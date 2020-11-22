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川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

媒體「決定」下任總統？從1848年說起…

袁良
媒體率先報導大選贏家，是美國百餘年的傳統。（美聯社）
媒體率先報導大選贏家，是美國百餘年的傳統。（美聯社）

2020年美國大選的投票雖然已經結束，但開票的混亂仍在持續。在美聯社和美國主要電視網絡稱呼民主黨總統候選人白登為「候任總統」（president-elect）之後，川普發了推文：從什麼時候開始，要媒體「決定」下一任總統是誰？

媒體在投票日當天，緊盯各州開票現場，這是美聯社2016年的開票中心。（美聯社）
媒體在投票日當天，緊盯各州開票現場，這是美聯社2016年的開票中心。（美聯社）

世界最複雜的選舉

美國總統大選可能是全世界最複雜的，技術上來說，這次總統大選是51個單獨的選舉─每州一個，華盛頓特區一次。每州和華盛頓特區都有不同的規章制度，雖有一個全國選舉委員會，但該委員會不負責統計選票。那麼，要怎麼才能快速準確地判定是誰贏得了這個美國最重要的選舉？

美聯社回應了川普的推文，解釋了新聞界率先報導大選獲勝者，這個做法其實已經深植美國。早在1848年，美聯社宣布當年的總統大選由扎卡瑞·泰勒（Zachary Taylor）勝選，從那時起，每次總統大選，新聞媒體都扮演了這個重要角色。

事實上，根據《美國憲法》，總統是由選舉人團（Electoral College）選出的，而不是全體選民投票決定的。總統大選程序從各州的全民投票開始。但是在選民投票之後，和選舉人團投票之間，需要數周時間準備，在聯邦體制創造的程序真空當中，在1800年代，由於手工計票緩慢，再加上通信條件不足，新聞機構於是成為總統大選的主要參與者，媒體收集並彙總了全美各州選舉官員報告的得票數，然後根據該票數宣布獲勝者。當年的客觀環境，促使媒體扮演了歷史性角色。

美國選民在大選當天投票，並不能直接選出總統。（美聯社）
美國選民在大選當天投票，並不能直接選出總統。（美聯社）

媒體憑什麼「決定」？

哈佛大學專門研究投票權的亞歷克斯·基薩（Alex Keyssar）說，開國元勳設計了選舉人團，總結各州選舉結果，由選舉人團來投票選出總統，部分原因是屈就現實，早年讓各州自行決定總統職位誰屬，是確保某些州批准憲法的唯一途徑。

他說，自南北戰爭以來，美國農業州特別是南方的政治家，一直反對將任何選舉權交給聯邦政府。在美國建國初期，選舉要持續進行多日，而且不是所有州都在同一天投票。羅格斯大學歷史和新聞學教授戴維·格林伯格說，在電報出現以後，一個州的選舉結果公布以後，讓人擔憂可能影響其他州的選民，為求選舉公平，這才有了統一的總統大選日。

美國總統選舉採取的間接選舉制，在全民投票結束後，每個州都會選擇其參加選舉人團的代表，直到12月14日才由選舉人投票選出總統。聯邦參院議長和檔案管理人必須在12月的第四個星期三（今年是12月23日）收到記錄各州選舉結果的證書。然後，各州的選舉結果將發送給新當選的國會，於1月6日舉行參眾兩院聯合會議，並宣布結果。

在這樣冗長的選舉過程，媒體是出於本能來報導新聞，因為美國人不想等到12月中旬，在大選後一個多月才知道是誰當選總統。

Poynter媒體研究所的媒體業務分析師里克·埃德蒙茲（Rick Edmonds）說，面對權力下放的政府結構，除了媒體外，沒人願意承擔製表投票的費用。聯邦選舉委員會對選舉的某些方面進行規範，但並不負責統計選票。因此，各州的結果與國家的集體決策之間必然存在真空。

郵寄選票要靠人工點數。（美聯社）
郵寄選票要靠人工點數。（美聯社）

結果是如何算出來的？

早在南北戰爭之前，美聯社就已扮演收集票數並分析數據的角色。美國電視網絡在1960年理查·尼克森（Richard Nixon）和約翰·甘迺迪（John F. Kennedy）的對決中，開始進行自己的分析，檢查數據並逐州宣布獲勝者。

