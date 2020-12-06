封面故事／百年大疫催化…租房糾紛滾雪球

疫情期間，紐約州長葛謨拿出1億元，支援房東。（美聯社）

紐約房地產律師黃啟源說，房東 房客的糾紛時常發生，尤其是像現在疫情流行期間。新冠疫情發生後，拖欠房租的案例增加了，拖欠的數額也提高了。「我代理的一些案件，拖欠房租十萬元以上的太多了。」他指出，拖欠房租的既有住房租客，也有商業大樓的租戶；有的商業大樓不交房貸，因此被貸款銀行起訴，要收回房產。

他目前的房地產的業務也有房地產過戶。「我做的久了，過戶的案件有兩、三萬件吧。」他說，即使是疫情，過戶的案件還是不少，因為投資房地產是華人 的愛好。房東房客糾紛的案件太多，也出現阿拉巴馬州那對房東夫妻遇到的情況。他建議，房東還是要與房客好好商量，有時可以做些讓步，不要讓房客走上極端。

黃啟源說，他最近正在辦理一個房東房客糾紛的案件。房東是華人，花費五、六十萬元買了一棟一家庭的獨立房。他在二樓上安裝一個灶台，出租給一個三口之家，是母親帶著兩個兒子，大兒子在附近大學讀書，小兒子無所事事。房東總是抱怨，房客的「兒子在二樓上踢球，自來水24小時都不關」。

趕房客 房東反被抓了

於是，房東聘請律師要趕走房客。他就建議，讓出一個月的房租，請他們搬走；房東同意，但房客不幹，房東很氣憤，與房客發生爭執，房客偏不搬走。他就給房客寫了一封律師信，請他們30天內搬走；但是，房客不走。他去法庭起訴，可是法庭不開門。

房客還把一輛房車停在車道上，讓房東的車出不來。有一天，房客母子三人在車道洗車，房東的哥哥正好來房東家，兩人一起找房客理論，後來雙方發生爭執，叫了警察。警察看到女房客的頭髮被抓亂，就把房東及其哥哥都抓了，律師又去保釋房東。但是，「房東要打刑事官司，我就退了出來。」

他最近處理的一個官司，是拖了很久的舊案。他說，房東是來自中國的有錢人，在許多國家都有房產，因此常常到世界各地處理業務。房東在紐約有個高級公寓，買價是156萬元，每月租金為5500元，從去年3月，房客就開始拖欠房租，案件拖到今年3月，又從今年3月拖到今年8月，8月再拖到11月。房客前後拖欠房租達到12.7萬元。

他說，房客是一個高級保鑣，專門為國際政要提供保衛服務。但是，新冠疫情爆發後，世界各國都不再舉辦國際會議，因此保鑣失業，於是開始拖欠房租。律師多次起訴房客，但是房客總是缺席，理由有「兒子患上新冠病毒」、「正在醫院做心臟導管手術」，法官也沒有提出異議，也無法判決。

買房是美華人主要的投資渠道。（Getty Images）

黃啟源的太太也在他的律師樓上班，她現在為客人做信用修補，並把房客的付費情況寄給三大信用評分公司。「如果房客要拖欠房租，就會影響他們的信用分數。」黃太太透露，疫情期間發生太多房東房客糾紛案件，有的行為不能想像，也有的人做得很極端。「我有一個朋友，最近要投資房地產，我勸他等一等。」

「政府不能讓房客倒」

黃啟源說，在新冠疫情下，房東都在掙扎，疫情對房東最不利。政府不讓房客倒，是因為地方經濟要靠房客支撐；而房東也要靠房客生存。如果房客拒絕繳納房租，而且法院也不支持房東，房東的壓力最大。

他說，他也投資了房地產，同樣面臨這個問題。疫情開始後，聯邦小企業局（SBA）支持小企業，他提出申請，拿到15萬元。他說，這些錢是貸款，利率是3.75%，將來都要還的。「這個貸款第一年不支付利息，是對房東的支持。」

同時，政府也採取了其他的方式支持房東。例如，如果有房貸，可以延期3個月還款。貸款銀行還可以調整貸款償還方式，如把還款期限延長，降低每月的還款額，讓房東度過這個難關。

他說，除了房地產業務外，他還辦有一個房地產經紀培訓班，幫助華人申請房地產經紀執照。「我們主要在網路上課，疫情期間學生的人數還有增加。」他說，美國華人投資的大部分標的還是房地產，因此房地產經紀還有生意做。

小房東成立組織自保

「紐約小房東」（New York Small Landlords，NYSL）創辦人兼總裁何德鄰說，他在銀行做統計工作，2017年加入房東的一個微信群，主要是了解情況。2019年，他成為房東後，主要是想從微信群裡了解法律知識，發現房東「很痛苦」。到了2020年3月，紐約爆發新冠疫情後，許多房東收不到房租，於是才於6月註冊一家公司，想為華人小房東「做點事」。

