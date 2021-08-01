非洲之旅 千里塵沙逐鳥獸

迷人的落日。

從肯亞的奈洛比到納庫魯湖，從坦尚尼亞的塞倫蓋蒂草原到恩格隆格隆、馬賽馬拉和安波塞利，車程2000多公里。一路顛簸一路沙塵，日升而出、日落而歸，帶著簡單的便當，途經青澀的草原、廣袤的荒原、叢樹老林遍布的高原、紅岩嶙峋的山丘、低矮的沼澤湖區，為的就是追逐非洲珍禽奇獸的蹤跡，親睹非洲五大獸的真容和自然界飛禽走獸間物競天擇的場景。

納庫魯湖景。

納庫魯湖 觀鳥天堂

從熱鬧繁華的肯亞首都奈洛比，搭乘四輪驅動的非洲專用狩獵車開始了東非的狩獵之旅。

經過約三個小時的風塵和顛簸，來到了這個位於「納庫魯國家公園」内僅52平方公里的「觀鳥天堂」——納庫魯湖。非洲的日出幾乎時間都一樣在6時40分左右，動物都是「黎明即起」，我們到達時長頸鹿、黑斑羚、水羚等早就在湖邊吃草。雖鵜鶘、紅鶴聚在湖面上但當日天陰，加之離湖岸甚遠，即便用50到500毫米的長鏡頭也難以拍得很清晰。

遊客都想走到岸邊以求最佳角度和鏡頭，但湖邊的濕地實在讓人寸步難行，更別説支三腳架了，實在令人無奈。可喜的是有時群群的紅鶴會以「一字形」聚集、浮游在湖面上，紅鶴與湛藍湖水形成鮮明的對比，時起時落猶如紛飛的落花令人目眩神迷。大黃長嘴的鵜鶘不斷與紅鶴爭艷，紅嘴白羽毛的大篦鷺也不時飛在其中「攪局」。

湖邊角馬低頭覓食，羚羊在蹦跳追逐，禿鷲、大琵鷺低飛，軀體龐大的河馬偶爾闖進湖邊激起一片騷動；角馬踽踽而過，水牛緩緩步上，甚至幼獅都安靜地靜坐張望……納庫魯湖的景象確實迷人。

威武的雄獅。

馬賽馬拉 獅群遊走

肯亞與坦尚尼亞兩國為了保護野生動物的自然環境，共同建立了野生動物保護區，這個保護區在肯亞部分稱「馬賽馬拉野生動物保護區」，在坦國部分稱「塞倫蓋蒂野生動物保護區」。這是世界上最大的野生動物保護區，非洲五大獸集中之地，舉世最壯觀的動物大遷徙在此進行。它是Discovery頻道「動物世界」和動畫片「獅子王」的主要拍攝地，更是草原上最亮麗的虹霓裳——馬賽族世代居住之地。

從肯亞的納庫魯湖到馬賽馬拉再到坦尚尼亞的塞倫蓋蒂，五天行程600多公里，車子行走在不是路的「路」上，像大海中的汽艇乘風搏浪。在我「神魂顛倒」之際，突然司機兼導遊大聲說：「前面有獅子！」我精神為之一振，司機支起頂窗並告訴要安靜，我們隨司機指點的方向望去，只見枯黃的草叢中一對獅子在光天化日下正度「蜜月」；稀零的樹叢裡獅子家族有的在休息、有的在張望、有的在吼叫、有的幼獅緊隨母獅遊走；母獅伏在草叢間，雄獅威嚴地觀望。

在這低矮連綿起伏的丘陵裡、寬闊的草原上，成群結隊的斑馬、野牛徘徊其間，遍布的羚羊蹦跳前行、吃草，大象慢騰騰左右環顧。馬拉河支流中的尼羅河鱷魚懶洋洋地在湖邊休憩，身軀肥碩渾身黑灰的河馬只露出光滑的脊背，一潭水草豐滿的湖面上浮游著尋食的非洲白蓖鷺。在草原一角掀起一陣薄薄的塵煙，幾個手持棍棒、身披紅衣裳的馬塞青年正悠閒地放牧著一群牛羊，眼前的馬賽馬拉草原，呈現一派祥和、粗獷與和諧的景象。

