疫期出行住酒店 這些變化須知道

酒店加大清潔和消毒力度,希望逐步重建大家回來消費的勇氣和信心。(美聯社)

新冠肺炎疫情 使旅遊市場持續低迷,讓業內人士坐立難安。各大酒店和航空公司在推出誘人折扣的同時,也都加大清潔和消毒力度,制定嚴格的衛生標準,盡全力向民眾證明他們的安全性,希望逐步重建大家回來消費的勇氣和信心。

希爾頓酒店(Hilton Hotels)及旗下的Doubletree、LXR、Waldorf Astoria、Canopy等6000餘家酒店,疫情下主打「Clean Stay」,希望向客人傳達酒店在防疫 力度及清潔上採用最高標準的態度。

「Clean Stay」的貼紙密封,表示房間自從清潔消毒完後,沒有他人再次進入。(余慧提供)

房間/清潔過後 用貼紙密封

入住希爾頓集團的酒店的人,無論是使用傳統房卡或電子鑰匙(digital room key),都能看到房門被寫著「Clean Stay」的貼紙密封,表示房間自從清潔消毒完後,沒有他人再次進入。室內接觸頻率高的電燈開關、門把手、電視遙控器等器具和設備,酒店強調均有額外採取深層清潔,並把此前一般放置在桌面上的供客人使用的入住須知手冊、紙、筆等移除,最大化避免接觸傳染。

酒店前台、大廳、電梯、走廊等內部隨處可見提醒民眾保持社交距離的標識和貼紙,也密集設置乾洗手液取用點,特別是在前台和各層電梯口前,供客人在辦理入住、觸摸電梯按鈕後能立即清潔雙手。

余慧和幾名友人日前剛結束自駕遊,大家都對希爾頓旗下酒店的居住體驗深刻印象。據她介紹,搭乘電梯時,多數住客在看到電梯內已有人後,都會主動退讓、等待下一班,防疫意識極強,「這確實讓我大鬆一口氣,畢竟我也不想和陌生人同乘電梯」。

進房間時不僅能夠看到房門被密封的貼紙,還在一進門就能注意到的電視櫃、以及床頭櫃上,發現酒店已經準備好的多張酒精濕巾。「疫情間出來旅遊,我們自己其實早備好了酒精噴霧,到房間裡依次給衣服、鞋底、枕頭、被套、門把手、開關等消毒,但能額外看到酒店的貼心和細心,以及確實在認真履行防疫措施,讓我們不僅住得更安心,整個旅遊體驗也更佳。」

有的酒店安排專人配戴口罩、手套盛餐,但都需拿回房間用餐。(余慧提供)

酒店提供的早餐多數已從自助式改成「拿了就走」的形式。(余慧提供)

早餐/外帶餐盒 帶回房用餐

特別值得一提的還有,疫情下酒店提供的早餐,多數已從自助式改成「拿了就走」(grab and go)的形式,有些需由住客自行下樓領取配置好的餐盒,有些則由配戴口罩、手套的酒店人員協助盛裝熱餐,但都需拿回房間用餐,並不開放公共空間飲食,以減少交叉感染的可能。

很多酒店更在疫情期間充分利用科學技術來加強內部管理和消毒清潔,融入更多無接觸理念。像是Best Western、Intercontinental Hotel Group等連鎖酒店,除了嚴格執行美國疾病防治中心(The Centers for Disease Control and Prevention, CDC)頒布的健康與安全條例外,還採用了美國酒店業協會(American Hotel and Lodging Association)制定的居住安全規定,要求客人無論辦理入住還是退房,都可使用無接觸服務。

尤其是在全球有5000多家連鎖的Best Western,常被小資民眾作為出行住宿的首選,響應酒店打出的「We Care Clean」的口號,建議客人使用智慧型手機,點選Best Western的專用程式「mobile concierge platform」,來完成入住和退房手續。

電梯旁提供乾洗手液。(余慧提供)

防疫/善用科技 無接觸服務

在紐約曼哈頓中央公園(Central Park)、布魯克林大橋(Brooklyn Bridge)、佛州邁阿密等地設點的1 Hotel,無論在公共空間或個人房間,都採用了醫療衛生等級的UV技術消毒,客人除需配戴口罩、量體溫後才能入住之外,酒店還對行李進行UV消毒,並提供客人健康配給包。客人退房後,房間在48小時之內不會再開放,以留足時間來做深層消毒。

