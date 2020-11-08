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1張圖看疫情：全美確診986萬例 加州逼近97萬

白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

封面故事／疫情反撲 快戴上口罩吧！

記者韓傑
教室是一個封閉的空間，學生容易被感染。（美聯社）
教室是一個封閉的空間，學生容易被感染。（美聯社）

截至10月底，全美已確認870萬例新冠病毒病例。在該月下旬，新冠病例連續兩天超過8.3萬例，是3月以來美國的歷史最高水平。跡象表明，美國新冠疫情有再次爆發之勢。那麼，如何應對這種局面？加州聖地牙哥市感染內科專科醫生邵海說，研究發現最危險的場所是酒吧和餐廳。因為要喝酒吃飯，大家都把口罩都摘下來。帶有病毒的飛沫會通過空氣擴散，「這也是病毒最常見、最有效的傳播方式」。而且，由於酒吧餐廳喧嘩，人們需要大聲說話，使得病毒的傳播「無限放大」。即使不說話，病毒也會通過呼吸道進入人體。

邵海指出，最危險的場所是酒吧和餐廳，因為人們都不戴口罩。（邵海提供）
邵海指出，最危險的場所是酒吧和餐廳，因為人們都不戴口罩。（邵海提供）
由於酒吧餐廳喧嘩，人們需要大聲說話，使得病毒傳播無限放大。（美聯社）
由於酒吧餐廳喧嘩，人們需要大聲說話，使得病毒傳播無限放大。（美聯社）

對抗病毒最有效的辦法是注射疫苗，但新冠病毒的疫苗尚未問世。因此他建議，為了避免感染，人們一定要戴口罩、保持社交距離、勤洗手及使環境清潔。只有這樣，才能應對新的新冠疫情。

接觸病源 醫護高危群體

邵海既是醫生，也負責兩家大型私人醫院系統院內感控和流行病管理，自今年3月以來主持新冠病毒感染的診斷、治療、防護和預防工作。他說，今年3月，除了紐約市首先爆發新冠病毒疫情並成為全美的重災區外，加州的第二大城市聖地牙哥市也是一個重災區，有5萬多人感染。

醫生容易被感染，因此更要注意保護。（美聯社）
醫生容易被感染，因此更要注意保護。（美聯社）

他仍然記得住進該醫院的第一個新冠病人。這是一名菲律賓裔美國人，年初回菲律賓探親後，乘坐南韓班機在南韓機場中轉，飛到洛杉磯。他因為發熱缺氧住進該醫院，「接受醫院的輸氧治療」。七、八天後，病人康復出院。

他說，在今年3、4月間，大批墨西哥裔感染新冠病毒，被送進醫院重症監護室（ICU），需要插管用呼吸機。這些人年齡在20歲至50歲之間。他們大都是體力勞動者，從事蓋房或者剪草工作。「因為工作的原因，他們需要與人打交道」，因此他們染病的比較多，死亡率也較高。他說，死亡的原因是，他們患有肥胖症和糖尿病的比率較高。

許多墨西哥人是三代甚至四代同堂，一人感染，波及全家，結果出現家族式感染。「兒子住進來後，父母也進來了，一家三口都住在ICU。」他說，若是其中一兩人死亡，醫院無法通知第三人，因為第三人也在ICU裡。兒子出院時，才知道父母也曾住院，但人已經走了，「這種情況特別令人傷感」。

ICU的工作人員感染率較低，因為他們注意防護。（美聯社）
ICU的工作人員感染率較低，因為他們注意防護。（美聯社）

他說，這次新冠疫情的一個特點是，醫護人員的感染率較高。「我在感染內科工作十多年，從來沒有見過這樣的嚴重程度。」他說，新冠病毒疫情對他們的醫院衝擊很大，因為醫院裡的防護儲備全部耗盡。」一般來說，防護設備可以徹底、有效地保護醫護人員。但是，他們「沒有防護設備，身體的許多部位都裸露在外」。

統計結果顯示，聖地牙哥有5萬2355人感染，其中醫護人員有3826人，約占整個感染人數的7%；而全美國約有10%的醫護人員感染，「這個感染比例較高」。他說，醫護人員一般不是在工作場所感染，而是被家族成員、親戚朋友感染。

防護措施 務必做好做滿

邵海說，從今年3月算起，疫情已經持續八、九個月了，但美國尚未完全控制社區感染，現在又有復燃的趨勢。他認為，這主要是防護措施沒有做好，媒體也沒有傳播正確的防護知識。而且，有的群體故意忽略防護，將不戴口罩作為個人自由的彰顯，導致病毒遲遲不能斷絕。他指出，在新的一波疫情到來後，人們一定要注意下面幾個防護措施。

