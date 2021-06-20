漫遊紐西蘭 純淨如身處天堂

藍寶石一樣的冰河湖。

有一種純藍，就在紐西蘭。一位去過西藏和紐西蘭的遊客比喻：「在西藏是身在地獄，心在天堂；而在紐西蘭是身在天堂，心也在天堂。」純淨的紐西蘭，天空是湛藍的、白雲是飄逸的、牧場是碧綠的、湖水是多情的，彷彿空氣中都帶著甜甜的味道。

地熱溫泉 氣勢磅礡

紐西蘭有26座活火山、數百座休眠火山，其中最著名的羅特魯阿市，坐落在火山多發區，被喻為「火山上的城市」。全市熱泉遍布，森林蓊鬱，湖光瀲灩，山色迷離；空氣中硫磺彌漫，熱泉灰黃泥漿沸騰，加之毛利文化多姿多彩，前來觀光的遊客終年絡繹不絕。

高達30米的地熱噴泉。

世界上最著名的TePuia噴泉，TePuia為毛利族語，意為「飛濺的」噴泉，和美國的黃石公園和冰島的地熱間歇噴泉一起被稱為世界上最著名的三大地熱噴泉。遠遠就聞到一股濃濃的硫磺味，走進地熱中心，首先看到一個冒著大氣泡的泥漿池，地熱中心在陽光的照射下，有時如銀蛇瀉地，有時如白虎騰空，有時如蓮花盛開，有時如蛟龍出海，氣勢磅礴、斑斕多姿，令人瞠目結舌。

走上木製的觀賞橋，只見到處霧氣繚繞，置身其中，令人有一種騰雲駕霧的感覺，左側是燙得可以煮雞蛋的地熱水，右側卻是從山上流下來有遊魚的山泉水。沸騰的地熱泉，不停冒煙的地孔，大自然能量源源不斷地從地球內部釋放出來，使人驚嘆。看！約30米高的大噴泉衝天而起，擎天水柱噴湧傾瀉而出，蔚為壯觀。

庫克山雪峰。

庫克 山冰河 湖 山光水色

庫克山國家公園是一個狹長的公園，南起亞瑟隘口，西接邁因嶺，正處於南阿爾卑斯山景色最壯麗的中段。群山間有兩個寧靜的冰河湖──普卡基湖和蒂卡波湖，紐西蘭最漂亮的冰河湖，背景是庫克山以及周圍群峰，湖水源於冰川 ，在陽光映照下閃爍著奶藍色的光芒。

魯冰花。

庫克山，海拔達3724米，仍然在生長中，在毛利語中被稱作「穿雲之山」，是大洋洲最高的山峰，位於南島中西部的南阿爾卑斯山脈中，終年積雪，有「紐西蘭屋脊」之稱。庫克山周圍有諸多湖泊、瀑布和冰川，湖水清澈翠綠，氣象萬千，是滑雪、爬山、狩獵的理想處所，沿岸有許多盛開的魯冰花。放眼望去，雪山環繞著湖泊，群峰鑲嵌在藍天，藍天碧水，天水一色，構成了一幅素雅、淡彩的風景畫。

皇后鎮街道。

皇后鎮 四季繽紛

好牧人教堂坐落在紐西蘭南島的蒂卡波湖畔，是一座尖頂石砌的小教堂，建材全部就地取用，由岩石塊壘砌而成，教堂面積很小，約20平多平方米，所以也被稱為是紐西蘭最小的教堂。走進教堂從窗口向外望去，近處靜靜的湖水與遠處壯美的南阿爾卑斯山，一覽無遺。

好牧人教堂。

教堂雖小，但在紐西蘭居民和遊客中的名氣卻大得驚人。教堂所在的地方由於地廣人稀，沒有燈光污染，是紐西蘭非常著名的觀星地。每逢天氣晴好的夜晚，尤其是夏夜，漫天繁星彷彿觸手可及，銀河好似隨時會墜落人間；由於能夠觀測到很多北半球難以發現的星光，這裡也是世界星空保護區之一。

