疫情反彈 聖誕、新年怎樣出行更安全？

年底假日季通常是走親訪友最密集的時期，但疫情為出行蒙上陰影。（美聯社）

年底的假日季（Holiday Season）總是走親訪友最密集的時期，各種大小聚會和派對一場接一場，然而今年由於突發新冠肺炎疫情 ，且近期確診數字又重新上升，為聖誕和新年假期的出行和社交蒙上陰影。很多民眾都表示，安全起見將待在家中，不再搭乘飛機或者開車跨區走親訪友，避免染疫，也防疫情反彈。但仍有人堅持走動、聯絡感情，旅途中做好防護工作便成為重中之重。

很多州都頒布了旅遊相關禁令，希望民眾待在家中過節，避免外出。（美聯社）

調查／年底假期 69%不出行

年底假日季本該是走親訪友、團圓聚會的時候，但愈是大範圍聚集，愈容易增加新冠病毒的傳染風險。這個聖誕和新年假期，待在家中陪伴身邊的人、不聚會也不赴宴，成了不少民眾的特殊應對。根據美國 酒店業協會（American Hotel and Lodging Association）的最新調查，有69%的人表示，今年不會在聖誕節期間出行拜訪親友，44%的人說，下一次度假或者外出旅遊可能會在一年之後。

旅遊網站Travelocity的最新調查也有類似結果，雖然假日季是每年最大的出行季，但60%的人表示今年不再跨區走親訪友，近三分之一的人說，今年沒有任何慶祝活動。在仍堅持出行的人當中，43%表示會住酒店或民宿，近80%會自駕，僅20%稱會坐飛機。外出時長多為一至四天、即一個長周末的長度，三分之一的人表示行程範圍不會超過250哩。

美國酒店業協會的總裁兼執行長（CEO）Chip Rogers說，因為疫情導致旅遊的人銳減，不管是對於全國人民、還是整個行業來說，今年的假日季都變得異常艱難。Travelocity的總經理Katie Junod也稱，受疫情影響，今年的假日季已不再是傳統意義上的假日季。

佛州的中國留學生鍾奇來美五年，每年都會到紐約的姊姊家度過至少兩次假期，「聖誕、新年的寒假是一定會去的，其他要麼是春假、要麼暑假、要麼秋假還會去一次，畢竟是親姊，也是在美國唯一的親人，吃喝玩樂、互相陪伴，更有節日氣氛」。

然而年初爆發疫情至今，兩個人一次面都還沒見上。先是前三個月的疫情高峰期，全美都居家避疫，紐約的確診數字一直高居不下。之後紐約成為防疫最得力的州，馬上發布疫情高危州名單，凡是從名單上的地區來紐約的人，必須在到紐約之後隔離14天才能自由活動。

出行的人中，近八成自駕。（美聯社）

仍有少數人假日季堅持出行。（美聯社）

卻步／檢測隔離 耗時又費神

「佛州開放得早，很快疫情出現反彈，所以一直高居紐約的那張高危州名單。」鍾奇說，因為他的假期時間也非常有限，就算想在紐約隔離，學業和工作上也不允許，原本打算暑假探親，只好作罷，於是開始盼望年底假期。

誰曾想年底假期的形勢更嚴峻，包括紐約在內也出現了疫情抬頭的情況，為了更加有效地檢測和隔離，政府取消了高危州名單，但只要從新州、康州和賓州之外的其他地方來紐約，就必須在到紐約的前三天先做檢測，抵達紐約後要出示結果為陰性的證明，然後隔離三天，第四天再於紐約接受一次檢測；如果結果也是陰性，就能自由出行，但若是陽性，則必須繼續隔離。

鍾奇表示，年底的這幾個月，他和姊姊都密切留意相關的旅遊規定和防疫政策，「紐約一有新的資訊釋出，就馬上互相連絡，研究怎麼才能成行」。但因疫情每天都在變，相關規定和政策也變個不停，「考慮到反覆檢測並不是件愉快的事，且旅途中的風險和抵達後可能會有的隔離都讓人壓力很大，不僅耗時，更耗費心力，兩個人互相擔心」，思來想去，他還是決定今年不再去紐約，而這也是姊弟倆第一次至少一整年沒見面。

在紐約上州 雪城（Syracuse）居住的陳洋今年初剛和太太喜迎一女，晉升新手爸媽，每年的聖誕和新年假期，兩人原本都到長島的叔叔家團聚，一方面看望長輩、聯絡親情，另一方面也去法拉盛過過中餐癮、去曼哈頓感受濃厚的節慶氣氛。然而此次遇到疫情，夫妻倆猶豫再三，還是決定老老實實待在家裡，哪也不去了。

「其實只有我們兩個人還好，畢竟年輕，而且多注意防護的話，還是可以自駕走動一下。」但陳洋說，今年最特殊的是有了孩子，尚且不到一歲，旅途中孩子辛苦不說，吃飯、休息、上廁所都不方便，「我們敢冒這個險，卻不敢讓孩子冒這個險，萬一染上病毒，後果不堪設想」。叔叔一家也都理解，「今年的願望沒什麼別的，就是希望疫情早點過去，家人都健康平安」。

