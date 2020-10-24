封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅

政府鼓勵人們儲存養老金。（Pexels.com）

新澤西州理財顧問范琦勇說，近年來，購買年金的華人越來越多，「我的業務一半是人壽保險，一半就是年金」。他透露，他去年的年金（Annuity）銷售額達到千萬元。疫情開始後，他在疫情中經常舉辦微信講座，聽眾很多。「講座結束後，詢問的問題最多的還是年金。」他說，年金有幾個明顯的好處：延稅和保證終身收入；因此，年金開始流行。

年金有幾個明顯的好處：延稅和保證終身收入。（Pexels.com）

紐約理財顧問張毓笙（Tracy Y. Chen）說，今年3月突發的新冠病毒疫情使得許多企業關門，就涉及到員工的401K 帳戶的問題。過去，401K的資金都是放在證券市場上，但今年的股市上下起伏太厲害，而債券的利率又太低，故許多人就把401K帳戶裡的錢轉到年金上。這位前房地產律師說，「最近退休帳戶轉年金的很多，我每個月都要做七、八個」。

年金優勢之一是可以終身領取收入。（Pexels.com）

投資 年金 圖個保險穩定

范琦勇說，他的年金客戶年齡大多在50多歲到60出頭，多數人還沒有退休。他們的職業也是多種多樣，專業人士居多，如IT人士、藥廠工程師、醫師、律師、小企業主等。「他們快退休了，希望穩健投資」。

他說，各家保險公司對年金的起點要求不一樣。有的公司投入5000元可以開一個年金戶頭，有的公司的最低投入量是1萬元，還有的公司要求最少要2.5萬元。2020年3月時，一家公司推出的年金很像銀行的定期存款（CD），投入10萬元，每年增長3.5%。「結果，該年金很快賣完，再也沒有了。」

一位70多歲的華人女士向他了解年金的情況，知道了起點5000元後，又問最高能買多少，他回答是「百萬」。於是，這名女士提出要買95萬元年金，把他嚇了一跳。「她還有幾棟房產，但是擔心將來錢不夠用，就要多買年金。」這名女士的職業是賣冰淇淋，雖然到了退休的年齡，但是她「閒不住」，每天還是要去上班。

他的另一位客戶把年金作為退休計畫的一部分。他說，這名客戶曾經是股市常客，但是「虧了很多錢」。後來，他決定不做股票，拿出50萬元買年金。這種年金規定10年不動，10年後他的50萬元增加到100萬元。「等到他65歲時，每年提取5%，也就是5萬元，保險公司終身給付。」

也有的華人新移民把年金作為社會保險金來做。他說，這名華人客戶有50多歲，但是在美國沒有工作過一天，因此沒有美國的社安金（SSI）。「他一下子拿出30萬元，購買這種10年不動的年金。」期限到後，他每年能夠領到5%的年金，直至去世。他說，有的客戶通過投資移民來美，在美國投資股票和期貨，「損失四、五十萬元」。聽了他的講座後，就花了50萬元購買10年期的年金。「他住在紐約州，每年只能提取5.5%，即每年只能提取5.5萬元。」他可以拿一輩子。這對新移民來說，年金就像社安金，坐在家裡等著進錢，但是他們前十年不能從帳戶裡取錢。

一名客戶與他很早就認識，十年前找到他，給他看自己的財務報表，上有900多萬元的CD。他問這個客戶：為何買這麼多的CD？客戶沒有回答。「後來，他太太偷偷告訴我，他做生意賺了錢，但是股市上虧了錢。」從此，他只買CD，就是圖個保障。後來，客戶買了多種年金，期限有三年、五年、七年的，年利率有3%、4%等。「這個到期，他換成別的。」總之，這些年金的收益比銀行的高。他說，客人已經70多歲，不再做股票了。

他還有位醫師客戶，在1990年代股市牛市的時候，投資了不少股票。在2000年時，他帳戶上有50多萬元。但是他出去旅行一周，回來後發現帳戶裡「只剩幾千元」。他以為證券公司搞錯了，打電話詢問情況。他的股票經紀人告訴他，公司破產了。後來，他買了200多萬元的指數年金（index annuity），十年不動。股市上漲，他的年金有限上漲；股市下跌，他的年金不跌。「這種年金保證不會賠錢，但不是終身的。」

股市大跌讓臨近退休的人擔心，故將退休計畫轉入年金。（Getty Images）

購買年金 多種因素影響

范琦勇說，年金優勢之一是延稅。「你放進1萬元在帳戶中，其中1000元是稅款。」這就是說，稅前的資金放進帳戶，用稅前的錢生錢。只要不拿出來，就不要交稅。美國實行累進稅，就是收入越高，課稅的稅率越高。人退休後，收入大都會下降，稅率就會降低。例如，如果你工作時的年收入是10萬元，稅率是25%或者28%。退休後，年收入降低到3萬元，稅率也要相應下降。

美國大型汽車公司，如通用、福特等，都被雇員養老金拖垮。（美聯社）

年金的優勢之二是可以保證終身收入。他說，購買這種年金，只要人活著，即使活到100歲，每月都有收入。這就讓投資人吃了一個定心丸，不再擔心股市的上下起伏。人們的退休帳戶401K和IRA主要資金都放在股市上，但是股市風險太大。股市動盪對年輕人無所謂，但是對接近退休或者已經退休的人來說，是個大麻煩。

