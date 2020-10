封面故事／堂食解封 室內怎麼用餐最安全？

點餐時不要摘口罩,直到上菜開吃時再摘。(記者劉大琪/攝影)

雖然全美各州都已陸續允許餐館開放堂食,但因為用餐期間完全不能戴口罩,堂食是否安全讓很多人都存疑。尤其最近一段時間,很多地區的餐館和酒吧重開堂食後再次爆發疫情 ,讓顧客、餐館員工和業者三方都很忐忑。

(影音來源:世界新聞網何卓賢)

病例/有新增和用餐相關

美國 疾病防治中心(CDC)日前的一項研究顯示,相較其他活動,在外用餐感染新冠病毒的風險更高,因為吃喝的過程中無法戴口罩。該研究在7月一整個月間,從加州、科羅拉多、馬里蘭、麻州、明尼蘇達、北卡、俄亥俄、田納西、猶他和華盛頓州等十個復工進度不同的州,挑選了有染疫症狀的314人,其中154人、約一半確診感染。這些人需報告在檢測前的兩周內去過哪些地方,比如是否去過辦公室、餐館、購物中心、健身房、教堂或者頻繁使用公共交通出行、是否在各個場所保持了社交距離 ,並判斷自己可能在哪裡染疫。

候餐區應避免排隊,保持好社交距離。(美聯社)

確診者中有42%表示,在檢測前的兩周內,曾和至少一名新冠肺炎患者密切接觸,接觸者中有51%都是他們的家庭成員;非確診者中有14%表示曾接觸過確診病患。除此之外,71%的確診者說,他們經常戴著面罩到公共場所,但未明確說明是口罩或哪種面罩;除了在餐館吃飯,還去過酒吧或咖啡店,但未說明是戶外還是堂食。截至目前,美國疾病防治中心還是建議盡量點外賣或使用得來速(drive-thru),這類服務的染疫風險低,如果到餐館吃飯,不管堂食還是戶外,餐桌之間若距離不到6呎,仍有較高染疫風險。

根據《紐約時報》報導,僅7月,馬里蘭的新增確診病例中,就有12%是和餐館用餐相關,科羅拉多有9%。聖地牙哥(San Diego)一周內的39個新病例,有15個和餐館相關,華府允許堂食之後,也新增了很多確診病例。在華盛頓州斯波肯(Spokane)的一家Taco店,雖然嚴格按照政府衛生指南運作,但仍有1名員工、24名顧客感染新冠病毒。

學者/對堂食仍深感糾結

很多專家都表示,相較戶外用餐,堂食的染疫風險更高,達特茅斯塔克商學院(Dartmouth Tuck Business School)的衛生政策研究員、也是臨床教授Lindsey Leininger說,截止到現在,還沒追蹤到美國任何一處的疫情大爆發是因戶外用餐而起。哥倫比亞大學流行病學家Stephen Morse表示,目前他還沒有走進餐館用餐的勇氣,對堂食仍深感糾結,「疫情雖然趨緩,但隨時可能會改變,我們不能自滿」。

哈佛大學醫學院的醫生Abraar Karan說,在堂食這個問題上,最好先思考一下:「你真的需要坐在餐館裡面吃飯嗎?」如果家人中有免疫力低下的,或者有感染新冠病毒症狀的,就算沒有確診,也應該避免一起用餐。倘若對外出吃飯完全不擔心,就想輕鬆愉快地享受用餐氛圍,那麼戶外一定好過室內,通常戶外用餐的空間相對來說都比室內大,飛沫在空氣中消失得更快。

但也有很多人對堂食懷念已久,允許堂食後,迫不及待和家人朋友好好享用一頓。醫生王元聰表示,對於這一群體如何安全衛生地用餐,在摘下口罩後、吃東西期間,疫情發生至今討論過的任何防範措施都適用,包括勤洗手、保持社交距離、注意呼吸道衛生和咳嗽禮儀等。「現在雖然可以堂食了,但不代表堂食就是安全的,關於新冠病毒還有很多未知,目前的檢測也沒有強大到能有效辨別和隔離每一個可能染疫的人。」

距離/拉開餐桌確保安全

堂食時餐桌間的距離非常重要,大一點的餐館一般更容易通風,不管開窗戶、開空調、還是開風扇,空氣越流通,吹散飛沫的機率越高。「但大餐館就一定比小餐館更安全嗎?這個也不絕對,要綜合來看,能保持社交距離的、可以把客人和餐桌拉開的、限制用餐人數和員工人數的,安全係數會更高」,如果大餐館因為面積大、貪圖多塞人,染疫的風險就也大,還不如能嚴格保持社交距離的小餐館。

