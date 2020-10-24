封面故事／年金「貓膩」多 小心收費吃掉收益

專家提醒，投保人應該注意年金的費用支出。（Pexels.com）

密蘇里大學（University of Missouri）個人金融學教授姚睿說，對投保人最大的危害是年金公司破產、倒閉或詐騙。她說，這種情況偶有發生，因此人們要十分警惕。她說，保險 公司的財務狀況是公共資訊，可以輕易獲取，但注意資訊「不可以直接從銷售代理處獲取，一定要自己做功課」。

她說，年金由保險公司提供支持，所以保險公司的財務穩定性是很重要的考量因素。現在的年金產品很多，在選擇年金的時候，人們必須了解三個特別需要注意的事項：一、保險公司每年會收取多少費用？二、年金銷售給投保人後，銷售代理會掙多少佣金？三、如果將來退保的話，作為對投保人的懲罰性賠償的退保金額是多少？她認為，這些事項直接影響年金投保人的福利。

投資百科指出，金融顧問投資的偶然性很大。（Getty Images）

不肖經紀 隱藏自肥條款

紐約時報2020年3月13日發表一篇關於年金銷售的報導。標題是：其他麻煩事正在發生：可疑的投資 。文章說，隨著市場暴跌，投資者可能會看到年金經紀人在兜售複雜產品，因此「買家要當心」。

在股市下降後不久，馬里蘭州一名教授個人理財和數學的高中老師菲蘭（Rob Phelan）收到了一封電子郵件。郵件說：「冠狀病毒可能是致命的，對於您的退休儲蓄！」郵件提供了看似神奇的解決方案，稱固定指數 年金的「價值只能上升！」「當股市上漲時，其價值隨市場上漲。但如果股市下跌，它將保持其價值。」不過，菲蘭並沒有購買這個投資。他說，時機選擇有點掠奪的味道，而他堅持購買「低成本指數基金」。

報導稱，固定指數年金的說法只是「部分準確」。它們本質上是一種保險，往往類似於會產生收益的存款證明。但它們具有一些不太吸引人的屬性，即大部分資金通常被鎖定多年，只有在支付高昂的退保費後才能退保。而且，年金經紀人會收取「投資資金的5%至8%的佣金，有時甚至更高」。

據波士頓研究諮詢公司Cerulli Associates數據，2019年固定指數年金銷售額增至740億元，比上年增長6%。從表面上看，固定指數年金很有吸引力。投資人不會損失初始投資，並且如果股市表現良好，將獲得保證的最低利率，並且有機會收取更多的利息，「但這就是事情變得隱晦的地方」。

投資與指數掛鉤，通常是史坦普500指數，但有時可能是投資人從未聽說過的指數。投資人年回報率通常上限為2.5%至4%。該上限可能會每年更改，且保險公司可能會使用其他槓桿來限制投資人的上漲空間。而且，投資的業績可能會落後於基礎指數，因為它通常不包括股息。

它還有尚未說明的成本。菲蘭收到的電子郵件稱固定指數年金「通常根本不花錢」。但年金專家說，這也不是事實，「成本要計入總收益」。一些專家表示，投資顧問可獲得越來越多的固定指數年金。但如果顧問收取其服務費的1%或更多，「這可能會吃掉任何收益」。

還有其他相當複雜的年金。一種叫做緩衝年金（buffer annuity），可以使投資者獲得一些收益，同時抑制一些（但不是全部）損失。然後是可變年金，表示可以保證收入，本質上是與保險單相關的投資組合。雖然價格昂貴，但經常被提供給教師和其他公立學校雇員。

不過，並非所有年金都是不好的。一些產品可以為退休人員提供類似於養老金的收入，是一種可以使人安心的福利，並且可以提供基本的財務保障。而固定指數年金通常被視為暴跌市場的靈丹妙藥，是一種更安全的選擇，可以讓投資者獲得至少部分收益。

不同的年金收費不同，投保人要仔細比較。（Getty Images）

最大缺點 成本費用過高

投資百科網站（www.investopedia.com）刊登〈年金的最大缺點是什麼？〉一文說，年金被推銷員推銷時聽起來很誘人。可以肯定，這種獨特的投資產品具有合法的利益。它的增長是延稅的，年金可以為提供可靠的收入來源，使人安心；但年金的弊端很多，金融顧問投資的偶然性很大。

文章指出，年金支票作為「普通收入是要交稅的」，該稅率比從其他退休帳戶獲得的資本收益的稅率要高。如果在59歲半之前取錢，年金將收取10%的罰款。銷售人員可以獲得豐厚的佣金，這些費用以隱性收費的形式由買家承擔。

