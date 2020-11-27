我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

搞錯劑量！牛津疫苗試驗有問題 要重新再來

藝術「海底撈」？澳洲水下博物館 觀光與保育難題

轉角24小時
位於澳洲大堡礁中段湯斯維爾（townsville）海域的「水下藝術博物館」（MOUA），2020年8月正式對外開放，成為繼墨西哥坎昆美術館（Cancún Underwater Museum）、西班牙大西洋美術館（Museo Atlantico）之後，承先啟後的第三座水下美術館。 (取材自MOUA)
位於澳洲大堡礁中段湯斯維爾（townsville）海域的「水下藝術博物館」（MOUA），2020年8月正式對外開放，成為繼墨西哥坎昆美術館（Cancún Underwater Museum）、西班牙大西洋美術館（Museo Atlantico）之後，承先啟後的第三座水下美術館。 (取材自MOUA)

位於澳洲大堡礁中段湯斯維爾（townsville）海域的「水下藝術博物館」（MOUA），2020年8月正式對外開放，成為繼墨西哥坎昆美術館（Cancún Underwater Museum）、西班牙大西洋美術館（Museo Atlantico）之後，承先啟後的第三座水下美術館。參觀者必須潛水進入美術館，在波光粼粼的海面下欣賞裡頭的雕塑與裝置藝術品。明年MOUA也將擴大規模，開放大堡礁周邊，分別位於棕櫚島（Palm Island）和磁島（Magnetic Island）的新園區。

大堡礁位於澳洲東北方，是全球最長的珊瑚礁群，綿延2300公里的珊瑚礁海岸，包括近900座島嶼、1,500種熱帶魚類。豐富的熱帶海洋生態以及當地原住民文化，每年都吸引數百萬人次造訪。不過，大堡礁長期面臨因氣候暖化、石油汙染等問題，造成珊瑚白化、棘海星數量暴增等環境破壞，使大堡礁面臨生態平衡的崩壞威脅。

「海妖」是一座16英尺高，矗立在湯斯維爾港邊的女子雕像。形象取自當地烏古魯卡巴（...
「海妖」是一座16英尺高，矗立在湯斯維爾港邊的女子雕像。形象取自當地烏古魯卡巴（Wulgurukaba）族原住民少女瓊斯（Takoda Johns）的模樣。 (取材自MOUA)

因此，MOUA的創建核心，和近年興起的生態博物館（Ecomusée）相似，都是希望能夠透過從上端開始兼顧環境、文化、並促進經濟成長。該園區的主要創作者泰勒（Jason deCaires Taylor）是位海底藝術雕塑家，他的創作理念，就是希望能夠結合藝術設計、當地歷史與環境保育。在MOUA已開放園區中的知名作品「海妖」（Ocean Siren）和「珊瑚溫室」（Coral Greenhouse），就是其代表作。

「珊瑚溫室」是採用友善海洋的人造珊瑚礁材質製作的一系列人物塑像，可讓海洋生物安心棲息。從海裡望去，就像動畫《小美人魚》中意外落在海底的雕像，和優游其中的熱帶魚融為一體。不過這些塑像主題，都跟海洋保育有關：包括用顯微鏡研究珊瑚礁的海洋科學家、清理海床的海洋保育人員、還有年輕的學生。

而「海妖」則是一座16英尺高，矗立在湯斯維爾港邊的女子雕像。形象取自當地烏古魯卡巴（Wulgurukaba）族原住民少女瓊斯（Takoda Johns）的模樣，女神般迎接港口的船隻與遊客。雕像身上裝有LED燈，可監測大堡礁海域的溫度數據，依照不同色溫的燈光提出警示。

「珊瑚溫室」是採用友善海洋的人造珊瑚礁材質製作的一系列人物塑像，可讓海洋生物安心...
「珊瑚溫室」是採用友善海洋的人造珊瑚礁材質製作的一系列人物塑像，可讓海洋生物安心棲息。 (取材自MOUA)

為何MOUA會選址在此？根據世界自然基金會（World Wildlife Fund）的統計，每年造訪大堡礁的人次達180萬人，但有85%的旅客都集中在兩個小點：大堡礁中段偏北的凱恩斯（Cairns）和中段偏南的降靈群島（Whitsunday Islands）。而湯斯維爾、棕櫚島和磁島，剛好夾在中間，可以分散過於集中的觀光人潮。