堂吃時,室內餐桌之間保持社交距離非常重要,圖為「Pearl East」按照規定拉開餐桌距離、嚴格管控客人數量。(記者劉大琪/攝影)

特別值得注意的是,保持社交距離不僅限於餐桌和餐桌之間,像候餐區(waiting area)和廁所也適用,餐館業者應限制人流、避免排隊。可以的話最好不要在餐館裡上廁所,如果真的需要,則要戴上口罩,若能在吃飯前後去,則可避免口罩戴了又摘、摘了又戴的頻率,減少口罩被污染的可能。使用廁所之後切記洗手,洗乾淨的手不要再去觸碰門把手等頻繁被他人觸摸的地方,而應拿張紙、包住把手再開門,餐館業者也應注意保持廁所內部的乾淨和衛生。

王元聰還說,用餐時並不需要戴手套,因為手套已經觸碰過了門把手、櫃檯、桌椅等,這些物體已經被污染,還不如勤洗手、別摸臉,「戴手套只會製造安全的假象」。口罩也不需要吃一口就戴上,摘下來再吃一口、再戴上,因為一不小心就會污染口罩,污染之後也就不能再戴了。

口罩/摘下後應妥當存放

有的人在外用餐時,摘下口罩後會把它套在手臂上,「有可能蹭到桌椅等不乾淨的東西,最好是準備一個乾淨的袋子、把口罩存放在乾淨的地方」。還有的人喜歡用手摸頭髮、扶眼鏡、或者戴口罩時經常用手調整口罩的位置,這些行為也該避免,「手若摸了任何不乾淨的東西,或者任何自己不確定乾不乾淨的東西,都應馬上洗乾淨」。目前大多數餐館已用一次性餐具取代了傳統的瓷、鐵、玻璃等餐具,但要注意公共餐區一些輪流使用的餐具,比如需要到公共餐區拿飲料的話,碰過輪流使用的餐具後一定要洗手。

吃飯時摘下口罩後,應把它放進乾淨的袋子裡存放,套在手臂上容易蹭到不乾淨的東西。(記者劉大琪/攝影)

點餐時要選熱食也不絕對,餐館平時已按規定控制食物的溫度,都符合了相關的標準,但內布拉斯加大學醫療中心(University of Nebraska Medical Center)公共衛生學院的流行病學教授Mark Kortepeter表示,不妨參考一則流傳已久的諺語——「煮熟、煮沸、剝皮再吃,否則就不要吃」(Boil it, Cook it, Peel it, or Forget it!),也就是說,充分烹飪的熱食是最佳的,一定好過生的蔬果。

因為吃飯時不能戴口罩,同一桌的客人之間也無社交距離可言,這種情況下,紐約大學全球公共衛生學院(School of Global Public Health)流行病學教授Robyn Gershon認為,控制一起用餐的人數會降低染疫風險,「雖然沒有硬性的人數限制,但一定是愈少愈安全」。傳染病流行病學家Saskia Popescu說,如果是同住的人還好,如果是見住在不同地方的七、八個朋友,就還是有風險。

時間/避開高峰別吃太久

吃多久也是一個問題,在餐館裡待得時間愈長,接觸到的一批又一批的客人就愈多,可以考慮在非高峰的用餐時間去,也盡量不要吃太久。不過喬治華盛頓大學(George Washington University)醫學助理教授Michael Knight認為,用餐時間的長短沒有餐館的防範力度重要,比如員工是不是戴口罩、定時清潔和消毒、限制用餐人數、保持社交距離等。

戶外用餐空間相對來說都比室內大,飛沫在空氣中消失得更快,圖為「江南」的員工在為餐桌消毒。(記者劉大琪/攝影)

王元聰說,餐館開放堂食,應該都會嚴格按照政府要求的衛生標準和規定來做,但實在擔心的民眾,也可在去之前打個電話,問問業者有什麼具體的防範措施,或者親自去查看一下,比如入口和出口提供乾洗手液嗎?每來一批新客人,餐桌會清潔和消毒嗎?廚師、員工全程戴口罩嗎?員工上班量體溫嗎?用餐結束結帳時,最好使用無接觸的付款方式,現金易手多、傳染幾率高,最好不要直接碰錢,刷卡時也不要直接碰簽字的筆或按鈕。

用餐結束結帳時,使用無接觸的付款方式更衛生,避免直接碰現金。(記者劉大琪/攝影)

「公共衛生意識每個人都應該有」,王元聰表示,要記住風險是分攤的,一個人染疫並非就只有那個人承受,「你愛的人、家人、朋友、社區可能都會感染」。更何況堂食時自己做好防範,對提供服務的餐館員工和業者也是一種保護,像服務生為了生計、不得不冒險來上班,客人戴好口罩、點餐之後再摘、減少和服務生的互動等,都能減少對方染疫的風險。