今年的大選工作因新冠病毒大流行而變得複雜。破紀錄的選民選擇提早投票或通過郵件投票，從而在某些州拖延了開票過程。在許多州，兩黨候選人得票也很接近，這使得確定獲勝者的速度更加緩慢。主要電視網絡和美聯社在選舉日後四天，於11月7日（星期六）宣布了大選贏家。

因為疫情影響，各州廣設通信投票，讓選民不必在投票日湧到投票站。（美聯社）
因為疫情影響，各州廣設通信投票，讓選民不必在投票日湧到投票站。（美聯社）

美聯社說，該社動用自由作者（freelancers）在50個州連網，各州人員從各郡縣的選務官員和其他地方官員那裡收集選票數字。美聯社其他記者從州或郡縣的網站以及各州的電子數據提要中，收集大選結果。世界各地接收美聯社的新聞機構，都使用這個數據來報導美國大選。

美聯社決策台的分析師和編輯除了審視得票數，並結合人口統計數據、投票歷史和有關提前投票的統計數據來綜合研判，以宣布各州的獲勝者。那個星期六早上，美聯社在確認賓州的開票結果後，宣布民主黨候選人白登拿下賓州，使他跨過超過當選所需的270張選舉人票門檻。美國主要電視網絡使用AP的投票計數或其他投票數據來報導大選結果，過程大致也是如此。

基薩說：「讓自由的新聞界這樣做的好處是，至少在理論上，新聞界是自由和獨立的。」「但是它沒有官方地位，因此媒體報導的結果對任何人都沒有約束力。正如我們所看到的那樣，有時反而為亂象火上澆油。」

支持白登的選民歡欣若狂。（美聯社）
支持白登的選民歡欣若狂。（美聯社）

媒體如果算錯了呢？

過去曾經發生過計票錯誤甚至選舉結果錯誤。最出名的一次是1948年總統大選，當早期開票數字顯示湯馬斯·杜威（Thomas Dewey）遙遙領先時，《芝加哥每日論壇報》在第一次版的首頁大標題宣布「杜威擊敗杜魯門」，但是隨後選情逆轉，哈瑞·杜魯門（Harry S. Truman）總統令人驚訝的逆轉勝。

支持川普的選民還不放棄。（美聯社）
支持川普的選民還不放棄。（美聯社）

2000年，主要的電視網絡和美聯社宣布，佛羅里達州的勝者是民主黨候選人高爾，主要是依據選舉當天的投票數字。重新計票後，大家都改變了方向；電視網絡宣布共和黨 候選人喬治·W·布希（George W. Bush）在該州獲勝，但後來又撤回了報導。美聯社推遲進行第二次宣布，認為雙方得票數太接近了。一個多月後，聯邦最高法院以5比4裁決，結束了重新計票，並鎖定了布希微小差距的勝局。

川普誓言要在法庭上挑戰白登的勝利。隨後，司法部長巴維理（William Barr）授權美國各地的聯邦檢察官在選舉人團確認選舉結果之前，對選舉中的違規行為進行「實質性檢控」（如果存在的話）。不過他的備忘錄並未指出涉嫌欺詐的具體情況。

大選夜觀看電視開票，也是美國人的傳統。（美聯社）
大選夜觀看電視開票，也是美國人的傳統。（美聯社）

媒體報導選情 深植美國文化

美聯社執行編輯莎莉布斯比（Sally Buzbee）表示，在確認大選結果是否可以宣布時，美聯社的決策台會慎重考慮可能引來的法律訴訟和糾紛，並非輕率從事。

川普總統的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）那個星期六正在費城舉行新聞發布會，討論選舉欺詐情事，當他得知美聯社和其他電視網絡宣布白登勝選時說，「媒體宣布誰當選美國總統，其實沒有任何正式效力」。確實如此。但是埃德蒙茲說，他希望報導選情的慣例能繼續下去，因為已經深植美國文化，儘管他相信新聞機構仍有改進餘地，但「看不出這套模式的運作有什麼問題」。

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