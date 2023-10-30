以哈衝突 部分中東及歐洲特殊旅遊團轉向非洲

以哈衝突讓部分高檔中東團及歐洲團旅客改選非洲團，即使團費漲更高，不少旅客仍以安全為優先。圖為非洲納米比亞沙漠。（佳繽旅遊提供/中央社）

以哈軍事衝突已逾3周，專門從事特殊高檔旅遊的業者發現，部分中東及歐洲旅遊團轉向非洲，即使團費漲更高，旅客仍願意選擇安全。

佳繽旅行社是台灣專門安排特殊及高檔行程的旅行社，今天舉行記者會，公布將在2023台北國際旅展中美洲經貿辦事處設攤，並宣布與全台唯一、連續六度奪下米其林殊榮的教父牛排餐飲合作，為旅客客製化專屬套餐。

佳繽總經理彭文欽告訴媒體，以巴的衝突，的確讓部分高檔中東團及歐洲團旅客，改選非洲團，即使非洲團的費用漲很兇，不少旅客的想法是寧願選擇安全。

彭文欽說明，兩河流域古文明探索包括伊朗 和伊拉克，原預計明年元月出發的行程，暫時延到明年4月中。

歐洲距離以巴雖較遠，部分旅客捨歐洲改去非洲的原因，外界較難理解，彭文欽說，因歐洲對以巴衝突看法分歧，旅客擔心歐洲易有恐攻。

彭文欽說，佳繽的非洲團以往每年大約只有50人參加，今年夏季7、8月到肯亞看動物大遷徙就有300人，已預約明年出團的人數還更多。

彭文欽說，團費漲最兇的就是非洲團，其中國家公園門票從前是每張約700美元，現在每張漲價400多美元，光門票每張就超過1000美元，卻沒嚇跑客人。

根據佳繽旅遊公布的2024特殊行程，包含位於中美洲的邦交 國貝里斯和瓜地馬拉，行程中將探索獲得聯合國 教科文組織世界遺產認證的安提瓜傳奇古城。