紐約市公交車上進行正確戴口罩教育。
紐約市公交車上進行正確戴口罩教育。

一是戴口罩。美國疾病防治中心（CDC）指出，在疫苗出來之前，預防新冠病毒最有效的方法是戴口罩，而且行之有效。他表示，多層、醫用的口罩才能有效隔斷病毒的傳播。現在，口罩已經不是緊俏物資，花上十元就可以在超市購買幾個口罩。「許多美國人帶面巾，雖然很好看，但沒有防護作用。」

二是保持社交距離。目前，CDC制定的社交距離是人與人相隔6呎。他說，保持這個社交距離不能百分百地保證不會染上新冠病毒，但是可以有效地預防新冠病毒的傳播。「如果保持6.5呎，傳染的機率會呈幾何級數的下降。」調查發現，人們在工作場所感染，主要是在公司吃午餐、喝咖啡時感染的。因此，公司午餐間要限制人數，比如一次只能一人進去，保持社交距離。

三為勤洗手。洗手是保護自己和家人不被感染的最佳方法之一。洗手可以防止病毒從一個人傳播到另一個人。當你執行以下行為時，病毒可能會傳播：用未洗的手觸摸眼睛、鼻子和嘴巴，未洗手就吃食物和喝飲料，觸碰受污染的表面，擤鼻涕、咳嗽和打噴嚏後觸摸他人的手或物品。

保持6呎或以上的社交距離，對口罩有加持作用。（美聯社）
保持6呎或以上的社交距離，對口罩有加持作用。（美聯社）

四是清潔環境。現有證據表明，新冠病毒可能在各種物體表面上存活數小時至數天。清潔物體表面並進行消毒，是在社區中預防新冠病毒的最佳措施。要戴一次性手套進行清潔和消毒。先用肥皂水清潔表面，然後再用消毒劑，尤其要清潔高接觸表面，包括桌子、門把手、電燈開關、檯面、把手、電話、鍵盤、馬桶、水龍頭、水槽等。

戴與不戴 生死結局不同

紐約內科醫生梁衛寧說，紐約市今年3月初新冠病毒疫情爆發後，紐約市開始封城，「我們診所也關了6周」。因此，診所採取遠程醫療的方式，通過視頻和電話給病人看病。截至目前，他已經看了許多新冠病人，有的康復，有的搶救過來，也有的不幸去世。感染的主要原因是，他們不注意防護。

他說，他看過的第一位新冠患者是位60多歲的香港移民。他當時在曼哈頓一個樓宇中開電梯。3月中旬，他打電話到診所。「因為他說不清楚，他的家人給我介紹他的病情。」病人發燒，思維不清，還尿褲子。他估計病人在工作中染上新冠病毒。他告訴病人家人去藥店買個血氧儀，檢查病人的血氧。「檢查後發現，他的血氧只有95%，而正常的血氧在97%以上。」過了兩天，病人打電話來說，血氧只有92%。他告訴病人家人趕快送病人去醫院。家人把他送到艾姆赫斯特醫院，醫院就給病人插管，輸入氧氣。

後來，他給患者家裡打電話，但是沒有人接聽。到了6月，病人的連襟來到他的診所看病。「病人家與連襟家在同一個樓內。」他就問那位病人的情況，病人的連襟說「他已經走了」。他說，病人的連襟非常注意防護，始終戴著口罩。雖然與病人住在一起，但是沒有染病，「由此可見防護的重要」。

他的一名親戚今年50多歲，在一個美國公司工作，最初公司規定「在公司裡不要戴口罩」，結果被感染。他覺得背痛、發燒，血氧從96%下降至92%。家人把他送到愛因斯坦醫學院，醫生趕快給他插管，使用實驗藥物。「愛因斯坦醫學院是紐約市有實驗藥物的兩所醫學院之一。」他很lucky，活了過來。他說，因為在插管時損傷了喉嚨附近的神經，因此病人吃飯時總是嗆食。X光拍片顯示，肺部有疤痕，治療需要時日。

他說，一對七、八十歲的華人夫婦，疫情期間搬到長島的孩子家中避疫，但是從孩子那裡感染到新冠病毒。結果，妻子去世，丈夫住院治療，撿回一條命。他說，有人住在長島的老人中心內，去洗腎時被感染，最後去世。「如果年齡到了七、八十歲，一旦患上新冠病毒，就很危險。」

