威尼斯試行徵收「入城費」 1個月進帳200多萬歐元

進入威尼斯本島，會有穿螢光背心的工作人員對一日遊旅客抽查，收取「入城費」。（路透）

義大利 威尼斯對一日遊旅客收取「入城費」的試行計畫今天結束，共進帳200多萬歐元（約217萬美元），當局有意繼續施行這項政策，反對派人士則稱此舉徹底失敗。

數十名活動人士昨天聚集在聖露西亞（Santa Lucia）車站外俯瞰擁擠的運河，對這項收取5歐元入城費的舉措表示抗議，稱這項計畫並未如預期般阻止旅客避開觀光 客造訪的高峰期，改在其他日子前往威尼斯。

反對派市議員馬蒂尼（Giovanni Andrea Martini）說：「數據顯示，收取票價是失敗的舉措。」

在試行的頭11天，威尼斯每天平均接待7萬5000名旅客。馬蒂尼援引數據表示，這段期間每日入城人數，比2023年的3個指標性假期還要多出1萬人。

自今年4月25日開始至7月中旬，威尼斯在總計29天的週末假日對一日遊旅客收費。這項討論已久、因COVID-19疫情 而延後試行的計畫獲聯合國教科文組織（UNESCO）成員國肯定，因為他們先前已決定不將威尼斯列入「瀕危世界遺產名錄」（List of World Heritage in Danger）。

美聯社根據威尼斯提供的數據來計算，發現過去2個半月，有近45萬遊客支付這筆費用，為這座城市帶來220萬歐元收入。官員表示，這筆款項將用於基礎服務，包括清除垃圾、維護環境等，而在滿是運河的威尼斯，這方面的開銷更高。

威尼斯觀光部門官員文杜里尼（Simone Venturini）表示，這項政策將繼續施行，收取的入城費用也將提高。市府發言人說，當局正在考慮自明年起將入城費增加一倍至10歐元的提案。