2020年，因為疫情衝擊，大堡礁雖然減少部分觀光客，卻仍面臨嚴重的珊瑚白化問題。根據《衛報》報導，目前澳洲氣象局預估，12月將來臨的2021年夏天，大堡礁周邊的海域溫度，將比往年上升近攝氏1度，可能造成繼2016、2017、2020以來的「第四波」大規模白化衝擊。要如何在這樣的生態危機中，打造觀光永續？也成為MOUA的考驗。

據《ABC》報導，一名磁島當地居民貝提（Lauren Beattie）便表示，不希望這些藝術品蓋在此地，建議博物館另覓適合地點。「這裡的生物多樣性非常豐富，有完整的珊瑚礁、珊瑚礁魚、掠食魚...大量遊客來到海灣，進入水域，遲早會對這裡造成破壞。」

這些塑像主題，都跟海洋保育有關：包括用顯微鏡研究珊瑚礁的海洋科學家、清理海床的海...
這些塑像主題，都跟海洋保育有關：包括用顯微鏡研究珊瑚礁的海洋科學家、清理海床的海洋保育人員、還有年輕的學生。 (取材自MOUA)

另外，新園區還有一項爭議，則是文化挪用問題。根據館方提供的照片，在棕櫚島海岸將設置大型原住民雕塑描繪其歷史故事，但此舉卻引起當地社群批評。另一位原住民居民蓋亞（Lynore Geia）就指出，依照部落的傳統習俗，在人們過世後展示他們的肖像臉部，是相當冒犯的事情。「更多的社區居民，在建設前應該都要被諮詢，而不是等到草圖設計都畫好了才知情。」

博物館館方、副主席史密斯（Adam Smith）則對此回應，目前案子都還未正式拍板，也正在收集更多居民意見。「我們已經做了很多的諮詢...開了好幾十場會、見了好幾百人，」在館方陸續舉辦的公聽會中，也包括了要擇選哪些藝術品、適合的展示地點等議題。

這次在大堡礁的水下美術館爭議，帶出更深層的討論是：能夠結合環境保育、文化正義、還能提升經濟的新觀光景點，最終真能面面俱到，全部兼顧嗎？或許也需要更多時間來觀察。

根據館方提供的照片，在棕櫚島海岸將設置大型原住民雕塑描繪其歷史故事，此舉引起當地...
根據館方提供的照片，在棕櫚島海岸將設置大型原住民雕塑描繪其歷史故事，此舉引起當地社群批評。這次在大堡礁的水下美術館爭議，帶出更深層的討論是：能夠結合環境保育、文化正義、還能提升經濟的新觀光景點，最終真能面面俱到，全部兼顧嗎？ (取材自MOUA)

美術館 觀光 博物館

上一則

疫苗捷報振奮航空業！澳航開第一槍規定搭機前須打疫苗

延伸閱讀

53艘運煤船卡關中國 澳總理態度軟化反被北京加碼制裁

53艘運煤船卡關中國 澳總理態度軟化反被北京加碼制裁
美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
澳網／延期成定局 澳洲政府盼只延1至2周

澳網／延期成定局 澳洲政府盼只延1至2周
50多艘澳洲運煤船卡中國港外幾個月 僵局能破嗎？

50多艘澳洲運煤船卡中國港外幾個月 僵局能破嗎？

熱門新聞

台灣交通部觀光局拍攝的台灣小鎮暨獨自旅行宣傳影片，獲美國旅遊界麥哲倫獎金獎。(截自台灣交通部觀光局臉書影片)

台灣小鎮影片凸顯旅遊安全 獲美國麥哲倫獎金獎

2020-11-24 11:16
遊客在湖南省張家界武陵源搭乘百龍天梯欣賞峰林景觀。(新華社)

中國「百龍天梯」觀光重啟 難救張家界旅遊衰退

2020-11-20 00:17
嘉義縣中埔鄉赤蘭溪一處攔河堰因外型神似鍵盤，被網友PO上網，引起熱議。（圖：網友Wade Lee提供）

超大鍵盤從天而降！台灣阿里山小溪暴紅

2020-11-19 01:42
Simple Kaffa興波咖啡勇奪世界最佳咖啡館。(本報資料照片)

世界50間最佳咖啡館 第1名在台灣

2020-11-14 01:11
西庸城堡， 13世紀建造的城堡是歐洲十大城堡之一，以虎踞龍盤之勢，扼守在湖邊城前。(圖皆為作者提供)

瑞士環湖行 深度人文巡禮

2020-11-22 02:02
廬山牯嶺鎮，獨特的「雲中山城」。（圖：本報江西九江傳真）

江西九江「廬山奇景」 變化萬千

2020-11-20 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出

詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出
美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