他說，華人如此關心年金，主要有以下幾個原因。一、人們的壽命延長了，現在90多歲的人很多，人們很怕「人活著，錢沒了」。二、普通美國人主要依靠聯邦政府發放的社安金養老。但是，社安金平均每月是1400元，最高的有2000多元，最低的只有幾百元。而若是住在新澤西州和紐約州，有的一棟房子的地稅就要1萬多元，「這點錢還不夠交地稅的」。而且，社安金前景不明，美國欠債這麼多，將來社安金可能要削減。

目前，美國保證終身收入的資源只剩下社安金、養老金、房租和年金。他說，按照社安局的規定，只要人活著，每月都可以從社安局領到社安金。但是，社安金數額較低，而且現在入不敷出，以後能不能保證定期定量發放，無人知曉。

購買年金的原因之一是可以延稅。（美聯社）

公司養老金（pension）曾經是美國大公司發給雇員的一個福利，可以保證雇員生活一輩子。但是，隨著人們的壽命越來越長，養老金成為公司無法承受的負擔。過去，通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）都有養老金，後來公司因為承受不了，就申請破產。現在，絕大多數公司取消了養老金，包括藥廠。公司現在把養老金改成401K。「養老金是公司出錢幫雇員養老，而401K是雇員自己出錢養老，兩者有根本的不同。」

許多華人投資房地產，希望將來靠房租養老。「只要房子在，房租就是終身收入。」但是，房地產投資涉及到管理問題。「一旦屋主年齡大了，根本沒有精力管理。」

另外，如果房客出現變化，房租也沒有著落。例如，新冠病毒疫情爆發後，許多房客失業，也不交房租了。

政府沒錢 鼓勵民眾自救

紐約財富（New York Wealth）管理合夥人麥慧琪說，今年市場很特殊，股市就像「過山車」。她說，人們的退休計畫401K和IRA都是投資在證券市場上。股市下行對那些十年內退休的人有直接影響。長壽是好事，但是活得太久，存款不一定夠用。年金因其「保證終身收入」的這一特點引起關注，故年金「有點熱」。

她說，年金熱與2019年底聯邦政府通過的《安全法》（Secure Act）有關。該法於2020年1月1日生效。《安全法》還將退休計畫參與者必須提款年齡從70歲半推遲到72歲，並允許傳統的IRA可以無限期地存款。《安全法》規定，大多數從非配偶那裡繼承的IRA帳戶「要在10年提完」。

現在，公司的401K提供雇員選擇股票、基金和債券，有的公司還提供各種組合選擇。《安全法》中的一個重要變化是，允許401K計畫提供年金，供參與者選擇，就是「今後公司的401K選項中有年金一項」。但是，因為今年3月美國新冠疫情爆發，沒有人管這事。因此，大部分的401k計畫還沒有增加年金作為選項。

她說，《安全法》將使小企業主更容易建立成本更低、易於管理的「安全港」退休計畫，兼職工人將有資格參加雇主退休計畫。從法律內容可知，政府是說服民眾「多存退休金 ，而且不要那麼早拿出來」。

聯邦政府之所以推出這個方案，是因為政府發現政府社安金根本不夠退休者使用。「我幾天前還去社安局的網站看，上面說現在的社安金將於2035年用完。」聯邦政府估計，到了2035年以後，政府支付的社安金儲備將會用光，而屆時每年的稅賦所得只夠支付養老金的76%。

她說，由於人的壽命越來越長，政府不得不考慮民眾的養老問題。根據社安局的統計，現在65歲的夫婦，將來男方會活到84歲，女方會活到86歲。如果現在是45歲，他們的預期壽命要「再加1歲」。如果現在是25歲，他們的壽命要「再加2歲」。其中，夫妻中有一位能夠活到90多歲。因此，美國社會老齡化嚴重，老人多，年輕人少，社安金支付不了。

由於人的壽命延長，退休後不能工作，故需要更多的退休金才能維持終身收入。2000年後，大公司只提供401K，雇員自己出錢，公司頂多給個match。而401K和IRA都投資在股票和債券市場上，如果投資指數基金，即使是最強的史坦普500指數，如果不能持有十幾年，其年回報也可能是負數，故退休金投資股市也不能保本。而且，債券利率不到1%，而銀行存款利息基本上沒了。於是，能夠保本、甚至保證終身收入的「年金應運而生」。

有的新移民沒有在美國工作過，購買年金作為社安金。（美聯社）

換成年金 保證終身收入

張毓笙（Tracy Chen）說，美國的年金分為兩大類：一類是累積性年金（accumulation annuity），一類是提取性年金（distribution annuity）。人們應該根據自己的年齡來決定選擇哪一種年金。如果人比較年輕，就要選擇累積性年金，把年金做大，將來退休後好用。

她說，一般來說，如果人們離職、退休了，都會與前一個雇主結束雇佣關係，把401K帳戶從公司轉出來。有人就把401K帳戶上的錢轉入年金中。有的年金保證每年增長5%，不管股市是上是下，年金收益不變，而且能領到人的最後那一天。

但是，有的年金是需要投保人選擇投資標的。她說，每個人的年齡、風險承受能力不同，選擇的股票和基金就不一樣。例如，有的人已經七、八十歲了，退休多年，他們的選擇就是保守型的股票和基金。目前，供年金選擇的股票和基金很多，需要專業人士幫助指導。