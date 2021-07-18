馬達加斯加 探訪狐猴家園

密密疊疊的枝葉中，這隻身長兩尺左右的黑白相間、毛茸茸大狐猴正蜷縮在樹幹間。

成功登頂非洲最高峰吉力馬札羅山後，我們需要放鬆休閒，決定去馬達加斯加吧。它就像被時間遺忘的孤島，炫目得如同屬於另一個星球。馬達加斯加被「孤獨星球」描述為「世界第四大島」，一個從熱帶雨林到稀樹大草原、濕潤梯田到乾旱荒漠、高原到海濱，多種氣候下的自然人文景觀一應俱全的神奇海島。

超級明星，美麗的環尾狐猴。

瘤牛 勤勞又尊貴

凌晨2時，乘坐肯亞航空公司航班到達馬達加斯加首都安塔那那利佛，簡稱塔那，由導遊兼司機羅哈（Roha）負責我們母女這趟旅程。待我們到達旅館，天已拂曉，黎明前絢爛的朝霞染紅了半邊天。

塔那建於17世紀，市區依地勢起伏，是一座具有歐、亞、非三大洲風格的城市，市中心可見高聳的教堂尖塔、挺拔成行的桉樹、紅瓦蓋頂的民居和塊石鋪砌的路面，其建築與歐洲城市無異。我和女兒有同感，此處氣候、環境、甚至老百姓無論是膚色還是生活習性，畫風看起來與亞洲更像。我們好似在東南亞 國家旅行，這裡風景優美，人文環境好，因此也被稱為非洲的世外桃源。

馬達加斯加是未開發國家，居民生活全都依靠農業，農業人口占全國總人口80%以上，也是世界上最貧窮的國家之一，聽羅哈說很多人的收入每月僅幾美元。由於這裡土地肥沃，良好的氣候利於糧食和經濟作物生長，主要是種植水稻。

牛背上象徵勤勞一輩子的瘤。

在這裡，第一次見到背上長角的牛，羅哈說這是瘤牛。瘤牛渾身是寶，耕地種田都是好手；瘤牛肉細膩鮮嫩，堪比頂級日本和牛；瘤牛角可打造出上等出色的工藝品，而瘤牛皮、牛尾、牛骨頭……更是用處多。我聽得一哆嗦，心莫名疼了起來，可能是自己屬牛，對勤勞一生最後又被吃掉的瘤牛無比憐憫和疼惜。

卻又聽羅哈說，在馬達加斯加，瘤牛不但是家庭財富的象徵，也是國家的標誌之一，享有特殊地位。當地人對牛有一種近乎狂熱的崇拜，牛的興旺是家業興盛的象徵。牛要像孩子一樣接受洗禮，一周有一天不能強迫牛幹活。如果汽車 與牛群在公路上相遇，讓道的不是牛群，而是汽車。

變色龍 捕食如閃電

參觀的第一站是Peyrieras Reptile Reserve，不知是誰起了一個美麗的中文名字：蝴蝶谷。蝴蝶谷沒看到翩翩起舞的蝴蝶，卻是觀賞到了一隻隻色彩鮮豔的變色龍。

夜間高掛在樹上的鼬狐猴和變色龍。

碧綠蔥翠的樹葉上，二條變色龍緊緊相連，纏綿悱惻，場面香艷刺激。來得早不如趕得巧，我們恰好趕上了一場別開生面的變色龍求偶儀式。蝴蝶谷的嚮導提醒我們，此時上面的那隻雄性變色龍為了獲取下方雌性變色龍的「芳心」，正慢慢脫掉引人矚目的棕色外衣，瞬息之間連接變幻出五彩斑斕的顏色，光彩奪目、絢麗驚人。

馬達加斯加生活著超過75種變色龍，牠們是蜥蜴家族中古老又獨特的分支，有小得幾乎看不見的「 袖珍龍」，也有長達一米、捕食小鳥的「巨龍」。

碧綠蔥翠的樹葉上，二條變色龍緊緊相連，纏綿悱惻。

多彩多姿的變色龍是馬達加斯加的原住民 。外形看似是敏捷而狡詐的動物，實際上牠們活動速度極慢，基本上無毒，且不咬人。

接下來嚮導從隨身攜帶的小竹籠子裡取出幾條小蝗蟲，現場示範變色龍如何捕食。這隻爬在樹上的變色龍箭樓般外凸的眼睛閃爍，上下左右180度轉動著，緊緊盯住了嚮導手裡的蝗蟲。突然間牠張開嘴，伸出了和身體一樣長的棍狀舌頭，閃電般黏上獵物，再悠閒地將獵物收入口中，慢吞吞地咀嚼、享受著。一旁的我們看得目瞪口呆。

