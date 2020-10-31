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封面故事／今晚你要扮成誰？抗疫英雄超搶眼

記者劉大琪
受疫情影響，警消、醫護人員的服裝今年大受歡迎。（記者劉大琪／攝影）
受疫情影響，警消、醫護人員的服裝今年大受歡迎。（記者劉大琪／攝影）

對於很多萬聖節服裝飾品店、尤其臨時性快閃店（pop-up）來說，每年10月都應該是數錢到手軟的銷售旺季，但今年的新冠肺炎疫情影響了營業額，也帶來經營方式上的改變，不少業者都關閉試衣間、提供路邊取貨（curbside pickup）、甚至和Instacart合作提供即時配送。由於今年鮮有新的影視劇作出爐，最受歡迎的萬聖節服裝以過去的經典角色為主，也出現了乾洗手液、衛生紙等疫情相關的造型，還有不少人選擇購買警消、醫護人員的服裝，向疫情中的一線工作者致敬。

女孩子喜歡公主裝。（記者劉大琪／攝影）
女孩子喜歡公主裝。（記者劉大琪／攝影）

公主裝 兒童人氣榜首

根據全美零售聯盟（National Retail Federation）發布的一年一度萬聖節調查報告，2020年最受兒童歡迎的前五類服裝為公主、蜘蛛俠、超級英雄、鬼怪和蝙蝠俠；最受大人歡迎的前五類為巫婆、吸血鬼、貓、蝙蝠俠和鬼怪；最暢銷的寵物造型則包括南瓜、熱狗、超級英雄、貓等。

今年是大選年，萬聖節服飾店有應景政客乳膠面具。（記者劉大琪／攝影）
今年是大選年，萬聖節服飾店有應景政客乳膠面具。（記者劉大琪／攝影）

美國規模最大的萬聖節服裝飾品零售商「Spirit Halloween」，今年人氣最高的造型為熱門電影《陰間大法師》（Beetlejuice）和《小醜女》（Harley Quinn），前者是恐怖喜劇奇幻電影，講述一對因事故去世、變成鬼魂的年輕夫婦，還想住進之前生活過的房子，於是請來陰間的驅魔師，試圖把房子的新住戶嚇跑的故事；後者改編自DC漫畫旗下的同名漫畫，是一部超級英雄電影，講述《自殺突擊隊》（Suicide Squad）中的事件發生後，小醜女和其他反派女英雄從高譚市犯罪首領黑面具的手中，拯救一名少女的故事。

除此之外，今年因有疫情爆發，民眾容易從疫情聯想到的中世紀負責治療黑死病患者的「瘟疫醫生」（plague doctor）造型、以及防護套裝大受歡迎，熱播劇集《虎王》（Tiger King）帶旺的魚尾假髮、眉環、花冠等道具也熱銷。

孩子們最期待萬聖節，在家長的陪同下挑選服裝。（記者劉大琪／攝影）
孩子們最期待萬聖節，在家長的陪同下挑選服裝。（記者劉大琪／攝影）

殺人魔系列造型熱銷

派對用品專賣店「派對城」（Party City）賣得最好的造型是恐怖片殺人魔系列，包括《靈異入侵》（Child’s Play）中的經典角色鬼娃恰吉（Chucky）、吝嗇鬼小丑（Pennywise）、《月光光心慌慌》（Halloween）中的Michael Myers等；電玩遊戲《要塞英雄》（Fortnite）和《最後一戰：無限》（Halo Infinite）中的角色也受到民眾的喜愛。

「派對城」主管市場營銷和體驗的Julie Roehm說，特別值得一提的是，往年都是當紅電影中的角色造型賣得最好，但今年因鮮有新的影視劇作出現，大家做選擇時，更傾向於買疫情中奮戰在一線、幫助他人的英雄造型，包括警察、消防員、急救員、醫師、護士等。

民眾樂於為寵物選造型做裝扮。（記者劉大琪／攝影）
民眾樂於為寵物選造型做裝扮。（記者劉大琪／攝影）

「Morris Costumes」的老闆Scott Morris也說，過去小朋友最愛的通常是迪士尼動畫或DC動漫人物服裝，可惜今年沒有新的電影或電視推出，倒是新增了和疫情相關的乾洗手液、衛生紙、墨西哥可樂娜（corona，與冠狀同名）啤酒瓶等造型。但多數萬聖節服飾專賣店排斥出售疫情相關的造型，擔心製造不好的觀感、引發民眾的厭惡。

