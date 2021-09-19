揚帆加勒比海 逍遙跳島遊

海天一白帆。

從佛羅里達的尖端向南，是一串大小不一散落的島嶼。歐洲人來了，自持船堅炮利，開始互相爭奪霸占，並畫分隸屬和疆界。有的島嶼現在已獨立成國，有的則仍是西方國家的屬地。這串島嶼和西邊的中美洲諸國圍成了加勒比海，提到加勒比海，人們心頭就浮上藍天、白沙灘、澄碧的海水、搖曳的椰子樹，及說不完的金銀島和黑鬍子海盜故事。近期海地、古巴 又不平靜了，不由想起2014年的秋天，我們兩老從亞特蘭大飛到波多黎各的首府聖璜和小輩們會合，參觀這西班牙稱霸海上時的古城；最主要是看扼守加勒比海門戶的聖菲立普古堡，西班牙曾以此堡擊潰入侵英軍。古堡雖仍氣勢雄偉，但也難免顯露「故壘蕭蕭蘆荻秋」之感。逛了兩天，品嘗了些當地美酒美食 後，就集體乘小飛機去英屬維京群島的路城港，女兒女婿租了一艘雙船身的大帆船，上面有四個套房，此行小輩五人加上我們共七人，展開兩周加勒比海、維京群島海上揚帆之遊。

游向奇岩。

從聖菲立普古堡遠眺聖璜城區。

想早年出遊都是我們籌備安排，而此行是坐享其成，全由女兒女婿安排；他們夫婦和女婿的一個弟弟，多年前就去專門學校學帆船駕駛，領有正式的舵手執照。船有馬達以供在無風時航行和港內泊船時用，所以他們三人就負責掌舵、駕駛和水手各項作業，女婿的妹妹和她先生則負責船上伙食的採購烹飪諸事；登岸旅遊租車和造訪各地美食的費用則由我們提供，這比起租船、機票、旅館等費用只是小意思，以免我們難為情。

登糖廠遺跡 遙想黑奴歷史

英屬維京島群，大島有都朵拉、維京果達、安尼給達、尤斯范代克，美屬維京島群大島有聖湯瑪斯、聖約翰、聖克魯。每個島的美麗海灣都有一片水面預先設好浮標，這些浮標已在海底固定作繫船之用，以免不當下錨，傷害水底植物或珊瑚。浮標排列整齊，那一片水面就像個露營場，因為是淡季，我們最多只碰到兩艘船同時停泊。每個大帆船都帶了一個小橡皮艇，因為大船停處水深，如要登岸，就得用小艇接駁，甚至有小艇也不能去的；有一次我們看到一個海浴場的沙灘很美，想直接從海上去，結果橡皮艇不能穿過圈出的游泳區，我們只好把小艇繫在界外，游上沙灘。

安娜堡榨糖遺坊的斷垣殘壁。 安娜堡榨糖遺坊的斷垣殘壁。

加勒比海天青水碧，島嶼蒼翠蘢葱，陽光燦亮明艶，我們隨興而行，一羽白帆乘風輕馳在細灑碎金的碧琉璃上，心曠神怡，實不負所望。白天我們多作跳島之遊，上岸觀光 ，史蒂文森的《金銀島》書中的島，據當地人指出是一個名字叫「諾曼」的無人小荒島，我們經過兩次，遠眺沒看出有何神祕、值得一探之處。我特別注意到的是每個港內的水都清澈見底，水面不見一枝片葉或任何垃圾；各島上都有西方統治的遺跡，但最令我印象深刻的是美屬聖約翰島上的安娜堡榨甘蔗、熬糖漿的遺坊。坊在山頂，山徑崎嶇，石砌的火爐房雖只剩殘垣斷壁了，我們盤桓時仍熱得滿身大汗，可以想見火爐熬糖漿時會熱成什麼樣子，別說還要作壓榨、添火、搬運等工作，而丹麥人就在這榨糖，也壓榨擄來的黑奴150年。

珊瑚礁深潛 如觀蘇州園林

我們的主要活動是到有特別珊瑚礁、奇岩等的海上景點戲水。船靠碼頭時，小輩也趁機給船補充淡水、油料、丟垃圾、排廢水，和採購食物等。晚上泊船在預定的海灣區，有的距島較近，有的則還要開小橡皮艇20、30分鐘才能到碼頭。我們喜歡遠的泊船區，更有滄海一粟的味道。但有一次我們從港口碼頭回大船，忽然天色暗了下來，隨之暴雨傾盆而下，風疾浪高，七個人只有老媽穿了救生衣；小艇足足奮戰了30多分鐘才回到大船，小輩們一路還嘻嘻哈哈，覺得很興奮刺激，我當時雖也沒感到什麼恐懼，但事後想想，那時若岀意外，真是喊天不應喊地不靈，非常危險。

