封面故事／客人不上門 美1/4中餐館恐永久關閉

陳善莊建議中餐館充分利用戶外用餐這一政策吸引客流，盡可能創造生存空間，圖為「金皇庭」的戶外用餐區。（記者劉大琪／攝影）

新冠肺炎疫情 重創美國 的餐飲業，最新報告顯示，今年每三家餐館中，恐將有一家面臨永久關閉。作為餐飲業的中堅力量之一，中餐業也承受著巨大的生存壓力，專業人士預測，今年美國可能有25%左右的中餐館 會永久關閉，如果疫苗不能問世、顧客數量也無明顯回升，那麼明年上半年的經營狀況「將和現在沒有區別」，屆時永久關閉的中餐館或達到40%之多。

首見／餐館數量不增反減

根據全球餐飲企業顧問公司「Aaron Allen & Associates」日前提供給彭博社（Bloomberg）的數據，美國共有約66萬家餐館、數百萬名員工，其中超過8000多家因有員工染疫而受到直接影響，多達23萬1000家今年很可能會永久關閉。過去20年來，美國的餐館數量持續增加，今年由於突發的疫情，將首次創下餐館數量只減不增的紀錄。

洛杉磯的中國城在疫情爆發後變得空空蕩蕩。（美聯社）

餐飲業一向是美國經濟的基石，也是各族裔民眾就業和創收的重要來源，「Aaron Allen & Associates」的預測反映出，美國的餐飲業正在經歷一場根本性的變化，且因最早重開堂食的幾個州確診病例再度飆升，而將繼續面臨新的挑戰。

行銷數據分析公司「Zenreach」的統計顯示，如果民眾前往餐館用餐的頻率增加，確診的人數就會隨之增加，但當確診病例上升到一定程度後，去餐館的人又會開始下降；雖然外出用餐的頻率和確診人數的上升不一定有絕對關係，但卻與民眾外出的意願、以及對餐廳環境的安全感息息相關，當疫情開始升溫，顧客的行為也將跟著改變。

預測／恢復疫前要好幾年

密西根大學（University of Michigan）的經濟學者Richard Curtin研究消費者行為長達數十年，他表示，要讓餐飲業恢復到疫情之前的經營狀況，「可能需要好幾年的時間」。愛默蕾大學（Emory University）的經濟學者Tom Smith自3月至今還沒去餐館吃過一次飯，他認為，急著重啟經濟從一開始就「不現實」，疫情就像災難性的風暴，想在其過境期間讓一切恢復正常「根本不可能」。

疫情籠罩下，遍布各州的中餐館都在苦苦支撐，尤其是以堂食為主要收入來源的餐館，衝擊特別嚴重。美國中餐聯盟總顧問陳善莊表示，自疫情發生後，因為無法堂食，很多餐館暫停營業；每個人都居家避疫，就算提供外賣，客人的數量也銳減；與此同時，餐館的租金每個月照樣得支付，員工要麼擔心家中老小、不敢外出上班，要麼滿足於領600元的失業補助，方方面面都給業者施加了巨大的壓力。

挑戰／自助中餐面臨死路

這其中，又以占全美中餐館總數三分之一的自助餐（Buffet）受到的挑戰最為嚴峻，甚至面臨「死路」。陳善莊解釋，自助餐的食品區通常是開放性設置，由顧客自行取用，過程中如果有任何人因為沒戴口罩，講話、咳嗽、或不小心打噴嚏時產生飛沫，就會製造相當的衛生隱患。

所以，美國中餐聯盟早在疫情初期便發出通告，呼籲自助餐業者為了自身、家人和顧客的安全健康，慎重考慮是否繼續以往的經營方式，如果可以，應盡量轉型、從做自助餐改為做套餐。「外族裔最愛點的菜其實就是左宗雞等幾種，目前這種情況下，最好是停掉自助餐，轉而精選幾樣熱門菜，以一次性餐具、獨立包裝的便當盒形式出售。」

中餐館在疫情期間可以調整菜單，減少菜品數量、把每道菜做好做精，圖為「金皇庭」縮減了的晚餐菜單。（記者劉大琪／攝影）

儘管如此，因為顧客數量整體上大幅減少，造成餐館的收入極其有限，難以支撐各方面的總支出，不得不繼續停業甚至永久關閉。佛州就有家占地幾千平方呎、可容納200多人的中餐自助店，疫情前的生意很不錯，但疫情後卻一落千丈，重開時平均每天只有三、四名顧客，而每月需要支付的房租卻高達1萬多元。

無奈之下，華裔業者只能停掉自助、改做套餐，將菜品集中到十幾道菜上，並重新印製了菜單。剛開始確實有起色，生意恢復到之前的三分之一、甚至一半，但隨著佛州的疫情重新抬頭、新增確診病例數過萬，又一次嚇退了客人，最後被迫做出永久關閉的決定。

