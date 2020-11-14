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鐵道迷注意 南非克魯格公園 「橋上火車酒店」將開幕

中央社／約翰尼斯堡14日專電
前往克魯格國家公園旅遊的交通工具，火車曾扮演重要角色。(歐新社)
前往克魯格國家公園旅遊的交通工具，火車曾扮演重要角色。(歐新社)

聞名全球的南非克魯格國家公園首創大橋上火車酒店即將於12月開幕，共有24間可容納48人的6星級套房，臨空眺望觀賞野生動物生態，並可享受室外游泳池居高臨下的感覺。

大約100年前，人們前往克魯格國家公園（Kruger National Park）旅遊的交通工具是火車。如今這列火車已經改裝為高級酒店，對鐵道迷而言，慶祝火車精彩歷史與不尋常場景的同時，連帶賦予許多物品新的生命。

19世紀正是杜省（Transvaal）掏金熱高峰期，塞拉提鐵路（Selati Railway）扮演重要角色。1923年鐵路收歸國有並推出火車9日遊，包括現為克魯格公園一部分的沙比動物保護區（Sabie Nature Reserve）內的沙比河（Sabie River）的塞拉提橋（Selati Bridge）上停留片刻，然後進入火車站，遊客下車後在護林員陪同下步行進入灌木區，然後回到火車上過夜，第二天日出後火車駛離，前往下一站。

這個旅遊行程推出後大受歡迎，鼎盛時期每周有高達250班次列車穿梭保護區內，嚴重影響動物自然生態，造成大量動物死亡。1973年鐵道公司決定廢棄舊的鐵道，搭建一條新鐵道繞過動物保護區。

在有心人士規劃下，廢棄的舊鐵道與舊式火車以嶄新面目迎接旅客，改裝成高級酒店的火車將永久停留在大橋的舊鐵道上面。

南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）今天引述克魯格塞拉提特許專案（Kruger Selati Concession）總經理巴恩斯（Judiet Barnes）表示，克魯格火車站（Kruger Station）以及克魯格夏拉提：大橋上火車酒店（Kruger Shalati：The Train on the Bridge Hotel）的行程，不僅回顧歷史，且對鐵道迷有著不尋常的感受。

他表示，這項行程內包括廢棄已久的車廂、歷史悠久的車站、橋樑，以及精心修復的1950年代的臥鋪車廂。酒店的名字夏拉提（Shalati）則是來自1名19世紀傑出的女酋長，她曾統治過一個大部落。

火車酒店共有24間玻璃車廂臥室，此外還有座落於平地車站的7間家庭式房屋。火車上禁止12歲以下孩童入住，但允許入住家庭式房屋。

報導引述巴恩斯說：「這不是普通酒店，除了居高臨下觀賞河岸兩邊景觀，也可以看到動物喝水，房間全是6星級。最特殊的是在橋上高高懸掛的游泳池，嚴格來說適合給那些沒有懼高症的人使用。」

前往克魯格國家公園旅遊的交通工具，火車曾扮演重要角色。(歐新社)
前往克魯格國家公園旅遊的交通工具，火車曾扮演重要角色。(歐新社)

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