出行前應做好諸多準備。（美聯社）

出行／行前準備 要做到最足

對於仍然堅持外出拜訪親友的一小部分人，如何在旅途中做好防護工作成為頭等要事。美國汽車協會（American Automobile Association）發言人Jeanette Casselano說，今年假日季出行，提前做準備絕對是前所未有地關鍵，「就算你所計畫的行程已經走了很多次，也還是要提前做準備，以應對一些因疫情而有的調整或意外」，比如提前打電話確認酒店等目的地的開放時間、目的地所在的地區確認數字如何、是否要提供檢測結果為陰性的證明等。

醫生朱自強也說，不管是開車、還是轉機，也不管是目的地、還是途經地，在動身前都應了解當地的確診病例和感染率如何。他就剛接待了一名病人，假日季想去加州看兒子，詢問能不能去、要注意些什麼。他表示，並非所有人都適合在疫情期間出行，特別是吸菸、有糖尿病、腫瘤、心臟病、懷孕等潛在健康問題的人，一旦染疫，後果會很嚴重。若是執意要去，則應該在出行之前諮詢家庭醫生，請專業人士評估該使用何種交通工具、又有什麼注意事項。

定好行程之後，接下來要做的就是準備大量的防疫物品。朱自強表示，口罩、乾洗手液、消毒濕巾、一次性手套、紙巾、封好的一次性塑料袋等都應備好。特別是要多帶一些口罩，在任何無法保持至少六呎社交距離的公共場所，不管是室內還是室外，都要戴上口罩。「但人也不可能一直戴口罩，總有摘下來的時候，摘下來之後不要把口罩隨便放，而應放進一次性的塑料袋裡封存，以免口罩被污染」。

出行的安全衛生標準不能降低，甚至要比在家中更小心。朱自強提醒司機在停車加油時，要記得戴一次性手套，加完油後就直接把手套扔掉。如果不能及時扔，則可把它放入一次性的塑料袋封起來。加油時盡量選擇信用卡付款、而非現金，這樣能避免付現金時和加油站工作人員的面對面接觸。且相較現金難以消毒，信用卡用完後直接拿消毒濕巾擦乾淨就好。

受疫情影響，一些原本開放的公共廁所都已關閉，像星巴克或快餐店也可能對廁所的使用有新的要求，這就代表一旦開車外出，大概率只能使用休息區或加油站的廁所，所以上廁所時更是要慎之又慎。朱自強說，旅途中去廁所一定要記得戴口罩，洗完手後不要觸摸水龍頭或門把手，否則洗手的目的和功效會大打折扣，可以戴上手套、或者拿紙巾包住再去碰，避免直接上手。好在很多休息區的廁所都安裝了無接觸裝置，不管是沖馬桶、開關水龍頭、或者取用洗手液都可通過智能感應實現。

中途吃飯的話，不少餐廳雖然都已開放堂吃，但是嚴格限制人流、保持社交距離，如果難找理想的堂吃餐廳，最好是外帶或者使用得來速（drive-through）買飯，像星巴克、麥當勞等很多商家都提供得來速服務，使用率非常高，經常可見車輛大排長龍。

越大範圍聚集，越容易增加新冠病毒的傳染風險，這個聖誕和新年假期，待在家中陪伴身邊的人、不聚會也不赴宴，成了不少民眾的特殊應對。（Pexels）

旅程／用餐住宿 少與人互動

也有餐廳為了減少病毒傳播的風險，只開放戶外用餐區，美國疾病防治中心（The Centers for Disease Control and Prevention, CDC）提醒，相較室內用餐，戶外、外帶、得來速的染疫風險更低，哪怕在室內吃飯時，餐桌之間保持了至少6呎的距離，感染病毒的風險仍然高於戶外、外帶和得來速。當然，自帶食物和水一定是更安全的，因為總能一定程度避免和陌生人的互動。

如果旅途中需要住宿，最好提前打電話確認房間，一些酒店可能更改了辦理入住和退房的時間、或者推出無接觸的辦理方式。雖然酒店都在加大清潔和消毒力度，且新冠病毒的主要傳播途徑是通過呼吸道，但朱自強還是建議自己要給房間內頻繁接觸的物體表面消毒，比如用消毒濕巾擦拭裡裡外外的門把手、電視遙控器、衛生間洗漱檯、以及其他會把個人物品放上去的地方。如果方便帶行李，能自己帶的浴巾、枕套、床單等也盡量自己帶。

倘若要住不止一晚，很多酒店都取消了每天清潔房間的服務，不再安排專人早上進入房間，而是改為提前預約、按需清潔，以減少陌生人進入房間的頻率。這種情況下，朱自強認為最好不要再使用酒店的清潔服務，而是自己來做一些必要的清潔，更加保險和安全。

可以完全避免和陌生人接觸、又能自己做飯的愛彼迎（Airbnb）等短租屋，在疫情期間變得比過去更加受歡迎，很多人乾脆放棄了酒店，轉而租民宅、住起來更方面。但儘管如此，還是要像住酒店一樣，自己對室內設施做必要的清潔和消毒，特別是接觸頻率高的地方。美國疾病防治中心甚至建議，哪怕到了親友的住處，也不要住在親友家中，而是租住愛彼迎，從而把和其他人的互動減少到最低。