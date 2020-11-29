水上屋、白沙灘 大溪地海上天堂

夕陽伴隨著泛舟。（圖皆由作者提供）

如果有人要我描繪天堂的樣子，我會第一想到Tahiti（大溪地）。童年時看到畫冊上，有法國後印象派畫家高更所畫的色彩絢麗的大溪地女人，《我們朝拜馬利亞》、《我們從哪裡來？我們是誰？我們往哪裡去？》原始、純樸，帶有神性，那藝術魅力吸引著我，心想：「有朝一日，一定要去天堂般的大溪地！」

終於這個願望實現了。我訂了套票：來回機票、機場 接送、來回雙程輪渡，七晚五星級洲際酒店加早餐，Hotel InterContinental Tahiti Resort兩晚、Hotel InterContinental Moorea Resort & Spa五晚，整個旅程因為旅途和時差因素共八晚。

海豚中心中的海豚們在水中快速地來回翻滾。

第一印象：花香熱情

出發當天早上，我和先生就駕車去機場，寄了車，乘阿聯酋班機從墨爾本飛三個半小時到了紐西蘭的奧克蘭機場。這是我第一次乘阿聯酋飛機，印象很好，那閃爍滿天星的天花和美味佳肴，給我留下好印象。到了奧克蘭機場，我倆吃了午餐，我和先生說：「不知為什麼，到了紐西蘭總給我非常平和舒服，賓至如歸的感覺，也許和澳洲文化相近的關係吧？」我們再轉乘大溪地航空飛往大溪地首都帕皮提（Papeete），共飛行4小時50分鐘，飛越國際子午線後，抵達法阿國際機場，馬上有旅行社安排的司機歡迎我們。當地語「歡迎」發音「IA ORANA」， 他為我們戴上了芬芳馥郁的鮮花環，大溪地的好客撲面而來，那特有的熱帶花的色彩和芳香是那麼愉悅難忘！

大溪地首都的州際酒店占地12公頃，在熱帶花卉和瀉湖圍繞之中，只見清澈見底的海水下，五彩繽紛、形狀各異的熱帶魚歡快地游來游去。我們因為旅途勞頓，早早休息了。第二天早上去餐廳早餐，發現因為那天是周日，居然供應海鮮早午餐，各種新鮮美味的海鮮大量供應，加上熱帶水果和傳統的早餐食物目不暇接，我們都淺嘗一些，就去探索這個美麗的度假村了。

翠綠的竹林、艷麗芬芳的熱帶花卉、南太平洋的木雕、汽根大榕樹、茅草頂的水上屋、椰子樹下的白沙灘、遠處大海上的點點白帆，一切的一切，真是太美了！

美景當前，時間有限。下午2點10分就有人接我們去船碼頭，3點乘一小時輪渡向西，去茉莉亞島（Moorea）度假。好在回國前最後一晚我們還會回到這個美麗的度假村。

大溪地和其他海島不同之處在於她同時擁有寬廣的海和神聖的山。火山活動造就了高聳的、山脈眾多的地理環境，四周由珊瑚礁環繞，肥沃的土地為最原始的定居者波利尼西亞人提供了食物，他們組成了島上70%的人口，其餘是歐洲人、中國人及通婚的後代組成。該島在1880年就已經被宣布為法國殖民地，但直到1946年當地居民才獲得法國國藉。法語是大溪地唯一官方語言，但大溪地語卻是被廣泛使用的當地語言。

夕陽西下的美景。

茉莉亞島 山青海藍

早晨，我和先生走在大溪地茉莉亞島的公路上，四下無人。放眼望去，一邊是高高的青山，山上還造了一幢幢的度假屋。另一邊是無際的大海。大溪地海水的藍綠色真奇特，就像翠玉，美得心醉。我們一路談笑風聲，大溪地特有的熱帶花香味撲鼻而來。我們在這愉悅的環境中，說說笑笑，偶爾停下互相拍照。突然，一輛小汽車打了一個U-Turn，在我倆面前嗄然而止，我們一驚，還以為我們做了什麼不對的事。一位中年男士從小車中走出來，友好真誠地對我們說：「我來為你倆拍幾張合影吧。」我們這才回過神來，向他表示感謝，並將照相機遞給他，他為我們拍了幾張橫的豎的合影。照片中我們露出了甜美的笑容，記錄下這美好的一刻。他拍完後，向我們揮手道別，祝我們在大溪地有一個愉快的假期。就又坐回車裡，掉頭繼續趕自己的路了。我們十分感動，大溪地的純樸好客，通過他，真摯地傳遞給我們。

