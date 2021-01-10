夏威夷珍珠港 戰艦上看歷史軌跡

威基基海灘。（圖皆由作者提供）

冬天裡的人們，心盼著春天。為了早一刻享受春的氣息，我們一家2月初，由紐約直飛夏威夷檀香山（Honolulu），由寒冬跨入了暖春。

檀香山是美國夏威夷州 的首府，位於北太平洋夏威夷群島中歐胡島（Oahu）的東南角。2月的檀香山氣候溫和，白天氣溫在25℃左右。在夏威夷語當中，Honolulu意為「屏蔽之灣」。

走下飛機，進入機場大廳，頓覺春意濃濃。通道上貼有「ALOHA」巨幅歡迎標語。一問才知道，「 ALOHA」是夏威夷語「你好、愛慕、歡迎、再見」的意思。來到大廳外，感覺空氣清爽微甜，女兒說：「空氣甜，其實是花草的香氣。」 機場四周棕櫚林立，道路兩旁種滿了扶桑花；地上草坪碧綠，青天白雲飄逸；氣溫風和日暖，一派南國繁花似錦的盛春景象。

波利尼西亞文化中心。

文化中心 原民生活體驗

到位於歐胡島北端的玻里尼西亞文化中心（Polynesian Cultural Center）一日遊，可以迅速了解體驗原住民的生活與文化傳統。我們事先買好了一人90美元的套票，包括遊覽文化中心園區、千人宴會自助餐、晚間觀看《生命的氣息》原住民表演。

玻里尼西亞文化中心是由摩門教歐胡島教區創辦經營的非營利組織，如今已成為島上著名的觀光地之一。在遊覽區內，可感受原住民原生態的生活方式。遊客可與原住民近距離接觸，體驗鑽木取火、手工編織草籃、桑皮衣服製作、學習草裙舞傳達「ALOHA」、攀登椰樹採摘椰子、捕魚撒網的方式等。

千人自助餐大廳建築自然古樸，建築面積有一個足球場大，全部採用木製材料搭建而成。自助餐品種多樣，基本上是以西餐為主。在用餐之餘，我從餐廳打工的中國留學生了解到，有許多楊百翰大學夏威夷分校的學生在園區勤工儉學。他們一周工作15個小時，得到的收入足可以支付大學的住宿費。這也是當初文化中心建立的宗旨之一，資助學生、回饋社區。楊百翰大學夏威夷分校70%的學生，輪流在這裡打工，對園區、學校和學生可謂是一舉三得的善事。

晚上7時半，在可容納2000人的園區文化中心劇場，遊客們觀看由百名原住民藝術家演出的《生命的氣息》。劇情內容是：在很久以前的一個夜晚，島上的一個名為「瑪納」的男孩出生了，瑪納在海島生長的過程，得到了他的祖母、父母、部落和教會的培育及幫助，逐漸成長為島上能文能武的男人，他發出的生命氣息，是自然的、親情的、永恆的。歷時一個半小時的表演精采，裡面自然少不了有原住民表演的草裙舞。最後由12名男演員出場，表演了「火刀舞」。他們手持兩頭燃燒的火把，在舞台上奮力舞動旋轉；火把燃燒如火龍飛舞，鼓聲隨火龍起伏高低響起，全場觀眾激情站立，舞台與看台呼喚聲連成一片，劇場變成了歡騰的海洋。整個演出，反映出了原住民熱愛自己的家園，用屬於自己文化傳統，教育下一代。

千人宴會餐廳入口。

珍珠港國家紀念公園。

珍珠港紀念館 二戰遺產

來到位於歐胡島南面聞名於世的珍珠港，在紀念館劇場看《珍珠港事件紀錄 》，了解了1941年12月7日，日本 航空母艦編隊偷襲轟炸了珍珠港的前後過程，以及太平洋戰爭的最終結局，這段歷史史實各國的教科書中也都有記載。

記得1986年，我在日本留學期間，遊覽過日本瀨戶內海的廣島。廣島附近海灣地貌與美國的珍珠港相似，所以日本海軍航空兵事先駕機在那裡實際演練如何尋找港灣目標，進行低空飛行轟炸掃射等作戰訓練，以達到預想的偷襲效果。雖然，日本偷襲珍珠港取得了成功，但也給自己埋下苦果，最終美國集全國之力，向日本宣戰。在太平洋戰爭後期，美國向廣島和長崎投下了兩顆原子彈，威赫日本不得不投降。

我們乘美國海軍水兵駕駛的遊船，登上白色紀念館。紀念館的外形就像一個牛奶盒子，在它的下面，就是沉在海底的亞利桑那號戰艦。透過清澈的海水，可看到已生鏽的巨大艦體和露出水面的圓形主砲砲塔基座，這一切令人感嘆。如今亞利桑那號戰艦已被視為一座鋼鐵墳墓，也是1000餘名將士最後的長眠之地。同時，它也變成了一座戰爭和歷史紀念館。