的確，人們不需要在年金的成長階段繳稅，在此期間賺的錢可以遞延稅款。但是，當開始進行提錢時，不僅要徵稅，而且稅率比許多投資都要高。年金收益作為普通收入徵稅，而不是長期資本收益徵稅。

年金的缺點取決於年金的類型。若是即期年金（SPIA），發行人在年金年限內保證現金流量。收入流是固定的，不會隨通貨膨脹而增加，並且本金被鎖定，並且不可用於緊急情況。即期年金的許多附加功能也會減少月收入。在延期年金的情況下，如果付款額固定，則回報可能不如同類產品，如果付款額可變，則回報可能會出現較大的波動性和下行風險。

文章建議，重要的是要充分了解年金的特徵，這些特徵各有優缺點，取決於投資者的個人情況。因此，投保人最好聘請專業人士，制定財務策略。

年金收費項目多，一定要計算清楚。（Pexels.com）

投資之前 問清關鍵問題

美國證券委員會（SEC）網站發文說，投保人要閱讀並了解年金合同。所有費用應在合同中明確說明。關於可變年金內投資選擇的最重要資訊來源是共同基金招股說明書。在決定如何投資前，要仔細閱讀招股說明書。不過，若是將401K或IRA轉為可變年金，則可變年金將不會帶來任何額外的稅收優惠。

指數年金是一種複雜的金融產品。它是投保人和保險公司之間的一種年金合同。指數年金通常承諾提供與市場指數表現相關的回報。這種年金合同有兩個階段：累積階段和支出階段。在累積階段，投保人可以一次性付款或一系列付款。保險公司會將指數投資收益歸於你的帳戶。在年金支出階段，保險公司會定期向你付款。而購買指數年金（index annuity）可能會虧損，因此要閱讀年金合同，了解年金的運作方式。如果遇到下面的情況，投保人可能要賠錢。

在簽署合同前，投保人要仔細閱讀相關細節。（Pexels.com）

1、提前提款：如果投保人在某個時間段結束前從指數年金中取出資金，則並非該時間段的所有收益都歸於投保人的年金。此外，投保人可能會損失一些投資於指數年金的本金，這些本金是證券，具體取決於提款時市場指數的價值。

2、退保收費：如果投保人在投保期內取出全部或部分資金，則要支付退保費用。購買期限是購買年金後的設定期限，通常為六至十年，甚至更長。退保費用將減少價值和投資回報。

3、稅收處罰：根據現行稅法，如果投保人在59歲半前從延稅的指數年金中提取全部或部分款項，則可能需要支付10%的聯邦稅。

4、市場指數下跌：如果市場指數下跌，指數年金會虧損。

5、保險公司的風險：許多指數年金承諾將在未來多年支付。但所有應付金額都取決於保險公司的支付能力。如果保險公司遇到財務困境，則可能無法完全履行支付。

可變年金是投保人與保險公司之間的合同。可變年金提供一系列投資選擇。可變年金通常是投資於股票、債券、貨幣市場工具或這三者的某種組合的共同基金。但是，投保人將為可變年金提供的功能支付額外費用。當你投資可變年金時，你將支付若干費用。這些費用和支出將減少你的帳戶價值和投資回報。它們將包括以下內容：

1、退保費用：退保費用通常在幾年內逐漸下降，如購買付款後的第一年可能會收取7%的費用，第二年會收取6%，第三年會收取5%，依此類推。通常，到達一定的時限後，退保費用可能不再適用。

2、基本合同費用：該費用等於投保帳戶價值的一定百分比，通常為每年收費1.25%。該費用於補償保險公司承擔的保險風險。這筆費用的一部分有時用於向投保人的經紀人支付佣金。例如，可變年金每年收取的合同費用為帳戶價值的1.25%。若是這年的平均帳戶價值為10萬元，因此投保人要當年支付1400元。

3、管理費：保險人也可以扣除費用以支付記錄和其他管理費用。這可能會作為固定帳戶維護費（每年25元或50元）或帳戶價值的百分比（通常在每年0.15%的範圍內）收取。

4、基礎基金費用：投保人還將間接支付選擇共同基金的費用。這些費用是保險公司收取的費用之外的費用，並從投資期權的收益中扣除。

5、可選功能的費用和支出：一些可變年金所提供的特殊功能，如加倍身故保險金，保證的最低收入保險金或長期護理保險，通常帶有額外的費用和支出。

6、其他費用：這些可能包括初始銷售費用或將投保帳戶的部分從一種投資選擇轉移到另一種選擇的費用。

因此，投保人應要求專業人員解釋可能適用的所有費用。投保人還可以在招股說明書中找到有關任何可變年金的費用和支出的說明。