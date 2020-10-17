封面故事／堂食解封 室內怎麼用餐最安全？

點餐時不要摘口罩，直到上菜開吃時再摘。（記者劉大琪／攝影）

雖然全美各州都已陸續允許餐館開放堂食，但因為用餐期間完全不能戴口罩，堂食是否安全讓很多人都存疑。尤其最近一段時間，很多地區的餐館和酒吧重開堂食後再次爆發疫情 ，讓顧客、餐館員工和業者三方都很忐忑。

（影音來源：世界新聞網何卓賢）

病例／有新增和用餐相關

美國 疾病防治中心（CDC）日前的一項研究顯示，相較其他活動，在外用餐感染新冠病毒的風險更高，因為吃喝的過程中無法戴口罩。該研究在7月一整個月間，從加州、科羅拉多、馬里蘭、麻州、明尼蘇達、北卡、俄亥俄、田納西、猶他和華盛頓州等十個復工進度不同的州，挑選了有染疫症狀的314人，其中154人、約一半確診感染。這些人需報告在檢測前的兩周內去過哪些地方，比如是否去過辦公室、餐館、購物中心、健身房、教堂或者頻繁使用公共交通出行、是否在各個場所保持了社交距離 ，並判斷自己可能在哪裡染疫。

候餐區應避免排隊，保持好社交距離。（美聯社）

確診者中有42%表示，在檢測前的兩周內，曾和至少一名新冠肺炎患者密切接觸，接觸者中有51%都是他們的家庭成員；非確診者中有14%表示曾接觸過確診病患。除此之外，71%的確診者說，他們經常戴著面罩到公共場所，但未明確說明是口罩或哪種面罩；除了在餐館吃飯，還去過酒吧或咖啡店，但未說明是戶外還是堂食。截至目前，美國疾病防治中心還是建議盡量點外賣或使用得來速（drive-thru），這類服務的染疫風險低，如果到餐館吃飯，不管堂食還是戶外，餐桌之間若距離不到6呎，仍有較高染疫風險。

根據《紐約時報》報導，僅7月，馬里蘭的新增確診病例中，就有12%是和餐館用餐相關，科羅拉多有9%。聖地牙哥（San Diego）一周內的39個新病例，有15個和餐館相關，華府允許堂食之後，也新增了很多確診病例。在華盛頓州斯波肯（Spokane）的一家Taco店，雖然嚴格按照政府衛生指南運作，但仍有1名員工、24名顧客感染新冠病毒。

學者／對堂食仍深感糾結

很多專家都表示，相較戶外用餐，堂食的染疫風險更高，達特茅斯塔克商學院（Dartmouth Tuck Business School）的衛生政策研究員、也是臨床教授Lindsey Leininger說，截止到現在，還沒追蹤到美國任何一處的疫情大爆發是因戶外用餐而起。哥倫比亞大學流行病學家Stephen Morse表示，目前他還沒有走進餐館用餐的勇氣，對堂食仍深感糾結，「疫情雖然趨緩，但隨時可能會改變，我們不能自滿」。

哈佛大學醫學院的醫生Abraar Karan說，在堂食這個問題上，最好先思考一下：「你真的需要坐在餐館裡面吃飯嗎？」如果家人中有免疫力低下的，或者有感染新冠病毒症狀的，就算沒有確診，也應該避免一起用餐。倘若對外出吃飯完全不擔心，就想輕鬆愉快地享受用餐氛圍，那麼戶外一定好過室內，通常戶外用餐的空間相對來說都比室內大，飛沫在空氣中消失得更快。

但也有很多人對堂食懷念已久，允許堂食後，迫不及待和家人朋友好好享用一頓。醫生王元聰表示，對於這一群體如何安全衛生地用餐，在摘下口罩後、吃東西期間，疫情發生至今討論過的任何防範措施都適用，包括勤洗手、保持社交距離、注意呼吸道衛生和咳嗽禮儀等。「現在雖然可以堂食了，但不代表堂食就是安全的，關於新冠病毒還有很多未知，目前的檢測也沒有強大到能有效辨別和隔離每一個可能染疫的人。」

距離／拉開餐桌確保安全

堂食時餐桌間的距離非常重要，大一點的餐館一般更容易通風，不管開窗戶、開空調、還是開風扇，空氣越流通，吹散飛沫的機率越高。「但大餐館就一定比小餐館更安全嗎？這個也不絕對，要綜合來看，能保持社交距離的、可以把客人和餐桌拉開的、限制用餐人數和員工人數的，安全係數會更高」，如果大餐館因為面積大、貪圖多塞人，染疫的風險就也大，還不如能嚴格保持社交距離的小餐館。

