銀色沙灘、夢幻雨林…凱恩斯 澳洲最美「熱帶首都」

綠島美麗的沙灘。 （圖皆由梅芳提供）

澳洲 最漂亮也是最值得去遊覽的地方──凱恩斯（Cairns），這裡是「愛玩者」的天堂，擁有著世界最大的活體珊瑚礁群景觀、蜿蜒的海岸線、精緻美麗的島嶼、銀色的沙灘，素有「熱帶首都」的美譽。寧靜是這裡的主色調，美麗是這裡的代名詞，我們在這裡陶醉，享受著安靜和快樂，接受心靈的洗滌和藝術的薰陶，感覺自己彷彿與世界脫離，進入了愛麗絲那美夢中的仙境。這裡是藝術的聖地，是一個繽紛、悠閒的城市，四季如春。凱恩斯被譽為世界最宜居城市之一，可以說，到澳洲，如果沒去凱恩斯，就像到中國 沒到長城一樣。

熱帶雨林小鎮庫倫達。

庫倫達 熱帶雨林小鎮

凱恩斯四周密布著茂密的熱帶雨林，除了欣賞旖旎的風光，更可探訪邊緣雨林中的美麗鄉村。庫倫達（Kuranda）雨林小鎮是一個在阿瑟頓高地邊緣雨林中的小鎮，這裡是原住民Djabugay人集中居住的村落，小鎮地處原始熱帶雨林之中，有「澳洲熱帶雨林第一村」之美稱。

庫蘭達的雨林區域已經被聯合國教科文組織指定為潮溼熱帶世界自然遺產。這裡是被當地人稱為「童話小鎮」的夢幻之地，來到這裡可以感受不一樣的世界，古老和現代的氣息互相融合、碰撞，古典美和現代美的結合在這裡體現得淋漓盡致。

漫步在街道，欣賞這裡的的一切美景，看，這位「吹鼓手」用的樂器無疑是世界上最古老的樂器之一，這是一種用1至2米長的、被白蟻蛀空了內腔的桉樹樹幹做成的小號式的吹奏樂器。他用這種樂器利用舌頭與嘴唇快速震動在管口發出節奏與聲響，能模仿各種動物的生活習性，表演的維妙維肖，奏出各種古老的樂聲，它所發出的聲響，猶如低吟的山風，充滿神秘的泛音色彩。

土著藝術家。

夜晚的棕梠灣海灘。

棕櫚灣 靜謐美麗海濱

夜晚我們住在棕櫚灣（Palm Cove）的賓館，安頓好就迫不及待來到美麗的棕櫚灣海濱。棕櫚灣就像一位優雅的女士，慵懶臥在湛藍的海邊，那幽幽的碧綠讓人心定神寧。棕櫚灣除了一彎雪白細膩的沙灘，就是被綠油油的棕櫚樹層層包圍，雨林的綠和海水的藍，在和諧的色調中顯出獨特的對比，給人以靜謐的感覺。

早晨我們來到海灘，迎接第一縷陽光，清晨的棕櫚灣海灘是寧靜的，一輪朝陽剛剛跳出海面，霞光在水面跳動，抹紅了天際，照紅了水面，把沙灘、樹木、草坪也都塗上了一抹橘紅，微微的海風中，讓人從心中感到溫暖。

在棕櫚灣，每天早晨從賓館去市區和晚上回賓館的途中，會經過一個草坪，那個草坪上有成群結隊的袋鼠在那裡活動。導遊告訴我們，澳洲北部生活的袋鼠屬於小袋鼠，沒有南方的袋鼠那樣體大、強壯。

市中心的海濱大道綿延十幾公里，一邊是海灘的風光、蔚藍的天空、和煦的陽光，一邊是整齊的高樓大廈。海濱大道是凱恩斯的標誌性景觀，所以這裡總是有絡繹不絕的遊客。

凱恩斯熱帶植物園 建於1888年，這裡收集的椰樹和木生羊齒類植物以及多種熱帶植物是在澳洲獨一無二的，是澳洲熱帶植物最齊全的植物園。植物園中植被茂盛、滿眼蔥蘢，穿梭森林之間，細聽萬類自然之聲，陶醉在葉濃樹深，鳥語花香的桃源仙境之中。進入園區穿梭其間，只見古木參天，百花競艷，綠草如茵。據稱這裡有在1億5000萬年前就已經在地球上存在的古松樹，數十種開不同顏色和形狀花朵的薑科植物，幾十種熱帶蘭花和花莖長達一米以上的大蘭花等等，數不勝數。

熱帶植物園。

鱼和海鷗爭搶食物。

大堡礁 400多種珊瑚礁

大堡礁不是一個礁島，大堡礁是世界最大最長的珊瑚礁群，位於南半球，它縱貫於澳洲的東北沿海，北從托雷斯海峽，南到南回歸線以南，綿延伸展共有2011公里，最寬處161公里。有2900個大小珊瑚礁島，自然景觀非常特殊。大堡礁的南端離海岸最遠有241公里，北端靠近海岸，最近處離海岸僅16公里。在落潮時，部分的珊瑚礁露出水面形成珊瑚島。在礁群與海岸之間是一條極方便的交通海路。大堡礁退潮時，約有8萬公里的礁體露出水面，而漲潮時，大部分礁體被海水掩蓋，只剩下600多個島礁忽隱忽現。

