封面故事／失嗅味覺 快去醫院檢測

嗅覺或味覺消失，是新冠病毒的症狀之一。（美聯社）

紐約大學 （NYU）醫學院神經科臨床教授符傳孝說，紐約大學醫院初步調查4490多名新冠病毒的住院病人，發現18.2%的人有神經症狀，嗅覺缺失的占0.6%；而武漢醫院的214名新冠病人出現神經症狀的是36.4%，嗅覺缺失的占5.1%。但是，最近歐洲的一個門診病例研究顯示，85.6%的門診新冠病人都有「嗅覺消失」。

他指出，這與他在門診的發現相似。因此他建議，如果有嗅覺不靈光，就要去檢查新冠病毒，不要耽擱。「這是一個非常重要的新冠指標。」目前，美國疾病防治中心（CDC ）已經將嗅覺或味覺缺失列為新冠病毒的症狀之一。因此，無論嗅覺或味覺缺失，都要看醫生。

輕忽新冠 付出慘痛代價

符傳孝說，今年3月初，紐約市開始爆發新冠病毒疫情後，按道理醫療機構應該採取防護措施。但是，CDC那時卻建議，如果病人沒有發燒、呼吸問題，就不是新冠病毒患者，醫生看診「不需要戴口罩和戴手套」。

他至今還記得，他看診遇到的第一個新冠病人，是一個外族裔的女性病人。她來門診看病，自訴「沒有出過國，沒有發燒、呼吸問題，自認不會有新冠病毒，只是聞不到味道」。因為相信CDC，他就沒有戴口罩和手套，就像平時一樣看病人。他一檢查，懷疑她是一個新冠病人，就轉診她去醫院的急診室。他說，當時新冠病毒的核酸檢測速度很慢，兩三周後才能出結果。後來，報告出來證明，病人患上了新冠。

他說，幾天後他也患了一場感冒。他懷疑自己被前面那名病人感染上新冠，就去醫院做了新冠病毒核酸檢測，最後證實他自己的猜測。他說，自己的新冠感染屬於輕症，他在家休息幾天就好了，沒有住院。他的經驗說明個人防護裝備（PPE）、社會隔離的重要性。「盡管疾病的表現形式有所不同，有些新冠病毒病人本身沒有症狀，但會感染給其他人。」任何人都可能感染新冠病毒，一定不可大意，要戴口罩，勤洗手。

紐約各機構都要求員工和訪客佩戴口罩。（記者韓傑／攝影）

他有一名醫生朋友，在看門診時感染上新冠病毒，因為呼吸困難，被迅速送到醫院。他很快就因為缺氧而神志不清，醫院給他做了插管，後來還使用ECMO（體外供氧機）供氧，最後將他搶救回來。他在監護病房住了好幾個星期，最後完全恢復，現已回到診所看病。他說，如果沒有及時搶救，器官缺氧壞死，人就完了。

他說，最近有個病人是一家新成立公司的總裁，感染上新冠病毒，好在是輕症。病人不需要住院，就在家中休息。朋友給總裁送點心，但是他嗅覺缺失已經六個月了。而且，他的「腦力還是不行，不能給公司做決策，不能上班」。因此，病人還是找他看病。他說，研究人員尚未發現新冠病毒直接侵入人的大腦內部，影響大腦思考。

CDC指出，有以下症狀的人可能患有新冠病毒：發燒或發冷、咳嗽、呼吸急促、疲勞、肌肉或身體酸痛、頭痛、新的味覺或嗅覺缺失、咽喉痛、充血或流鼻涕、噁心或嘔吐、腹瀉。但是，這不包括所有可能的症狀。隨著進一步了解新冠病毒，CDC將「繼續更新新冠病毒的症狀」。

攻擊神經 死亡機率大增

符傳孝說，紐約大學醫院的初步統計顯示，冠狀病毒病住院病人出現神經系統事件的占18.2%，神經系統事件使死亡率增加 38%。其危險因素包括：高齡、男性、高血壓、糖尿病、神經系統疾病史。

目前發現，新冠病人有以下神經症狀：頭痛、頭暈、譫妄、躁動、意識不清、困惑、中風 、腦炎、橫斷性脊髓炎、嗅覺和味覺改變、肌痛、格林-巴利綜合症（脫髓鞘多發性神經炎）等神經病變。

