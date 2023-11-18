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波音787「夢幻客機」首登南極 克服沒有無線電導航成功降落

編譯盧思綸／即時報導
挪威大西洋航空波音787夢幻客機N0787號於15日降落南極，創下首架夢幻客機和最大機體降落南極等兩大里程碑。(取材自X平台)
挪威大西洋航空波音787夢幻客機N0787號於15日降落南極，創下首架夢幻客機和最大機體降落南極等兩大里程碑。(取材自X平台)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，挪威大西洋航空（Norse Atlantic Airways）一架波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）15日降落南極大陸，創下首架夢幻客機和最大機體降落南極等兩大里程碑。

夢幻客機N0787號13日自奧斯陸出發，飛往南極毛德皇后地（Queen Maud Land），當地沒有一般傳統建材打造的跑道，飛機克服種種挑戰，於15日凌晨2時首次降落在巨魔機場（Troll Airfield）「藍冰跑道」（blue ice runway）。該跑道由冰雪砌成，長3000公尺、寬60公尺，均溫攝氏零下25度。

本次降落挑戰在於沒有無線電導航系統引導飛機，機場也無法提供任何測量速度與方向的協助。

目前南半球已進入夏季長晝時節，當時陽光普照，機上搭載45名挪威極地研究所（Norwegian Polar Institute）科學家和12噸設備。

夢幻客機的超大貨運量和燃油效率有助減少環境負擔是被相中執飛的兩大主因。

挪威大西洋航空執行長拉森表示，「本宮公司非常自豪秉持探索精神參與這項重大且獨特的任務，這同時證明我們的飛行員和機組人員訓練有素且技術精湛。」

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