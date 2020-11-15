辦公室+健身房+戶外活動…疫後生活 家居設計大改造

居家辦公室在疫情後流行。（Pexels）

新冠肺炎疫情 讓人們的工作和生活被迫從戶外轉向室內，因待在家的時間猛增，家已不再單單是忙碌了一整天後的棲息之地，而需要集辦公室、健身 房、教室、休閒娛樂、儲藏間、清潔間等於一身，從單一功能發展為多種功能兼具，滿足民眾對它的不同需求和期待。正因如此，後疫情時代的家居設計也隨之變化，人們開始重新審視自己的生活空間，著手對居住環境大改造。

美國建築師學會（American Institute of Architect，簡稱AIA）日前公布的2020年第三季度家居設計趨勢調查報告顯示，受疫情影響，民眾對居家辦公室和健身房的需求明顯增加。其中需求最大的是辦公室，因為疫情爆發後，很多人都不能再去公司上班，而是在家工作，一些雇主更不斷延長員工居家辦公的時間，68%的建築設計師說，他們的客戶今年明確表示要在家設辦公室，這一比率去年僅有29%。

而健身房則是今年最新提出的要求之一，在疫情高峰期，健身房曾被關閉了數月，雖然疫情趨緩後重開，但有的地區疫情反彈、不得不再次關閉健身房，有的地區雖未重關，但民眾並不放心到健身房運動。有23%的建築設計師反映，他們的客戶今年提出家中需要健身房，以滿足運動方面的需求，這一空間已從過去的「可以有」，變成了現在的「必須有」。

辦公室／從單人變成全家人

由於發生疫情，大人和小孩不得不在家上班或上課，人們對於居家辦公室的需求猛增，「利保帝開發公司」（Liberty Development）創辦人之一馮Jason說，以前家中的工作室通常是最重要的一名家庭成員工作的地方，多會設在主臥的旁邊，有書櫃和較大張的書桌，再配一組沙發，除了處理工作上的事、看書、寫作之外，朋友來了也可以坐下來更專心地聊個天。

疫情發生後，雖然居家辦公室的功能沒有很大的改變，依然是工作或學習的地方，但內容和設計都有新的特點，不再僅針對某一名家庭成員，而是成為全家人一起工作和學習的地方。「過去幾乎從沒見過要放三張書桌的工作室，今年我們連續處理了幾套房屋，都是family room式的、更家庭化的辦公室，除了大人用的書櫃和桌椅，還專門設一個半隔離的空間給小孩用，這種現象是今年才有。」

馮Jason表示，疫情發生前，孩子的書桌通常放在他們自己的房間，更獨立和私密，但因為疫情，孩子都待在家中上網課，很多家庭便把原先臥室面積大小的辦公室，拓展出更多的空間，將小孩的學習空間也囊括其中。除了更容易幫孩子進入學習狀態，也方便大人適時監督，原先在辦公室工作或學習的個人行為，如今已經變成家庭行為。

孩子需要在家上網課，可以通過一些設計和調整幫他們更專心、更能自我約束。（Pexels）

小調整／可加入孩子的想像力

『家是讓你拋開一切、可以放鬆的地方，但現在家不光是家，還是工作和學習時打拚的「戰場」，所以需要一些儀式感，幫全家人快速進入工作或學習狀態。』袁Summer既是「Anbita Design Studio」的設計總監，也是兩個孩子的媽媽。她指出，為孩子設計學習空間時，要著重思考大人的工作和小孩的學習怎樣能不互相干擾，以及孩子有哪些具體的需求。特別是上小學、或者更低齡的孩子，「他們想像力豐富、也更敏感，比大人更容易發現空間裡的變化」，所以大人還要考慮如何藉助孩子天然的想像力，通過設計創造儀式感，讓他們在家上課也有在學校學習的氛圍，從而提高積極性和自我約束力。

袁Summer說，如果想要做大的改動，可以調整室內隔斷布局。如果想做小改動，則可調整擺位和軟裝的選擇，從採光、通風以及自由支配的活動空間等幾個方面入手。比如書桌應該放在採光和通風較好的地方，可以靠近自然採光的窗戶，這樣不僅對視力好，同時也能看到窗外，會讓心情更舒暢。也可考慮安裝鏡子，折射的光線能讓空間變得更明亮；還可重新裝飾，比如換個壁紙、作為視訊時的背景牆。

如果只想微調，袁Summer建議大人充分調動孩子的想像力，邀請孩子一起加入對空間的改造。「比如做手工，小朋友可以做一個小標牌掛在房間門口，將房間當教室會更有儀式感。家長可以告訴小朋友，在家就像在學校一樣，學校上課時不能到處跑動，家中的學習區也是如此。早上到午餐之前就在這個地方學習，不能亂跑，吃完午餐再回來學習，直到下午的放學時間。」