風平浪靜時，遊船在此間通過，船下連綿不斷的多彩、多形的珊瑚景色，就成為吸引世界各地遊客來獵奇觀賞的最佳海底奇觀。這裡生存著400餘種不同類型的珊瑚礁，其中有世界上最大的珊瑚礁、1500種魚類、4000多種軟體動物、聚集242種鳥類，有著得天獨厚的科學研究條件，這裡還是某些瀕臨滅絕的動物物種的棲息地。

大堡礁以它未經修飾的自然之美聞名遐邇，也讓全世界的遊客們趨之若鶩。由於環境原因，大堡礁現在逐年減少。從1985年來，大堡礁已經消失了接近一半，環境問題對生態系統的破壞也是不可逆轉的，只要全球變暖沒有得到根本的解決，大堡礁就會這樣慢慢消失！

大堡礁的海水孕育了五彩斑斕的珊瑚礁，吸引了五顏六色的熱帶魚，還有其他林林總總的生物。暢遊其間，你很難不把自己當成童話中的小美人魚，在海中划動的每一波水花都是一個音符，每一個氣泡都像一種韻律，好像和那些美麗的小生物一起開心的聚會。在藍的海水中，大堡礁灰白的礁石和周圍鮮綠的青苔海草圍成一片片大陸，從上空俯瞰，整個大堡礁地區就像一幅閃著波光，大堡礁堪稱地球上最美的「天然裝飾品」，像一顆閃著天藍、靛藍、蔚藍和純白色光芒的珍珠項鏈。

大堡礁水域共約有大小島嶼630多個，其中以綠島、丹客島、磁石島、海倫島、林德曼島、哈米爾頓島、蜥蜴島、芬瑟島等較為有名。由於行程時間的原因，我們只遊覽了綠島。

綠島的一角。

綠島 玻璃船看海世界

綠島形成歷史久遠，是大堡礁上唯一珊瑚礁和熱帶雨林共存的島嶼，也是距離凱恩斯市區最近的內堡礁。是大堡礁珊瑚礁群中的一個小島，是一個全珊瑚礁構成的海島，以其沙灘上細膩的白砂聞名，綠島周圍有無數的美麗珊瑚。 豐富優質的堡礁、奇妙美麗的海底世界以及各項活動，為您提供精采美好的島嶼時光。我們從凱恩斯遊船碼頭出發經過約一小時的航行到達綠島。

到綠島後，我們先後乘兩次玻璃遊船欣賞海底的珊瑚和美麗的熱帶魚。第一次的遊船是玻璃底的遊船，透過遊船底部的玻璃欣賞蔚藍色的海底，鮮活的魚群和妖艷的珊瑚競相溢彩、夢幻絕倫！遊船兩邊是座椅，中間底部是鑲嵌了具有放大效果的透明玻璃，供遊客觀賞海底世界，上端設有欄杆，可以讓遊客搭扶，遊客可以舒服地俯身觀看海底。

駕駛員從身旁的容器中抓起一把魚食拋向海面，一群魚立即蜂擁而來爭食，海鷗也飛來和魚爭搶食物，海水濺起浪花美極了。第二次的玻璃遊船是半潛的玻璃船，就是遊客坐在四周是玻璃結搆的半潛船中，遊船幾乎都在水下，我們從兩邊的玻璃窗欣賞海底的奇觀。碧綠湛藍的海水、超過200多種珊瑚礁與熱帶魚，遊船行駛至離岸邊400多米處時海水很清澈，透過船底玻璃的映射，我看見了奇妙的海底世界，柔軟的珊瑚比比皆是，隨著海波飄蕩。一些珊瑚的形狀很奇特，有的像海石花、有的像鳥尾，有的像蘑菇、有的像花瓣兒，還有一簇簇如血管動脈，顏色有紫色、粉色、灰色、紅色等。魚群在珊瑚間游來游去，有人把大堡礁形容為海洋中的熱帶雨林，那麼，珊瑚就是這個海洋熱帶雨林中的樹木，魚類和海洋生物就如同鳥獸，牠們為各自的生存而爭鬥。

綠島是一座綠色小島，像一顆綠色的寶石鑲嵌在美麗的大堡礁之上。總之來到島上你會覺得這裡就有如天堂一般，我們在熱帶雨林漫步，享受天然大氧吧；或在著名的海灘陽光浴，體驗澳洲人之豪放情懷；憑海臨風，看過往船隻。

可惜這麼大的大堡礁，我們只遊覽了綠島，還有海曼島等許多美麗的礁島等待著我們，再見了，凱恩斯！我們會再來！

綠島附近海面上的海龜。