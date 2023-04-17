樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

男子連人帶椅墜落懸崖的一瞬間，可看到整個框架已脫離兩旁的支柱。(取自推特)

英國 「每日郵報」（DailyMail）報導，一名男子日前在秘魯阿亞庫喬（Ayacucho）卡布拉帕塔（Cabrapata）觀景台上，體驗崖邊的「太空人 訓練椅」的遊樂設施，玩得正開心時，椅子卻整組鬆脫，導致他連人帶椅墜落懸崖，原本還呵呵笑的旁觀者頓時驚恐尖叫。有人還錄下了約20秒的經過。

該遊樂設施搭建在崖邊，以金屬架模仿太空人訓練椅，一旁的工作人員會用手推，使顧客的座椅上下左右翻轉，模擬在太空艙中的失重狀態。

原本在座位上的男子整個人連著鬆脫的框架一起摔落山谷，或許是因受到框架的保護，送醫後幸運生還，據聞正在康復中。

報導指出，類似的極限遊戲設施在當地大量湧現，但安全問題堪虞，官方正在嚴查，要求這類設施在通過安全檢查前不得營運。

Video viral que recorre el mundo esto en 🇵🇪 Ayacucho: Impactantes imágenes de un turista cayendo a barranco después de romperse juego extremo en mirador Cabrapata 😳 pic.twitter.com/JWoJD3I5cc — Max Portia Johansen (@maxportia1) April 16, 2023