馮Jason表示，除了在工作室配備舒適的桌椅、空間要有良好的光線和隔音之外，隨著居家辦公時視訊會議的增多，不少人也選擇在辦公室安裝專業的攝像頭和顯示屏，增加科技產品來保障線上交流的暢通和高效。另外，以前無需居家辦公時完全沒有這種問題，但現在上班、開會都在家中，一些人更注重打造視訊會議所需要的背景牆，攝像頭裡如果顯露的都是家中雜亂的景象則不夠專業。

今年要在家中設健身房的人明顯增多。（Pexels）

健身房／從地下室移到上層

馮Jason還說，疫情發生後，人們更加重視家的功能配備，空間功能變得更為明確，最明顯的一個例子就是健身房，「以前95%的人都把運動空間設在地下室，今年大家紛紛把它從地下移到地上一層、二層，甚至專門搭建陽光房來健身。」

馮Jason解釋，人們對居家健身房的需求一直都在，「用不用另說，但是要有」。然而區別於過去常把健身房視作「豪宅配備」，如今大家更重視這個空間、已經變成必須的功能配備。其實健身時最需要陽光和氧氣，然而過去人們都習慣在地下室運動，或者直接去健身房，但疫情導致健身房關閉，如今雖已重開，可大家的安全保護意識卻有所增強，對到公共場所運動有顧慮，所以今年遇到很多客戶要求改造或新建健身房的情況。

老房子通常把健身房從地下室移至一樓，新房子則更願意創新，對空間和陽光的要求愈來愈高，有的乾脆直接在室外搭建一個陽光房，從屋頂、到四面全是落地玻璃，「這種陽光房形式的健身房已有很多」。還有的把健身房設在二樓，有俯視的效果，可以看到整個後院或者側院，視野和心情更好。

包裹放在門口既不美觀、也不容易清潔，很多家庭決定專門搭建儲藏間。（Pexels）

玄關／擴充空間設除菌區

袁Summer表示，玄關作為從戶外到室內的過渡地帶，疫情後也受到愈來愈多的人關注。除了在該區域做基本的清潔和消毒，還擴充空間，配備也更為齊全。比如增加牆壁掛鉤，不僅可以掛衣服，也可以掛口罩，將外界的塵埃止於該處，防止細菌進入室內空間。或者擺放座椅，在脫鞋、脫衣、清潔時能更感舒適。

她自己就在家中設了一個危險區和安全區，告訴家人哪裡放乾淨的物品、哪裡放被污染了的物品。她建議大家可以選擇在地板上建一個不會絆倒人的低矮台階，抬腳進去時這個動作本身就是一種提醒。或者用不同材質的地板或地毯，從視覺上區分哪裡可以換鞋和衣服、哪裡不可以。對於有小孩的家庭來說，最簡單的方式是貼一段膠帶在地板上，最好是用孩子喜歡的顏色，告訴他們這個區域是專門用來放髒衣服和鞋子的。住house的人還會在車庫連通住宅的入口處，增設洗手台或清潔區，擺放消毒噴霧、洗手液等一系列消毒用品作為除菌區。

袁Summer有個住在曼哈頓的客戶，公寓是複式的，樓梯下方正好是玄關的空間，雖然有壁櫥，但一般用來放一些閒置的雜物。「疫情發生後，客戶想把鞋子都收到櫃子裡面、而非擺在外面，不僅會更美觀，也更衛生。」經過改造，公寓裡不僅有了鞋架、衣架、以及放傘、鑰匙等掛件和清潔工具的空間，可以把鞋子、衣服都收納起來，連樓梯口也做了整修，樓梯扶手、台階、牆面的顏色、造型、搭配都和諧統一，徹底擺脫掉過去該區域的倉庫感。

改造後的樓梯下方有了鞋架、衣架、以及放傘、鑰匙等掛件和清潔工具的空間。（袁Summer提供）

廚房／增加功能性與美觀度

疫情前大家每天都需要去公司上班，很少自己煮飯，廚房的使用率低，疫情後全家人都不出門，袁Summer表示，很多人開始發現，廚房的儲藏和使用空間非常不夠，特別是那些宅在家裡喜歡做點烘焙的人。這種情況下，她建議大家根據空間大小改造櫥櫃，讓功能和風格更滿足自己的實際及心理需求，包括更換櫃門門板，讓風格煥然一新、賞心悅目。如果操作空間不夠、預算 也非常有限，可以考慮增加可調整的、能活動的收納櫃，設計師在設計時通常會選擇與整體櫥櫃尺寸、材質和配色都協調的設計款式，另外也可選擇安裝非固定的層架在水池上方或櫃子裡，來增加更多的收納空間。