大狐猴 樹林間高歌

第二天清早，到達昂達西貝國家公園後，羅哈就把我們交給當地的嚮導，帶領我們徒步走進叢林深處，尋訪生活在此的幾種野生狐猴。

這些嚮導各個都是精通生物學或者生態學的資深導遊。據介紹，狐猴是真正從史前倖存下來的動物，在恐龍時代後期，這種靈長類動物就生活在地球上了。

在時光不知疲倦的輪轉和滄海桑田的巨變中，可憐的狐猴在世界許多地方都成了人類或其他物種的盤中飧，只有馬達加斯加人跡罕至的山野叢林保護了牠們。近年來，當地政府為狐猴建立了多個保護區，每一隻狐猴都登記在冊，享受國家津貼。

我們笑著說，狐猴們待遇不錯嘛，不僅受到保護，還領著工資呢。難道說，馬達加斯加就是傳說中狐猴們的「諾亞方舟」？

沒走太久就見到一群漂亮的褐狐猴，大家架相機摸手機，一片咔擦聲。接著在遮天蔽日的原始森林中不知道又走了多久，密林深處突然傳來一聲響亮的叫聲，極具穿透力，循著「歌聲」往上看，端坐在樹杈間的正是我們要找的大狐猴。

密密疊疊的枝葉中，這隻身長兩尺左右、毛茸茸大狐猴正蜷縮在樹幹間。

我仔細端詳這頭大狐猴，只見牠的嘴像狐狸一樣向前凸出，四肢很長，尾極短，體毛黑白相間、濃密光滑，這獨特的面容讓人印象深刻，而一雙美麗的大眼睛更令我心醉神迷。「Indri Indri」，多麼美麗的名字！

大狐猴棲息於山地和沿海的熱帶雨林中，結群生活，雌性占主導地位。牠們是忠貞的一夫一妻制，通常只有在配偶去世後才會尋找新的伴侶。性成熟在七到九歲之間，雌性兩到三年繁殖一次，每胎產一仔，幼仔兩歲後才能獨立生活；幼猴的死亡率很高，超過50%的大狐猴活不到繁殖的年齡。

這時，一隻大狐猴跳到了正對著我的一棵大樹，我剛舉起相機聚焦，牠突然又跳到了另一棵樹上，然後像盪鞦韆一樣，在林中快速跳躍著。

不遠處的大樹頂上，幾頭幼猴蹦來跳去，嘻笑打鬧，而另一頭大狐猴不知是爸爸還是媽媽，仼由毛孩子在頭頂上嬉戲玩耍，自己則兩臂抱著樹幹，頭夾在兩膝之間，悠然自得地坐在樹間大做白日夢呢。

叢林深處又飄來大狐猴們嘹亮的「歌聲」，忽高忽低，嘈雜原始，此起彼伏，遙相呼應，充滿了生命的蓬勃原始力量，給神秘的森林增添了不少撲朔迷離的氣氛。

環尾狐猴 太陽崇拜者

因為三分之一的狐猴屬於夜行動物，我們的夜間徒步獵遊始於滴滴答答的雨聲中。雨大路滑，國家公園裡一片漆黑，伸手不見五指，兩邊的森林深不可測。嚮導在前面引路，濕滑的腳下樹根橫錯，我們深一腳、淺一腳地摸黑前行。

順著嚮導手指的方向，在強力手電筒照射下，看到兩、三米外一棵樹上似乎有隻動物，黑暗中只見到兩隻大大、亮晶晶的眼睛。不得不佩服嚮導，黑暗裡練就了一副火眼金睛和敏銳的聽力。隨著他的指點，我們看到棲息在高大樹杈上、看起來有點像黃鼠狼的「鼬狐猴」。

