到冰島探冰穴 驚喜發現五彩仙境

沿途風光。（圖皆由作者提供）

一年多前，女兒和我去冰島旅遊，在冰島的奇山險水，冰雪遍地的初冬，空曠大地，人跡罕見，有一種奇怪的蒼茫清新之美。一望無際的雪地，除了蔚藍天空就是鋪滿厚厚的白雪，想起紅樓夢中最後一節，寶玉光著頭、赤著腳，披著一件大紅氈斗篷披風，在雪地上拜別父親賈政後，飄然引去的終場。這樣在荒涼，白茫茫的雪地上出現一襲大紅斗篷行人，原是驚人的美麗卻是父子淒然的告別，這應該就是拿冰島做背景的。

我們清晨三點多飛抵冰島首都雷克雅維克（Reykjavik )，全國30萬人口有80%都聚居此地，飛機在奇怪的時間抵達，幸好機場 巴士順利把我們送到酒店，等到九點才有房間，旅途勞累只能先睡一覺才能出門。

藍礁湖溫泉。

下午首先去的是最著名的藍礁湖溫泉（Blue Lagoon） 。時值11月，外面白雪覆蓋黑火山石，美麗迷人，入門後見蔚藍湖水霞氣迷漫，湖水溫暖，置身其中泡溫泉，池中心有酒吧供應酒水飲料，還有人造瀑布，分強、中、弱三處，站在瀑布底下，讓暖洋洋的水流為你捶背按摩，令人恨不得有張椅子可以坐下不離開繼續享受。

次晨一早旅遊社的車子來接，一行16人帶上行李跟著司機兼導遊出發，向冰島的西岸前行。因為不懂冰島文發音，所有譯音都是我姑且用英文音譯，五天馬不停蹄走訪各地，無法詳盡報導，只挑選自己印象較深刻的記下。

冰島西岸 走入黑洞

赫倫熔岩瀑布（Hraunfossar），走近只見滿眼凊徹的河水急流而下，白雪覆蓋著黑火山岩石，結了冰的冰水柱點綴其間，從冰山起源的河道一路加上無數的小冰川 流水溶會成河，有清徹藍白色相間的美麗河水，美極了！

斯奈山半島（Snafellsnes Peninsula）有奇特的景色，包括有名的教堂山（Kirkjufell）及瀑布，這座山形狀像哈利波特的帽子，很多人與之合影。

黑花崗山之直柱排列。

Gerouberg的玄武岩牆，是一根根玄武岩柱排隊站好的山，而山頂好像被平頭剪齊。下山後導遊帶著我們踏雪去找山泉水，在沒有特別的地方他停了下來，敲破薄冰雪，果然有一個水洞，大家都很開心渴這名副其實的新鮮山泉水，想到一樣的水在機場賣四塊半美金一瓶，真恨不得可以裝上幾瓶留用。

本來要去的國家公園因為天氣不佳關閉，我們改變行程到火山造成的地下穴洞，走入150呎的黑洞裡體驗全然靜寂的思考後，大家都高興出黑洞重見天日。

午餐時車子停在一個海邊，海岸線真正名副其實「驚濤駭浪，捲起千堆雪」，陽光下寂靜無人，回過頭來，遠處是白雪覆蓋山頭的火山，前面平地有幾棟房子，還有小湖，景色優美廣濶，此地得天獨厚的海光山色，叫人賞之不盡，以為嘆為觀止，那知道又有新驚喜。

冰穴內。

探訪冰穴 自然之美

在海邊，導遊再三強調警告大家，黑沙灘（Black Sand Beach）風勢強勁險惡，有大告示牌用各國文字寫明「危險」，「不可背向大海」因為風浪狡猾隨時變更，故又名黑蛇灘，被捲進大海死於非命的遊人時有所聞，我們都小心翼翼不敢太靠近海水。女兒和我發現此地的小石頭圓滑可愛，便隨手檢了幾個，回家後她再加上字，成了很好的紀念品。

行程的高潮是去探訪冰穴，我以為車子開到冰穴前便可進入觀賞，殊不知車子開了一個多小時才到另一個公司，詢問過各人健康狀況後便幫我們租雪靴、雪爪、長褲、頭盔等，再換他們的車子前往山腳下。這段沒有路的路，全是石頭，我們被拋上丟下、左傾右倒，車子幾乎會側倒下去。20分鐘後抵達山下，另有導遊等著。他交給我們每人一把小尖鋤頭，拿來打碎冰塊。我看著要爬的山和小徑，有點緊張，不知道自己體力能否支撐，但已經來不及想，只好跟著出發。