廚房增加早餐桌，既可以吃飯、又可以工作。（袁Summer提供）

有的人原本不愛烹飪，遇上疫情期、困在家，也可通過一定的調整讓自己愛上廚房。比如提升廚房空間的設計感，乾淨整潔、有設計感的廚房空間，可以增加自己對烹飪的興趣。設計櫥櫃時可考慮將電器盡量藏在櫃子裡面或者後面，視覺上更美觀。如果空間允許的話，還可考慮在廚房裡增加一個小型的早餐台，不用餐的時間也可以在該處工作，既增加了功能性和美觀度，還能根據實際需要秒變工作台。

戶外區／注入陽光打造度假感

在家待久了，對戶外的嚮往變得異常強烈，不管是house還是有陽台的公寓，居家避疫或者出門不便時，若能開闢一處盡情感受陽光、親近戶外的空間，也是一件幸事。把小沙發、小餐桌、或者小搖椅搬到戶外，種植一些綠色植物，哪怕只是坐在外面喝咖啡、發呆，都能轉換心情、釋放壓力。

如果空間實在有限，公寓也沒有陽台，則可選擇家中一處陽光充沛的角落進行改造，設置透明玻璃的隔間或簡單的隔斷，布置綠色的植物，再配一個自己喜歡的搖椅或者沙發，同樣能有輕鬆的休息感和度假感。

陽光房明亮、通透，非常流行。（Pexels）

馮Jason說，有的家庭直接把family room的一個窗戶拆掉，改建成門，再在戶外搭建出一處陽光房，從family room到陽光房全打通。袁Summer認為，住house的家庭可以根據家庭成員的具體需求，對前、後、側院進行個性化的改造，「比如有孩子的和沒孩子的家庭設計會大不同，有老人的和沒老人的也不一樣，有的老人除了喜歡在院子裡種植花草之外，還喜歡種蔬菜瓜果，疫情期間有不少人都自己種菜吃。有孩子的話則要考慮到孩子的運動需求，留出可以跑跳、踢球的空間。總之，終極目標就是要讓家人在不擔心自身安全的大前提下，盡可能感到舒適。」

疫情期間長期待在家中，如何減緩心理上的壓力、消除像被關進鳥籠的感覺，也可以通過設計來實現。袁Summer建議，將空間按照自己所期望的和喜歡的方向改造或微調，比如換一種天地牆色調或牆面地面材料，「視覺和心理上會感覺空間彷彿煥然一新，變得很不一樣」。也可通過家具、燈飾和窗簾布藝等軟裝設計表達出來，提升屋主在空間中的幸福感，消減因疫情帶來的焦慮和沉悶。「家居空間可以充分反映屋主的品味，其實很難得有這樣一段時間，讓大家能靜下心來思考怎樣讓家住得更舒適、變得更好。」

儲藏間／側門設置包裹接收區

疫情發生後，人們盡量避免前往賣場、超市等人流容易密集的公共空間，轉而選擇網購。然而包裹投遞在家門口，不僅影響美觀，而且不便清潔。馮Jason說，不少人今年都選擇在家中創建一個儲藏間，設在側門或車庫旁，不僅上有封頂，裡面還裝上一層一層的架子，快遞員送來可以很容易就發現，把包裹直接放在架子上即可，成為無接觸接收包裹、雜貨、外賣的安全區。

包裹放在門口既不美觀、也不容易清潔，很多家庭決定專門搭建儲藏間。（Pexels）

綠能源／蓄水池太陽能更普及

除了空間規畫之外，人們也越來越重視綠色環保和使用清潔能源，不管是因為全家人都待在家、加大了水電氣的消耗，還是因為疫情進一步喚醒了大家保護環境和地球的意識，馮Jason說，客戶今年明顯對綠色種植區域和能源循環再利用更有熱情。

以綠色種植區域來說，現在大一點的、更現代的房屋屋頂、露台以及車庫屋頂，都從尖的變成了平的。平屋頂可以走上去，有很多的利用空間，比如搭建旋轉樓梯、連通陽光房，或者在屋頂種植花草綠植。屋頂花園更是被商場、寫字樓及新建的公寓樓充分利用，對房屋有很大的降溫作用，一天八個小時的日照，可以降低房屋內部55%的熱能消耗，特別是在夏天，空調的使用率會減少很多。

使用太陽能的家庭越來越多。（Pexels）

另外，三分之一的新建房屋都加入了太陽能系統，現如今的政府和電力部門的補助愈來愈多，選擇安裝太陽能的家庭，一般只需支付總額的三分之一就足夠。還有的大型太陽能安裝公司提供免費安裝服務，所以今年使用太陽能的人不斷增加。

很多老房子或者新房子都在收集雨水，提出做蓄水池的要求。馮Jason說，「這方面的需求量以前非常少，只有百分之一、二，都是小打小鬧，現在瞬間增加到20%左右」，大家更關注雨水等清潔能源的收集，希望全部收集起來，有的蓄水池甚至達到1000加侖以上的容量，用於草地和花園的灌溉。