皇后鎮是一個被南阿爾卑斯山包圍的美麗小鎮，也是一個依山傍水的美麗城市。夏季藍天豔陽；秋季，鮮紅與金黃的葉子染成繽紛多彩的面貌；冬天的氣候清爽晴朗，還有大片覆蓋白雪的山嶺；而春天是百花盛開的日子。

市區附近的瓦卡蒂普湖是座深藍的高山湖，為冰川融水湖，潮汐湧動，與環湖的雪山冰川、藍寶石一樣的天空和聖潔的白雪構成一幅至美的畫面，置身其中宛如在地球外星體，萌生「既有瑞士琉森、何有皇后鎮」之感慨。壯麗的山脈上，幾座覆蓋白雪的綠棕色山點綴於背景中。

米爾福德峽灣 世界奇蹟

南島的峽灣國家公園是紐西蘭最大國家公園，公園內有14個冰川峽谷組成的峽灣，目前只有2個被開發為觀光景點：米爾福德峽灣(Milford Sound)，神奇灣(Doubtful Sound)。在所有宣傳紐西蘭旅遊的書籍和畫冊中，米爾福德峽灣是被使用頻率最高的圖片。它位於南島地勢較低的西海岸沿岸，因冰川流動切割而成，享有「世界第八大奇蹟」的美譽。

我們在皇后鎮乘車，沿途有看不夠的田園風光和湖光山景，經歷了幾小時車程後來到蒂阿瑙（TeAnau）湖邊，蒂阿瑙即是通往峽灣地區國家公園的門戶。

純淨的新西蘭。

峽灣國家公園可以分三個不同的風光描述：剛進入公園的天氣狀態基本上是風光明媚、陽光普照；再往峽灣，天氣漸漸變得模糊，開始濃霧籠罩，接下來飄小雨，只見兩邊的山峰有一條條細細的瀑布垂墜，這樣的瀑布群只在峽灣才能欣賞到，連綿十幾公里，每個山頭都有幾條甚至十幾條瀑布從近千米的高山上流下來。

峽灣瀑布群。

在經過荷馬隧道後，天氣更加潮濕，陰雨連綿，山頭常年有積雪和冰川，雪和冰融化後水從山頂流下來，形成許多大大小小的瀑布；有的奔騰直下，疑似銀河落九天，有的隨風飄動，似仙女在揮舞白紗。如果乘直升飛機在高空往下俯視，會看到山頭有無數個小湖，因為每一條瀑布代表著一個小湖。雲霧繚繞、山頂人跡罕至瀑布的頂端無從知曉，如若不是親歷親睹，永遠想像不出全球有此地質奇觀，作為世界自然遺產實至名歸，正可謂「千瀑萬瀑落九天」。

第三段是坐游輪一覽米爾福德峽灣，航線一直通往塔斯曼海，峽灣最寬處達2公里，最窄處200米，兩邊都是懸崖絕壁的高山，多數高山山頂都戴著一頂白帽子，而山下多是綠色的樹木和植物。遊輪在多個點停靠，以便遊客在最佳角度觀賞瀑布和企鵝、海豚、海豹等海洋動物。

這裡有聲勢浩大的都特靈和博恩瀑布奇觀，景色壯麗的米翠(Mitry)峰，雲霧繚繞山腰、飛瀑落差大數量多、岸邊岩石海豹憩棲、溫帶雨林密布，明顯有別於世界其他著名峽灣，這就是米爾福徳峽灣的魅力所在。我們看到世界上瀕臨滅絕的軟毛海豹就躺在山腳下的岩石上曬太陽，憨態可掬。

船從峽灣的南邊順流而下，來到塔斯曼海(Tasman Sea)，逆流而上返回峽灣北邊。最讓我興奮的是，船長把游輪慢慢向落差160米的博恩瀑布靠近，船頭完全被飛濺的水霧籠罩著，無數的細小水珠直瀉臉上，遊客們高興得大喊大叫、得意忘形。

純淨的紐西蘭讓我們入迷，我們為世界上還有這樣的淨土而驕傲。