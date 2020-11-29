封面故事／建構供應網 藥廠費思量

輝瑞公司在比利時的一個冷凍儲存倉庫。（美聯社）

輝瑞正在整理一條龐大的新型冷庫供應鏈，以應對兩天之內將製造商限量生產的冠狀病毒疫苗 從製造地運送到任何使用點。

專家說，這將是一項艱苦的努力，需要多種新技術完美配合，才能安全地輸送每種劑量的藥物。輝瑞公司說，預計11月底前向美國 食品暨藥品管理局（FDA）申請緊急使用授權，因為它擁有所需的兩個月安全數據。

該疫苗將在該製藥巨頭位於密西根州卡拉馬助的工廠─該公司在美國最大的此類工廠─中進行配製、成品和冷藏。在運輸和儲存期間，疫苗必須保持在-94℉，以保持最佳功效。每個包裝可包含1000至5000劑。這個容器是由該公司專門設計製造，從出廠開始，容器上置乾冰，以保持極低溫 度。

輝瑞發言人班克爾告訴NBC新聞，這些包裹將空運到主要的配送中心，然後通過地面運輸運送到施藥地點，其中可能包括醫院、門診診所、社區疫苗接種地點和藥房。一些疫苗也將從威斯康辛州普萊森特草原的一個單獨的配送中心運送。

疫苗包裹 配GPS追蹤

每個包裝都將配備GPS追蹤的傳感器，以監視位置和溫度，該公司表示將主動防止「偏離」，例如發生意外或遭到盜竊。

該公司繞開了其通常的批發分銷合作夥伴，包括麥凱森公司；麥凱森也是政府疫苗項目的主要合作夥伴，並花費了超過20億元來建立自己的直接分銷網絡。

輝瑞的試驗包裹交付後，接收者可以將它們在超低溫冰櫃中保存長達六個月，在冷藏室中保存長達五天，也可以為盒子重新裝滿新的乾冰，可保存長達15天。這需要謹慎的操作，該公司已告知CDC，建議運輸托運人每天打開的次數不要超過兩次，且應在1分鐘內關閉。

負責分發疫苗的政府「極速行動」（Operation Warp Speed）營運長佩納將軍在哥倫比亞廣播公司的《60分鐘》節目中表示，追蹤每劑疫苗需要使用一種名為Tiberius的程式，來比對運送公司和政府的數據庫，這是兩個月前不存在的功能。

但專家擔心，每一項新技術都會增加該操作的難度，尤其劑量總數龐大，使疫苗分配更形複雜。

此外，阿聯酋航空公司（Emirates Airlines）與輝瑞公司合作，共同應對疫苗運輸的挑戰，據阿聯酋航空公司總裁克拉克說，阿聯酋航空正在與包括輝瑞在內的全球製藥公司合作，以解決分發冠狀病毒疫苗的後勤挑戰。

阿聯酋航空公司看上運送疫苗的龐大商機，積極投入準備。（美聯社）

專機運送 航空業配合

根據目前的預測，輝瑞到2020年底將生產多達5000萬劑疫苗，到2021年可生產多達13億劑疫苗。其他候選疫苗也在世界各地進行臨床試驗。美國支持的領先者包括莫德納，阿斯利康和強生公司的疫苗。

克拉克說：「如果有更多的疫苗投放市場，就運輸條件而言可能並不那麼繁重-它們可以在-10或-5℃的溫度下運輸，那麼就有更好的機會安全運送。」

克拉克在接受CNBC採訪時說，航空業正在嘗試建立涉及第三方供應鍊和這種物流鏈，以確保能將疫苗投放到非常需要它們的市場，基本上這就是全球運送。

克拉克說，阿聯酋航空和航空業的其他公司正在與輝瑞公司合作，建立複雜的物流體系，將疫苗運往世界各地。

他說，鑑於必須運輸的條件，這種性質的疫苗的配送物流將對整個行業構成挑戰。在運輸和存儲過程中，必須將輝瑞疫苗候選物保持在-100℉ （-73℃）左右 ，以保持最佳療效。

克拉克說，航空業正在努力將這種輝瑞疫苗裝入飛機貨艙和機艙內的專用容器中，並通過配送點保持在這樣的極低溫。他說，阿聯酋航空有冷卻器，有冰櫃，也有航空公司的後勤控制，可以將這些疫苗運送到世界其他地區無法提供的疫苗。

克拉克說，輝瑞疫苗以及其他正在研發的疫苗可能會對全球經濟復甦，航空部門和全球航空需求，產生積極影響。

這是因為航空業預料將在2021年間大量或至少與這些疫苗生產速度一樣快地配送疫苗，及時送到全球各地，若是能順利完成疫苗配送，樂觀預期在明年冬季看到全球需求恢復，將不是空想。