「主人」過馬路。

從馬賽馬拉過境到塞倫蓋蒂，車程250公里，接連辦理海關手續、轉換坦國司機和車、中間休息，到達旅館 已近晚餐時間。經過一路風沙洗禮和讓腸胃都能錯位的顛簸， 我們個個疲勞不堪、灰頭土臉，像從沙丘土堆裡爬出來的外星人。

非洲之寳獵豹。

塞倫蓋蒂 巧遇獵豹

「塞倫蓋蒂大草原」是動物大遷徙的發源地，1981年作為自然遺產被列入「世界遺產名錄」。在這遼闊的草原上，不但集中了獵豹等非洲「五大」、斑馬等非洲「五多」，黑背胡狼等非洲「五寳」；還有各種美麗羽毛的鳥類1500多種。每年千百萬生靈競相爭渡以求生存的「天國之渡」壯觀場景，被世上公認為「偉大的壯舉」、「生命的奇觀」。

我們依舊乘坐狩獵車，帶著簡單的午餐盒，在天色朦朧中出發 。昨日尚隱在樹後的太陽從地平線上冒出一點紅光，而後變為碩大的火球，詭異地斜掛在天際，漸漸化為耀眼的「銀盤」。車子行駛在廣闊草原唯一的道路上，只見高大的駝鳥奔跑在草地上，各類羚羊低頭吃草，左右出現異樣的岩石山——辛巴區。這些光禿的岩石就像倒扣的碗放在山頂上，是動畫片「獅子王」的拍攝場地。

前方已停下了幾部車，説明又有動物可看了。車子靠近，發現少見的獵豹休閒瀟灑地躺在石塊上，雙目凝視著四方的遊客，看厭了轉身就走。牠可是非洲的五大和五寳之一，是世上最善奔跑的動物，時速120公里。沿途，我看到了非洲大象在漫步、吃草、相互嬉戲；我也發現到其貌不揚的疣豬在吃食時，前蹄雙雙跪下的特殊動作，頗為有趣。一路上也見到了專吃動物腐爛屍體的「草原清道夫」——天上飛的禿鷲和地上跑的胡狼。禿鷲飛翔時有鯤鵬展翅之壯美，胡狼小巧靈敏，長相似狼似狐似狗，虎視眈眈的小眼中透出一股殺氣，吃噬屍體的速度令人生畏，據説，獵豹和獅子都要禮讓牠三分。

草原上不僅有數以百計種類的野獸，還有千種以上顏色多彩、種類和數量繁多的鳥類。沿途的樹叢中、傘狀的金合歡樹、高大圓頂的猴麵包樹枝間都可見到艷麗無比的小鳥：渾身金黃羽毛的織布鳥、紅嘴藍羽毛的翠鳥以及衆多我不知其名、艷麗無比的鳥類。

在兩個野生動物保護區裡，我有幸近距離看到非洲的五大獸、五大珍奇等動物，但卻無緣看到動物遷徙的壯觀場景，只是在返程時草原的遠方突然冒出一股塵煙，繼踵而來的是無數的角馬和斑馬聚在一起，隊伍之長看不到頭和尾。據導遊說那是準備渡河的隊伍，可惜距離園區關閉時間已近，只待後會有期了。

回到利用天然岩石地形和夾縫進行巧妙設計，充滿荒野情趣的「 賽儸訥木屋旅館」（Seronera Lodge ），在走廊和石頭上似兔似鼠的蹄兔任意穿行，對人毫無恐懼之感。據説蹄兔的繁殖力極強，且牠的尿液能使石頭變白，不知許多岩石有泛白的痕跡是否是尿的功勞？

最吸引我的是一塊巨大石頭上的變色龍，回房間時看到變色龍全身呈灰黑色，到我洗漱完畢準備用餐，路經此石時竟變成多彩的「龍」，且前腳支起、扭頭前望、這架勢儼然超人一般，真是帥氣又漂亮。