堂吃時，室內餐桌之間保持社交距離非常重要，圖為「Pearl East」按照規定拉開餐桌距離、嚴格管控客人數量。（記者劉大琪／攝影）

特別值得注意的是，保持社交距離不僅限於餐桌和餐桌之間，像候餐區（waiting area）和廁所也適用，餐館業者應限制人流、避免排隊。可以的話最好不要在餐館裡上廁所，如果真的需要，則要戴上口罩，若能在吃飯前後去，則可避免口罩戴了又摘、摘了又戴的頻率，減少口罩被污染的可能。使用廁所之後切記洗手，洗乾淨的手不要再去觸碰門把手等頻繁被他人觸摸的地方，而應拿張紙、包住把手再開門，餐館業者也應注意保持廁所內部的乾淨和衛生。

王元聰還說，用餐時並不需要戴手套，因為手套已經觸碰過了門把手、櫃檯、桌椅等，這些物體已經被污染，還不如勤洗手、別摸臉，「戴手套只會製造安全的假象」。口罩也不需要吃一口就戴上，摘下來再吃一口、再戴上，因為一不小心就會污染口罩，污染之後也就不能再戴了。

口罩／摘下後應妥當存放

有的人在外用餐時，摘下口罩後會把它套在手臂上，「有可能蹭到桌椅等不乾淨的東西，最好是準備一個乾淨的袋子、把口罩存放在乾淨的地方」。還有的人喜歡用手摸頭髮、扶眼鏡、或者戴口罩時經常用手調整口罩的位置，這些行為也該避免，「手若摸了任何不乾淨的東西，或者任何自己不確定乾不乾淨的東西，都應馬上洗乾淨」。目前大多數餐館已用一次性餐具取代了傳統的瓷、鐵、玻璃等餐具，但要注意公共餐區一些輪流使用的餐具，比如需要到公共餐區拿飲料的話，碰過輪流使用的餐具後一定要洗手。

吃飯時摘下口罩後，應把它放進乾淨的袋子裡存放，套在手臂上容易蹭到不乾淨的東西。（記者劉大琪／攝影）

點餐時要選熱食也不絕對，餐館平時已按規定控制食物的溫度，都符合了相關的標準，但內布拉斯加大學醫療中心（University of Nebraska Medical Center）公共衛生學院的流行病學教授Mark Kortepeter表示，不妨參考一則流傳已久的諺語——「煮熟、煮沸、剝皮再吃，否則就不要吃」（Boil it, Cook it, Peel it, or Forget it!），也就是說，充分烹飪的熱食是最佳的，一定好過生的蔬果。

因為吃飯時不能戴口罩，同一桌的客人之間也無社交距離可言，這種情況下，紐約大學全球公共衛生學院（School of Global Public Health）流行病學教授Robyn Gershon認為，控制一起用餐的人數會降低染疫風險，「雖然沒有硬性的人數限制，但一定是愈少愈安全」。傳染病流行病學家Saskia Popescu說，如果是同住的人還好，如果是見住在不同地方的七、八個朋友，就還是有風險。

時間／避開高峰別吃太久

吃多久也是一個問題，在餐館裡待得時間愈長，接觸到的一批又一批的客人就愈多，可以考慮在非高峰的用餐時間去，也盡量不要吃太久。不過喬治華盛頓大學（George Washington University）醫學助理教授Michael Knight認為，用餐時間的長短沒有餐館的防範力度重要，比如員工是不是戴口罩、定時清潔和消毒、限制用餐人數、保持社交距離等。

戶外用餐空間相對來說都比室內大，飛沫在空氣中消失得更快，圖為「江南」的員工在為餐桌消毒。（記者劉大琪／攝影）

王元聰說，餐館開放堂食，應該都會嚴格按照政府要求的衛生標準和規定來做，但實在擔心的民眾，也可在去之前打個電話，問問業者有什麼具體的防範措施，或者親自去查看一下，比如入口和出口提供乾洗手液嗎？每來一批新客人，餐桌會清潔和消毒嗎？廚師、員工全程戴口罩嗎？員工上班量體溫嗎？用餐結束結帳時，最好使用無接觸的付款方式，現金易手多、傳染幾率高，最好不要直接碰錢，刷卡時也不要直接碰簽字的筆或按鈕。

用餐結束結帳時，使用無接觸的付款方式更衛生，避免直接碰現金。（記者劉大琪／攝影）

「公共衛生意識每個人都應該有」，王元聰表示，要記住風險是分攤的，一個人染疫並非就只有那個人承受，「你愛的人、家人、朋友、社區可能都會感染」。更何況堂食時自己做好防範，對提供服務的餐館員工和業者也是一種保護，像服務生為了生計、不得不冒險來上班，客人戴好口罩、點餐之後再摘、減少和服務生的互動等，都能減少對方染疫的風險。