小空間／可讓公共區域一體化

「以前大家每天只在家待十小時、甚至更少，現在24小時都在家，怎麼能讓全家人更舒服是至關重要的。」袁Summer表示，不管是公寓還是house，疫情期間需要克服的主要困難是如何安排自己的工作區，有小孩子的家庭又怎樣做到讓自己的工作區和孩子的學習區互不影響，這時候就凸顯了空間交疊性的關鍵，在這方面公寓明顯比house面臨更大的挑戰。「同一個空間，多功能使用」，特別是小戶型，要讓公共區域一體化，可以嘗試多種功能的組合，比如將客廳、餐廳、工作室、娛樂健身室一體化。

有些家具可以多功能使用，最大化利用空間。（Pexels）

想在有限的空間創造獨立的工作區，但又和客廳、餐廳、娛樂空間不互相打擾，袁Summer建議，如果空間特別小、預算又非常有限，可以選擇和牆體固定在一起的、可折疊的檯面，用的時候放下來作為書桌或餐桌，不用時則收回到牆體中，這樣能最大化使用空間，不影響空間的其他功能。如果有一定的預算，想通過改造一勞永逸、住得更舒適，可請專業人士對空間布局進行硬裝設計，調整原本不夠合理的空間布局。有的人因疫情丟了工作、預算不夠，則適合進行軟裝設計，選擇更多功能性的家具，比如與空間比例合適的書桌、書櫃、陳列架一體的家具，或者沙發床、隱藏性家具等。

袁Summer強調，家居空間並非只能單一化使用，就像客廳不僅可以是客廳，如果安排得當，還可以兼顧餐廳、家庭影院、健身區域等於一體。比如配備部分隱藏式的或移動式的家具，通過設計師對於材料的巧妙搭配和運用，將空間完全釋放出來。像壁床、也稱翻板床（Murphy bed）就很受歡迎，它的外表其實就是個櫥櫃，睡覺時把櫃門翻下來就是床，不用的時候可以收起來當櫃子，讓空間既能變臥室、又能變辦公室。

因為疫情的影響，大多人喜歡多囤一些口罩、食物、防疫物資等，平時覺得收納空間還夠用，現在卻發現嚴重不足、還需要更多。袁Summer說，這時候就可以將一些平日使用率不高的空間合理改造利用，使其最大化產生收納價值，發揮空間潛力，比如利用樓梯下方、床下、或者可移動的櫥櫃。

選建材／重視環保與人體影響

房屋的外形、顏色、裝修、價格等固然重要，但在馮Jason看來，這些都是表面的，「我認為，經歷了疫情後，人們應更多地去關心建築材料及其品質，因為它們和人的身體健康更加直接相關」。他樂見現如今從設計師、到建築公司，都愈來愈注重綠色環保材料的使用，「現在如果圖紙使用很多非再生、非綠色環保的材料，從政府層面就直接不批了」。

房屋外墻墻體R38高標準保溫材料，可讓房屋自然呼吸。（馮Jason提供）

馮Jason介紹，以前要做新的商業或住宅項目，每次申請都需要12份圖紙，其中園林圖（landscape plan）的重要性愈來愈大，「不只是說項目裡要種植用於觀景的樹，而是對種植的品種和質量有愈來愈高的要求，達不到要求則不批準你蓋新房」。另外，以前的審批，通常是規畫局的參與比重占90%，然後才是環保局。現在是規畫局和環保局各占50%，足見對環保方面的重視。

拿房屋的保溫來說，外牆的保溫材料等級已從過去的R13變成R23、甚至更高，「這是建築層面上的大幅提升，我認為非常好」，能為未來新房子的保溫節能提供相當的幫助。馮Jason舉例，以一套常見的面積6500平方呎的老房子來說，加上地下室，總面積可能在8000平方呎左右。這種規模的房子在能源消耗上的花費，一個月可達1000元至1500元。「一邊供暖，一邊又進來冷空氣，把熱能消耗掉了，是一種嚴重的浪費」，而如果使用好的保溫材料，每個月的能源消耗花費可控制在300元至500元，省下了很多錢。

另外，以前有的建築公司偷工減料，使用非常薄的保溫棉，「屋頂甚至都不放」，很多買房子的民眾不懂這方面的知識，也很少關注，更不可能拆開牆體去看使用的是多少級別的保溫材料。現在從建築公司本身就愈來愈重視材料的使用，是很大的進步，「我希望那些想要買房的人，除了關心房子好不好看，還應更多地去主動關注建築材料，在驗房時多問問驗房師這類的問題，因為建築材料也會對人的身體健康產生重要的影響。」