船泊在海灣，清晨陽光照在透明的海水裡，成千成百的小銀魚，閃閃地在船邊游過。午後常有一條五、六尺長的大梭魚，靜靜棲息在船的陰影下，牠的相貌猙獰，那露出兩排利齒的嘴就有一尺多長；但據說牠很少主動攻擊獵食，主要是撿拾其他魚的獵物，如沙魚捕食，牠就來趁火打劫。所以小輩之一就帶了水下照像機潛到牠旁邊去拍照，也許是不堪其擾，牠游走了，但第二天又同樣出現。甚至我們換了海灣，牠也同樣出現，雖不能確定是否同一條魚，但我們戲稱牠是我們的寵物魚。

小輩們都有深潛的執照，每次他們到不同的珊瑚礁深潛，女兒多半會陪我們兩老在附近水面浮潛、看熱帶魚。來到熱帶魚的家鄉，探訪牠們就和到林中觀鳥一樣，都不是魚缸和鳥籠那種犧牲牠們的自由來供我們賞玩，所能比擬的。珊瑚礁其實像玲瓏剔透、造型奇巧的太湖石，而色彩繽紛的珊瑚則是不同的花叢，組成了一個結構精巧的中式蘇州園林。最喜歡的大概是一種叫扇珊瑚的了，牠們像由紗或蕾絲編織而成、一把把盛開的摺扇，顏色從淺藍到深紫，隨著海流曼妙地搧過來搧過去，過濾微生物為食。

那些色彩鮮麗斑斕的熱帶魚，則變成了各種羽毛妍麗的小鳥，成群在花叢中穿梭飛翔。我從上面俯瞰牠們時，頓然覺得我像是一隻大鵬鳥，和牠們一樣飛舞在空中。而後我也學會了和魚群們一起隨浪起舞，載浮載沉，迴旋流蕩在珊瑚礁和巨大的石隙間。其實這和鷹鷲等乘著暖氣流，翱翔上下並無不同。但這失重感覺是很奇妙的，我自覺好像已不再屬於只能站在地上艷羨鳥類飛翔的走獸類動物。

我如果是大鵬，那些熱帶魚就變成莊子說的燕雀了，其實燕雀又有何不好呢？各得其所，各適其志，世界本來就是多樣性的。我在人群中，不也就是一隻快樂的燕雀嗎？

美屬維珍島國家公園遊客中心。

欲沐月海泳 突逢沙魚攪局

陽光不強時，我也喜歡懶散地仰浮在水上，看海鷗輕巧地滑翔；看天際的小小白帆，像露出一角的裁紙刀，正在把海和天輕輕割開。遠處島嶼在無盡蔚藍的海面，冒出的那些青綠，常會顯得有些突兀，可是海上鬆鬆軟軟、棉花糖似的雲，總是溫柔地撫摸著它們的頭而過，不知它們是否會趁機舔一口。黃昏時若帶來些雨，就會為其加上一個七彩的光環，把島嶼壟罩起來。

海灣裡，風靜的夜晚，船像浮在一床平滑柔軟的大緞被上，遠處居民不少的聖湯瑪斯島，燈光璀璨，像仙女遺落、綴滿彩珠的繡花鞋，閃鑠在黝黑的海面。

海上生明月，躺在甲板上，海天不分，遼闊又深邃蒼茫，天被月光推展得渺無邊際，思緒是既不著邊際也漫無邊際，不由令我們想在月光下海泳，應是羅曼蒂克的有趣事；但詫異地看見三條沙魚，不算大，約四、五尺長，在船尾巡迴。想起老水手說的，晚上要盡量減少燈光，因為燈光會引來小魚，而小魚一多就會引來沙魚捕食。但沒有燈光，也沒法看清黑乎乎的水下有什麼，更嚇人；於是我們想在月光下海泳的念頭也就此泡湯了。雖然遺憾，但躺在艙裡床上時，水就上下輕拍著窗沿，人也像在水裡一樣，而我也在它的撫拍中悠悠睡去。

此行不僅深得海天放懷，逍遙自在之樂，也是多年來，難得和女兒、小輩們朝夕相處的快樂時光，如斯之旅，豈能不一再回味？