美國華人屋主究竟有多少，目前沒有官方統計數據。他說，紐約市華人屋主可以推算出來。例如，紐約市共有860萬人，而華人約占10%，故紐約華人有86萬人。統計顯示，紐約市的租客占有60%，那麼40%的人是屋主，華人屋主也應該是40%，有34.4萬人。他說，出租房子的屋主約占四分之一，有8.6萬人。「我們群裡有800多人，約占華人房東的1%。」

他說，屋主（owner）在英文有兩個意思。如果僅是自住，可以稱為屋主；但如果是出租者，就稱為房東（landlord）。目前，他的小房東群裡共有800多名會員，多數是住宅房東，少數是商業房東。

「每月都有人被賴租」

他每月都對會員進行survey，了解房東面臨哪些問題，發現每月都有不交房租，比率很高。在疫情最重時的4、5月間，從統計結果看，約有「一半房東收不到房租」。但是到了10月，情況有所好轉，比率也在10%以上。

在銀行做風險管理的他表示，即使是拖欠率是10%，風險仍然很高。按照銀行的標準，如果有人申請信用卡，銀行查到此人的倒帳率大於2%，沒有銀行會批准。「我只批准倒帳率在1%的以下的。」如果倒帳率在1%至2%之間，批與不批，各銀行作法不同。

他說，紐約州 議員有時過來問問他們對紐約州租客保護法的意見，他說，最大的意見是法庭不能正常開庭。他說，法律是解決矛盾的最佳方式，可以解決房東房客之間的糾紛，但現在法庭不能開門，房東房客問題會蔓延到其他商業領域，使得商業運行的成本增高，風險增加。

如果有人在中間做調解人，房東房客糾紛會比較容易解決。（美聯社）

安全問題 房東第三憂

何德鄰說，房客的問題排在前三的有：不付房租、趕不走和房東的人身安全。他說，趕不走有時不是說房客不付房租，而是房東要用這套房子，不再出租或者收回給孩子住，但是房客就是不搬走。

他說，有的華人投資的是住宅樓。比如，一棟大樓有十層，每層六個單元，一共有60戶。華人房東一般就聘請一兩個人去管理，管理者也住在樓內。現在，因為疫情的原因，許多房客失業，不交房租。「一旦發生衝突，可能危及管理人員的生命。」

有的房東與房客住在一棟房內，或者住在樓上樓下，距離比較近。如果溝通不好，也容易產生矛盾。因此，房東的壓力都很大。他說，有的房東與房客的矛盾不是房租問題，而是其他問題。例如，有的房客搬走，但是東西還留在房間內。這該如何處理？如果處理不好，就會產生另外問題。

他說，有的房東年齡大了，把房租當成養老金的一部分。但是，他們已經七、八十歲了，走路不穩，思路不清，而房客是一名活力四射的年輕人。「如果房東與房客溝通不好，房東就會擔心自己的人身安危。結果是很可怕的。」

遊說官方 為小房東發聲

何德鄰說，紐約州制定了一些涉及到房客的法律，因此，遊說立法者很重要。「過去幾個月，我們已經與三位州議員談過房東的困難。」一位政治立場最左的州議員聽到他們的反映後說，「我發現房東也需要同情」。他說，從這個角度看，與立法者交流很重要。

他說，紐約州去年通過一個法律，主要是禁止驅逐房客。紐約州參議員前華裔助理趙靖桉曾經面見紐約州長葛謨（Andrew M. Cuomo），向州長反映「房東都收不到房租」。這是第一次有人向州長談到「房東的困境」。後來，州議會和市議會也討論這個議題，最後州長拿出1億元，作為緊急租金援助計畫（emergency rental assistance program）。根據新計畫，符合條件的家庭將獲得一次性租金補貼。他說，這對紐約州的房東來說是一個利好。

要申請該補助，申請人必須滿足條件：必須在紐約州有主要住所。在2020年3月1日之前和申請時，家庭收入必須低於地區中位數收入的80％。在2020年3月1日前和申請期間，該家庭租金支付占每月總收入的30％以上。申請者必須在2020年4月1日至2020年7月31日之間失去收入。

律師建議，如果租客有意拖欠房租，應盡快諮詢專業人士。（Getty Images）

華人設公司 專門代追租

何德鄰說，趙靖桉對這個項目的推出做出努力。於是，他們決定成立一個組織，來幫助華人房東做事。「目前，我們註冊成一個公司，等條件成熟後再改為非營利組織。」他說，註冊成公司以後，公司準備提供幾項收費服務。第一是「追租」，服務的對象是會員。目前，美國追債公司只接受大單，而他們可以做小單。

