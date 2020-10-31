封面故事／遇疫情不外出 萬聖節還能這麼玩！

Tom家的裝飾規模大，成了社區亮點。（記者劉大琪／攝影）

每年的萬聖節 都可謂是孩子們最期待的重要節日之一，在這一天，大家可以奇裝異服走上街頭，提著糖果袋、挑著南瓜燈，一路敲開鄰居或商家的門玩「不給糖就搗蛋」（trick or treat），收穫各式各樣的糖果後再心滿意足返回家中，大人們也趁機變裝狂歡、參加遊行或開派對，玩得不亦樂乎。

然而今年受新冠肺炎疫情 影響，民眾外出要糖、聚會的意願明顯降低，轉而選擇待在家裡和親友以更安全的方式慶祝，比如裝飾房子、打扮寵物、刻南瓜等。有些家長仍為子女購買了萬聖節的服裝來感受節日氣氛，但要糖時僅選擇熟悉的住戶、或友人家的孩子小聚；發糖時也只是把糖果包裝好後放家門口、不開門，供其他的小朋友自取，盡量減少接觸和互動。

因為疫情不方便外出參加活動，很多人選擇精心裝扮自己的家。（記者劉大琪／攝影）

安全考量 待在家慶祝

根據市場調查公司Prosper Insights & Analytics在萬聖節前為全美零售聯盟（National Retail Federation）做的年度調查，今年雖有疫情，但民眾照樣會過節，只不過是以更加安全的方式慶祝。調查結果顯示，美國1億4800多萬計畫參加萬聖節相關活動的人中，有53%表示會裝飾自己的房子、多於去年的49%，46%會刻南瓜，18%會打扮自己的寵物，以能待在家裡進行的、更注重安全性的活動最受歡迎。

超過四分之三的人表示，疫情影響了他們的節慶計畫，因為難以保持社交距離，出於安全考量，打算參加派對、要糖、發糖、去鬼屋的人全部都減少，還有17%的人表示會視訊慶祝。因為參加各種活動的總人數少了，萬聖節的總花費估計為80億5000萬元，略低於去年的87億8000萬元，但人均花費增加，從去年的86.27元漲到92.12元。

Prosper Insights & Analytics的策略執行副總裁Phil Rist說，非常有意思的是，今年雖然特別慶祝萬聖節的人少了，但沒有影響大家的購買慾，人均消費反而有所增加，尤其是18歲至24歲之間的年輕人，主要花錢買裝飾品、糖果、卡片等。

因為避疫，大家的閒暇時間相較以往增多，今年萬聖節的購買季也開始得早一些，有40%的人表示從9月就已買東西做準備。30%的人選擇網購，認為網購更加安全和方便，多於去年的25%。全美零售聯盟總裁兼執行長（CEO）Matthew Shay表示，疫情下大家仍然很注重過節，哪怕需要以非傳統的形式慶祝。

疫情不宜出門，很多人選擇精扮自己的家，自娛娛人。（記者劉大琪／攝影）

減少接觸 糖放家門口

「我們早就給女兒買好了萬聖節服裝，也備好了巧克力等糖果，但要糖時就只是到附近熟識的朋友家裡走動一下、意思意思，發糖就包裝好放家門口，讓其他小朋友直接拿、更衛生。」華人家長紀炫宇表示，萬聖節是孩子們最期待、也是最有參與感的節日，可惜今年有疫情，自己又住在疫情反彈的橙色警戒區（orange zone），不得不更加小心謹慎，「畢竟安全才是最重要的」。

為了盡量滿足女兒對萬聖節的期待，紀炫宇和妻子一早就買好了萬聖節的服裝和巧克力，「往年都是媽媽負責挑選服裝，多以蝴蝶、小雞等動物類的造型為主，今年女兒有了自己的主見，點名超級英雄（superhero），要做女superhero」。萬聖節當天，他們帶女兒到小區裡幾家孩子經常一起玩的鄰居家串門，象徵性地要點糖果，「敲陌生人的門要糖擔心不衛生，所以幾個熟悉的朋友就商量好、特別準備了一下」，至於自家的糖則擺放在家門口，「小朋友來了就不用敲門了，各自直接拿會更加衛生」。

