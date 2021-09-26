世界盡頭 冰島美景零汙染

水濂洞的塞里雅蘭瀑布。

新冠病毒肆虐，居家避疫下的緊張鬱悶，在疫情 稍緩並且完成疫苗接種後，緊繃神經得到舒緩，出遊之心已按捺不住。仔細評估世界各地疫情之後，我和安二人在8月初選擇北極圈下、世界盡頭的冰島 進行一周遊。

冰島是北大西洋中的一個島國，位於北大西洋和北極海的交匯處，西隔丹麥海峽與格陵蘭島相望，東臨挪威海，北面格陵蘭海，南界大西洋，屬北歐五國之一。

青山陪襯下的草帽山瀑布。

冰島國土面積為10.3萬平方千米，人口約為34萬，是歐洲人口密度最小的國家。雖名為冰島，但卻擁有千年冰川 、熾烈火山，冰火交織共存。

它有最耀眼燦爛的北極光，絢麗的日出日落，七彩繽紛的彩虹；其特有的自然風光，勾起人們無盡遐想，想一探究竟這神祕國度。

行前防疫 滴水不漏

世界各國因應新冠疫情，各有其入境管制及限制措施。冰島政府在今年5月16日宣布，允許完成二劑新冠疫苗接種的美國人，無需隔離即可訪問該國；但需提供登機前72小時內新冠測試陰性報告，並出示正本新冠疫苗注射卡，及出發前在冰島衛生局網站登記、返美登機前三天之內新冠病毒陰性報告。冰島新冠測試機構有限，在出發前配合冰島的行程，就提前付費預約了新冠測試。我們詳細的閱讀相關規定，照規行事。行李中增添了消毒紙巾、一次性手套、乾洗手液、口罩等防護用品。

登機前，航空公司地勤人員仔細檢查了所有資料，有位旅客因只有手機版的注射卡，無法登機。上機後，用消毒紙巾將座位、小餐桌仔細消毒，全程配戴二層口罩。抵達冰島機場，處處可見乾洗液，出關前又是一遍遍核查是否符合規定，終於允許出關，踏上夢想之旅。

冰島坐落於地球的熔岩之上，境內多為400公尺以上的高原，有200多座火山，其中有30多座活火山，十分之一以上的土地被火山融岩所覆蓋。頻繁的火山活動，使冰島成為世界上溫泉最多的國家。

因山脈廣布，地勢起伏，豐沛冰川融水順著山崖奔騰而下，一座座絕美瀑布因應而生。疫情期間，為了保障健康安全，儘量遠離人群，我們決定租車自駕遊。

必遊景點 南部黃金圈

取得預定的租車後，我們立即前往冰島經典景點，西南部的黃金圈 ( Golden Circle )。從首都雷克雅維克出發，經過辛格維利爾國家公園（Þingvellir National Park）、間歇泉（Strokkur）和黃金瀑布（Gullfoss) ，三個著名景點，再回到首都形成一個圈。

辛格維利爾國家公園位於歐亞板塊和北美板塊交會處。我站立在橫跨兩大洲的橋上，細細觀察千萬年板塊運動分界裂谷所留下的地質紋理，讚嘆大自然的神奇力量。它亦曾是930到1798年冰島議會所在地，也是世界上最早的議會之一，有重大的歷史、文化與地理意義，是聯合國教科文組織認證的世界遺產國家公園。

間歇泉幾分鐘噴發一次，似美國黃石公園老忠實間歇泉，但規模較小巧許多。

第二天前往距首都30公里的法格拉達爾（Fagradalsfjall）火山。法格拉達爾火山在2021年3月19日晚開始爆發，地質學家研究認為，這次火山噴發所湧出的熔岩是冰島7000年來最古老的熔岩，僅存在於海洋裂谷底部的深層岩漿室。它立即成為全球矚目焦點，吸引了世界各地的遊客，也是我們這次冰島遊的重頭戲。

