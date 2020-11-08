封面故事／對抗新冠 快打流感疫苗

許多家長呼籲人們打流感疫苗。（Getty Images）

今年流感季節已經來到。美國疾病防治中心（CDC）網站近日發文說，流感病毒和新冠病毒很可能在今年秋天和冬天同時流行，因為症狀相似而容易混淆。因此，今年注射流感疫苗 「比以往任何時候都更加重要」。而且，10月是接種流感疫苗的好時機。接種的人數越多，受到保護的人越多，「請在今年秋天接種流感疫苗」。

紐約家庭醫生魯兵說，紐約州 和紐約市衛生局也呼籲大家去打流感疫苗。他發現，今年流感季節華人要求注射流感疫苗的「積極性非常高，與往年大不相同」。他說，許多病人來到診所就要「打疫苗」。有的病人過去兩年沒有來診所看病，但是今年因為打疫苗來到診所。紐約市衛生局公布的數據顯示，7月1日至10月24日間，19歲及以上成人注射流感疫苗的人數比去年同期增長37%，半歲至18歲的兒童增長27%。

流感會加重新冠病人的病情。（美聯社）

症狀相似 增加分辨難度

魯兵說，從臨床上講，新冠病毒和流感病毒的臨床表現都是呼吸道疾病。口腔、鼻腔和眼睛是門戶，病毒進入體內後，到達上、下呼吸道。有的病毒可能波及到心臟、神經甚至全身。但是，它們主要還是呼吸系統疾病。「在臨床上，新冠症狀很難和流感症狀區別開來。」

他說，想像一下在一個下雪天，家裡有人突然發熱、流鼻涕、渾身無力，如果沒有注射疫苗，就不知道是患上新冠病毒感染還是流感病毒感染。若是家裡有老人，人們就更加恐慌。而最有效的診斷方法是做「病源學檢查」，就是檢查病毒核酸。

如果能夠找到病毒抗原，就可以確診是患上新冠。如果不做檢測，僅僅依靠症狀，是無法確診的。但是，若是注射過流感疫苗，感染上流感的機會就比較小，就可以懷疑患上了新冠病毒，按照新冠病毒的標準治療。

他說，由於擔心新冠病毒疫情 新一波即將到來，衛生局也行動起來。從10月中旬開始，紐約市衛生局派人檢查紐約各家診所的防疫情況。檢查的內容包括，有無保持6呎距離的標誌，候診室的人口密度怎樣，診所內是否張貼戴口罩、勤洗手的提示。他們還檢查診所員工的健康記錄及診所的清潔記錄。

檢查完，檢查人員還提出修改意見。「臨走前，他們還留下話，會隨時回來複查，如果診所嚴重違反規定，就會令其關門。他還聽說，法拉盛有醫師診所被開「千元罰單」。總之，這次檢查挺認真的，準備迎接新的新冠疫情。

流感疫苗 降低新冠死亡

紐約大學（NYU）醫學院神經科臨床教授符傳孝說，新冠疫情剛開始時，一些專家建議實行群體免疫的策略。例如，假設人群中有50%的人感染流感，就可以控制流感病毒的傳播。在2018-2019年流感季節內，美國約有50% 的人口注射流感疫苗，另外50%的沒有注射流感疫苗。結果，那個流感季節共有10.8%的人患上流感。流感死亡率是0.1%。美國現有3.28億人，有3500萬人感染流感，其中3.5萬人因流感而死亡。

他說，如果不打流感疫苗，若要讓50%的人感染流感，使美國達到流感群體免疫，其死亡人數就是注射疫苗時期的死亡人數的5倍，即每年有17萬人死亡（3.82億 x 50% x 0.1%）。但是，這還要加上 10%因感染而死的3.5萬人。這樣，流感季節就會有20萬人因流感而死亡。因此，流感疫苗異常重要。

符傳孝認為，注射流感疫苗可以降低死亡率。（美聯社）

也有人會認為，儘管注射流感疫苗，但是有人還是要患上感冒。他指出，普通感冒與流感不同。普通感冒只是頭疼發燒，休息一下就好了。而流感能夠波及許多器官，甚至導致0.1%的死亡率。因此，人們一定要注射流感疫苗。

他說，統計顯示，新冠病毒的死亡率大約是3%，為流感死亡率的30倍。假設讓50%的人感染新冠病毒就能得到自然的群體免疫的話，代價就是要多賠上450萬人的性命（3.28億 x 50% x 3%）。因此，只有新冠疫苗出來，才能阻止冠狀病毒的傳播。目前，新冠病毒就潛伏在人群中，人們只能戴口罩、手套，保持社交距離，可以避免感染新冠，但無法將其除掉。

許多專家認為，新冠和流感很難分辨。他認為，診測冠狀病毒、抗體及流感抗體，就能分辨。「民眾不要自己猜想，請教家庭醫生去分析診斷才是上策。」不過，比較嚴重症狀如發燒、呼吸困難不可輕視，要馬上就診。在平時，人們要注意衛生，戴口罩，勤洗手，不去疫情高發區。

他說，現在許多人不敢去醫院，擔心感染上新冠。他說，醫院能夠立即診測冠狀病毒及抗體，對新冠病人都會馬上隔離，人們進去不會被感染。如果患病不去醫院，普通疾病可能拖成大病，最後導致死亡。他估計，至今為止美國今年比以前多死了30萬人，其中有20萬人死於冠狀病毒 ，其他10萬人因忽略了其他疾病而死亡，故「生病了應該去醫院」。