2020年4月正是紐約新冠疫情高發期，每天死亡千人以上。有位20多歲的青年人打電話來診所，說是自己「頭疼、咳嗽、胸痛，體溫為華氏102度」。「我估計他患上新冠病毒。」他就給病人開氯奎、抗生素，讓病人服用。七天以後，病人症狀消失。後來，病人來到診所看病。他給病人檢查新冠病毒核酸和血清抗體，結果顯示他的核酸陰性而抗體陽性。這說明他「曾經感染過新冠，但是已經康復」。

戴上口罩 呼吸疾病減少

紐約家庭醫生魯兵說，今年感染呼吸道疾病的人數有所下降，患上普通感冒的病人也少了。而且，過敏的人也在下降，程度減輕。同時，醫生診所的患者密度也在下降。他分析，這是人們「普遍戴口罩」的結果。

他說，以前就診者不戴口罩，在診所咳嗽很常見。「如果在等候區咳嗽，就會將病毒、細菌傳染給其他人。」現在診所前台的職業敏感度也增加了。一旦有人咳嗽，前台就會檢查病人。如果病情不重，就勸他們回家，用遠程醫療看診。如果病情嚴重，就送去醫院。他說，一名90多歲的老太在診所咳嗽，醫生護士發現不對，馬上叫救護車，將病人送到醫院。因此，現在「傳染源沒有了」。

紐約商店要求顧客一定要戴口罩。（美聯社）
紐約商店要求顧客一定要戴口罩。（美聯社）

今年7月，有關人員對紐約一家醫療系統做過一次科研調查，研究哪一類工作人員比較容易染上新冠病毒，調查的結果出人意料。此前認為，ICU的醫護人員應該感染率最高，因為他們接觸的都是重症病人。但結果卻顯示，他們的感染率最低。研究人員分析，這主要是由於在ICU工作的人都「比較注意防護」。

研究還發現，醫院中不同職業的人感染率也一樣，而醫生的感染率最低。這個結論也讓人感到意外，因為醫生每天直接接觸病人，應該感染率很高，但是結果卻相反。他說，這可能與醫師受到的專業訓練和掌握的知識有關。「醫生們按照防護程序操作，所以感染率低。」這兩個結果都說明，防護措施對預防感染異常重要。

9月以來，氣候變冷，美國中西部地區的新冠病毒檢測的陽性率增加很多。因此，可以預測，在疫苗出來前，新冠病例可能還會增加。這個時候，人們就要注意個人防護。「我們自己外出工作，每天回家後一定要先洗澡，換衣服。」

教室密閉 把病毒帶回家

魯兵說，新冠疫情重創了美國的經濟，也改變了人們的生活方式。從6月開始，美國經濟逐步恢復，但是新冠病毒給人們製造的陰影一時難以消除。有的華人不出門、不旅遊、不外出吃飯，也不讓孩子去學校讀書，只准上網課。

從9月初開始，美國的小學和中學陸續開學。紐約學校允許學生自選，可以選擇全部上網課，也可以選擇部分時間上網課、部分時間去學校。統計顯示，亞裔學生70%的選擇在家上課。他也問過診所裡的年輕員工，發現沒有人讓孩子去學校，只准在家上網課。

他說，孩子上學與成人的工作、旅行和外出吃飯不同，因為一間教室可以容納二、三十名學生，而且教室是一個密閉空間，有利於新冠病毒的傳播。「學生們擠在一起，感染新冠病毒的風險就很大。」另外，孩子們還喜歡打打鬧鬧，更容易互相感染。從這個角度講，學校就是一個傳染源。

學校不僅能夠傳染新冠病毒，而且還傳染其他的傳染病。他說，在臨床上，如果有成人來看感冒等傳染性疾病，他就會問病人家裡有沒有學生，常常發現這些病人「家裡都有學生」。他說，學生把疾病帶回家」，自己沒病，但是把家長染上了。

他說，這次華人感染新冠的比率較低，與華人的文化和獲得的足夠信息有關。今年1月下旬，武漢封城以後，消息很快傳到紐約，華人首先戴起口罩，而且遵守政府的規定。同時，華人還有家庭責任感。許多華人家庭是三代同堂。如果孫子去上學，感染了新冠病毒，孩子本身症狀很輕，但是容易傳染給祖父母。這時，父母就會要求他們在家上學，以免傳染給爺爺奶奶。但是，美國年輕人追求自由，遇事先考慮自己。如果朋友邀請他們去參加一個party，他們就會去。而華人孩子考慮的不一樣，會擔心到把病毒帶回家，傳染給家人，「這樣，他們就不去party了」。

家庭成員之間容易互相感染，因此都要戴口罩。（美聯社）
家庭成員之間容易互相感染，因此都要戴口罩。（美聯社）

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