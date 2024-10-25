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巴黎聖母院12月8日重開 擬收5歐元門票

編譯中心／綜合25日電
「巴黎聖母院」歷經5年修復將重新開放，擬向遊客收取5歐元門票。(路透)
「巴黎聖母院」歷經5年修復將重新開放，擬向遊客收取5歐元門票。(路透)

遭惡火侵襲的法國地標「巴黎聖母院」歷經5年修復，將於12月8日重新開放。法國部長們提議，在聖母院重新開放後向遊客收取5歐元(約5.40美元)的門票，用於保護法國的宗教遺產。

費加洛報報導，文化部長達提在採訪中說：「在整個歐洲，人們必須付費才能進入這些非凡的宗教建築。」她說，在與巴黎天主教大主教的談話中，她提議「對所有參觀巴黎聖母院的遊客徵收一項象徵性費用，這筆錢將完全用於保護宗教遺產的重大計劃」。

巴黎聖母院在2019年發生大火，經過大規模重建工作後將重新開放。達提估計，對每位遊客收取5歐元的門票，每年將帶來約7500萬歐元(8100萬美元)的收入，「如此一來，巴黎聖母院將拯救巴黎和法國的每座教堂。這將是一個宏偉的象徵。」

她強調，在法國有許多知名建築物，每年都吸引了上萬名遊客前來觀覽，但這些建築物卻處於劣化狀態，因此需要新的資金來源來支援維護工程。

達狄還提到，非歐盟籍人士來法國參觀非宗教地標時，應該支付更多費用，「一位法國遊客跟一名巴西或中國遊客，向羅浮宮（Louvre）支付相同的入場費，這樣是正常的嗎？」

保守派內政部長霍塔尤(Bruno Retailleau)也支持這項提議。他回憶起自己曾花5歐元，參觀巴塞隆納知名教堂聖家堂(Sagrada Familia)。

霍塔尤告訴法國國際廣播電台，「如果我們能用5歐元就能拯救人們珍惜的宗教遺產，那麼收費是值得的，無論他們是否是信徒…這是法國景觀的一部分。」

根據聯合國世界觀光組織數據，法國2023年成為全球第一的旅遊目的地，接待了約1億人次的遊客。

巴黎聖母院 觀光 歐盟

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