在珍珠港遊客中心入口處，擺放著打撈上來的亞利桑那號戰艦上的鐵錨，鐵錨下方的四方金屬牌上刻有「RECOVERED FROM THE USS Arizona」（從亞利桑那號戰艦打撈的）。它告誡世人，譴責反思和安靜祈禱，不要戰爭，和平重要。

亞利桑那號戰艦的鐵錨。

密蘇里號戰艦主砲台。

密蘇里號戰艦 歷史見證

到珍珠港一遊更珍貴的，就是登上著名的「密蘇里號戰艦」（Battleship Missouri）。

密蘇里號戰艦是在第二次世界大戰時期建造的。先後參加了硫磺島戰役、沖繩戰役和對日本本土的攻擊作戰。最值得一提的是1945年9月2日，該戰艦駛進日本東京灣，作為日本投降儀式的簽字地點而舉世聞名。之後，密蘇里號戰艦加入了朝鮮戰爭，90年代又參加了波斯灣戰爭和海灣戰爭。1999年，密蘇里號戰艦正式退役，回到珍珠港並改為紀念艦艇（館），與相隔不遠，沉沒在珍珠港海底的亞利桑那號戰艦成為二次世界大戰史的遺產。

徜徉在密蘇里號戰艦的甲板上，看著巨大的艦砲和高高的艦指揮塔，聽講解員講述戰史的故事。密蘇里號戰艦可謂是幸運的戰艦，在南征北戰的半個世紀裡，戰艦右側僅受過一次輕傷。那是太平洋戰爭末期，日本派遣神風特攻隊自殺攻擊機衝擊該艦，其中一架神風隊戰機突破防禦火力網，衝向密蘇里艦右舷，造成一個凹痕，索性艦上沒有人員傷亡。

作為太平洋戰爭結束的見證者，在這艘巨艦前方右側甲板上，美國麥克阿瑟將軍作為戰勝國的代表，接受了日本無條件投降，宣告第二次世界大戰正式結束。

夏威夷威基基海灘（Waikiki Beach）的夜晚，天空月明星亮，海灘度假村燈火輝煌。處處見到遊人，桌桌坐滿食客，串串燈籠紅艷，朵朵玫瑰花香。蒼穹的星星有多少？我不知道，沙灘海灣有多少遊人？我也數不清。若說成千上萬，恐怕數字還是太少。也許可以形容人潮勝過海潮。夏威夷的這一夜晚比白晝更美麗，更迷人。是因為，今晚是「情人節」。

夏威夷美食——龍蝦。

夏威夷美食 啖披薩龍蝦

海灘上、草坪遮陽傘下、棕櫚樹林、岸邊度假村露天酒吧裡，有來自世界各地的「情侶」，也有老少三代舉家度假的遊客。入夜，沿卡拉卡瓦海濱大道（Kalakaua Ave）點起了火把，高樓的彩燈，火把的火光把道路和海灘照亮；星空下，聽海水沖刷著沙灘，觀賞原住民頭戴花環、身披草裙，輕歌慢跳呼啦舞。漫步十里海岸，耳邊傳來人潮的笑語歡聲……此時比喻為「愛的浪花勝過大海波浪」或許更恰當。

來到夏威夷就要品嘗當地風味食品，酒店服務員建議我們可以試試夏威夷的披薩。我們來到一家披薩店，訂了爐烤「夏威夷比薩」。十幾分鐘後，服務員雙手帶著厚厚的防熱手套，端來一個大磁盤，上面擺著一個熱氣騰騰、冒著草香的披薩。

服務員介紹，這裡的披薩與其他地方略有不同，加入了甜玉米粒、鳳梨和夏威夷當地的香草。我們趁熱吃了幾口，外層香脆、內層鬆軟，覺得比紐約傳統的義大利披薩味道鮮美，口感更爽。

在夏威夷，不可錯過的就是品嘗海鮮。在離住宿的香格里拉酒店不遠，有一處「RED LOBSTER」餐館，人氣很旺，晚餐時間賓客滿座。色味俱全的主菜龍蝦擺上了桌，配菜有蒜蓉麵包、油煎黃鰭鱒魚、蔬果沙拉，夏威夷啤酒酒味清爽。家人們舉杯，慶祝在夏威夷度過美好的情人節和令人難忘的環島之旅。

看著窗外海岸，停靠成排的遊艇和夕陽落日的海景，想起當地導遊介紹過的兩句詩：「浪花火把草裙舞，啤酒鮮花阿甘蝦。」現在理解和體驗了詩裡的意境，就算不虛此行。

眺望大海，春暖花開，赤腳走在柔軟沙灘上，留下一行腳印。有人說：「最愜意的旅遊環境是，茅舍門窗朝向大海，坐在棕櫚樹間的吊床上，看細浪捲白沙，遠方船帆點點。」這一幕，已呈現在我的眼簾。夏威夷的美，美在天青水藍、雲白花鮮、草綠春暖，山水風情實在讓人流連忘返。告別了夏威夷，我已懂得「 ALOHA」，下次再相會，也許還在2月的春天。