再以紐約市布魯克林（布碌崙）8大道的華人社區為例，陳善莊表示，截止到9月底，社區內部共七家大酒樓中僅有兩家重開，「而每家的月租都起碼在四、五萬元以上，可是生意又能做多少？」沒人出來消費，想維持經營實在是太難。

顧客／亞裔對疫情最謹慎

除了大環境之外，相較其他族裔，中餐館難恢復的另一個重要原因是，大多數中餐館的主要顧客群都是亞裔，而亞裔、尤其華人又恰好是對疫情最小心的群體。暫且別說開放堂食，僅戶外用餐就已進行了數月，但「有的人到現在都沒到街上吃過一頓飯」，還有的中青年雖然自己不怕、可家中老小非常謹慎，「如果外出用餐再回家，必須在一樓或地下室隔離14天，才能上樓見老媽、見孩子」。

相較中餐館，外族裔的餐館生意恢復得快，因為主要顧客群是外族裔，他們的防範意識遠比華人和亞裔薄弱。（美聯社）

陳善莊說，為什麼燒烤店、火鍋店重開後能有這麼多消費者，「就是因為這類餐館吸引的主要是年輕人，年輕人覺得自己有本錢、有優勢」，外族裔的餐館恢復得比中餐館快，也是因為所吸引的主要是外族裔、他們的防範意識遠比華人和亞裔薄弱。「有的店現在的生意甚至比疫情前還好，戶外用餐的座位不斷增加，很大程度在於他們的客人不擔心。」

「所以說，如果疫苗不出來，到明年上半年，中餐館的經營情況將和現在沒有區別，永久關閉的可能會從現在的25%增長到40%。」陳善莊認為，在現有條件下，為了盡可能地創造生存空間，中餐館應充分利用戶外用餐這一政策吸引客流，根據現實狀況靈活調整經營模式，尤其是要把好衛生這一關，給顧客到店裡來消費的信心，「哪怕沒有疫情，衛生方面也不能鬆懈」。

突圍／中央廚房透明作業

比如同樣是在重災區佛州，一家以開放式中央廚房作業、使用透明環保便當盒、客人可全程見證食品準備過程的中餐館，不僅沒受疫情影響，甚至在同行都紛紛歇業、甚至倒閉的過去幾個月，還拓展了13家分店，目前店面總數達到近60家，目標是明年能上市。

陳善莊表示，這家中餐館的業者是一名30多歲的年輕人，敢於創新和思變，認識到顧客除了看味道、更注重衛生和健康。他的餐館主打外賣套餐，葷素搭配，最重要的是便當盒的底和面全部透明，廚房裡的冰箱等設備、食品的儲存和搭配過程也全透明，是客人親眼可見的乾乾淨淨、有品質保障，每種套餐在十元上下，取餐後回家用微波爐簡單加熱即可享用。

這種設置了中央廚房、流水線製作的餐館不求太大的面積，600至800平方呎就夠用，所以房租不會很貴；員工也無需太多，通常一家店五個人，不用擔心廚房突然有人離開、不好去找新人；整體的投資成本相較其他配型的餐館要低，但利潤卻非常可觀，再加上嚴把衛生關、完全符合現階段消費者的需求，平安度過了疫情期。

改變／疫後更加講究健康

美國烹飪學院（The Culinary Institute of America）的教授成蜀良日前在「中餐國際論壇」上提醒中餐業者未雨綢繆，「重新思考消費模式、進而改變經營方式」，強調餐館和食品衛生安全至關重要，疫情之後相關標準不會放鬆、只會更加嚴格。

統計顯示，55%的消費者感到放有乾洗手液的餐館更安全，56%看到餐館整潔、使用一次性菜單和餐具、員工戴手套會更放心。所以已經重開或準備重開的中餐館，應做好「放置乾洗手液、消毒劑」、「使用一次性菜單、一次性餐具」、「嚴格遵守政府衛生指南」、「使用無接觸付款方式」等工作。

「不二酒館」在每張餐桌上都擺放了乾洗手液。（記者劉大琪／攝影）

經濟學者預測，今年美國餐飲業的營業額，將有一半來自外賣，所以還在堅持不做外賣的餐館，應順勢改變才能存活下去。成蜀良鼓勵中餐業者積極申請政府可能提供的資金補助，通過精簡業務來控制成本，條件允許的話還可以調整菜單，原則是容易烹煮、價格合理、消費者喜歡。

「疫情發生後，餐飲業想走出困境，一兩年內都會面臨相當的壓力，但如果不改變，壓力會更大。」陳善莊認為，業者可以趁機思考，要如何改變才能讓後疫情時代更講究健康的消費者接受，「上世紀六、七十年代，吃是很大的投入，現在吃不成問題，反而健康成了問題」，要為客人提供符合自身健康需求的菜品。但改變也並非所有餐館都能馬上做，「比如夫妻店，多請人根本負擔不起，所以希望有規模的中餐館能率先改變、帶動其他業內人士」。