夜間高掛在樹上的鼬狐猴。

緊接著又找到世界上最小的靈長類動物「鼠狐猴」，據說對這種鼠狐猴的研究，有可能幫助人類找到治療老年癡呆症的辦法。下山途中，雨下得更大了，渾身濕透，但收穫頗豐。

世界上有許多美麗非凡的小精靈等著我們去認識，接下來去我們酒店旗下所屬的私人保護區內的狐猴島，見識各種狐猴。進入狐猴島需要乘坐獨木舟，這次的嚮導也兼舵手，撐著二頭尖尖的小舟，沿著清清河道在雨林裡划行前進。

金絲狐猴，伴侶情深。

第一個出來迎接我們的是金絲狐猴，一襲金色外衣在清晨的陽光下熠熠閃光，拖著一條長長的黑尾巴靈活閃動，顯得格外古怪精靈。看到嚮導手中的香蕉，小傢伙激動地嗷嗷叫。聽見呼叫聲，邊上的樹叢即刻閃出另一頭金絲狐猴，原來是呼喊伴侶共進早餐，伉儷情深。

小舟悠悠前行，前方樹林中傳出沙沙聲響，幾頭狐猴一蹦一跳地竄到了我們面前，哇，好漂亮的金臂白尾狐猴。嚮導邊搖著擼邊介紹，牠們也是跳舞狐猴的一種。怪不得，牠們奔跳起來真的有舞蹈的天賦，一扭一曲的身姿，輕盈又婀娜。然而對金臂白尾狐猴來說，牠們的熱舞並非為了娛樂，只不過通過這種方式可以快速躲開天敵，並盡快到達覓食地，包括在森林裡四處巡視領地。

舞姿翩翩的金臂白尾狐猴。

船兒掉頭，舵手把船撐到最後一個小島，來到這，怎能不拜見超級明星「環尾狐猴」呢？這些古怪精靈們熱情洋溢地迎接著我們，上來就是生撲，女兒的脖子頭頂上一下掛了二頭，左擁右抱，很是親熱。

這頭狐猴迫不及待地跳到了女兒頭上。

有一頭竄進了我的懷抱，明亮的棕色大眼睛一眨不眨地盯著我，我也趁機仔細端詳，牠們頭小小的，耳朵長而尖，大眼睛上蓋著厚厚的黑眼圈，整個臉看上去宛如狐狸、浣熊，然而行徑卻像猴子。我在嚮導的默許下，順手撫觸了一下牠蓬鬆的絨毛，柔軟細滑，手感超棒。一瞬間時光驟停，我們相互凝視，我分明看到了牠那一眼溫柔的眼眸，直穿心靈深處，難道這就是傳說中的心有靈犀？

環尾狐猴得名於毛茸茸的長尾巴上，有黑白相間的11到12條環狀花紋。牠們生活在馬達加斯加南部和西部的乾燥森林中，以果實、花、樹葉和樹皮為主食。環尾狐猴早在遠古時期就生活在與大陸隔絕的海島上；據說當早上太陽緩緩從海面升起，陽光普照大地，環尾狐猴就會攤開四肢，正面朝向太陽，讓溫暖的陽光灑滿胸部、腹部、兩臂和大腿，以驅趕夜裡的寒氣。牠們的這些動作，看起來就像是行者在阿波羅神廟前虔誠地朝拜，因此環尾狐猴又被稱為「太陽崇拜者」。

與環尾狐猴的親密接觸。

猛一抬頭，看到了一個小傢伙，一雙小手緊緊抱著樹杈，晶亮的眼睛正怯怯地注視著我們。嚮導介紹，這是「竹狐猴」，世界上瀕臨滅絕的動物之一，非常珍貴。嚮導趕走了牠旁邊樹上等著搶食的一頭大棕狐猴，耐心地把手裡的香蕉撕成小塊，全給了這頭竹狐猴，似乎特別憐惜牠。我盯著竹狐猴臉上美麗動人的大眼睛看了很久，真是「萌死人不償命」。

可愛竹狐猴, 萌死人不償命。

馬島獴 狐猴的天敵

接下來前往穆龍達瓦奇靈地保護區，區內生活著十多種哺乳動物，我們到達時正值旱季，由於缺水，四周森林和植物沒有了綠意，保護區也完全沒有生機。我不免心中嘀咕，此處一片荒涼，能看到啥呢？

