封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算

麥慧琪說，年金適合準備十年內退休的人以及需要特殊照顧的人。（麥慧琪提供）

紐約財富（New York Wealth）管理合夥人麥慧琪說，年金就是保險 公司設計的退休收入產品，讓人在退休時有終身用之不竭的收入，解決「人還在，錢沒了」的窘況。有30多歲的年輕人，聽說年金很好也要買。她說，這個年齡的人一般不合適，應該參與證券市場的投資 ，以獲取更高的長線回報。她說，年金並不適合所有人，只適合「準備十年內退休的人以及需要特殊照顧、無法自力更生的人」。

她說，在購買年金前，要考慮幾個因素，如何時領取年金、選擇何種年金。但是，若是購買延稅年金，要知道領取時要交稅。總之，領取的時間越晚，將來領取的金額就越多。由於年金有不同的設計，人們要尋找「最適合自己需求的產品」。

不同年金 作用也不相同

麥慧琪說，有人可能購買年金後，並覺得如果未活得那麼久，投保這個年金虧了。她說，只要把年金設計成保本，如投入50萬元，每年拿5萬元，但若是只拿了25萬元人就去世，保險公司會把剩下的25萬元交給年金的受益人。她說，有人糾結「手續費太貴」。她表示，參加公司的401K也要交手續費，人們應該考慮「是否需要，怎樣合算」。

年金設計不同，特點也不一樣。例如，如果投入100萬元，而且不是馬上提錢，讓年金積累5年或10年，年金可以充分增長。不過如果要早拿，就會有罰款。若確實有需要，可以提前提取10%，沒有罰款，「年金也有小的彈性」。

年金可以解決「人還在，錢沒了」的窘況。（Pexels.com）

她說，常見的年金種類有兩大類：即取年金（immediate annuity）和延稅年金（deferred annuity）。她說，即取年金只有一種，即固定年金（SPIA），投入一筆錢後，即可開始領取。而延稅年金又分為以下三種，即固定年金（fixed）、固定指數年金（fixed index）、可變年金（variable）。這些年金最快可以在投入一年後開始領取，有些都是十年後領取。許多人選擇固定指數年金，可以保底，年金基本上不會虧，但是上升空間有限，持有者「只能吃中間那一段」。她透露，固定指數年金「比較好賣」。

可變年金 必須自擔風險

購買指數型年金就是拿出一筆錢，交給專業公司打理。因此，公司要扣除費用，將剩餘的資金用於投資。其缺點是不能在股市裡得到最大化的收益，但好處是可以避免股市下行的風險，而且能得到終身收入 。例如，有的年金交100萬元，十年後增加到150萬元，持有人獲得終身收入。總之，指數年金比固定年金收入高。而可變年金需要自己投資，自擔風險，上升空間更大，但買的人比較少。普通人不會買，買者都是「對股市非常了解的人」。

她也做了很多案例，從中挑出兩個例子說明。第一個是一名65歲的男性，投入10萬元購買某大保險公司的即取年金，投保人在購買一個月後開始領取，每年的支付率是5.09%。他每年領取5093元，終身領取。第二個例子是一名62歲的婦女，一次投入20萬元，購買某大保險公司的固定指數年金，預計到72歲開始領取。那時，她的年金已經增值到40萬元，每年領取2萬2400元，終身領取，支付率是11.2%。

她說，美國 各州對年金都有規定，而且各不相同。許多年金在49個州都有賣，但是紐約州是例外。她說，這可能與紐約州的管理比較嚴格有關。紐約人想買別州的年金，可以採取兩個辦法：一是搬到外州去住，可以購買大部分公司的年金產品。二是在外州有第二住房、生意等等，不過只有少數公司出售這樣的年金。

10月12日，有家保險公司在紐約州推出「第一支固定指數年金」。她說，這個年金也不錯。例如，一名60歲的婦女一次投入10萬元，從68歲開始領取。其保證收入的支付比率為6.39%，每年領取6393元，保證終身收入。根據過去30年的市場數據顯示，此款年金每年支付金額可達7049元，支付比率為7.05%。

