封面故事／20億劑新冠疫苗 世衛：全球應該公平分配

哪些國家的哪些人能首先獲得新冠疫苗，引起各方關注。（美聯社）

為了在全球對抗新冠疫情，聯合國推動一項2019冠狀病毒病疫苗 全球獲取保障機制（COVAX），希望保障各國公平獲得急需的疫苗。COVAX計畫到2021年底購買20億劑疫苗，最大程度保障全球各國的健康。

在若干候選疫苗的研發成功在望之時，聯合國兒童基金會（UNICEF）與泛美洲衛生組織疫苗採購周轉基金合作，將代表COVAX機制為92個低收入及中低收入國家採購和供應COVID-19疫苗，並為人道主義緊急情況提供緩衝儲備。這些國家的疫苗採購將通過全球疫苗免疫聯盟（GAVI）的預先市場承諾機制來運作。此外，聯合國兒童基金會還將協調採購，為80個高收入經濟體的採購提供支持，這些經濟體已表達參與COVAX機制的意向，並將從其公共財政預算中撥款採購疫苗。

聯合國兒童基金會是世界上最大的疫苗採購機構，每年為近100個國家採購20多億劑疫苗，用於常規免疫和疫情應對。聯合國兒童基金會也是GAVI的主要採購夥伴，在過去20年，為7.6億兒童提供疫苗，估計避免了1300多萬人死亡。

分配標準 按人口比率

世衛 組織的「公平分配機制」建議，分兩個階段分配疫苗。在第一階段，所有國家都將按其人口比率獲得疫苗；最初有足夠的疫苗使該國3％的人口免疫；而第一劑疫苗則用於醫療保健和社會護理領域的第一線人員。然後，將提供另外的疫苗，直到覆蓋一個國家人口的20％。世衛組織計畫把這些劑量將用於那些最容易感染COVID-19的人群：老年人和慢性症患者。

在第二階段，將根據需要緊急免疫的情況，將疫苗覆蓋其他國家。該框架建議應使用兩個標準來確定優先級：其一，病毒傳播的速度以及其他病原體（例如流感或麻疹）是否同時傳播；其次，基於諸如醫院和重症監護室的病床占用率等指標，和一個國家的衛生系統有多脆弱。

所謂疫苗有效，有很多評斷標準。（美聯社）

在9月份的加入期限截止時，全球最大的兩個經濟體－美國 和中國均未加入這個機制，許多國家，包括英國、美國、法國、德國和其他一些國家，已直接與製藥公司進行了談判，以獲取數十億劑疫苗，這意味著明年全球絕大部分疫苗供應已被預留。不過，中國後來改變態度，願意加入COVAX機制，許多中國疫苗公司也表示願意加入該夥伴關係，而且中國表明將通過COVAX購買約1％人口的疫苗。

世衛一直嘗試解決兩個大問題：如何使高收入國家加入，澤被全球而不是僅照顧本國人口；以及一旦疫苗可用，如何以公平的方式讓各國分享疫苗。該協議約定，各國可以選擇購買疫苗來覆蓋多達50％的國內人口，但是許多發達國家正在使用COVAX作為一種保險單，以在與製藥公司簽訂的任何雙邊協議的基礎上獲得額外的劑量。美國迄今仍未改變態度，川普總統稱「COVAX受到腐敗的世界衛生組織和中國的影響」。

醫療倫理 世衛擺一邊

在政治因素之外，醫療倫理也浮上枱面。美國賓夕法尼亞大學的生物倫理學者伊曼紐批評WHO在第一階段的做法。他說，不該一開始就將需求最大的國家放在首位。他拿急診室的醫生作了比喻，醫生面對大量病患，然後決定給每個人三分鐘。醫生說，好吧，誰病得最嚴重？他說，目前，將疫苗接種到韓國、紐西蘭，對減少新冠病毒造成的死亡沒有多大作用，因為這些國家的病例數已經下降；他說疫苗要更好地使用。

但世衛組織的艾爾沃德不同意，他認為新的疫情爆發無法預測，全球都應應對無處不在的病毒威脅和無處不在的脆弱群體（高度易感的高風險人群）。

中國在巴西進行疫苗試驗。（美聯社）

美國布朗大學公共衛生教授賈哈說，從一開始就向每個參與國分配一些疫苗，可能在政治上是必要的。他認為WHO可能在「試圖保護足夠多的人」與「創造足夠的購買感之間」取得平衡。伊曼紐說，他理解世衛組織的立場，但是他堅時不應該將政治與道德相混淆。

該機制還面臨其他風險。例如，各國可以決定使用出口管制或其他手段來限制疫苗供應，並拒絕將其供應給COVAX，使世衛建構的框架，進一步面臨考驗。