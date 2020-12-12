疫情後想旅遊？小團起步、房車受寵

疫情之下，邁阿密的沙灘難見往年的人潮。（縱橫集團提供）

突如其來的新冠肺炎疫情 給全球旅遊業帶來重創，不管是多大的航空公司、或是多小的業務代理，都在過去的一年經歷著難以言說的挑戰和壓力，而普通民眾更是在失去了出行的自由後，前所未有地強烈期盼能早一天回歸正常、遊山玩水、休閒度假。

業界人士預測，後疫情時代的旅遊將出現巨大的變化，會從自駕、小團起步，由本地變外地，由短途變長途，每一階段的過渡，都與傳統文化、防護觀念和心理建設息息相關。但也因為疫情，民眾更加珍視身邊的人和生活環境，多代同遊（Multigenerational Travel）會更普遍，以大自然和戶外為目的地的旅遊將更受歡迎。

疫情讓旅遊業停擺，民眾難出行。（記者劉大琪／攝影）

打擊／海外遊客 同期少八成

「疫情對旅遊業的打擊，遠遠超過對餐飲等其他行業的打擊，創傷之大，甚至連九一一事件都不能與之相比。」「縱橫集團」總裁兼執行長（CEO）孫耕（Rich Sun）表示，美國 每年有約8000萬國際遊客（international traveler），其中來自加拿大和墨西哥的遊客約4000萬、占了一半，另外4000萬是來自加拿大和墨西哥以外地區的海外遊客（overseas traveler）。

美國商務部國家旅遊辦公室（The National Travel and Tourism Office）的最新數據顯示，今年年初至9月，從中國 來的海外遊客相較去年同期減少了84.2%，9月單月的中國遊客相較去年同期減少了99.2%。一向對美國的旅遊經濟至關重要的英國，從今年年初到9月，為美國輸送的遊客相較去年同期減少80%，9月單月相較去年同期更是減少了99.1%之多。

不同國家和地區目前的隔離和限制政策，讓旅遊幾乎已經成為不可能。有些國家和地區想要通過「旅遊泡泡」（Travel Bubble）的計畫率先重啟旅遊業，允許兩個特定的目的地之間，民眾無需隔離就可到訪。比如之前管控得力的香港和新加坡，就準備按該計畫開創疫情時期的先例，但隨著近期香港確診病例增加，航班開通時間又再拖延。

孫耕說，疫情對旅遊業的影響體現在各個環節上，以航空公司為例，不管規模多大，都在承受不同程度的虧損，大量裁員、航班銳減、上座率極低。雖然航空公司接連推出取消改簽費等政策，試圖幫民眾樹立信心，還給會員提供各式各樣的升級等便利，但效果也不明顯。

過去人滿為患的度假酒店如今只有很少的客人。（葉秋生提供）

搶救／見血折扣 沒發揮效果

為了提升民眾出行的信心和興趣，機票、酒店和遊輪的促銷之多、之大，在「環宇假期」負責人葉秋生（Rickie Ye）看來，已經是他從業16年來的前所未有，「價格便宜到甚至讓有的客人懷疑是不是假票！」像是墨西哥坎昆的五星級酒店，六天五夜酒水美食全包套餐，紐約來回直飛、酒店來回接送、免費改期還不罰款，800元上下即可搞定，墨西哥當地還無需隔離，隨心所欲避疫度假。但儘管如此，酒店依然沒什麼人住。

「30多元一張機票，就可以從紐約飛往邁阿密，還是一個人坐一排；以前300多元一晚的曼哈頓時報廣場的酒店，現在80多元就能住到；過去的坎昆沙灘總是人擠人，如今整個沙灘都是你的。」孫耕說，這種折扣之前從沒出現過，但「把低廉的價格當撬動人心的槓桿實際上力度不大」，起主導作用的，還是傳統文化及其所影響的防護觀念。

從這個層面上講，孫耕認為旅遊業其實非常脆弱，「不僅是最先遭受疫情打擊的行業，也是最後才能恢復的行業」，且就算都開放了，「民眾還需有足夠的心理沉澱才敢放心去玩，是否出行與心理評估直接相關，而華人，又恰好是所有族裔裡最謹慎、最珍惜生命的群體」。

疫情也給旅遊業者的工作帶來全新的挑戰，很多小型旅行社都倒閉關門，業務代理也紛紛改行。葉秋生和同事雖然完全可以在家工作，但自復工後仍堅持到辦公室上班，他表示，之所以這麼做不為別的，「只不過想幫客人樹立一點信心，看到我們還在，有需要時過來，還能找得到人」。

