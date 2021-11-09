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從頭到尾渾身傷疤 攝影師拍到「最硬漢」大白鯊

中央社倫敦8日綜合外電報導
水下攝影師在澳洲南部的內普丘恩島拍到一隻渾身傷疤的大白鯊。（擷自Sea Dragon Films YouTube頻道）
水下攝影師在澳洲南部的內普丘恩島拍到一隻渾身傷疤的大白鯊。（擷自Sea Dragon Films YouTube頻道）

水下攝影師在澳洲南部的內普丘恩島（Neptune Islands）拍到一隻渾身傷疤的大白鯊，畫面顯示鯊魚從頭到尾滿是又長又深的傷痕與咬痕，堪稱世界「最硬漢」鯊魚。

英國「每日鏡報」（Daily Mirror）報導，內普丘恩島據信有多達1000隻大白鯊，有人稱其為大白鯊之鄉。

水下攝影師史普拉曼（Dean Spraakman）是今年1月在當地探險時拍到這隻大白鯊。他形容這隻長3.4公尺的鯊魚「頗友善」，但全隊的人都無法確定牠身上這麼多傷疤是怎麼形成。

影片來源：YouTube Sea Dragon Films

史普拉曼等人表示，他們以前從沒看過身上這麼多傷疤的鯊魚，一開始以為是被船隻的螺旋槳推進器所傷，或是捕捉鮪魚用的網。

史普拉曼說：「沒人見過鯊魚能傷成這樣，原因只能靠猜測，坦白講應該也沒人能真正知道讓這隻鯊魚滿身傷疤的原因，我覺得這傢伙先前應該過得滿硬的。」

「我雖一開始就看到牠身上有傷疤，但直到後來重看影像，我才驚覺傷疤的長度與深度。牠非常冷靜，很好奇地接近我，這很棒。」史普拉曼說當時鯊魚和他之間的距離僅約1個手臂長。

國家地理頻道探險家巴帕斯塔馬裘（Yannis Papastamatiou）教授則推測，這些傷疤應是與別的鯊魚打鬥而來。

世界自然基金會（WWF）指出，大白鯊是已知的世界最大掠食性魚類，儘管有多達300顆牙齒，但牠們進食時不咀嚼，都是撕咬後直接吞下肚。小至比目魚、大至海豹、海豚等都是大白鯊的食物，有些能長到6.1公尺，在主要大洋的冷水區能看到牠們的蹤跡。

由於人類為取得魚翅和牙齒而長年捕獵，加上不時成為競技捕魚的戰利品，大白鯊近年已被視為瀕危物種。

攝影 澳洲 英國

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