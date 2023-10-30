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以哈衝突 部分中東及歐洲特殊旅遊團轉向非洲

中央社台北30日電
以哈衝突讓部分高檔中東團及歐洲團旅客改選非洲團，即使團費漲更高，不少旅客仍以安全為優先。圖為非洲納米比亞沙漠。（佳繽旅遊提供/中央社）
以哈衝突讓部分高檔中東團及歐洲團旅客改選非洲團，即使團費漲更高，不少旅客仍以安全為優先。圖為非洲納米比亞沙漠。（佳繽旅遊提供/中央社）

以哈軍事衝突已逾3周，專門從事特殊高檔旅遊的業者發現，部分中東及歐洲旅遊團轉向非洲，即使團費漲更高，旅客仍願意選擇安全。

佳繽旅行社是台灣專門安排特殊及高檔行程的旅行社，今天舉行記者會，公布將在2023台北國際旅展中美洲經貿辦事處設攤，並宣布與全台唯一、連續六度奪下米其林殊榮的教父牛排餐飲合作，為旅客客製化專屬套餐。

佳繽總經理彭文欽告訴媒體，以巴的衝突，的確讓部分高檔中東團及歐洲團旅客，改選非洲團，即使非洲團的費用漲很兇，不少旅客的想法是寧願選擇安全。

彭文欽說明，兩河流域古文明探索包括伊朗和伊拉克，原預計明年元月出發的行程，暫時延到明年4月中。

歐洲距離以巴雖較遠，部分旅客捨歐洲改去非洲的原因，外界較難理解，彭文欽說，因歐洲對以巴衝突看法分歧，旅客擔心歐洲易有恐攻。

彭文欽說，佳繽的非洲團以往每年大約只有50人參加，今年夏季7、8月到肯亞看動物大遷徙就有300人，已預約明年出團的人數還更多。

彭文欽說，團費漲最兇的就是非洲團，其中國家公園門票從前是每張約700美元，現在每張漲價400多美元，光門票每張就超過1000美元，卻沒嚇跑客人。

根據佳繽旅遊公布的2024特殊行程，包含位於中美洲的邦交國貝里斯和瓜地馬拉，行程中將探索獲得聯合國教科文組織世界遺產認證的安提瓜傳奇古城。

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