考慮到安全問題，我們參加了火山觀賞團，團員20多人多來自歐美。導遊提供了登山仗及橘色背心，再三強調不可脫隊，注意安全。

從山腰上的停車場到山頂，需徒步二小時，登山路線因火山噴發熔漿的流向不時封道、改更。導遊帶領我們爬了一段山路，才發現前進之路已封。只能選了另外一條較崎嶇難行之路，有一處陡峭斜坡，易滑倒，頗為挑戰，還好有登山仗助行，我才沒打退堂鼓。

行進中可以俯瞰熔岩緩緩流下，形成一道壯觀四散的黑色河流。山路上布滿大小火山岩石頭，青苔覆蓋，點綴叢叢紫色的小花。可惜當日火山沒有噴發，無緣親睹震撼場面，後來得知火山噴發多發生於夜間，可參考特定的網站預測再上山，報名夜間觀賞團，看到火山爆發的機率較大些。不過體力不好，有呼吸道疾病的人不適合上山。

下山之後直奔藍湖溫泉（Blue Lagoon）。它因為含有矽、硫、海藻成分，隨著陽光和天氣變化，將乳白色的溫泉，折射出如夢如幻的藍綠色，約攝氏39度、稍高的泉溫，在寒冷的湖面上霧氣氤氳，在火山熔岩包圍下顯得夢幻浪漫。

太陽航行者雕塑。

午夜陽光 染紅首都

晚上9時出發前往首都，仲夏時節的冰島因午夜陽光，到午夜零時才見黑幕，這種永晝與永夜神奇的自然現象，只有在地球南、北極內或鄰近極圈的地區才會出現。

午夜11時日落時分，欣賞首都代表性地標──哈帕音樂廳。音樂廳是由設計師奧拉維爾‧埃利亞松（Ólafur Elíasson）設計，由象徵冰島常見玄武岩岩石的714塊七彩玻璃面板拼成；落日餘暉映照下的音樂廳，金碧輝煌，金光染紅了湖面，多添一道嫵媚動人的景色。哈帕音樂廳在2013年獲得了歐洲聯盟當代建築獎──密斯‧凡德羅獎（Mies vander Rohe Award）的殊榮。

哈爾格林姆教堂。

從音樂廳沿著雷克雅維克海岸線步行幾分鐘，就看到冰島藝術家Jón Gunnar Árnason以維京船骨架為靈感的太陽航行者雕塑。在7至8世紀，傑出航海家維京人因糧食問題，一路航行尋找新土地，在公元870年發現了冰島。此雕塑象徵著前往新大陸夢想之船。

接著從海邊往上坡方向前進，經過彩虹街、主街，來到山頂最高處，探訪冰島最大的教堂──哈爾格林姆教堂（Hallgrimskirkja）。其靈感源自冰島南部的斯瓦提瀑布（Svartifoss）的六角型玄武岩。教堂外觀如玄武岩熔岩流動景觀，並不壯觀，但簡樸自然，反映出冰島獨特地理風貌。

首都音樂廳。

斯奈山半島 飽覽瀑布

清晨迎著曙光，上一號環島公路西行往斯奈山半島，車子在山谷與海邊間行走，風景不斷變化，驚喜連連，時而看見黃綠相間苔蘚覆蓋的熔岩地，一會兒是形狀各異石群點綴海岸線。有胖嘟嘟小羊在山上吃草，公路上不時冒出幾隻頑皮的小羊，大搖大擺在馬路上玩耍。

千萬年前，斯奈山曾為火山活動的土地，因而造就了壯觀的火山、冰雪覆蓋的冰川，沿途不斷的瀑布、絢麗的黑沙灘，被稱為「冰島縮影」。自瀑布之國冰島歸來後，也想借用古人說「黃山歸來不看山」，冰島歸來不看瀑布。一路行走，路邊大小瀑布不斷。探訪幾個出名的瀑布，讚嘆其姿態迥異，各有魅力。

