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國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

封面故事／泡泡房、玻璃屋、中國風屏風…餐館出奇招防疫

記者劉大琪
陳善莊表示，原本配有十張椅子的大餐桌，均已將椅子減少到八張甚至更少。（記者劉大琪／攝影）
陳善莊表示，原本配有十張椅子的大餐桌，均已將椅子減少到八張甚至更少。（記者劉大琪／攝影）

隨著復工復產的推進，美國餐館的堂食生意也陸續恢復，雖然仍對客容量有嚴格限制，但起碼給民眾提供了重新坐進餐館、享受美食和服務的機會。業者們都感嘆「終於盼來了這一天」，為打造安全衛生的用餐環境積極做準備，顧客則在量體溫、戴口罩的「入場儀式」後，於餐桌保持社交距離、或以隔板遮擋的「距離美」中，迎來特殊時期、前所未有的用餐體驗。

▼點我看四家餐廳堂食新招▼

（影音來源：世界新聞網何卓賢）

問卷／可追蹤確診顧客

華人聚居的紐約市法拉盛「金皇庭」大酒樓早就備妥要給顧客填寫的問卷，門前豎起體溫測量儀、擺放好乾洗手液和消毒劑，畫分不同的入口、出口、點餐區、取餐區，並貼上了醒目的箭頭和文字提醒，以減少交叉感染的風險。餐桌全部拉開、保持至少6呎的社交距離，之前可以容納600人的大廳現在縮減到150人，且為了控制人流，原本配有十張椅子的大餐桌，均已將椅子減少到八張甚至更少。

「金皇庭」早就準備好了顧客要填寫的調查問卷。（記者劉大琪／攝影）
「金皇庭」早就準備好了顧客要填寫的調查問卷。（記者劉大琪／攝影）

桌布和餐具都是一次性的，每批客人使用完後馬上換掉，並及時清潔和消毒。每張餐桌都擺放了乾洗手液，方便客人隨時取用。服務員上菜必須戴上口罩和手套，後廚的員工在處理菜品時也要戴口罩和手套，從源頭上保障食物的安全和衛生。

業者陳善莊表示，早在啟動戶外用餐時，就一直按堂食的標準來嚴格要求，比如每桌的顧客要有一個人代表，填寫調查問卷、回答是否有任何新冠肺炎症狀等問題，並留下聯繫方式，萬一出現確診病例可以有效追蹤。堂食開放後，為了方便管控人流、避免交叉感染，除了外賣的點餐區和取餐區做了畫分之外，連堂食的入口和出口也特別分開。

隔板／屏風美觀又安全

因為新冠病毒主要通過飛沫傳播，餐桌之間保持社交距離是重中之重。「江南」作為主打融合菜、匯聚中國各大菜系經典代表的餐館，在做好為員工和客人量體溫、登記聯繫方式、配備一次性餐具、每桌擺放乾洗手液、勤為餐桌消毒、廚房保持清潔衛生等基本防疫措施之外，還特別在餐桌之間安裝了極具中國風、古色古香的隔斷。

「江南」擺放了中國風隔斷，讓堂吃客人更放心。（記者劉大琪／攝影）
「江南」擺放了中國風隔斷，讓堂吃客人更放心。（記者劉大琪／攝影）

「雖然政府沒有強制要求用隔斷，我們的桌子也都已經拉開了相當的距離，但還是想在中間隔一下，為顧客創造更多的安全感」。經理劉Leo介紹，終於等到堂食獲允的這一天，不管對商家、還是民眾來說，都可謂是期盼已久。室內目前雖然只能擺放四張桌子，但自開放堂食以來，想要在室內用餐的客人不斷，接受度和戶外用餐各占一半。

但他也理解疫情尚未過去，從居家避疫、僅能外賣，到開放戶外用餐，再到如今允許堂食，每走一步都有一個心理上的適應階段，作為服務業者，有責任和義務幫客人樹立走進餐館吃飯的信心，因此不惜從南韓定製、進口了與餐館風格和諧統一的隔斷，打造既安全、又舒適的用餐環境。 

餐具／一次性確保衛生

原本以特色養生鍋聞名的「牛火鍋」，疫情爆發時，因為美東首個華人確診病例、一家診所的華裔醫師助理曾到該店樓上的診所問診，給餐館的經營蒙上巨大的陰影。關閉了兩個多月後重開，必須通過外賣來維持經營，負責人林娉娉（Angela Lin）決定直接轉型、告別火鍋，做起了私房菜，並申請了戶外用餐。