回程路上，我們經過一個熱帶植物園 ，裡面是各種香花異草，許多會提煉成香水。還有一種當地特有Monoi的植物，提煉成的精油可以護膚護髮。

我先生最喜歡的旅遊方式就是在度假聖地休閒，而不是每天馬不停蹄地去好多地方。大溪地十分理想。我們在海邊散步、打網球、游泳、看書，每晩上看波利尼西亞草裙舞。我向當地婦女學習，用稻草芭蕉葉編織成扇子和工藝品。我還學她們的樣，入鄉隨俗，摘一朵紅花戴在頭上。第一次不明就理，戴錯方向，她們教我鮮花戴在左邊表明「名花有主」，戴在右邊表明還在找「對象」，我就趕緊把花從右邊移到左邊。

從每天送來的度假村節目單上，我看到每周三、五上午十點有Aqua水下操，我就去參加了。原來是有位常駐茉莉亞島的法國女人，帶領一批她的朋友做水下操，歡迎酒店客人參加。我換好泳衣，踏著黑石沙灘，和她們一起奔向大海，她用法語叫著口令。在大海裡做水下操，和我們平時在泳池上的課完全不同，在深不見底的海中，心裡好緊張，還好借助那根海綿棒，幫助我浮起！法國老師至始至終關注著我，真是一次難忘的經驗！

重視保育 海龜中心

下午，我預約了去Helene Spa做按摩，美容院在一幢乾淨的小屋裡，原木地板、草編的牆壁、茅草屋頂，幾位純樸的Maohi婦女為我服務後，我就又買了一些精油護理用品，雖然價格很貴，但也是支持當地人民一種方式。

海龜保育中心

一路散步走回，突然發現一塊牌子，寫著「海龜保育中心」（Sea Turtle Care Centre)，覺得蠻有意思，就走過去看，門口有塊很大的英、法語的告示牌，寫著這個機搆已經收養了波里尼西亞海域有傷病的海龜們，等它們痊瘉後，再放入大海，讓牠們重新投入大自然的懷抱。有一位姑娘正在向一個頭頸上掛著紅布的大海龜餵食，我和她交談了一會，她說這個海龜兩年前就收養了，現在差不多可以放回大海了，裡面還有幾個。她熱愛這份工作，保護地球生態環境是她的責任。

再朝前走，過了木橋，看見有幾個人在瀉湖裡。原來這個度假村有大溪地唯一的海豚中心（Dolphin Lagoon），只見一位穿著長袖連體泳衣的帥哥在訓練海豚，海豚們在水中快速地來回翻滾，還時不時跳出水面，我在橋邊看得入迷，拿出相機頻頻拍照，抓拍海豚躍出水面的那一刻。好戲還在後面呢！接下去，來了一對情侶和一位攝影 師，他們在教練的指導下，與海豚相擁、親吻，讓攝影師為他倆拍照，原來這是一場別開生面的海豚婚禮！

海豚中心中的海豚。

遊客與海豚相擁、親吻。

最後一夜 草裙熱舞

短短五天的假期轉眼結束。我們又乘輪船返回首都洲際酒店。我們趕上了日落美景，夕陽徐徐地落入金光閃耀的大海，使周圍的一切更顯得浪漫無比。入夜，酒店裡火光閃爍，波里尼西亞壯美的小伙子和姑娘們舉著火把載歌載舞。和著音樂和鼓聲，小伙們半裸著上身，體態健美，姑娘戴著椰子殼胸罩，皮膚黑裡透紅。他們頭戴貝殼和紅羽毛頭飾，身穿紅色草裙，伴隨著鼓聲，豪放不羈地舞動著腰肢，律動感十足，激烈狂野，充滿青春活力。最後的吞火炬表演將晚會引向高潮，場面極為震撼！

最後一天，巴士將我們送回機場，我們要和天堂般的大溪地告別了，司機又為我們戴上用白色小貝殼串成的長項鏈，他說這是送別客人的當地習俗，因為貝殼花環可以保存，希望我們勿忘美麗的大溪地。

在機場候機時，我想要買幾樣紀念品帶回大溪地的美好。我買了一條閃耀著彩虹般色彩的黑珍珠項鏈，以及一大瓶Reva de Tahiti (法語：大溪地之夢）香水，它提取了大溪地特有鮮花的芳香，我想日後懷念她時，就灑一些，讓這花香圍饒我，帶回我所有夢幻般的美麗記憶。