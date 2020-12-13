牙買加半日遊 爬「梯田式」瀑布好涼快

水中手牽手，逆流而上。（圖皆由作者提供）

郵輪 重聚之旅的某一站是牙買加（Jamaica）。我有兩個同事就是從牙買加來的，拜訪同事的家鄉，很興奮呀！牙買加的短跑運動很有名，最出名的就是男子短跑運動員尤勝博爾特（Usain Bolt），他是男子100公尺、200公尺以及400公尺接力的世界紀錄保持者，也是以上三項賽事的奧運金牌得主。

我們一群朋友下了郵輪後才去找旅遊車，交涉、講價、時間、地點，湊了25人一車。導遊的名字是迪昂（Dion），她活潑健談，歡迎大家來到美麗的島國，並為我們介紹當地的風土人情。

牙買加曾經被西班牙占領，後來英國 人趕走了西班牙人，成了英國的殖民地，1962年8月獨立，仍留有不少英國政府的規定。牙買加山多，80%是山，其中以藍山咖啡聞名的藍山最富盛名。該島依山傍海，景色宜人，1962年發行的第一部007電影「第七號情報員」（Dr. No）就曾在該島上取景拍攝。人民的信仰以天主教為主，有300萬人口，20%是外國人，有不少中國人在此經商。當地也有不少美國的連鎖店，車經肯德基炸雞（KFC）時，導遊幽默地說，當地人稱之為「別自個煮了」（Keep you From Cooking）。

該地的教堂與酒吧是合在一起的，夫妻同去，妻子上教堂，丈夫上酒吧。「外人會責問，你們的教堂怎麼可以賣酒呢？我們則回，我們的酒吧還附贈教堂服務。」牙買加的蘭姆酒（Rum）很有名，喝了一杯，眼睛就閉了，再喝一杯，眼睛就開了，喝了第三杯，就會喊上帝了。行車途中，偶爾會遇到裝扮奇特的遊走銷售員，就在路道中，賣起當地的藝品，也有進行街頭表演的，真是賺錢有道、賺錢於道也。

路道中的遊走銷售員，賺錢於道也。

漁村變身度假勝地

我們郵輪登岸的城市是奧喬里奧斯（Ocho Rios），它是位於牙買加北海岸的港口城市。以前是個小漁村，現在轉型成了一個度假勝地。在過去十年間爆炸式成長，是加勒比海地區人口增長最快速的城市之一，並已成為一個備受歡迎的旅遊目的地，其特色在於免稅購物、郵輪碼頭、美麗的海灣和一整排海灘旅館。該城隸屬於聖安區（Saint Ann），聖安區是山地、河流、雨林和瀑布的匯集地，奧喬里奧斯在西班牙語中正是「八條河」的意思。我們的主要旅遊景點是鄧恩河瀑布公園（Dunn’s River Falls & Park），抵達後車內又分兩派意見，8個人決定要買票進去瀑布公園，另外17人決定不進去。

鄧恩河公園占地面積極廣，地處熱帶雨林區，老樹巨木，隨處可見，裡面還規畫有花園區、飲食區、手工藝區、運動員相片區，基礎設施都很齊全。此公園的最大吸引亮點是鄧恩河瀑布，180呎（55公尺）高的梯田式瀑布、長600呎（180公尺）的階梯式河道。一階一階間散布著大小不同、深淺不一的潟湖池，河的兩旁環繞著叢林巨樹。階梯像巨人的天然樓梯，有些雖然經過了人工補強，但自然風景優美秀麗，仍是原始味十足。河的底端流入淺短的白沙海灘後緩緩注入加勒比海。

鄧恩河公園遊人如織，各個有備而來。

梯田式的鄧恩河瀑布

鄧恩河瀑布是奧喬里奧斯的著名瀑布，也是加勒比海的主要旅遊勝地，每年吸引如織的遊人。入水、親水、戲水、溯河而上是它的特色，許多人有備而來，早已穿好泳衣，一團團的人，在公園導遊的指導、協助、帶領下，眾人手牽手而形成一條條人龍，一個接一個地涉水前進，逆流而行、攀登。熱帶島國氣候下，溯溪而上可真是消暑散熱的好活動呀：我與另外三位女團員，深受感染，無備而來（並沒有帶泳裝），四人也組成了一個最小的團體，跟著入水，一探那石水，水至半身，一享那清涼，我們的時間有限，也只能走了兩小段。

那清澈的流水，穿流不停，水聲涓脆；那乳白色的大石頭，是大自然的精心傑作；一串串的人潮，歡聲迎著笑語，一手手的牽連，牽起互助合作。遊客們盡情地享受涉水爬山的涼快、驚奇、清爽、驚喜。這見似精采刺激或有些危險，其實倒挺安全的，乳白色的石頭也不滑，流水不生苔也。河道旁邊有護欄、階梯，周圍是鬱鬱蔥蔥的綠蔭，不想弄濕或無法涉入多石不平的地形者，在旁欣賞也能望梅止渴、望涼止熱。

園內老樹巨木前，公園導遊說明入水的注意事項。

瀑布下藏有戰役紀念碑

不太長的鄧恩河擁有鈣華（travertine）沉積物，富含碳酸鈣的泉水，形成一系列的石灰岩階地。這種瀑布河川因為泉水中的沉積物不斷重建，被地質學家描述為一種「活化現象」。鄧恩河瀑布是世界上為數不多、直接流入大海的鈣華瀑布之一。我們八人也沿著河道向下走至河的底端，腳踏白沙海灘，面迎加勒比海。靜藍的天空，可解百憂，無邊無際的大海，可慮俗塵，海邊雖短，白沙有情，加勒比海，我們投入妳的懷抱！

這瀑布公園也是1657年拉斯霍雷拉斯（Las Chorreras）戰役的所在地，當時英國人在此擊敗了來自古巴 的西班牙遠征軍。牙買加歷史學會在瀑布底部放置了一塊匾牌，以紀念這300多年前的往事。歷史事件早已遠離，淹沒在綠山清水中、白沙藍天裡、遊人如織的嘈聲笑語中，也只剩下一個匾牌遙憶當年了。