安塞波利 象群棲息

從塞倫蓋蒂大草原到恩格隆格隆火山口、接著到肯亞的安塞波利後回到奈洛比，三天時間行程約760多公里。所經之處同樣是動物的世界。在有「世界第八奇景」之稱的恩格隆格隆自然保護區的火山口，巨大研缽的地型裡幾乎能看到東非所有的動物及鳥類，因為它是封閉的地形，維持數萬年自給自足的生態系統。生活在其中的動物不缺乏水源，不必進行每年一度生死拚搏的大遷徙。在這紅砂岩土，黃綠交映的峽谷地上美麗條紋的斑馬低頭吃草，永遠像貴婦般優雅的長頸鹿不疾不徐地尋食、張望。

貴族般優雅的長頸鹿。

車仍在顛簸中快速前進，金合歡、密林像班點一樣散布在紅色大地上，馬賽語是「牙籤樹」的金合歡總是孤獨地屹立在草原上，馬賽人用它來做圍牆，也愛用它的幼枝來剔牙。

抬頭仰望，四周被紅岩懸崖包圍，我們則是在谷底觀光 ，遠處那褐紅色的石柱山丘是人類祖先的發源地。車慢慢停下了，原來是一群角馬慢條斯理地過馬路，不知為什麽，角馬在行走時永遠像無言沉靜的老頭般低頭默行，人類只能為動物世界的主人讓路。

安塞波利位於兩國交界處，是全球最美麗的100個國家公園之一，是非洲的度假勝地，在這裡可以看到非洲的第一高峰——5895米高的吉力馬札羅山，山下蒼茫草原的優美景色。

安波塞利是片乾旱而寬闊的平原，地平線向天際伸去，與天邊變為一線，陰天時一片朦朧，只有高山和延綿的山體隱隱顯出輪廓，密林、孤樹都是朦朧紗幕後的背景。天晴時，能觀賞到吉力馬札羅那永遠白雪覆蓋的雪頂奇觀，旅館一角的觀賞台是最佳的觀賞點。

大象是這裡的明星，此處集中大量象群，雖然因盜竊和生態破壞而減少，目前仍有近700多頭，因此成為世界重要的大象研究中心。猴麵包樹頂圓如傘，整體粗大，九個月頂上無葉，壽命有的達2000年之久，是大象養分的來源。園内大象遍布，有的在竭力地啃樹皮，據說大象一天要吃600磅食物，一夜間使繁榮密茂的綠色河谷變成人和動物都無法生存的不毛之地。短時間內就能毀壞整個村莊，讓人們對大象愛恨交加。

公園裡的猴群也很多，也極其可愛。有的小猴依偎在母猴懷中，有的調皮地跳上樹枝盪秋千，有的拉著母猴的奶頭在玩耍，有的坐在公猴的背上自在地嚼食。最有意思的是在道路上看猴子打架；一對黑猴不知為何，各自擺好戰鬥的架式，而後相互摔跤、抓、咬、滿地滾，地上揚起了一團沙土 不知是打累了還是和解了，還是一時難以決出勝負來日再戰，牠們停止鬥毆，離開我們的視線。

「獅子上樹」是東非的獨特景致之一。在途中我們不但多次看到獅子，還看到上樹的獅子，牠們有的在酣睡，有的在樹中警惕地張望。

安塞波利在馬賽語是「沙塵魔鬼」之意， 故塵土飛揚是常事。午餐後靜坐在臨窗的大廳交椅上，窗外那巨大的尖狀仙人掌像擎天柱般到處屹立；金合歡樹雖孤獨卻不失其蒼綠的風貌；突然，室外捲起一陣狂風，飛沙走壁模糊了我的視線，但見那孤樹、仙人掌只是在狂風中蠻不在乎的隨風微動。啊！多麽頑強的生命力！多麽孤傲不屈的金合歡！

乘熱氣球在空中俯瞰大地。

熱氣球上 俯瞰生靈

乘熱氣球看景是非洲旅遊的熱門項目。清晨，當太陽從地平線上升起時，色彩美麗的巨大熱氣球在馬賽馬拉草原上，伴著朝陽把我緩緩送向高空。平穩的熱氣球在霧氣朦朧的上空時高時低地飄游，似乎和其它同樣大小但色彩不一的熱氣球暗暗比艷。