現在，絕大多數年金都是一次交錢，如一次交10萬元，有的一次交的更多。而提錢的方式很多，可以一次拿出，可以多次拿出，也可以終身拿。有人是每月拿錢，有人是每季拿錢，還有的半年、一年拿一次。有的也可以夫妻倆一起拿，但是數額要低一些。

她說，年金的資金來源可以是稅前的，也可以是稅後的。例如，有人把銀行裡的存款拿出來買，這些錢屬於稅後的。也有人從401K或者IRA帳戶轉入，這些錢很多時候就是稅前的。她說，401K轉入年金有限制，一般只可以自前雇主的401k那裡轉。不過，年滿59歲半以後，雇員就可以將401k轉入年金了。

紐約州批准的第一支年金於10月12日上市。圖為紐約州州長葛謨。（美聯社）

未來趨勢 實領越來越少

麥慧琪說，由於市場變化很大，年金的規定也經常發生變化。例如，有一款年金2019年的收入是每年拿6.5%，但是2020年由於市場出現各種不利投資因素，如果現在購買，其收入就下降到5.6%。她說，公司一名員工去年給他的同齡客戶買了一個年金，每個月可以領取1500元。「今年他想給自己買一個同樣的產品，結果每月只能拿1200多元。」她說，保險公司也會根據市場進行調整。

姚睿說，人們可以根據自己的祖父母、父母和兄弟姊妹的健康情況估計自己的壽命。（Getty Images）

她說，總的趨勢是「將來的年金拿到的錢會越來越少」。她說，這與低利率的投資環境與人的壽命不斷延長有關。「我估計，未來的年金會越來越貴，支付額會下降。」她建議，「如果需要，應該早買」。

年金也不是萬能的。她表示，人們不能依靠年金解決一切問題。人們還是要制定退休計畫，合理配置資產，包括社安金。如果錢比較多，可以靈活考慮，設計一個比較好的組合，應該把年金作為「部分收入」。

她說，2020年的金融環境與1990年代的金融環境完全不同。在那時，債券的收益是4-5%。於是，有的專家建議，如果有100萬元現金，就可以投在債券裡，每年支取4%，不動本金，可以保證一輩子有錢拿。但是，現在債券利率不到1%，因此這個理論失效。「如果按照現在0.5%的利率，且每年支取4萬元，就需要800萬元本金。」

姚睿建議，年金銷售人員推薦的福利一定要寫在合同上。（美聯社）

買年金前 考慮四個因素

密蘇里大學（University of Missouri）個人金融學教授姚睿說，投保年金的原則應該是下面四條：投保目的、風險承受力、持續時間和預期壽命。她說，許多投保人並非專家，一點也不了解年金，不能辨別年金的性質。因此，他們要收集相關資料，了解年金的功能和收益，要交多少錢，最後拿到多少錢，要根據自己的具體情況來決定。同時，如果年金銷售人員講有某種福利，「口頭說不算，一定要寫在合同上」。

投保人到一定的結束日期之前，可以定期從保險公司領取一定的收入，被稱為現金流。她指出，這個結束日期是年金合同規定的，可以是直到投保人死亡，可以是直到最後死亡的投保人或其配偶，也可以是直到合同規定的一個特定年限。購買的年金不同，領取的收入也是不一樣的。

她說，年金的設計初衷是提供穩定的現金流。但是，現在年金都改良了，並與投資掛鉤。年金不同，收益也不同。固定年金將來給固定回報，可變年金的回報是變化的。可變年金投資在股票、債券和基金上，回報是根據投資收益決定的。

延稅年金積累多年，可讓投資充分增長。（Pexels.com）

至於應該放進多少資產在年金比較合適，她認為每個人、每個家庭的需求都不一樣，沒有一個普遍適用的經驗法則。投保人一定要對多個年金進行比較，選擇最適合的那個，不要輕信任何人，特別是有利益衝突的年金銷售代理。「人們一定要自己親自調查，因為這關係到自己後半生的生活。」