注射疫苗 將壞事變好事

南卡州克蘭生大學（Clemson University）公共衛生系副教授史律說，從公共衛生的角度講，人們每年都應該注射流感疫苗。今年秋冬正值新冠病毒爆發期，人們更應該注射流感疫苗，「將壞事變成好事」。

3月爆發的新冠病毒疫情是第一波，而夏季發生新冠疫情屬於第二波，目前正在發生的疫情應該是第三波。比較清楚的是，防疫效果與各級政府的重視程度有關。例如，美國東北部的緬因州就是例證。「緬因州比較重視，已經控制住疫情。」

有的地方提供車內注射流感疫苗服務。（美聯社）

他表示，一旦流感流行，就會擠占醫院呼吸科的醫療資源。人們若發熱，首先應該自我隔離，減少流感傳播的風險。這樣做有幾個好處。一、對自己好，可以防止去醫院感染新冠病毒；二、也可以防止將流感傳染給別人；三、不去醫院看病，醫院資源可以集中起來對付新冠病人；四、避免醫院遭受流感和新冠的雙重傷害（twins damage）。

2020年2月至3月間，義大利發生新冠病毒感染的高峰期，就是與流感感染有關，因為流感可以加重新冠病毒的感染。新的研究表明，流感病毒可以進入腦部，引起腦部的激烈的炎症反應，可以對人的老化起到催化的作用，導致阿茲海默症增加。「因此，要預防老人感染流感。」

今年年底和明年年初就是大學放假季節，因此大批的學生要返回家中與家人團聚，就增加家人感染新冠病毒的風險。「如果年輕人回家探親，應該隔離兩周。」若是是家中有老人的話，學生更應該隔離，防止老人染上新冠病毒。

他表示，中國用封城控制新冠疫情的傳播，但封城在美國不一定適用。而且，中國使用電子追蹤的方式，用手機定位找到可疑對象，然後強制隔離14天。在美國，用電話找人還要兼顧保護隱私，因此「美歐不可能採取中國那種辦法」。緬因州沒有封城，而是採取嚴格防護措施，也能控制疫情，「該州新冠感染率低於1%，全美最低」。另外，日本、南韓、台灣也沒有採取中國方式，效果也不錯。

美國著名傳染病專家福奇（Anthony S. Fauci）已經注射流感疫苗。（美聯社）

強力措施 違法者要罰款

紐約州衛生局新聞主管布魯諾（Jonah Bruno）說，從6月初開始，紐約州已從春季的全國新冠病毒感染中心轉而下降為陽性率低於2%，是州長葛謨（Andrew M. Cuomo）為減少新冠感染擴散採取的有力行動的結果。

根據約翰霍普金斯冠狀病毒資源中心10月20日的數據，美國各州的新冠病毒陽性7天平均值顯示，紐約州新冠病毒的陽性率位於全國最低行列。陽性率最高的州主要在中西部，前五名州分別是：內華達州為45.97%，南達科他州37.19%，愛達荷州28.69%，懷俄明州21.29%，愛阿華州20.86%。而陽性率最低的州都在東北部，包括華盛頓DC是1.23%，佛蒙特州1.19%，紐約1.17%，麻州1.14%，緬因州0.36%。

布魯諾說，紐約實行全州範圍內的檢測計畫，要求所有紐約人繼續保持社交距離、避免大批人群聚集和在公共場合戴口罩。10月2日，州長指示衛生局向地方政府發布第16條命令，通知他們必須執行法律。根據州《公共衛生法》第12-b條，「不遵守該命令可能會導致每天最高萬元罰款」。她說，由於各個地方政府認真執行該法律，至今為止尚未有地方政府因為不執行命令被罰款。

紐約州長葛謨採取強硬措施，控制了紐約的疫情。（美聯社）

科研報告 支持注射疫苗

《英國醫學雜誌》（BMJ）近日發表一份新冠調查報告。報告數據顯示，患有流感的人如果感染新冠病毒，其死亡風險增加一倍以上。英格蘭的最新證據表明，同時感染流感和新冠病毒的人死亡的可能性是僅有新冠病毒人的兩倍以上。

英國公共衛生部（PHE）對2020年1月20日至2020年4月25日的病例進行分析發現，患有這兩種病毒的人更容易患上重病。大多數合併感染病例發生在老人中，其中一半以上死亡。英格蘭流感專家范塔姆（Jonathan Van-Tam）在媒體簡報中說：「現在一些新出現的證據表明，合併感染流感和新冠會產生不良後果。目前，其中一種疾病有可以預防的疫苗，這才是真正重要的一點。」

該研究調查了接受流感和新冠病毒檢驗的1萬9256人，其中58例合併感染，死亡率為43.1%。在死者中，80%的人年齡超過70歲。死亡率是僅具有新冠病毒的人的2.27倍，是沒有流感和新冠病毒的人的5.92倍。論文作者說，這表明在合併感染者中「可能產生協同作用」。

專家建議，半歲以上的人今年都應該注射流感疫苗。（美聯社）

在流感陽性病例中，新冠病毒呈陽性反應的風險降低了58%。這與紐約最近的發現相符。在紐約，新冠病毒呈陽性的人中有不到3%的人感染上流感，而新冠病毒呈陰性的人中有13%的人是流感陽性。作者說，與兩種獨立發揮作用的病毒相比，這顯示出有相互作用的有力證據。「有證據表明，流感、新冠和其他病毒可能相互競爭。如果兩者兼而有之，你將面臨嚴重的麻煩。而且，同時獲得這兩者的人可能是最承受不起的人。」