然而戶外用餐設在街邊，不僅伴有汽車尾氣，還極易受自然和天氣影響，「有次雨棚直接就壞掉了」，更有多次新聞報導一些地方的戶外用餐區，因汽車衝上人行道、導致正在吃飯的客人被撞傷。對用餐環境有著高要求的林娉娉一直揪著心，「寧可不賺這點錢，也得讓顧客放心吃」，她又叫停了戶外用餐。在得知堂食獲允後，決定再次回到室內做火鍋，僅在外賣平台保留私房菜。

「牛火鍋」的醬料碟也換成了一次性的。（記者劉大琪／攝影）
「牛火鍋」的醬料碟也換成了一次性的。（記者劉大琪／攝影）

還是堅持所有的牛肉都和米其林星級牛排館Peter Luger使用同一供貨商，還是保留了以牛肉片成衣、為芭比娃娃加身的經典火鍋配菜「芭比肉盤」，但硬體設施卻和以往有巨大改變：所有的餐具和醬料碟都換成了一次性，漏勺被公筷替代，餐桌因為固定在地板上無法移動、所以隔桌而坐保持社交距離，通風更是經過了特別的設置和加強……「盡力打造舒適安全的用餐環境，客人比較放心、我自然也比較放心」。

做高檔中餐逾20年的「Pearl East」，截至目前已經恢復堂食了三個多月，但還是要依靠外賣才能撐起70%至80%的生意。業者黃Cathy表示，剛開始恢復堂食時顧客還是非常猶豫，對走進餐館吃飯並不放心，「疫情前每個周六都很忙，客人最多的時候有250人以上，現在頂多能接待90人」。

人流／預約制避免排隊

儘管如此，黃Cathy還是帶領餐館上下嚴格防疫不鬆懈：每天早上給員工量體溫，為餐館做清潔和消毒，空調全部換了特別的濾網，也盡量把門打開讓空氣流通。服務生要戴口罩和手套，餐桌拉開至少6呎的社交距離，桌布僅能使用一次，餐具雖不是一次性的，但全都高溫消毒，菜單改一次性、不重複使用。

除此之外，每名顧客進店必須戴口罩、量體溫，「不量體溫不能進，不戴口罩也不能進，除了吃東西時可以摘下來，在餐館有任何走動都要戴口罩」，忘記戴口罩的客人，餐館也會主動提供。堂食採取預約制，「餐桌提前安排好，不能有人流在門口排隊等」，顧客和服務生互動的時間盡量減少，一方面顧客等上菜了才能摘口罩，另一方面也提醒服務生盡量站得離餐桌遠一點。

「金皇庭」畫分不同的區域和出入口，減少交叉感染的風險。（記者劉大琪／攝影）
「金皇庭」畫分不同的區域和出入口，減少交叉感染的風險。（記者劉大琪／攝影）

在台灣學師範專業的黃Cathy從沒想過有一天會經營餐館，來美國後，因為先生想投身餐館業，兩人便開起了自己的店面，一做就是20多年。她感慨這一次的疫情是她經歷的「最大的坎」，原本打算農曆新年之後重新裝修餐館，結果遇到疫情，只能暫時停業。後來開始恢復外賣，生意一點一點熱絡，「有時候晚上忙得都炒不出來」，但因為堂食有限，還是相應縮減了人力，之前負責堂食的九名服務生，如今已減少到周中三個、周末四個。

黃Cathy說，整體上「大家依然不敢出來吃飯」，不過必須要堅持開門，否則房租無法減免、「會負很多的債」。好在老顧客普遍都很捧場，目前仍能維持經營，但她還是非常擔憂會有第二波疫情，「雖然對這家店有信心，可真的從沒想過會變成今天這個樣子」。

包廂／泡泡屋意外暴紅

「不二酒館」的業者李飛，也是在正要著手裝修、準備開業的時候遇到了疫情，外界都讚嘆她有實力在如此特殊的時期還能開新店，「但我真不是有意為之、逆流而上，而是趕上了、沒辦法」，1月下旬剛簽約就有疫情爆發，採購、裝修工作全部停了下來。