第二是信用檢查。他說，房東需要了解潛在房客是否有民事官司紀錄，而這些紀錄比較難找。「我們要收集房客所有的立案紀錄，包括後來和解的案件。」這對選擇房客很重要。

解決違規是第三項業務。除了違規改建外，當地還有其他的違規。例如，把租處當成旅館Airbnb，在紐約市是不能允許的。根據紐約州法律，除非永久租客同時居住在公寓中，否則少於30天的租住在大多數建築物中都是非法的。政府開罰單10萬元，要房東付，但房東不知道。「我們可以幫助解決這個問題。」

求助白宮 解決職業租霸

紐約從事水電裝修工作的阿年說，華人社區的房東房客糾紛很多，主要原因是許多華人把單個房間出租，屬於不合法行為。房客心知肚明，因此不付房租。有的華人房東認為，老外房客會按時付房租；但有的老外房客是「職業房客」。

他曾經吃過這樣的虧。他十多年前在部隊當兵，把僅有的一套房子出租，但是房客不付房租，他就給白宮寫信求助，白宮請媒體幫忙；後來，許多報紙電視採訪他。他的房客是職業房客，看到消息後，偷偷搬走了。

疫情導致生意下降，房東房客的糾紛也隨之增加。（美聯社）

於是，他成了解決租霸的名人，許多華人請他幫忙。他說，他做這些工作都是義務的。如果房客是老外，房東不懂英文，他就做翻譯，幫他們調解糾紛；如果房客不願意搬走，他就幫助房東去法庭填表；如果要上庭，他就去做翻譯。但是，今年的情況比較特殊，法院不開門，遞交的申請案件延期，大家就這麼耗著。

他有時擔任房東和房客之間的調解員，他的辦法就是「好好說」。有的華人房客不交房租，他就出門找房客談，說房東也不容易，每月要償還貸款，如果不交貸款，銀行就會拍賣房子，「不管怎樣多少給點」，交不了500元，先給300元也行。「你寫個條子，一旦找到工作就多付一些。」他這樣一說，雙方都能接受。

他說，也有的糾紛沒有調解成功，房客還是賴著不走。如果請律師，律師要收費。「我是免費的，因此許多人找我幫忙。」現在，他加入了「紐約華人房東群」的微信群，經常在群裡出主意，解決了一些房東的問題。

換把鎖 趕走不法房客

阿年說，有次一名房東找到他，請他幫忙趕走一個住在地下室的房客。原來，一對華人男女住在房東的地下室裡，女方出面簽的租約，後來，那名女房客搬走了，男房客不搬，而且在地下室吸大麻。

他說，這個好辦，你把地下室的鎖換掉就行了。房東問：如果房客報警怎麼辦？他分析，男房客不敢報警。他沒有身分，沒有簽租約，而且還吸大麻，一定不敢報警；如果報警，你就告訴警察他私闖民宅。兩天後，房東告訴他，男房客兩天沒有來了，「我的主意奏效」。此前，房東曾經諮詢過律師，律師要求先付800元，等到把房客趕走後再付200元。他說，用他的方法，房東僅僅花了20元買了一把鎖。

如果有人找他調解糾紛，他會要求先看租房合約。如果有租房合約，想讓房客搬家，房東可以與房客談條件，「如果你搬走，我出搬家費」，這樣，房客也許就同意了。總之，房東要以最少的代價，讓房客搬家。他說，房東也要有思想準備，有的房客不願意搬走，心懷怨恨，也許要破壞房子。

他見過很多房客破壞房子的方式。例如，有的房客半夜搬走，但是在牆上打洞；把垃圾放進馬桶；把水龍頭打開，增加房東的水費；把暖氣爐搞壞，讓水管爆掉，等等。「有的房東向我求助，我去修水管，有時只收材料費。」

「絕對不能使用暴力」

紐約慕恆律師事務所姚旦律師說，不管是什麼情況下，一定不要訴諸武力解決。此前曾經在紐約州檢察廳擔任過特勤探員的他表示，一旦使用暴力，不僅不能解決問題，而且會使情況變得更糟。「人們一定要心平氣和，不管是房東還是房客，一定要公平對待每一方。」

他說，許多華人房東遇上不付房租的房客，總是希望通過勸說解決問題。「如果房客說下個月就交房租，他們就會等到下個月。」但是，下個月過去了，房客還是不交房租。「有的房客拖了一年不交房租。」有人這時才請律師，但是過去一年就白浪費了。

華人喜歡用從中國帶來的方式解決問題。遇到無賴房客，有的房東「往鎖裡注入膠水，或者放入一個斷了的鑰匙」，讓房客無法進入房間。還有人斷電斷水，給房客造成生活困難；但是，房客可去法庭告房東的，「我聽到太多的故事」。

他說，紐約州的法律偏向房客。因此，有的房客尋找多種拖延付租的理由，每次都能找出「合適的理由」。一旦發現苗頭不對，房客多次拖延不付房租，房東就要及時採取行動，聘請專業律師處理。