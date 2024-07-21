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遊客爆量超負荷 巴塞隆納市長擬提高郵輪旅遊稅

中央社／馬德里21日綜合外電報導
西班牙巴塞隆納市長科博尼在今天刊出的訪問中表示，針對搭乘郵輪拜訪城市、但停留少於12小時的旅客，巴塞隆納將提高徵收的旅遊稅。圖為巴塞隆納，夏季熱浪期間，遊客和居民在格拉西亞街區的街道上喝酒。（路透）
西班牙巴塞隆納市長科博尼在今天刊出的訪問中表示，針對搭乘郵輪拜訪城市、但停留少於12小時的旅客，巴塞隆納將提高徵收的旅遊稅。圖為巴塞隆納，夏季熱浪期間，遊客和居民在格拉西亞街區的街道上喝酒。（路透）

西班牙巴塞隆納（Barcelona）市長科博尼（Jaume Collboni）在今天刊出的訪問中表示，針對搭乘郵輪拜訪城市、但停留少於12小時的旅客，巴塞隆納將提高徵收的旅遊稅。

路透報導，科博尼表示，目前停靠巴塞隆納的郵輪旅客每天需繳交7歐元旅遊稅。但他沒有透露將增加多少金額。

科博尼告訴西班牙「國家報」（El Pais）：「我們將提案…對停靠的郵輪旅客大幅增收稅金。」

「以停留（少於12小時）的郵輪旅客來說，他們密集地使用公共空間，卻對城市沒有任何好處，而且令人感覺城市遭占據和飽和。我們希望擁有對旅行地抱有尊重的觀光業。」

他認為，應由旅客為配有冷氣的學校等當地支出項目買單，而非納稅人。

科博尼指出，這項提案需要加泰隆尼亞（Catalan）政府同意。

反觀光活動人士近幾週在巴利亞利群島（Balearic Islands）首府帕爾馬（Palma de Mallorca）、馬拉加（Malaga）和加納利群島（Canary Islands）等知名西班牙熱門度假聖地舉行抗議活動，他們認為觀光客推高住房成本，使居民無力負擔市中心的生活費用。

另一場抗議活動今晚將在帕爾馬舉行。

科博尼上月宣布，當局計劃於2028年底開始全面禁止向遊客短期出租公寓，這項出乎意料的激烈舉措是為抑制飆升的住房成本，讓城市對居民來說更加宜居。

觀光 加泰隆尼亞

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