她說，在購買年金時，有一個因素必須考慮，就是自己的壽命是多長。「人的壽命很難預測，但是總要有個預測。」她說，由於醫學和經濟的發達，一般的疾病對人的生命已經沒有危害。但是，若有家族病史，如心血管病、癌症、遺傳病等，就會影響人的壽命。因此，投保人要參考自己的祖父母、父母、兄弟姊妹的疾病情況。如果也有這種疾病，就會縮短壽命；反之延長壽命。

出錢投保 轉移金融風險

姚睿說，金融投資總是存在著收益和風險。人們總是希望，回報越高越好，風險越低越好，但總要有人承擔這個風險。於是，人們拿錢投保，「購買年金，把風險轉移給保險公司」。保險公司收了眾多投保人的錢，然後進行投資，獲得了收益，也承擔了風險。

AIG是美國最大的保險公司。在2008年次貸危機中，政府幾次出手救助AIG。（wikipadia.org）

但是，人們取錢的時間不一樣，有的早取，有的晚取。從保險公司的角度看，年金與人壽保險的原理是相反的。如果投保人壽保險，人活得越久，保險公司支付撫卹金的時間就越晚。如果投保年金，人活得越短，保險公司支付的年金就越少。因此，保險公司希望人壽保險的投保人活得越長越好，因為可以晚付死亡撫卹金；卻希望年金的投保人別活得那麼長，因為保險公司可以省下一大筆費用。

她說，儘管年金以現在形式存在僅幾十年，但向個人或家庭支付收入流的想法可以追溯到羅馬帝國時代。拉丁詞annua表示每年付款的合同。個人將向年金支付一筆款項，然後每年收取一次年金，直到死亡或特別指定的時間為止。

在美國，最早的年金使用記錄是18世紀早期的年金，由長老教會（Presbyterian Church）為退休的牧師及家人提供養老金。19世紀初開始，保險公司廣泛地為美國民眾提供年金。「年金的理論基礎就是人壽保險的理論基礎。」

政府監管 嚴防公司倒閉

新澤西州理財顧問范琦勇說，購買年金，一定要注意以下三個問題：年齡多大、何時取錢及一次取出還是一點點取出。各個年金都不一樣，因此一定要根據個人的情況，選擇適合自己的年金。

按照稅前稅後來分，年金共有三種。第一種是符合資格的年金（qualified annuity）。許多人把401K和IRA帳戶轉入年金帳戶，就是稅前的年金。第二種是非合格年金（unqualified annuity）。有人有了一些餘錢，購買了年金。由於這是稅後的錢，將來的收益（gain）不要交稅。第三種是羅斯IRA（Roth IRA）轉入的年金。羅斯IRA的資金是稅後的，提取時收益也不要交稅。

他說，如果覺得自己年齡大了，可以購買年金，收益比銀行的收益好，「保持十年不動，可以上漲50%」。但是，華人投保人喜歡投保提供「終身收入」的年金。目前，提供終身收入的年金主要有幾家保險公司，如美國保險集團旗下的American Equity Life、德國公司Allianz的美國分公司以及北美公司（Northern American Company）。

許多人擔心這些保險公司會倒閉，自己的投資打了水漂，因而卻步。他說，保險公司倒閉的可能性很小。「我從業20多年，僅僅聽說過一次保險公司出現問題，但後來被救過來了。」例如，2008年美國發生次貸危機後，美國保險集團（AIG）的下屬機構投資了次級貸款，將整個集團拖下水。最後，聯邦政府幾次出資，將AIG救了回來。他認為，如果特別有錢，可以分散購買不同公司的年金。但如果僅有50萬元，沒有必要這麼分散。

他說，美國政府對保險公司的監督比對銀行要嚴格，因此保險公司很少出現入不敷出的情況。例如，年金收到的資金80%要投到債券上，投入股票的資金要低於10%。收入的20-25%的部分要存入銀行。同時，法律還要求，保險公司還購買再保險（reinsurance）。一旦這家保險公司倒閉，再保險公司負責賠償，就像銀行業的聯邦存款保險公司（FDIC）一樣。