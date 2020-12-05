封面故事／華人房東壓力鍋…快炸開了！

疫情衝擊，房客賴租，華人房東一肚子怨氣。圖為法拉盛房租牆。（記者韓傑／攝影）

紐約蔡太太一提起房租就一肚子火。她現有三棟房子出租，兩棟是住宅，一棟是商鋪。一棟住宅的租客 半年不交房租，最後她只好補貼1萬多元讓其搬走。另外一棟住宅的租客享受政府福利。因為疫情，政府支付減少，但租客不但不補足減少的部分，也拒付自付的部分。她的一棟商鋪也是半年沒有收到房租，租客明白對她說，「你可以去告我」。她準備等疫情好轉、法庭開門後就起訴。

「紐約小房東 」（New York Small Landlords，NYSL）創辦人兼總裁何德鄰說，「紐約小房東」是剛剛成立的保護會員的公司。他根據美國住房擁有率和紐約市 華人人口比率，推算出紐約華人屋主約有34.4萬人，其中房東有8.6萬人。「我們群有800多會員，約占紐約華人房東的1%。」他從每月會員survey發現，被欠房租的「比率很高」。在疫情最嚴重的4、5月間，約有一半房東未收到房租；到了10月，雖然情況有所好轉，但10%以上的房租被拖帳。他表示，公司將推出「追租」業務，服務房東會員。

(影音來源：記者韓傑)

法庭停止審理房東租客糾紛案件，讓許多房東遭受損失。（Getty Images）

房客拒繳房租：你可以去告我們啊

蔡太太來自香港。她說，她的一棟住宅租給一對西語裔夫婦，這對夫妻又分租給他們的幾個朋友。「過去六年中，他們都是按時繳納房租，有時會遲一點，但還是會交。」不過，今年3月開始，他們就開始拒絕繳納房租。

她去追討房租，這對西語裔夫婦表示，紐約市政府已經發出通知，他們可以不交房租。「他們甚至還說，你可以去告我們。」她去諮詢律師，得知「法庭不開門，你告也沒用」。她沒有去告這對租客，只能眼睜睜地看著他們免費居住。

她想來想去，決定貼錢讓他們搬走，於是和租客商量，給他們再找房子。租客回答「沒有錢」，她就出錢聘請房地產經紀，給這對租客找到一處住房，但是要她支付所有的費用1萬2100元。「我交了經紀費5700元以及押金、房租分別為3200元。」

但是租客表示，他們不會簽署任何文件。最後，租客在這棟房子裡又多住了一個月才走。租客搬走後，她收到電費帳單，「共有2000多元」。她說，這對租客夫婦有工作，吃的比她好，但是就是不交房租。因此，她收回這棟房屋，寧願閒置，也不再出租。

由於疫情關係，許多小商家關門。圖為法拉盛一家待租的店面。（記者韓傑／攝影）

「房東也很困難…法律保護租客沒道理」

她的另外一套住房租給吃政府福利的家庭。「政府每月支付1722元房租，不足的部分由租客補足。」但是，因為新冠疫情，政府把支付的房租減至1690元，租客不願補足少付的32元，而且拒絕支付自付的部分。

她有一個店面出租。租客在政府部門做事，半年不交房租。她找上門，租客說沒錢，讓她去法庭告他。諮詢律師得知，現在沒法告，法律對租客有利。「現在，小房東很苦，但是無人關心。」

她說，紐約州政府去年通過的保護租客的規定沒有道理。由於這個保護租客的法律，法庭對房東租客糾紛的案件都傾向於租客。租客隨便找到一個理由，就能延期法庭審理，使得他們能夠免費居住。「我聽說，有的房東為此賣房，由於帶著租客，房價很便宜。」

蔡太太40年前從香港移民來美，當時覺得美國很好，人們都按法律辦事，只要努力工作就能致富。她和家人辛勤工作省錢，買下了幾棟房子，指望靠房租安度晚年。但是新冠疫情爆發後，政府只考慮租客利益，「實際上房東也很困難」。她說，「遭遇這種情況後，我決定將來回到香港養老」。