萬聖節服飾店在地上貼標識，提醒民眾保持社交距離。（記者劉大琪／攝影）
萬聖節服飾店在地上貼標識，提醒民眾保持社交距離。（記者劉大琪／攝影）

萬聖節服飾店 謹慎防疫

因為疫情尚未過去，各大店面在營業時都做了一系列的防護，比如門口和室內多處擺放乾洗手液、畫線或設標識提醒保持社交距離、所有顧客進店必須戴面罩、在收銀台安裝壓克立板遮擋飛沫、開放網購等。「派對城」推出無接觸手機付款功能，並提供路邊取貨和當天送貨（same-day delivery）服務，「Spirit Halloween」除了路邊取貨和當天送貨，還加入Instacart平台的配送。

「Halloween Express」和「Morris Costumes」雖然允許店內試穿，但顧客試穿過的所有服裝或道具都會隔離48小時再重新上貨架；乳膠面具也可以試戴，但必須隔著顧客進店戴的口罩、不能摘下來，試戴前後也會消毒；業者還準備了很多免費的口罩，供有需要的顧客使用。

很多萬聖節服飾店今年都不再開放試衣間。（記者劉大琪／攝影）
很多萬聖節服飾店今年都不再開放試衣間。（記者劉大琪／攝影）

往年除了萬聖節服飾店忙，美妝店也忙，很早就有民眾預約美妝師做造型，去參加遊行、派對、舞會、「喝通關」（bar crawl）等活動。然而今年受疫情影響，此類活動全部取消，也影響了美妝店的生意。

美妝品牌「make up rite」創辦人、美妝師何嘉琦（Everlyn Ho）表示，往年10月開始都是工作室最繁忙的時候，除了給參與萬聖節遊行的民眾化鬼怪妝外，還會給孩子們做造型，不少華人父母都特別花心思為子女選購上街要糖時穿的服裝、然後搭配相應的妝容，讓孩子融入美國文化的同時也能度過難忘的節日。「但今年受疫情衝擊，民眾上街走秀的意願降低，家長也不放心孩子到外面要糖，不過卻讓越來越多的人轉而選擇在社交平台上展示照片、互動及嚇人。」

像是近期在網路上、朋友圈流行的「猛鬼照」，就是熱門妝容之一，何嘉琦說，從簡單易上手的傷疤妝、血妝，到搭配特殊服飾的猛鬼妝、鬼新娘，都是今年備受民眾喜愛的扮相，「華人過萬聖節的妝容追求上鏡多過恐怖，偏性感、豔麗、美觀的妝容通常是首選，小朋友則愛選擇在臉頰或眼睛周圍畫上南瓜或小貓，可愛又不失童趣」。

以暗黑系列的猛鬼妝為例，先在臉上畫出慘敗的妝容，再於額頭勾勒新月形，眼下和唇周描繪不規則的線條，像是混雜了淚水、盡顯幽怨之感，顴骨再打上陰影，充分融合東西方元素，讓生硬的猛鬼造型變得更加吸睛。

暗黑系列的猛鬼妝是萬聖節熱門妝容之一。（記者劉大琪／攝影）
暗黑系列的猛鬼妝是萬聖節熱門妝容之一。（記者劉大琪／攝影）

應節猛鬼妝 在家自己化

何嘉琦表示，想要親自體驗化妝的樂趣、在家和親朋好友自娛自樂的民眾，其實無需特別購買昂貴的化妝品，只要充分利用手邊的工具，也能做出吸睛的妝容、盡情感受節日氣氛。比如膠水、紙巾、假血漿、唇膏等，就可完成刀疤傷及血妝，不必專門購買昂貴或專業的特效化妝工具。

何嘉琦認為，紐約市作為全世界的時尚中心，雖然因疫情而深感氣氛煩悶，但民眾仍希望在節日期間多增添一些歡快的氣氛，因此更願意花時間在網上學化妝。像她在疫情期間，就一直堅持網路授課，也力所能及地為想畫萬聖節或各類主題妝容的民眾提供技術指導。

何嘉琦（左）表示，民眾無需特別購買昂貴的化妝品，使用手邊的工具也能做出吸睛的妝容...
何嘉琦（左）表示，民眾無需特別購買昂貴的化妝品，使用手邊的工具也能做出吸睛的妝容。（記者劉大琪／攝影）

「萬聖節妝容沒有統一標準或是固定答案，最看重的是整體打造出的情境和娛樂效果，大家只要充分發揮想像力、自己能接受即可。」何嘉琦說，像是剛移民不久的華人多偏好亞洲鬼文化，喜歡在顴骨上描繪美麗的花朵，也喜歡相對含蓄和收斂的血妝或刀疤妝，但在美國出生長大的華裔二代接受度明顯更廣，「骷顱頭、血肉模糊妝等，怎麼恐怖怎麼來！」

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