飄蕩的熱氣球讓我如此直接地接近天空，我情不自禁深深呼吸著荒野非洲清晨的空氣，這沒有污染的空氣，像興奮劑般令我興奮、幻想，我的思緒融入天人合一的境界中；我的雙眼注視著眼下廣袤大地那片片塊塊的靜態景色，和點點挪動的動態；我的心在越過平原、草原、斷崖、湖泊時得以滋潤，而歡暢激盪。

當熱氣球上升到最高點時，黝綠的樹林、金黃的草原、綿延的群山峻嶺像積木般點綴在大地上。大裂谷褐紅斷層般的懸崖、碗口般幽深的火山口、山丘上標誌性的褐紅石柱輪廓清晰地展現在我眼底，這曾是我們人類祖先誕生之地，我不由深情地向她多望了一眼。

當熱氣球低飛時，金合歡樹似乎要刺向我們的座籃；晶瑩、串珠般的湖波閃爍微波；河流在古老的密林中委婉流淌；褐灰色的大象踽踽行走在林木中，滿臉鬍鬚的角馬出沒在叢林間，各種羚羊在草原上輕巧的蹦跳……。熱氣球之旅把無邊的草原、深幽的裂谷、休眠的火山、蔥鬱的密林、蜿蜒的流水、遊走的動物，動靜相交地盡收眼底，這是我人生第一次大概也是最後一次的體驗。但這種在天地間以360度全景式的觀賞，能令人有聯想翩翩的感覺，終生難忘。

氣球落地，走出熱氣球的座籃，在金黃草原上、美麗的金合歡樹下已備好豐富的早餐。人們在香檳酒的碰杯聲中，節奏緊湊「咚咚」的非洲手鼓聲及美麗藍鳥的清脆叫聲中，飽餐一頓「非洲草原之餐」。

非洲勝景 脫離塵囂

非洲景致不只有獸群、鳥類、曠野上的孤樹，令人難忘的還有天空中色彩變幻之迷人。由於草原一望無際，天空中的任何變化都會無遮擋地盡收眼底。每當傍晚，淡淡的霧氣從叢林中升起，大鳥棲息在樹中，大象擁擠在圓頂樹和金合歡下。遠山頂著巨大的太陽，天空出現一片瑰麗，夕陽將天空染成棗紅色 、金黃色、而後隱入遠方的密林中；繼而天上布滿閃爍的星星，大地開始沉靜。夜色把我帶入寧靜的自然境界中，我感受到一種輕鬆和愉快，有種不食人間煙火之感。

每當清晨，太陽像湧動的火球在天際線上冉冉升起，霞光萬道，絢麗的彩色把草原變得金黃明亮；角馬、羚羊像螞蟻般散布在草原上；斑馬呼呼地奔跑，大象啃著泛黃的野草；小鳥以清脆的叫聲報告黎明的到來。清晨，將非洲的神秘、原始、荒涼靜態之美和草原的動態完全融合在一起，令人有種反璞歸真、脫離塵囂之感。非洲草原的日出和落日如仙境般的美妙、迷人、讓人流連忘返。

離開安塞波利向西北方向的奈洛比開去，風沙依舊，動物依舊隨時可見，長頸鹿依舊優雅地在細嚼樹上的嫩葉，斑馬不時地甩動牠那有美麗條紋的尾巴，各種黑斑羚在草原上跳起優美的芭蕾舞，美麗的皇冠鶴在飛舞比艷。

抬頭遠望，吉力馬札羅山終年不化的山頂羞澀地隱在雲層裡，雪峰下群峰橫亙綿延、綠林黃草間遊走著數不清的動物。美國 作家海明威筆下的雪山是非洲民族的聖山，廣袤的非洲大地、一切生靈都匍匐在祂腳下，對祂頂禮膜拜。非洲，是塊值得探索和再去領略其大地風情的土地。