟動生產。其中重要原因是，2019年的美中貿易戰、關稅的提升，使中國出口到美國的口罩在2019年下半年減少了20%。

因此，在疫情高峰的2020年3、4月間，紐約市 口罩奇缺。該市衛生官員表示：「雖然我們不建議健康的紐約人戴口罩，但戴口罩確實可以提供公共衛生的好處。」陳希指出，在大城市戴口罩是有道理的，尤其是對弱勢群體而言。但在人口密度較低的農村城鎮，且保持較大距離的室外場所，口罩不再是必需品。「如果在室內公共場所，無論城市或農村，口罩都應常備。」

美國衛生設備生產線主要分布在海外，一旦海外禁運就會導致設備短缺。（Getty Images）

他認為，美國公眾低估了冠狀病毒的危險。由於檢測試劑盒不足和潛伏期較長，被感染的人可能還沒有完全了解他們的風險。他說：「在理想世界中，如果每個人都知道自己是否被感染，我們建議感染者戴口罩。」但是，大街上有些人不了解自己的危險，這可能使民眾處於危險之中。

邵海認為，由於吃飯時摘下口罩，病毒獲得在食客間傳播的機會。（美聯社）

當時，聯邦公共衛生署長（U.S. Surgeon General）亞當斯（Jerome Adams）呼籲人們「停止購買口罩」。他多次表示，人們應該洗手，避免人群擁擠。亞當斯在2020年3月發布了推文指出：「它們不能有效地阻止普通大眾感染冠狀病毒，但是如果醫護人員不能照料患者，這將使他們和我們的社區處於危險之中！」亞當斯說，人們應該「採取日常預防措施，以保持自己與他人之間的空間」，以及「當你在公共場所外出時，遠離患病的人，限制近距離接觸」。

諾斯韋爾健康長島（Northwell Health's Long Island）猶太醫學中心急診醫學副主管戴維斯（Fred Davis）博士也持有這種觀點。他說：「口罩通常不會阻止你感染疾病。」他認為，關鍵是手部衛生，即有效地洗手。「如果你沒有生病，戴上口罩會給你一種安全的錯覺，然後就忘記了洗手。」

紐約商店門口，擺上要求消費者戴口罩的牌子。（記者韓傑／攝影）

吃飯摘下 具有感染風險

加州聖地牙哥夏普醫院（Sharp）傳染專科邵海醫生說，今年10月紐約猶太社區幾千人參加婚禮不戴口罩的事件只是「冰山一角」。許多美國人聚會都是如此，只是沒有被抓住而已。他說，由於人們不注意防護，新冠疫情又來到聖地牙哥，而且比過去更加嚴重，各個醫院的患者數字都創下歷史新高，「醫護人員都很疲憊」。

聖地牙哥公共衛生局曾經對醫院裡爆發新冠病毒感染進行過調查，發現傳染源並不在醫院的病人身上，而是來自醫護人員的家人。「醫護人員下班後回到家裡，拿下口罩，與家人一起吃飯。」若是有一個家庭成員攜帶病毒，全家都會被感染。這種情況在社會上也很普遍，占總傳染案例的40%左右。

梁衛寧說，診所都是從美國大公司購入口罩。（梁衛寧提供）

現在，許多餐廳為了開業，把餐桌搬到室外，讓食客在室外吃飯。「他們認為，外邊空氣流通，不會感染。」但是，食客吃飯時都要把口罩摘下，吃飯時說話就會把飛沫傳播給對面的食客，容易導致感染。現在正是節假日聚集的時節，許多人在感恩節出行，與家人聚會。下面還有聖誕節和元旦，如果聚會不戴口罩，就會把新冠病毒傳染給朋友和鄰居。因此，CDC建議，節日期間避免聚會，聚會時要戴口罩。

他說，很多研究證明，口罩是最有效阻斷新冠病毒傳播的手段，可以把新冠病毒傳播的機率降低98.5%。例如，病毒攜帶者甲和健康者乙兩人站在6呎之內，如果甲不戴口罩，而乙戴口罩，甲在講話時會散布帶毒的飛沫，有90%的可能將病毒傳播給乙，因為口罩也不能百分百過濾病毒。

但是，如果甲戴口罩，而乙不戴口罩，甲將病毒傳染給乙的機率降低為5%。如果甲和乙都戴口罩，甲將病毒傳播給乙的機率降低為1.5%。這就是說，口罩把傳染新冠病毒的機率降低了98.5%。而在其中，「病毒攜帶者戴上口罩極為重要」。

他說，最近美國最有名的100家醫院，如馬友診所（Mayo Clinic）、克里夫蘭診所（Cleveland Clinic），包括他所在的夏普醫院（Sharp Hospital）等，都呼籲人們尊重科學事實，在公共和社交場合戴口罩。克里夫蘭診所還製作一個視頻，題目就是「每人都戴口罩」（every mask up）。

四個場所 最易傳播病毒

邵海說，研究發現，最容易感染新冠病毒的地方有四個：酒吧、餐廳、健身房和宗教場所。他說，酒吧排在第一位，因為人們都在喝酒時聊天，使得環境噪雜，人們必須提高嗓門，才能讓人聽到，大聲講話時傳播病毒的能力最強。

