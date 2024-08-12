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玄孫「愛的迫降」取景地 6大瑞士路線浪漫推薦

記者鍾張涵／台北即時報導
旅行網站Klook搜羅6大最適合度蜜月的瑞士浪漫路線。(圖／Klook提供)
旅行網站Klook搜羅6大最適合度蜜月的瑞士浪漫路線。(圖／Klook提供)

瑞士以得天獨厚的浪漫自然景觀和豐富活動聞名，是許多人心中度蜜月的首選之一。旅行網站Klook搜羅6大最適合度蜜月的瑞士浪漫路線，包含能8小時膩在一起並飽覽美景的「冰河列車」、人氣韓劇玄彬、孫藝真定情作「愛的迫降」取景地因特拉肯等，讓新人感情在旅程中持續升溫。

冰河列車 - 8小時橫越瑞士東南部 充分享受兩人世界並飽覽美景

號稱「世界最慢的快車」的冰河列車，全程歷時8小時，是許多新婚愛侶到瑞士蜜月必搭的景觀列車！不僅能依偎透過全景玻璃窗飽覽綿延山谷、潺潺小溪以及百花齊放的明媚風光，還能加購精緻的餐點與飲品，盡享視覺與味覺盛宴！

皮拉圖斯山頂有多條步道，與伴侶邊牽手散步邊欣賞山景與底下的琉森湖。(圖／Kloo...
皮拉圖斯山頂有多條步道，與伴侶邊牽手散步邊欣賞山景與底下的琉森湖。(圖／Klook提供)

少女峰 - 寄出歐洲屋脊紀念章明信片 為蜜旅留下回憶

擁有「歐洲屋脊」之稱的少女峰，是瑞士蜜旅必訪之地！乘坐擁有百年歷史的齒軌火車，從綠意盎然的山腳一路駛向白雪皚皚的銀色世界，欣賞猶如四季變換的迷人景致；到了山頂不僅能俯瞰世界自然遺產阿萊奇冰川、觀賞冰宮裡晶瑩剔透的冰雕，還能從歐洲海拔最高的郵局，寄出蓋有少女峰紀念章的明信片，為蜜月旅行留下獨特回憶。

因特拉肯 - 人氣韓劇「愛的迫降」取景地 與另一半甜蜜翱翔空中

位在少女峰山下的因特拉肯，被知名的圖恩湖及布里恩茨湖包圍，是人氣韓劇「愛的迫降」取景地。戀人們不僅能徜徉於藍綠色湖泊、探索歷史悠久的圖恩市，還能一窺擁有數百萬年鐘乳石的貝阿圖斯洞穴；此外，預訂因特拉肯雙人滑翔傘，從空中鳥瞰依山傍水的小鎮風光，體驗「愛的迫降」的經典劇情。

瑞士少女峰之旅，俯瞰世界自然遺產阿萊奇冰川、觀賞冰宮裡晶瑩剔透的冰雕。(圖／Kl...
瑞士少女峰之旅，俯瞰世界自然遺產阿萊奇冰川、觀賞冰宮裡晶瑩剔透的冰雕。(圖／Klook提供)

皮拉圖斯山 - 登上世界最陡的火車 與伴侶展開飛龍巢穴探險

瑞士最具傳奇色彩的景點皮拉圖斯山，相傳是中世紀一塊龍岩從天而降形成，且山頂洞穴住著沉睡的飛龍。搭乘全世界最陡的齒軌火車、纜車、遊船等多種交通工具，深入飛龍巢穴；此外，山頂還有多條步道，能邊牽手散步邊欣賞山景與底下的琉森湖，與伴侶在奇幻氛圍中相依相偎，讓心的距離更靠近。

瑞吉山 - 與戀人一起輕鬆遠足 池畔捕捉壯麗景色與美麗倩影

被稱為「山中皇后」的瑞吉山，矗立於琉森湖、楚格湖和勞爾茨湖之間，不僅擁有一望無際的壯闊視野，更因為健行步道輕鬆無負擔，成為英國維多利亞女王欽點的度假景點。！

蒙特勒 - 感受歐式古典浪漫情懷 一起漫步於世界遺產葡萄園

有著「日內瓦湖明珠」美稱的蒙特勒，不僅蘊含豐富的自然景觀與人文歷史，也因位在瑞士法語區而充滿慵懶舒適又唯美的氛圍。

冰河 韓劇 冰川

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