新手媽媽俞姝含年初剛誕下一女，今年的萬聖節是女兒生命中第一個萬聖節，「如果沒有疫情，我們是一定會帶她出去感受假日季氣氛的，但這次沒戲了」。雖然不能外出，她和丈夫還是盡力在家中營造一些節日的氛圍，特別在外門掛上有濃郁秋日風情的楓葉、南瓜和藤條裝飾，更早早為女兒和寵物狗買了迪士尼經典動畫《星際寶貝》（Lilo & Stitch）中藍色外星小怪物Stitch的同款服裝。

女兒生命中的第一個萬聖節，俞姝含和丈夫為她買了藍色外星小怪物Stitch的服裝，寵物狗的服裝也是同款。（俞姝含提供）

「糖拿回家也不敢吃」

俞姝含說，今年因為疫情，每個人過得都不容易，感恩女兒的降臨為這個小家帶來新的甜蜜和幸福，唯一的遺憾是不能外出、「完全不敢帶孩子去人多的地方」。但也正因不能走出去過節，才更要在家中增添一些儀式感來自娛自樂，「我自己是非常期待假日季的，不過既然是特殊時期，就要特殊應對，更何況沒有比家再安全和讓人放心的去處啦」。

「往年我們都會全家上陣出去參加要糖活動，今年不敢去，糖拿回家也不敢吃。」家住長島 的張Gordon介紹，長島有個地方叫「Huntington」，萬聖節當天會取同音但不同字、改名「Hauntington」，鎮中心主要街道的商戶都精心裝扮，準備好糖果迎接附近小朋友的到來，「特別熱鬧，人多得完全找不到停車位」。

他和妻子每年都帶兒子去，唯獨今年例外，「別看兒子才十歲，但愛讀報紙、看新聞，防範意識很強，完全不需要我們做家長的勸說」，所以也沒有特別買萬聖節服裝，拿去年買的《樂高旋風忍者：旋風術大師》（LEGO Ninjago）中電忍者阿光（Jay）的造型過過癮。

張Gordon的兒子（右）去年穿電忍者阿光的服裝到Huntington要糖。（張Gordon提供）

「我主要是擔心要來的糖不衛生，以前出去要糖，孩子一邊拿著一邊就吃了，今年真的不敢，這麼多人摸過的糖，要如何消毒？」張Gordon倒是自己準備了糖果，一部分放在家門口、供其他小朋友自取，一部分包裝好之後藏在家裡的前院和後院，邀幾家相熟的朋友及其子女，以類似尋寶的方式來家中同樂。

朱靜今年也沒有給兩個孩子買萬聖節服裝，「往年他們都會出去要糖，學校和課後班也有慶祝活動，今年停課在家，過節沒有場合、也沒有氣氛」。她表示， 華人家長在防疫上態度保守，「寧可不過節，也不能因為出去要糖而染病」，畢竟一群孩子上街，一定會近距離接觸、無法保持社交距離，「也無法保證每個小孩都能戴口罩、或者戴好口罩」，這種情況下乾脆別冒險。

Tom家的裝飾規模大、物件多，特別吸睛。（記者劉大琪／攝影）

裝飾自家 成了社區亮點

眼看外出的活動大幅減少，很多人按捺不住過節的心情，紛紛裝扮起各自的家——貼著封條的破舊房屋、掛在樹上的鬼怪幽靈、布滿蜘蛛網的花園、驚悚恐怖的骷髏架、小巧可愛的笑臉南瓜，各式造型應有盡有。

家住紐約市皇后區白石鎮（Whitestone）149街交18大道的Tom，提前一個多月就裝飾好了前院，規模之大、物件之多吸引當地居民、甚至很多外地遊客前來打卡。他的萬聖節裝飾道具收集了長達12年，包括南瓜田、墓地、海盜船、骷髏陣、稻草堆、僵屍鬼怪等多個主題，每年都會在保留「主力陣容」的基礎上，做一些調整和創新，並且配有音樂、光影等特效，「但不想打擾鄰居們，所以特效都是到萬聖節才啟用，那之前僅做展示」。

Tom家的裝飾規模大、物件多，吸引許多人特意前來打卡。（記者劉大琪／攝影）

因為展示的時間長，每次陰雨天過後，Tom和家人都會特別檢查每個道具是否完好，如果出現電線斷掉、或者物件被毀等情況，則需及時更換。「這已經是我們家第五年推出萬聖節裝飾了，今年因為疫情，本來不想做的，但不少鄰居提前很久就過來打聽、大家都很期待和關心，我們就決定還是照常推出，為並不好過的2020年多創造一些節日氣氛。」