梁衛寧說，多層外科用口罩有過濾病毒的作用。（梁衛寧提供）

餐廳位列第二，是因為吃飯要摘下口罩，給病毒製造傳播的機會。他說，醫護人員從家庭成員那裡感染，然後帶到工作場所，在午休時聚餐，造成群體性感染。醫院發現問題後，及時糾正，在休息室的桌子上用玻璃相隔，防止飛沫傳播。他說：「這不能保證百分百的安全，最好是一個人吃飯。」他說，不管去哪裡吃飯，都不要和另外一個不戴口罩的人同處一室。他說，流行病研究表明：一旦家庭裡一個人感染新冠，非常容易地使得所有的家庭成員也在短期內感染。「如果發現有家人疑似症狀，大家都要戴口罩，並將病人隔離。」

健身房是第三位，因為健身的人運動時呼吸急促，喘氣增大，便於病毒傳播。因此，各地政府對健身房的重開標準要求都很高。

第四位的是宗教場所。人們宗教儀式裡大聲祈禱、唱詩等活動，會幫助病毒在空氣裡傳播。而且，一名病毒攜帶者可以傳播很多人。他說，美國醫學刊物曾經報導一個著名的案例。某地有一個61人的唱詩班，從3月10日開始排練，最後其中53人被感染。調查發現，其中一人在排練三天前咳嗽發熱，最後檢查是陽性。而且，整個排練期間，唱詩班都不戴口罩。他們每天練習兩個半小時，由於室內空氣流通不暢，連離那名陽性患者6呎之外的人都被感染。

他說，疫情爆發後，美國甚至出現一些似是而非的研究報告，說「戴口罩沒有效果」。同時，還有許多美國人仍然在用面巾或圍巾代替口罩。他指出，口罩與面巾的質地、結構不同，效果也大不相同。一開始口罩不夠，許多人用面巾或者圍巾替代，有的工廠還生產布質口罩供民眾使用。但是，這些面巾或圍巾過於簡陋，對抗病毒的作用非常有限。因此，主流醫學界希望，大家一定要戴「多層醫用性外科口罩」，只有這種口罩才有明顯阻擋病毒的效果。

鼻子太高 戴起來不舒服

紐約內科醫生梁衛寧說，今年夏天的時候，就有人問他：到了冬天還會有新冠疫情嗎？他的回答是：如果大家都戴上口罩，大流行不可能，只是增加一些病例。他說，他經常發現一些外族裔的人士不戴口罩。他估計，這可能是「他們的鼻子高，戴口罩不舒服」。

他說，鼻子高的外族裔需要特別製作的口罩。於是，許多工廠為了滿足他們的需求，就生產出帶有品牌的布質口罩，許多商店都有賣。「看起來好看，但是不符合醫療標準，不能過濾新冠病毒。」如果要戴口罩，一定要戴醫用外科口罩或者N95口罩，這些口罩都是經過聯邦食品與藥物管理局（FDA）批准的。

他要求其診所的工作人員都要戴口罩，保持6呎距離。「椅子間隔坐，中間的椅子用膠帶封起來。」門口安上體溫計，病人進來就要測量體溫。「如果體溫高，病人不能進入診所，醫生出門進行處理。」他的每個員工每天上班前先測量體溫。兩周前，一名醫學助理的老公發燒，診所通知她不要來診所，先去檢測病毒核酸。「一檢測，發現她的核酸實驗是陽性。」直到現在，診所也不讓她進來上班。「我們診所的員工，每個月檢測一次病毒核酸。」

紐約公共汽車上要求，上車必須戴口罩。（記者韓傑／攝影）

他說，他的診所員工都戴醫用外科口罩或者N95口罩，每天換一個，有人還加戴面罩。他說，在3月至5月間，紐約市是全美的疫情重災區，診所的口罩也不夠用。後來，他們從國內「拿來一些口罩」。現在，他們診所都是從美國大公司買口罩。「不過，現在口罩的價格比過去高了。」

他建議，戴口罩就是臉上蓋個東西，很痛苦，時間長了也很辛苦。「我們醫生受過訓練，比較有耐心。」為了防疫，人們只能忍受痛苦，戴著口罩出入公共場所。有人對口罩上的化學物質過敏，可以把口罩從袋子裡拿出來，晾兩天後再戴。有些人戴口罩很緊張，覺得呼吸不暢，主要是不習慣，習慣以後就好了。

口罩普及 保護醫療人員

哈佛醫學院刊登的〈戴上口罩（mask up）可以減慢新冠病毒的傳播速度〉這篇研究報告，發表在近期的《職業醫學》（Occupational Medicine）雜誌上。研究發現，普遍戴口罩降低了麻州醫護人員感染新冠病毒的發生率。

研究報告的高級作者卡樂斯（Stefanos Kales）是哈佛醫學院的醫學教授，也是劍橋健康聯盟職業與環境醫學部門的負責人。他說，研究人員比較了劍橋健康聯盟醫護人員和麻州居民之間的新冠病毒的發病率。研究期從3月17日開始，即醫療保健系統中首例新冠陽性事件發生的日期，直到5月6日，即麻州實施公共口罩的日期。劍橋健康聯盟於3月26日實施了普遍戴口罩的規定。

研究表明，在衛生保健系統和社區感染率上升階段實施普遍戴口罩之後，醫護人員感染率急劇下降，而社區感染率持續上升，直至該州的流行高峰。在進行干預之前，感染率對醫療保健系統和全州人群顯示出「幾乎相同的增長曲線」。但在干預階段，衛生保健系統的流行趨勢為負，而麻州的流行趨勢仍為正。一旦疫情在4月20日達到頂峰，「兩條曲線都以相似的速度下降」。

卡樂斯說：「我們發現普遍戴口罩（universal masking）對於防止工作環境中的傳染具有明顯的益處。」他指出，研究結果表明，當物理疏散和通風不足時，應在醫療機構以及室內企業中「實施和維護普遍戴口罩的政策」。