酒店科技公司Enseo的執行長Vanessa Ogle說,隨著技術不斷升級和進步,她也在整個行業抗擊疫情的同時,看見科技又有可能出現更新一波創新。「科技在疫情下突顯不可或缺的重要性,它是一個橋梁,讓業者能同時兼顧酒店管理、安全、清潔、與客人溝通等各個層面。」

Ogle說,未來科技開發人員將會發展更多可融入無接觸理念的科技,這樣不僅能讓民眾擁有更安全衛生的使用體驗,也能提升外出旅遊的信心,「特別是酒店,在疫情下的任何營運策略,都以提供人們一個安全舒適的環境為前提」。

機艙密閉空間如何防疫也是民眾的關注焦點。(美聯社)

機艙/密閉空間 清潔最重要

待疫情緩和,航班也將逐漸增加,機艙密閉空間何防疫,成為所有人的關注焦點。「紐約時報 」報導顯示,短途飛機會在抵達之後至再次啟程之間,請清潔人員上機把座椅、座椅靠背、座椅側面、托盤桌子、扶手和頭頂置物箱仔細擦拭一遍,尤其是機艙後側的衛生間,更會進行多次消毒清潔。八小時以上的航班,機組人員會在抵達目的地後,移除座椅和地毯進行深度清潔,確保下一趟航班的乘客飛行安全。

像達美航空(Delta Airlines)在飛短途時,會在每次飛行後進行消毒和清潔,特別選擇Matrix 3消毒劑,是乙醇和常用消毒劑EDTA的混合物,特點為不會腐蝕鋁、也無強烈的氣味,除了獲得聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)的批准、可以為飛機所使用外,聯邦環保署(Environmental Protection Agency)也認為它還能消滅比新冠病毒更難殺死的病原體。

聯合航空(United Airlines)在大多數航班起飛前,會使用靜電噴塗(electrostatic spraying)來消毒。紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)表示,用靜電噴塗消毒是近兩年才開始使用的技術,其原理是大範圍散布電荷,能觸及一般噴霧及抹布無法觸及的地方。

提供聯航和阿拉斯加航空(Alaska Airlines)靜電噴塗的EMist公司執行長Joshua Robertson說,將布浸入消毒溶液中並進行擦拭,這種方法已經使用了100多年,而「靜電噴塗不但能簡化消毒過程,還能減少人為失誤,為航空人員提供更好的工具,是21世紀的替代品,也是能提供更全面防護的產品」。

美國航空(American Airlines)也是在停飛間隔使用靜電噴塗,對艙內頻繁接觸的表面和設備進行消毒;西南航空(Southwest Airlines)的飛機,每晚進行深度清潔的時間長達六至七個小時。

捷藍航空(JetBlue)除了會在較長的停飛時間內或整夜停靠時進行靜電噴塗外,日前還宣布與以技術和製造聞名的霍尼韋爾(Honeywell)公司合作試點計畫,測試一種紫外線消毒系統,該系統可在不使用化學消毒劑的情況下,於十分鐘內清掃機艙。

疫情期間,機場人流稀少。(葉秋生提供)

航程/保持距離 隨時消毒

除了航空公司把控外,疫情期間,聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration)也同意旅客在隨身行李裡,攜帶含有酒精、容量不超過12盎司的乾洗手液和酒精濕巾登機。

且專家建議民眾在登機時,盡可能靠後登機,除了能更好地保持社交距離,也能避免停頓,在走道上接觸其他乘客。到了座位上後,應盡快使用酒精濕巾為個人空間消毒,仔細擦拭飛行期間會能觸的座椅托盤桌、閂鎖、電視屏幕、遙控器、通風孔旋鈕、遮陽簾等。

擦完之後,可將酒精濕巾丟在自備的小塑料袋中,把已消毒的和髒的物品區分開來。如果需要調整通風口,應先消毒通風孔旋鈕,並將通風孔的方向保持在座椅上方,既能改善空間內的通風情況,也能防止病毒顆粒懸浮在四周的空氣中。

若要在飛行中使用衛生間,可先用消毒紙巾擦拭門把手、閂鎖、沖水把手、水龍頭、以及任何其他頻繁接觸的表面,返回座位前丟棄消毒紙巾並再次洗手。

飛行期間盡量不要使用靠背的口袋、或者閱讀靠背口袋中的雜誌和資料,與孩童同行的民眾可考慮攜帶登機口袋(airplane pocket),存放娛樂用品、清潔用品、水杯等隨身物。鑑於疫情下多數短途航班已不再提供餐飲,包括達美航空等部分業者改為配給夾鏈袋零食和瓶裝水,允許乘客在飲水時暫時脫下口罩。