剛中帶柔的熔岩瀑布。

熔岩瀑布在熔岩平原的石縫中瀉出，白綢絲帶般絹絹流水在棕黑色岩石上流下，陽剛之氣中又帶著溫柔婉約。

黃金瀑布分上下兩層，水勢磅礡，氣勢洶洶，飛奔直下滙入開闊狹谷，壯觀震撼，有天地大氣之美。

塞里雅蘭瀑布，窄而高，水量不大，有娟秀淡雅之美。可繞入瀑布後側，從瀑布內往外看，有水濂洞之稱。想像少女透過水濂，偷窺外在神祕世界，盼望著陽光照射在水濂上，許多美麗故事因應而生。

眾神瀑布，傳說當地居民於公元1000年信奉基督教後，把之前膜拜的神像統統丟入瀑布深淵，表現對宗教信仰虔誠，眾神瀑布因而得名。眾神瀑布承載著歷史，有寬容開關胸襟。

承載著歷史的眾神瀑布。

草帽山瀑布位於草帽山旁，流水在青山襯托下更加清澈。仲夏午夜陽光照耀下，璀璨奪目。冬日結冰，成為白茫茫的童話世界。是冰島最熱門的攝影景點。

清晨5時從草帽山下的小鎮，飛奔至冰島北部第二大城阿克雷里，趕在10時半之前作新冠測試。不到10時抵達時，雖大排長龍，但井然有序，算是疫情下旅遊的小插曲。

桃花源裡 尋海鸚鵡

午餐後從阿克雷里往東行，尋找海鸚鵡。橙白黑三色相間的扁平喙，黑白通亮的羽毛，小巧玲瓏，站在懸崖峭壁上，萌態可掬。一夫一妻感情堅貞的海鸚鵡，夫妻相依相守20多年頭。平日以大海為家，每年春末夏初千里迢迢，飛到冰島臨海的懸崖峭壁上的同一洞穴，築巢產下一卵，夫妻倆各司其職擔負養育幼鳥的職責。小海鸚鵡約六周後發育完全後獨立，父母親即放手，再次比翼雙飛，翱翔於大海上。

超萌的海鸚鵡。

車子翻山越嶺，不斷往上爬，大自然在迎面而來的遠山中，用一隻豪邁粗曠大畫筆，以濃厚白雲為主題在山腰畫上青山白雲的寫意畫。駛入高山深處，雲霧繚繞，我們已騰雲駕霧，不見來路。想起陶淵明《桃花源記》，我們用小車代替小船，駛向隱藏在深山峭壁，面對大海狹彎中，人口不及100、不食人間煙火的世外桃園小鎮，小鎮名為Borgarfjörður Eystri。當地人認為此處是精靈女王的故鄉，也是海鳥群的家園。

黃昏時分站在山厓上，觀看海鸚鵡和其他海鳥在大海飛翔，捕魚養育下一代。生生不息的生命力，帶來希望和光明，疫情中的鬱悶陰霾一掃而空。

草皮屋。

此次還認識了冰島的草皮屋。9世紀，維京人定居冰島，島上氣候惡劣。火山岩地質，布滿苔原，木材稀少，生存面臨嚴峻考驗，維京人利用島上的草皮、泥和石頭搭起草皮屋，動物住在一樓，人居住在樓上，用動物從天花板向上升的溫暖來禦寒。維京人克服艱難，適者生存，造就了冰島的歷史。

草皮屋耐用，屋頂不斷長出新草，屋齡可長達70年。目前草皮屋成為冰島獨特的風景，在2011年正式被提名為世界文化遺產。

8月10日返美的前二天，冰島疫情升溫，美國疾病控制與預防中心將冰島列入第四級，避免前往的國家。為了安全，品嚐當地羊肉、龍蝦美食計畫只好取消，稍有遺憾。

上帝將火山、熔岩、冰川、溫泉、瀑布，大自然最神奇的美景都賜給了冰島。這裡沒有高樓，沒有擁塞，沒有噪音，沒有汙染。一個最接近天堂的地方，享受了一周寧靜、和平、夢幻的日子。

回程時已與冰島相約，明年魯冰花開時，我會再來。