> 神經系統事件使新冠病人的死亡率增加。（美聯社）

紐約住院病人出現神經系統事件的占18.2%，中風率是1.9%，而武漢醫院住院病人出現神經系統事件的占36.4%，中風率是2.8%。與武漢相比，紐約概率是比較低的。這也說明，新冠病毒對中樞神經影響不大，主要原因可能是大腦缺氧，或者因釋放大量細胞因子（CYTOKINES）而導致嚴重局部和系統性的發炎和高凝血狀態，導致出現腦部或者周圍神經症狀，引起中風和腦出血。但腦出血的比率只有0.4%，不算高。「這是繼發症狀，不是原發症狀。」

新冠病毒通過人的鼻腔進入體內。有關機構研究發現，新冠病毒只是損傷了鼻腔的粘膜細胞，導致黏膜細胞壞死，影響了嗅覺，但新冠病毒並沒有傷及嗅覺神經。「一旦病情好轉，他們的嗅覺會恢復過來。」

後來，他在門診看病時發現，兩個患上新冠病毒的患者都有發熱，都有嗅覺下降或消失。「他們各來自五人的家庭，10個家庭成員後來發現都感染上新冠，都有嗅覺缺失。」他們的嗅覺後來都恢復正常。

壓力增大 心理影響生理

符傳孝估計，很多新冠病毒患者是因心理壓力增大，影響到大腦思考。他發現，有的新冠病人出現焦慮，屬於心理問題，不是生理問題。他們像創傷後應激障礙（PTSD）一樣，需要心理輔導。

紐約心理醫生金曉春說，新冠病毒流行期間，人們在公共場合喝酒的少了，而私下喝酒的人有所增加。這是因為人們產生焦慮和失眠，喝酒可以讓人入睡。病人的心理主要是焦慮和恐慌，總覺得「自己要死了」。有人呼吸急促，心跳加快，產生心理問題。心理問題也會影響到身體健康。

新冠病毒讓人們害怕，容易產生心理問題。（美聯社）

他說，新冠病毒疫情爆發後，他的診所也關閉一段時間。診所重新開門後，他要求與病人保持4米遠。空調機改成空氣機，保持室內空氣流通。他現在去診所三天，其餘時間在家上班，一定要見人時才去診所。他也看了幾名新冠病人。「我的印象是，華人比較怕死。」

例如，一名病人陪同母親去外科診所看靜脈曲張。檢查時，因為房間較小，醫生和病人距離很近。回家三天後，診所打來電話，說給他媽媽檢查的那名醫生確診患上新冠病毒，正在隔離，「他嚇壞了，擔心自己患上新冠，很緊張，就來看心理醫生」。他說，外科診所這時打電話too late。

另外一名病人去牙醫診所洗牙，因為六個月沒有洗牙，「口腔很難受」。洗牙回來後，他開始發燒，也很擔心自己患上新冠病毒。而檢查新冠病毒核酸需要兩三天時間。在這段時間內，他自己焦慮不安，擔心傳染給家人，就自我隔離，造成許多不便。

提早準備 家中備血氧儀

紐約內科醫生梁衛寧說，在新的一波新冠疫情到來前，老人可以去藥店購買一個血氧儀，價格只有二、三十元，並不貴。如果覺得不舒服，可以測量一下。如果血氧低於97%，就要給醫生診所打電話。

梁衛寧建議，老人應買個血氧儀放在家裡，可以隨時測量血氧。（BusinessWire）

他說，因為新冠疫情的影響，許多人生活形態發生改變，出現失眠及血壓、血糖、血脂的升高。他說，如果出現這些情況，應該看醫生，進行控制和調節。從今年11月到明年1月，美國接連有三個大的節日，感恩節、聖誕節和元旦，人們可能要聚集在一起，就容易引起新冠病毒的傳播。因此，大家一定要戴口罩，保持社交距離，用肥皂洗手。

目前，人人都戴口罩，但有的人戴口罩時間長了，臉上長痘痘，說明他們對口罩過敏。他建議，把新口罩從袋子裡拿出來，放在外邊通風一兩天，讓裡面的化學物質揮發，然後再戴。如果還不行，就要看醫生。