法院尚未恢復正常，暫停驅逐不法租客。（Getty Images）

「白住八個月…他連水費都不肯付」

同是房東的Michelle說，她不久前投資了一個商業店鋪，並把這個店鋪出租給一個外族裔開酒吧。但是，今年3月酒吧關門，租客從4月起就不付房租。「我找他要，說多少付一點，但他說沒有生意，一文都不付。」「從3月到11月，八個月沒付房租，欠租將近4萬元。」

不付房租外，租客連水費都不付。「我們把水費單拿給他，但他不付，因水費單上是我們的名字，我們只好付。」她說，房東要支付貸款、地稅和保險。有的貸款銀行同意房貸延遲三個月，也有的銀行延遲半年，但是她的貸款銀行不同意延期。目前，她依靠自己的儲蓄支撐，但擔心疫情拖得太久。

她說，只是疫情發生這一段，政府對房東不公平。雖然發生疫情，房東仍然要交地稅，而且沒有一點減免；還要繳納房屋貸款和房產保險。「我認為，政府應該減免地稅和房屋保險。」她說，租客失業可以領取失業金，仍然有能力支付房租，但他們不付；可是政府對房東沒有補償。

疫情期間，所有的驅逐租客行動都已停止。（Getty Images）

由於華人房東在這次疫情中損失慘重，便開始向市政府求助。10月以來，紐約華人房東已經組織了兩次去市政府門前遊行。「找不到人帶小孩，所以我沒有去。」她聽說，還要組織第三次房東遊行，要求市政府伸出援手。「政府不能這樣，不管我們。」

她說，房租收入是她家的「部分收入來源」。她家也出租住房，租客比較好，疫情以來一直付房租。過去，她總是覺得住宅出租比較麻煩，租客進進出出，不太長久，而商業地產則不同，合約一簽就是五年十年，房東比較省心。於是，她家就投資了這個商業地產。

為此，她聘請律師告租客，但紐約法庭即使開門，也只接少量案件，她只能等。她說，過去沒有想到會發生新冠疫情；如果沒有這個疫情，房地產投資的收入相當不錯。房地產可以保值，風險也低。她預計，疫情結束後，房地產會恢復正常，「我對此仍有信心」。

疫情導致許多商店關門，待租的商業地產增加。（記者韓傑／攝影）

租金主動減一半…「我們只有吃老本」

黃太太投資了住宅、店面和倉庫，現在都有租客。她說，從今年3月紐約市爆發新冠疫情以後，住宅租客開始拖欠，原因主要是失業。「我們理解租客，把租金減少一半。」到了6月，店鋪沒有生意，她又把店鋪租金減半；她的倉庫沒有租金收入，後來申請了救濟金。

她說，她的租客一半是華人，另外一半是外族裔，有韓國人、西語裔等。她能夠理解租客的難處，主動降租。「我們也沒有工作，只有吃老本。」到了7、8月，租客都準時付租了，個別租客甚至把租金補齊了。她說，總之她損失租金1萬多元。她的店鋪租給一名華人，這名華人還要求再減租。她說：「我們不能再減了，損失不能都落在我們頭上。」

她也曾經與租客發生過矛盾。兩年多前，她的一個家庭住宅租給華人租客。四室一廳的住宅，租客講要與親戚同住；但實際上，他把房間分租了，自己做二房東。「他自己住一間，出租其餘的房間。」由於有的租客不交租，二房東撐不下去，就退了租。

二房東要不到房租，自己搬走，把矛盾交給房東。一位70多歲的老先生不交房租。「這名租客不僅不交房租，而且還經常帶不同婦女來此過夜。」由於這個原因，其他的租客也搬走了。她也趕不走這名租客，準備起訴二房東。二房東怕惹上官司，又回來幫她處理這名租客，最後讓這位老先生搬走了。

她估計，未來五年內，新的房地產不多了，「房地產存在泡沫」。現在紐約市人口也在發生轉移，曼哈頓的人口在下降，房價會下跌；而皇后區的人口在增加，房價不會跌。新冠疫情改變了美國人工作的方式，現在，人們可以在家辦公，故商業房地產就會受到影響，如店鋪和倉庫的出租就不行。

