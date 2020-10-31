封面故事／血絲眼球、女巫手指 萬聖節美食也驚魂

女巫手指餅乾造型吸睛。（記者劉大琪／攝影）

鬼節萬聖夜除了小朋友爭討的糖果之外，最近幾年也喜迎越來越多的應景甜點和飲品，或驚悚、或可愛、無搞怪不歡，讓萬聖節 氣氛變得愈加濃郁。

「鹿角巷．The Alley」今年推出限量版的「抓眼特攻」飲料，吸睛程度爆表。（店家提供）

奶茶品牌「鹿角巷．The Alley」今年特別推出限量版的「抓眼特攻」（Eyeball Catcher）眼球氣泡飲品，乍看上去是一顆布滿血絲的眼球放在了飲料中，嚇人的造型、逼真的效果一下網羅粉絲的心。美東「鹿角巷．The Alley」店長Josh Liu介紹，這款特調是專為萬聖節打造、限期銷售，以百香果味的氣泡水作為基底，口感酸甜清爽，搭配Q彈、有嚼勁的椰果，打造血腥感十足的漸層。

這其中的最大亮點當然是可以整顆吃掉的眼球，用鮮奶果凍手工製作而成，先熬製牛奶、椰子粉和果凍粉，冷卻後再以食用色素畫出血絲和瞳孔，血腥、驚悚、搞怪、誇張等各種元素都集齊在一杯飲料中，吸睛程度爆表，可謂萬聖節最應景。

女巫手指餅乾簡單易做，造型既可愛、又帶搞怪和心跳。（記者劉大琪／攝影）

「凱詩琳」麵包店（Catherine Bakery）為萬聖節打造了「女巫手指」餅乾以及多款造型可愛的杯子蛋糕（cupcake），老闆施曉瑋表示，女巫手指餅乾每年都推出，造型簡單可愛、又帶一點搞怪和心跳，非常呼應萬聖節的主題，也容易上手，適合在家裡自製、全家人一起動手做。

享受樂趣 家人齊動手

將奶粉、雞蛋、牛油等原料混合製成麵團，再分成一個一個的小劑子、搓成長條，使用刮刀壓出關節處的褶皺，將杏仁沾一點蛋液、按壓在指尖作為指甲蓋，女巫手指餅乾就做成了，奶香濃郁、口感酥脆，若是再用果醬或可可粉點綴出流血的效果則更有感覺。

女巫手指餅乾可用刮刀壓出關節處的褶皺，將杏仁沾一點蛋液、按壓在指尖作為指甲蓋。（記者劉大琪／攝影）

「餅乾是重點照顧華人 的口味，外族裔更喜杯子蛋糕。」施曉瑋說，外族裔的孩子們從小就喜歡吃杯子蛋糕，是西方飲食文化的重要組成部分，蛋糕底易做、甚至可以直接買，上面的造型則能盡情發揮想像力和創造力去打造，「小朋友自己動手做的話，更容易體會其中的樂趣、也更有成就感」。

「凱詩琳」麵包店推出多款萬聖節主題杯子蛋糕。（記者劉大琪／攝影）

「凱詩琳」今年的杯子蛋糕有多種造型，包括南瓜、鬼怪、幽靈等，用不同顏色的奶油裱花在蛋糕底上，搭配奧利奧和巧克力製作的帽子，再點綴眼睛、氣球、花朵等配飾，即可打造出可愛又美味的「小怪獸」。

施曉瑋表示，2020年對每個人來說都是很艱難的一年，眼看這一年即將過去、假日季近在眼前，希望將糕點和新鮮的創意相結合，在原有產品的基礎上推陳出新，用老少咸宜、營養健康的美食調動起大家的情緒和興致，和大家一起尋找快樂，打造更多甜蜜的幸福感和節日氣氛。

因為疫情 ，大家有比以往更多的時間待在家中、陪伴親友，施曉瑋也鼓勵大家、特別是年輕人行動起來，發揮創意、親手製作甜點與親友分享，不僅更有紀念意義，而且從開始動手做、到最後的成品出爐，過程中充滿驚喜和快樂，既豐富了閒暇的時光，也能學習新技能、享受成就感。