慢慢走完小山徑來到一個小平地，導遊開始教我們如何把鐵爪鞋穿上、怎樣走路才不會絆倒自己，因為從這裡開始就要爬冰山，幸好他說我們可以把鋤頭放下，他用一個大的可以開路，要我們一個接一個跟在他後面走。

女兒一看，全隊人中她的老媽最老、體力最差，便請導遊要慢慢走，不能讓我落後太多跟不上，導遊馬上要我緊跟在他身後，讓我定步伐快慢！在步步為營、有驚無險中，一邊小心走，一邊欣賞這個人間的冰雪仙境，最後爬到半山的冰穴入口，大家慢慢進入，穴洞內晶瑩剔透，色彩因陽光透射，或折射而變化萬千，從清純透明到深湛海藍，從反射中又見到紅黃色，真是名符其實彩色繽紛，到此才覺得好幸運無意中得到寶，更不後悔辛苦地到達。因為實在是驚嘆連連！只能讚美神奇的造物主了！

雪山美景。

冰島馬。

鑽石海灘 千年冰塊

傑古沙龍冰河湖（Jokulsarion Glacier Lagoon）由大西洋的冰塊融化而成湖，湖的面積日漸擴闊，到2009年己成為冰島最深的湖。冰川大冰塊終年不溶，美不勝收。此地成為自然界的奇蹟，一些007電影如「雷霆殺機」（A view to a kill）、 「誰與爭鋒」（Die Another day）等都在此取景拍攝。

從冰川走向鑽石海灘！起初因風大特寒，地上積冰厚滑難行，不想再走，但導遊說你們應該去，不看很可惜的，便和女兒慢慢滑冰式走到海灘，到了一看就傻了！整個海灘和淺灘上都是大大小小的冰塊，每塊形成和溶化不同，便變成這些冰塊，據說有些有千年歷史。這時陽光照射下來，冰塊呈金黃色，景像難忘！

這已經是行程的最後一天，五天裡我們還看了火山噴泉，但遠遠比不上黃石公園，所以不覺怎樣。倒是停在一個牧場上見識本地著名的「冰鳥馬」，馬腿很短、身子矮小、尾巴長，毛髮也長，跟人很友善，很被保護，法律禁止牠們出境或雜亂交配，以保障其純種。

黃金瀑布（Gullfoss）是冰島的熱門大景點，瀑布開始有三層流下，忽然轉彎成兩排，再流入溝口，氣勢恢宏，尤其是兩岸被積雪環抱，美得令我喘不過氣來！

這個瀑布本來是Thomason家庭的，曾有租約給外國人發展水力發電系統，幸而沒有成功，租約期滿後，Thomason小姐努力爭取成功、贈與國家，成為永久保護地，現在有她的銅像紀念她的功勞。

令人震撼之金瀑布，聲色俱全。

因禍得福 巧遇極光

最後要離開山區回首都了，最遺憾的是全程都無緣看到北極光，但這種可遇而不可求的事也無可奈何。中午停在惟一的大型超市禮品店午餐休息，離雷克雅維克還有三個半小時路程。重出發時，因為發生大車禍 ，路被封鎖，全面交通停頓，只好回到超市等。超市的大停車場慢慢擠滿了車輛，三個小時後，導遊朋友通報快要開路，叫他快去排隊，否則將更延誤歸程。回程的車子上，大家都意氣消沉累極睡了。忽然女兒醒來往窗外看，指著天空叫問，那是否北極光？

導遊一看說是，馬上把車子停在路旁空地。大家都興奮極了，我抓了大衣，衝下汽車，只見一組粉紅色和綠色的光芒在天空盤旋飛舞，導遊說我們很幸運看到比較少的粉紅色。 渴慕多時的心願忽然意外得償，雖然緊張匆忙中沒有照相機拍下難得的一刻，但能在最後的時刻，因交通意外延誤而能親眼目睹美景，當然我們是幸運的，也自然會感謝上帝賜予的禮物而永遠珍藏在心。

一個星期在這裡，每一處的大山大水都攝目眩神，無處不奇異新鮮，以為嘆為觀止，卻一山還有一山高，帶來心靈上雜念不侵清明舒暢，愛上冰島，期待再見！

有點國畫的山水。