前方林子裡有一批遊客正對著在樹林下歇息的一頭褐狐猴照相，這頭褐狐猴愜意地靠著一根樹幹，手裡拿著一根小樹枝在鼻子下不停地折騰，動作像極了抽菸，牠翻眼看我們一下，滿臉不屑，似乎在說：「不就抽根菸靜靜，有啥好瞧好拍的？」樹林的另一邊二頭褐狐猴正在交配，場面太過香艷，反到是我們遊客們羞得掩面而逃。

一個多小時後，嚮導擺手示意我們停下。一陣聲響吸引了我的視線，抬頭望向樹頂，啊，一隻維氏白冕狐猴！那一雙精靈般明亮的雙眸正注視著我，我默默取出相機，把鏡頭對準了牠。

突然，牠一躍而過，再幾個縱身，就飛到了樹上。我還沒回過神來，另一隻白冕狐猴又衝了過來，只見牠騰挪翻滾，瞬間就站在了遠處一株樹梢上；牠好像感受到了我這個觀眾火辣辣加仰慕的眼神，表演得更賣力了，在樹枝間幾個輕盈的小跳，突然正面奮力一躍！我情不自禁地為牠喝釆鼓掌，真是一個明星演員！

前面的大樹上又出現四隻白冕狐猴，在樹杈之間自由地蕩漾著，牠們的動作憨態可掬，又活潑可愛。我感覺牠們像一隊天生的體操運動員，身姿柔軟，不論怎樣出發，落腳點如何，總能以優美的姿勢完成一個個高難度的動作。

黃昏時分回到宿營處，看到另一組的嚮導帶著遊客急匆匆地奔向旁邊的枯樹林，有情況？我們的嚮導馬上示意我們緊跟上，「是Fosa」，嚮導輕聲告訴我們。終於，我們要直面「Fosa」了，中文名稱馬島獴，狐猴唯一的天敵。

前方馬島獴開路，眾人跟著在樹林裡七拐八拐，暈頭轉向地又轉回了營區，估計馬島獴也走累了，就地趴在營區的一個大棚角落，無所畏懼地注視著我們。而對面的樹叢裡，躺著的另一頭正呼呼大睡。

嚮導提醒我們跟牠保持一定距離，畢竟牠是島上最凶、鼎鼎大名的食肉動物。若被牠咬上一口，缺皮少肉，可不好玩。

我仔細觀察，馬島獴看上去既不是貓又像貓，不是獅子反倒像縮小版的美洲獅，因此可以稱牠為迷你美洲獅。牠們的尾巴、伸縮的爪子、苗條的身形，加上獨特且強壯的腳踝結構，可讓牠們快速地在樹枝間跳躍、閃避，也可垂直向下爬樹，靈活性甚至比一些靈長類動物還要強。正因如此，牠們捕捉食物手到擒來，成為狐猴們的夢魘。

圍觀的人多了起來，二頭馬島獴眨眼間就消失在漆黑的樹林深處。

馬達加斯加農業人口占全國總人口80%以上，也是世界上最貧窮的國家之一。

保護狐猴 刻不容緩

據世界自然保護聯盟數據顯示，馬島獴數量急劇下降，近20年來數量下降30%。主要原因就是棲息地減少、與當地人類的衝突（馬島獴捕食家禽導致的報復性獵殺），以及狗和貓帶來的病毒威脅。

狐猴們的前景更是令人擔憂。在馬達加斯加，我們一共看到了十多種狐猴，這在一定程度上滿足了我們的好奇心，同時，所了解到的情況也令我們心情沉重。

山林間徒步尋找狐猴。

羅哈說，國家雖然喊保護，但偏遠地區很多貧苦百姓還會獵食狐猴。馬達加斯加的狐猴都是瀕臨滅絕的物種，主因是人們大量伐木、採礦以及為開設農場、擴張耕地而毀壞森林，使自然森林面積持續縮小，破壞了這些靈長類動物的天然生態，也使狐猴愈來愈無家可歸。

這些被列為「極度瀕危」的狐猴是生態平衡中不可或缺的一環，人類有義務保護牠們在自然界自由生存下去。