以大自然為目的地的戶外項目將越來越受歡迎。（縱橫集團提供）

樂觀／疫後預估 爆炸性成長

不過葉秋生堅信疫情過後旅遊業將迎來爆發式增長，這方面中國已經做了很好的示範。孫耕也認為，旅遊業的爆發式增長一定會出現，就像剛剛過去的十一長假，中國有超過6億人次外出旅遊，正是自然需求的體現。且不同於超市等零售商受網路衝擊嚴重，「網購盛行，可能導致開實體店的人真得關門」，旅遊在網路上實現不了，必須本人親自去感受和體驗，不像傳統產業那樣易被網路取代，所以旅遊業仍屬朝陽產業。

國際知名豪華旅遊聯盟Virtuoso在10月發布的最新報告顯示，多代同遊將成最流行的旅遊方式，甚至早在年初疫情爆發之前，就有過半的聯盟會員認為多代同遊還會繼續增加。葉秋生說，經歷了疫情後、待徹底結束時，很多家庭成員可能有太久都沒聚會，所以更願意長輩、小輩一起旅遊，大家也更珍惜家人之間陪伴的時光和相處的機會。

居家避疫那麼久，民眾愈來愈渴求親近大自然，加上戶外有更廣闊和開放的空間、染疫風險低，所以當疫情緩解、人們逐漸樹立了對旅遊的信心，將開始進一步探索自己所生活的地區，不管是公園、還是營地，對以大自然為目的地的戶外項目的熱情將只增不減，像登山、賞楓等活動都深受歡迎。

葉秋生還說，疫情後民眾不會一下都湧向飛機，搭乘飛機旅遊的人只會緩慢增長，更多的人則是考慮小車、小團的自由行，覺得自駕更加方便和安全，特別是那些身體狀況欠佳、或者在心理上對坐飛機有顧慮的人。「大團的話，成員來自天南地北，互相之間都很陌生，團一結束，各自散去、沒了聯繫。跟認識的人一起旅遊，知根知底，就沒什麼顧慮，也更有信心出行。」

房車會是後疫情時代好的旅遊方式之一，基地多設在風景優美的景區。（縱橫集團提供）

改變／小團自駕 遠徒變近程

孫耕表示，後疫情時代，房車會是非常好的旅遊方式之一，設備齊全、功能性強，避免了住酒店，如果不敢去餐廳吃飯、或想去的餐廳不開門，則可自己做飯，更衛生和安全。另一大優勢是想停就停，能夠在景區住下來，「如果住酒店，要麼就得離開景區，要麼就得住在景區裡、負擔高昂的住宿費」。房車可以隨時停在通常設於沙灘、湖畔或海邊的風景優美的房車基地中，哪怕想停路邊也行，非常靈活和方便。且房車旅遊新鮮感也足，基地裡開房車的人來自四面八方，互相之間都能成為朋友。

不介意住酒店的則可參加小團，像疫情就給縱橫帶來啟發，開始根據客人在衛生安全上的需求調整產品內容，比如完全按客人興趣走的「我的行程我做主」。孫耕說，以前的旅遊項目多是一刀切，一輛大巴、50名乘客，興趣各不相同，但又要去相同的地方，「其實你的時間一定程度上都會被別人影響和控制，且同一個地方，不同的人學到的、看到的也不一樣」。可以個性化定制路線和選擇景點的小團，多是親朋好友一起，一輛七人座、確定了用車的時長和活動範圍，接下來怎麼玩、怎麼住全是自己做主，免去了與陌生人同行的擔憂。

除了方式的改變，孫耕表示，待美國的旅遊業恢復時，範圍上也類似中國從省內遊到跨省遊的模式，先本地、再外地，先州內、再跨州；天數上也不會太長，從一至三天開始，心理上要先經歷磨合和調適，才能逐漸開始長途旅遊。在即將到來的2021年，預計先活躍起來的遊客會是年輕人，老年人可能擔心身體和疫情，出行上態度更猶豫。

疫情下，乘坐飛機的人銳減。（葉秋生提供）

未來／旅行規畫 採全預約制

孫耕特別提醒，以往人們都羨慕有說走就走的旅行，但經歷了疫情，還想要說走就走已不太可能，不管是辦簽證、辦護照，還是選景點、訂酒店，全都將採取預約制，甚至坐大巴或乘飛機都有可能要求先檢測再乘坐。現在很多酒店為了減少染疫風險，都已取消過去有人主動上門清潔房間的慣例，「除非你提出清潔的要求，酒店才會提供相應的服務，其實就是要預約的意思」。這就等於迫使民眾改變以前的行為習慣，「未來華人可能也需學著像外族裔那樣，計畫半年之後、而非短期內的旅遊」。

葉秋生表示，華人過去旅遊多是看價格，比較哪個項目便宜、哪個又更便宜，選了便宜的，「開始走行程後，去到哪裡又都覺得不滿意」。他認為，旅遊產品說到底還是一分錢一分貨，「相較價格，我反而覺得服務和經驗才更重要」。既然旅遊是為了犒勞自己，也是犒勞自己的最佳選擇，未來應更多地去考量怎樣在付了錢後能真正享受到，而不是被價格框住，選擇了又不滿意，浪費時間和精力。