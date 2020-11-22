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川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

封面故事／川普拒認輸…敗選「耍賴」有法可管嗎？

袁良
在明年1月20日中午新總統就職前，川普可以合法坐在白宮。（美聯社）
在明年1月20日中午新總統就職前，川普可以合法坐在白宮。（美聯社）

11月3日舉行的2020年總統大選，是美國歷史上最混亂的一次，雖然選舉結果尚未正式宣布，但是民主黨候選人白登已經以「候任總統」身分開始組建一支過渡小組，可是川普政府拒絕認輸，截至11月上旬，雙方在政權交接上沒有共識。

有人不免要問，根據美國憲法，如果總統不承認選舉和過渡權力，會發生什麼結果？

白登已指派過渡小組，尋求白宮協助政權轉移。（美聯社）
白登已指派過渡小組，尋求白宮協助政權轉移。（美聯社）

馬里蘭大學法學院美國憲法教授馬克·格拉伯說，若是現任總統拒絕承認敗選，那麼他將在選舉後的翌年1月20日被移除。

從技術上講，現任總統在這一點上不必讓步。因為根據《美國憲法》，直到選舉人團在12月投票通過並獲得國會認證後，選舉才算正式有了結果。

格拉伯說：「國會參院計算選舉人團票數，然後由參議院宣布當選者。」「一旦參議院宣布獲勝者，現任總統說什麼都沒關係。」

川普總統說，他在開票日領先，但白登正在「偷走」他的勝利。（美聯社）
川普總統說，他在開票日領先，但白登正在「偷走」他的勝利。（美聯社）

2021年1月20日上午12點 川普必須離開白宮

即使在正式選舉之後，現任總統仍將擁有全部行政權力，直至翌年1月20日的下任總統就職日。

格拉伯說，在2021年1月20日上午11時59分，川普仍擁有總統的所有權力。12點鐘一到，他什麼都沒有了。

如果總統在失去這些權力後仍然拒絕過渡，那時候就難看了。格拉伯說，如果你我待在白宮並且拒絕離開，會被強制離開，卸任總統也一樣。

1963年，國會批准了《總統過渡法案》。根據這項法律，它可以為新任政府釋出資金，讓他們有機會與聯邦官員進行有關的過渡交接，並進行情報通報；但此法已經在2000年之前取消。當時的總統比爾·柯林頓（Bill Clinton）等到12月14日的選舉人團開會之後，才釋出資金並與當時的候任總統喬治·W·布希（George W. Bush）接觸，所以卸任政府不願馬上交接，也有先例。

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