疫情期間，由於一些租客不付房租，導致出租房減少。（Getty Images）

「經過這次疫情…不再投資房地產了」

她家過去也是做小生意的，掙錢後開始投資房地產。她與朋友合作，一起投資，「但是，我們作為房東，還要繳納房貸和地稅，壓力很大。」她表示，經過這次疫情，她今後不再投資房地產了。

房東黃太太說，紐約州推出一個項目，說是幫助房東度過難關，如果需要可以申請州政府的租金補助。有媒體報導，這個租金補貼共有1億元。近10萬人申請州租金補助，但是只有四成獲得批准。她說，這個申請要租客提出，但有的租客不考慮房東難處。因此，她沒有提出申請。「我聽說，許多房東都沒有提出。」

她認為，這個補助數額根本不夠。同時，申請手續過於繁雜，讓人望而卻步。她說，有的租客沒有身分，也不敢提出申請。「這個補貼只是做做樣子，解決不了實際問題」。她表示，她的公司申請了失業補助。

疫情期間，還有人冒用他們公司員工名義，申請了失業金，她向政府反映，但是沒有部門管這事。她說，只要申請過失業金，將來員工的失業保險額就會增加。「目前沒有損失，將來會有麻煩。」例如，以後公司申請貸款，難度就會加大。

她說，房東要理解租客，也不要得罪租客；但是，也有租客想省錢，要鑽法律的漏洞。有的租客實際上有能力交租，但是看到政府政策有利可圖，就開始不交房租。她透露，房東最怕租霸，「他們設法鑽法律的漏洞，貪圖占小便宜」。

2017年，紐約小房東群剛剛成立時，她就加入該群。她當時已有房子出租，但是沒有管理經驗，想請教群裡如何驅趕不好的租客。她說，房東們都在群裡交流各自的情況。她發現，有的房東一年收不到房租，太可怕了。

今年75歲的李祖霽說，她大學畢業後，1974年從台灣來美留學，邊讀書邊打工，畢業後找到工作。因為要有地方住，她與姊姊妹妹共同出資，買下一個三家庭的房子。後來，她們陸續搬走，她就把整個房子買了下來。此外，她還有一個兩家庭的住房和一個合作公寓（co-op）。她說，她的租客都付房租，因為她的租金很便宜，有的「房租20年沒有漲過」。

疫情期間，租客不付房租也不能驅逐，尤其是有孩子的家庭。（Getty Images）

「我一提漲房租…他們就垮下臉來」

她說，做了30年的房東，見過各式各樣的租客。她的租客來源地很廣，包括中國、新加坡、印度、日本等國，當然還有其他族裔。總之，各地都有好租客，也有差租客，「經常碰到租客不付房租」。現在，她的房子全部租出去，但是租客都住了十幾二十年。「我一提漲房租，他們就垮下臉來。」她心一軟，就不漲租了。

疫情對她的房租也產生了影響。她說，她的二樓過去租給一個日本租客，但是疫情期間租客回到日本。因為疫情的影響，日本人來美國的少了。她希望這套房子還是租給日本人，因為日本人信用好，又乾淨。但「日本人沒來，房子現在還空著。」

她說，她有一個合作公寓，她一說漲房租，租客就不幹，也不搬走。她想，如果要請律師趕人，還要花錢，而且不知道下一個租客怎麼樣，於是就算了。因為房貸都已經還完，她沒有還貸的壓力，可以不漲房租。

現在，她十幾萬買的房子有的漲到100多萬元，因此，舊房子維修費用很高。紐約市的地稅高，水電費也很貴。「我一個月的水費要300多元」。如果要賣掉，要交將近一半的稅，因此她不賣房子，只好出租。

李祖霽說，紐約州和紐約市都有保護租客的法律。政府保護租客的法律，苦了房東這些人。她認為，這個法律就給租客一個藉口，可以不付房租，「把租客寵壞了」。如果房東與租客發生糾紛，房東只好請律師打官司。「房東出錢，各方都有了收入，這也許是政府的目的。」

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