美景連發！紐西蘭航空飛安片 尋找世界第8大自然奇觀

紐西蘭航空尋找世界第八大自然奇觀之旅，世界自然遺產米佛峽灣。（圖：紐西蘭航空提供）

向來以創意飛行安全宣導短片聞名的紐西蘭航空攜手紐西蘭觀光 局發布其最新力作「Aotearoa，世界第八大奇觀」。短片內容聚焦於尋找世界第八大奇觀之旅，將飛行安全注意事項融入紐西蘭令人屏息的美景中，西岸壯麗的冰河、世界自然遺產米佛峽灣與南極光勝地斯圖爾特島盡數呈現於觀眾眼前，展開一場難以抉擇的美景追尋之旅，最終拍板以毛利語中的紐西蘭「Aotearoa」成為「世界第八大自然奇觀」。

來源：Air New Zealand YouTube

紐西蘭航空在全球市場向來以極富創意的行銷手法聞名，而其飛行安全宣導短片更每每透過令人驚豔的方式呈現，「Aotearoa，世界第八大奇觀」邀請全球觀眾一同探索紐西蘭多樣的自然美景，以解2020年因新冠肺炎疫情 而導致國際旅遊停擺之遺憾。

新冠肺炎疫情對全球包含紐西蘭在內的觀光業造成巨大的影響，紐西蘭航空首席客戶與業務長Leanne Geraghty表示，全新的飛行安全宣傳短片將毫無疑問地成為向全世界推廣紐西蘭最有力的方式：「國境關閉後，原先從世界各地造訪紐西蘭的遊客無法入境，致使紐西蘭航空國內航線乘客數減少30%，而『Aotearoa，世界第八大奇觀』短片展現了紐西蘭從雷因格海角到斯圖爾特島的美景，成為刺激國內觀光需求的全新方式，此舉不僅有助於地方觀光推廣，更能為紐西蘭整體經濟帶來正面影響」。

對於擁有多元地貌景觀與天然美景的紐西蘭而言，觀光業的復甦至關重要，紐西蘭觀光局局長René de Monchy也不約而同地表示：「該短片中不可思議的畫面是另一種鼓勵民眾進行國內旅遊的方式，不但能吸引紐西蘭人前往各地體驗新事物，同時也能有效的支持紐西蘭國際觀光宣傳，使紐西蘭持續在國際遊客的心中占有一席之地」。