「不二酒館」的泡泡屋既保暖、又安全。（記者劉大琪／攝影）
「不二酒館」的泡泡屋既保暖、又安全。（記者劉大琪／攝影）

作為全紐約市第一家的鬥酒館，李飛說，店裡使用米酒、白酒等中式酒，加入花朵、水果、牛奶等味道，以「小分量、大數量」的形式上酒，最多的一套60杯、最少的也有十幾杯，非常適合朋友之間聚會，大家無需共用任何東西，「一個人、一個杯子、一口酒，不會再拿第二遍」，滿足了疫情期間顧客在衛生和安全方面的需求。

因為6月裝修才獲允復工，「錯過了夏天做戶外用餐最好的時候」，李飛在經營堂食業務的同時，也對戶外用餐兩手抓、兩手都要硬，特別設計了PVC透明膠板和布搭建的玻璃房和泡泡屋，每個玻璃房和泡泡屋都相當於一間獨立的包廂，但又保暖和通風，並且有效阻隔了飛沫，既有隱私空間、又能安全放心。到了晚間，玻璃房和泡泡屋上裝飾的彩燈點亮後，更顯美輪美奐，營業不久就很快躍升成年輕人心中必去的打卡地。

「不二酒館」以「小分量、大數量」的形式上酒，客人無需共用任何東西。（記者劉大琪／...
「不二酒館」以「小分量、大數量」的形式上酒，客人無需共用任何東西。（記者劉大琪／攝影）

客人在門口量體溫後，即可入座室內或戶外，但在用餐以前必須戴口罩，每張餐桌配備乾洗手液，前台備有口罩，口罩若是丟了或者被污染了可以及時替換。店裡還推出了無接觸點餐，顧客可以用手機掃碼、自行下單，盡量避免接觸和交叉感染。因為酒杯的需求大，還特別購買了足夠多的數量並增設了清洗的人手，確保大家喝得放心。

李飛表示，她非常樂見餐館終於可以堂食，但對「客容量僅能有25%」這一設定感到困惑，且這一比率對餐館來說確實很低，不會對生意有巨大幫助。另外，紐約市府目前規定堂食只能做到半夜12點，「如果已經嚴格限制了人數，11點、或者1點又有多大的區別？我理解應該是想讓大家早回家，但對於我們這些做後半場生意的業者來說，12點真的有點早」。

政策／無細節引發疑慮

不少業者都認為25%的客容量設定得太低，陳善莊表示，目前只能是希望接下來疫情不會回溫、確診病例不會增加，設定的客容量標準才能放寬，「不然政府又要叫停堂食」。雖然仍有顧客對堂食感到擔憂，「有客人來吃飯甚至自帶筷子、杯子和碗，服務生端上熱水後，客人還用熱水把所有餐具燙一遍」，但起碼邁出了這一步，將復工復產推進了一個新的階段。

對於暫時不想開放堂食的餐館，陳善莊建議可充分利用戶外用餐的政策，並盡量根據現實情況和顧客需求調整菜單來多創收。比如「金皇庭」的晚餐，現在就減少到不到20個菜，做好做精，且添置了很多煲仔的包裝，用配有蓋子的煲仔盛菜，「現在天也涼了，不管是在室內、還是戶外吃，都可以保溫，在戶外還能擋飛沫和灰塵」。

「Pearl East」堂吃採預約制，嚴格控制人流，服務生必須戴口罩和手套。（記...
「Pearl East」堂吃採預約制，嚴格控制人流，服務生必須戴口罩和手套。（記者劉大琪／攝影）

也有不少客人在過去幾個月已經愛上了戶外用餐，「打電話來預約，說希望訂外面的位子，外面空氣好」。陳善莊表示，目前政府已經推出了相關規定，允許戶外用餐區設置取暖器，但尚沒有具體的細節。還有業者擔心，天氣愈來愈冷，戶外用餐區加強「密封性」後又變成了戶外的「堂食區」，會不會受到25%的客容量限制。另外，取暖器的配備是否會有繁瑣的審批程序，政府若派人各種嚴查，商家恐怕又會面臨不菲的罰單。

但陳善莊說，大家雖有各自的憂慮，但也要理解政府的規章制度自然有道理和科學依據，「如果今天餐館隨便弄一弄，政府就讓你通過檢查或審核，明天萬一出了問題誰負責？到時候麻煩的還是商家。」

疫情 紐約市 社交距離 復工

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